Львов - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 апреля 2023

Киевское "Динамо" побеждает в последних восьми играх против "Львова". Согласитесь, существенные цифры. Кажется, что и в воскресенье не стоит ожидать чего-либо особенного, вот только нынешнее "Динамо" не является такой глыбой, которую не сдвинешь с места. Хватало людей, которые зимой верили, что самый титулованный клуб страны способен и в этом сезоне побороться за золото, однако три бала из девяти возможных весной сильно ударили по амбициям и статусу.

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Тем более, что "Львов" в разгар международной паузы пошел на крайние меры. Клуб отправил в отставку Олега Дулуба, который так и не собрал в краткие сроки новую команду из огромного количества новичков, а на его место позвали Анатолия Бессмертного. Он ранее выручал "сине-золотых" в непростой период, а потому в клубе надеются на повторения чуда. Удастся ли?

"Львов" 13:00 "Динамо"

VBET-лига. 19-й тур

2 апреля, Львов, стадион "СКИФ"

Арбитр: И.Пасхал

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Львов":

Коллектив Дулуба не сказать, что сильно проваливался в 2023-м году, набрав четыре из возможных девяти очков. Отставка не напрашивалась, однако и дополнительного ряда вопросов не вызвала. Дулуба не за что критиковать, но уже давно казалось, что он дал команде максимум, научив местами играть компактно сзади и быстро доводить мяч до чужой штрафной во время контратак. Увы, для того, чтобы подняться выше последнего места, этого не хватило.

Тяжело сказать, на какую схему сделает ставку Бессмертный в своем первом матче после камбэка. Предположим, что несмотря на перебор центральных защитников, коуч откатит команду к более привычным 4-2-3-1, которые он наигрывал во время первой каденции. Вероятно, свой шанс с первых минут получит Богунов, который против "Зари" и "Кривбасса" отлично выходил на замену и делал голевые действия. Не до конца ясна судьба Ременяка, который выпал из заявки команды после гола в ворота "Миная". Если он таки здоров, то также получит место в старте.

Ориентировочный состав: Рыбка - Грисьо, Вовкун, Дитятьев, Кузык - Алибеков, Антонио - Беляев, Свржняк, Богунов - Бугай

"Динамо":

Киевляне явно уходили на международный перерыв в плохом настроении. В последней игре марта коллектив Луческу провел принципиальный матч против "Зари", проиграв со счетом 0:1. "Динамо" уступило в обеих играх коллективу ван Леувена, а отставание от луганчан в таблице ныне равно четырем балам. Более того, в спину дышит "Александрия", а потому "Динамо" нужно срочно набирать балы. Иначе будет исторический позор.

Готуємось до матчу з ФК «Львів» ⚽️❄️ pic.twitter.com/yuA259c3vr — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) March 29, 2023

Худшая новость для Мирчи Луческу - дисквалификация Виталия Буяльского, которая продлится еще два матча. А значит против "Львова" он не сыграет. Как и Кабаев, как и Пэррис, как и вернувшийся в общую группу Бущан. Никто из вышеперечисленных не поехал на матч во Львов. Вероятно, в основу вернется юный Волошин, не исключаем появление Бенито и Шепелева.

Ориентировочный состав: Нещерет - Караваев, Дячук, Попов, Вивчаренко - Сидорчук, Шепелев - Бенито, Гармаш, Волошин - Ванат

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 4 Динамо 18 10 3 5 25-16 +9 33 16 Львов 17 3 4 10 13-26 -13 13

Статистика команд

"Львов":

"Динамо":

Очные встречи

"Львов" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Львов" - "Динамо" от UA-Football

Победа "Динамо" 2:1. Мы все знаем, что на короткой дистанции смена тренера дает положительный импульс, да и киевское "Динамо" приучило нас к тому, что не стоит недооценивать степень их нестабильности. Однако в сенсацию мы не верим и вам не советуем. Луческу максимально злой и точно настроит своих подопечных бороться до конца в чемпионате. Исполнительский класс, опыт и сыгранность будут на стороне гостей, а потому на их минимальный триумф мы и поставим.