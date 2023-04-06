Ворскла - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7 апреля 2023

Полтавская "Ворскла" продолжает свое отрицательно движение в таблице. Многие болельщики верили, что после невнятной первой половины сезона, коллектив Скрипника покажет, что увольнение Максимова и смена рулевого были ненапрасными. Однако пока все идет плохо. В 2023-м году "Ворскла" не побеждала, а в недавней игре была разбита "Александрией" 0:3.

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У "Ингульца" все идет иначе. Команда Ковальца победила в трех из четырех играх весны, обыграв почти всех конкурентов в борьбе за выживание. "Казаки" теперь занимают восьмое место, во что было сложно поверить еще до начала сезона. Учитывая последнюю форму команд, так сразу и не скажешь, кого назвать фаворитом встречи, даже несмотря на удачную серию полтавчан в играх с "желто-красными".

"Ворскла" 15:00 "Ингулец"

VBET-лига. 20-й тур

7 апреля, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

Арбитр: В.Романов

Трансляция: канал "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Ворскла":

0:3 в игре с "Александрией" стали сильным ударом для Виктора Скрипника. Наставник впервые за долгое время мог рассчитывать на основной состав (почти не было травмированных или дисквалифицированных), однако его команда не предложила ничего интересного, кроме контроля мяча. Ни моментов, ни качественной в обороне от "зелено-белых" мы не увидели, и это уже даже не удивляет. Увы, "Ворскла" образца нынешнего сезона приучила общественность к провалам.

Под рукой у Скрипника остается боевой набор игроков, а значит нам стоит ожидать изменений в старте после недавнего матча. Провалил гру защитник Рамирес, место которого может занять либо опытный Яворский, либо непрофильным Челядин. Есть основания ожидать камбэка в основу Скляра, что позволит переместить Юрченко на более творческую позицию "десятки". Возможно, появится с первых минут и Кане, однако по приезду из аренды некогда яркий игрок фланга перестал впечатлять.

Ориентировочный состав: Исенко - Пердута, Челядин, Хрипчук, Кравец - Павлюк, Скляр - Родригес, Юрченко, Сефери - Степанюк

"Ингулец":

На прошедшей неделе "казаки" провели эмоциональный матч против "Миная", в котором было два разных тайма. До перерыва команда Ковальца смотрелась хуже, однако во втором тайме опытный коуч сделал несколько замен, отказался от игры в три центрбека и заставил подопечных играть максимально агрессивно. Как итог - два гола в концовке и перевернутый матч, в котором удалось взять максимум очков.

Как мы писали выше, Ковалец в прошлом матче решил поиграть в три центральных защитника, однако быстро отказался от данной задумки, после перерыва откатившись к базовым настройкам. Вероятно, против "Ворсклы" наставник решит сходу отказаться от экспериментов, сыграв в классические 4-2-3-1. Помимо схемы, больших изменений в составе ждать не стоит. Отметим, что вряд ли в матче сыграет Кравчук, контракт которого принадлежит как раз "Ворскле".

Ориентировочный состав: Билык - Нагиев, Ковалев, Поспелов, Смоляков - Кухарук, Кучеренко - Головкин, Одарюк, Козак - Марусич

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 8 Ингулец 18 6 4 8 19-22 -3 22 10 Ворскла 19 5 5 9 22-28 -8 20

Статистика команд

"Ворскла":

"Ингулец":

Очные встречи

"Ворскла" - "Ингулец": трансляция матча

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"Ворскла" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" - "Ингулец" от UA-Football

Ничья 1:1. Статус команды, а также фактор домашнего поля может делать из "Ворсклы" небольшого фаворита будущего матча, однако с выводами спешить не стоит. Здесь и сейчас в плане игры "Ингулец" выглядит не хуже, да и об эмоциональном подъеме после недавней победы над "Минаем" забывать не стоит. Маловероятно, что в Полтаве зрители увидят яркий матч, однако по голу каждая из сторон найти должна. А потому поставим на итоговую ничью.