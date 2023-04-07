Кривбасс - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 апреля 2023

Серия удачных матчей в 2023-м году позволили луганской "Заре" уверенно закрепиться на третьем месте в чемпионате. Более того, некоторые эксперты уже начали поговаривать, что коллектив ван Леувена, учитывая их уверенные весенние победы, может даже навязать борьбе "Шахтеру" и "Днепру-1" в битве за золото. В принципе, такие разговоры ходили и два года назад, и три, однако тогда луганчане не выдержали всю дистанции, проваливаясь против менее статусных соперников.

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Игра против "Кривбасса" станет хорошим испытанием для "Зари". Во-первых, криворожане ныне смотрятся вполне неплохо, особенно, если сравнивать с началом сезона. Во-вторых, тренирует "Кривбасс" Юрий Вернидуб, имеющий прямое отношение к становлению "Зари" в качестве третьей силы украинского первенства. А потому и настрой у него и его подопечных будет соответствующим.

"Кривбасс" 13:00 "Заря"

VBET-лига. 20-й тур

8 апреля, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр: Н.Балакин

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Кривбасс":

Криворожане далеко неидеально смотрятся в 2023-м году, однако благодаря характеру сумели взять уже семь балов. Особенно ярким получился прошедший поединок против "Вереса", перед которым у Вернидуба вылетело несколько игроков основы, а по ходу был удален игрок и назначен пенальти в ворота "Кривбасса". Однако команду это лишь мотивировало и они сумели совершить камбэк, обыграв на выезде "Верес". После матча Юрий Николаевич заявил, что теперь и "Кривбасс" можно называть "мужиками".

Главная дилемма наставника перед будущим поединком - позиция центрального форварда. Устименко пропустит игру из-за двух желтых против "Вереса", а Дебелко в матчах весны отыграл лишь 31 минуту. Вероятно, на позиции "девятки" стоит ждать либо Лунева, либо непрофильного Микитишина. Но есть и хорошие новости - снова в строю Сарнавский и Капич, места в основе которых не обсуждаются. Свой новый шанс точно заслужил получить Задерака - вряд ли Вернидуб проигнорирует его две голевые в прошлом туре.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго - Банада, Капич - Понедельник, Хомченовский, Задерака - Микитишин

"Заря":

Луганчане в 2023-м году не теряли очков, выиграв все четыре матча весны. Причем не нужно считать, что коллектив ван Леувена идет по легкому календарю - они уже успели минимально одолеть "Динамо", а также перестрелять амбициозную "Ворсклу" со счетом 3:2. От лидирующего "Шахтера", который, к слову, имеет матч в запасе, их отделяет лишь три бала, однако, как мы уже говорили выше, не стоит торопиться записывать "Зарю" в претенденты на титул. Хотя и игнорировать их прогресс так же не стоит.

Продолжают оставаться вне основы Кирюханцев и Чурко, которые на двоих в 2023-м году провели лишь 18 минут. Пока непонятно, когда стоит ожидать их возвращения на поле. Зато в прошлом туре впервые после тяжелой травмы сыграл Шахов, которому по силам побороться с Бражко за место в основе. Есть вопросы касательно яркого зимнего новичка Герреро - по словам ван Леувена, форварду в прошлом туре потребовался перерыв, однако к субботней игре он должен быть готов.

Ориентировочный состав: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын - Бражко, Дрышлюк, Булеца - Антюх, Герреро, Русин

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 3 Заря 19 12 4 3 42-25 +17 40 6 Кривбасс 19 7 4 8 16-22 -6 25

Статистика команд

"Кривбасс":

"Заря":

Очные встречи

"Кривбасс" - "Заря": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Заря" от UA-Football

Победа "Зари" 2:1. Описать ход будущего матча в разы проще, что предсказать победителя. Понятно, что "Заря" традиционно будет стараться играть первым номером, что очень подойдет хозяевам, которые всегда опасны на контратаках. С другой стороны, на матч команда Вернидуба выйдет без профильного форварда, в то время как "Заря" набрала прекрасный ход, забивая голы на любой вкус. Потому мы прогнозируем достаточно интересный и эмоциональный поединок, в котором луганчане смогут одержать пятую кряду победу.