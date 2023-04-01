Черноморец - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 апреля 2023

Матч "Черноморец" - "Шахтер" должна вызывать наибольший интерес среди всех игр 19-го тура. Особенно, что касается нейтральных зрителей. Да, ныне команды идут на разных полюсах таблицы (первое место против 11-го), однако текущая форма соперников, а также историческая составляющая игры (127 игр!) дают надежду на интересную битву. И конкурентную!

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Кажется, что "Шахтер" выглядит однозначным фаворитом, однако любому гранду, который до этого набрал отличный ход, всегда тяжело приходить в себя после международной паузы. Согласитесь, количество сборников у "Шахтера" и "Черноморца" не поддаются адекватному сравнению, да и на матч "горняки" добирались поездом, что также забирает немного сил. А потому шансы у одесситов на сенсацию точно будут.

"Черноморец" 15:00 "Шахтер"

VBET-лига. 19-й тур

2 апреля, Одесса, стадион "Черноморец"

Арбитр: А.Коваленко

Трансляция: канал "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Черноморец":

Одесситы весной радуют, особенно что касается результатов. Да, возможно игра команды Григорчука пока не заслуживает максимального бала, однако впервые в этом сезоне "Черноморец" обрел относительную стабильность и научился забивать голы. Очень радует в этом плане юный Алефиренко, который лишь зимой перебрался в Одессу и уже успел забить трижды. Неплохо вливаются в коллектив и другие новички - Васильев надежен в центре поля, Гучек передачами классно начинает атаки, а Хадида на позиции "ложной девятки" уже успел отличиться первым голом. Пускай и с пенальти.

Еще одно преимущество "Черноморца" в этом году - стабильность состава. Роман Григорчук наконец-то определился с основой, а потому больших изменений на важную игру от него ожидать не стоит. Даже несмотря на наличие в запасе таких классных исполнителей как Авагимян или Политыло - любой из них всегда успеет усилить игру по ходу.

Ориентировочный состав: Непогодов - Путря, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев, Демченко, Кузык - Бадибанга, Хадида, Алефиренко

"Шахтер":

Первые матчи УПЛ в 2023-м году натолкнули на мысль, что у "горняков" нет конкурентов внутри УПЛ. Пока "Динамо" и "Днепр-1" страдали от нестабильности, "Шахтер" Йовичевича уверенно крушил всех подряд, играя агрессивно впереди и аккуратно в обороне. Да, многие вспомнят о еврокубковых провалах, однако это совсем другой турнир, в УПЛ дончане пока смотрятся безжалостным монстром, попавшим к людям с другой планеты. Кто их остановит?

Сразу несколько ключевых игроков "Шахтера" играли за свои сборные во время международной паузы. Йовичевич это понимает, а потому может пойти на небольшую ротацию, предоставив дополнительный отдых тому же Матвиенко, Судакову или Степаненко. Точно не сможет выйти на поле Зубков, получивший повреждение во второй игре против "Фейеноорда". Вместо Александра справа в атаке ждем Шведа, который окончательно оклемался после травмы.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Ракицкий, Михайличенко - Назарина, Бондаренко - Швед, Судаков, Крыськив - Траоре

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Шахтер 17 13 3 1 45-12 +33 42 11 Черноморец 18 4 6 8 16-23 -3 18

Статистика команд

"Черноморец":

"Шахтер":

Очные встречи

"Черноморец" - "Шахтер": трансляция матча

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"Черноморец" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Черноморец" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 3:1. Выше мы успели похвалить одесситов за игру в 2023-м году, однако это не является гарантией неожиданного результата. Да, проблемы создать "Черноморец" может, но "Шахтер" сейчас слишком на ходу и обладает слишком широким арсеналом игроков, дабы спасти матч при любом сценарии. А потому ждем банальную победу фаворита на выезде.