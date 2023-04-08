Рух - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 апреля 2023

Один из лидеров "Руха" Роман Дидык назвал будущий матч против "Вереса" игрой за шесть очков. Да, банально, да, примитивный штамп, но если говорить по сути, то центрбек львовян полностью прав. Обе команды подходят к матчу субботы не в лучшей форме, выиграв весной на двоих лишь один поединок. "Рух" перед международной паузой уже успел сменить главного тренера, позиции Вирта наименее прочны за весь его период в "Вересе", а потому, как еще назвать поединок во Львове, как не битвой за шесть балов?

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"Рух" 15:00 "Верес"

VBET-лига. 20-й тур

8 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: Д.Бондаренко

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

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Последние новости и составы

"Рух":

Временами осенью казалось, что Леонид Кучук стал контролировать происходящее в его команде. Несмотря на огромное наличие юных воспитанников, "Рух" местами показывал содержательную игру и смог уйти на зимний перерыв вне зоны вылета. Да и второй круг был начат уверенной победой над "Металлистом". Но позже все сломалось. Коллектив проиграл три игры кряду, не забил за 270 минут ни одного гола и опустился на предпоследнее место в таблице. Именно это послужило причиной смены наставника.

Виталий Пономарев довольно успешно работал с юниорами "Руха", многие из который ныне составляют костяк взрослой команды. С первой игры коуч не решился ломать наработки предшественника, сделав в составе лишь одну-две замены. Скажем так, обошелся косметическим ремонтом. Предположим, что против "Вереса" Пономарев вернет Климчука на позицию центрального нападающего, а место слева в атаке займет легионер Альваренга. В остальном, состав команды не претерпит сильных изменений.

Ориентировочный состав: Панькив - Роман, Слюбик, Дидык, Лях - Довгий, Эдсон - Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга - Климчук

"Верес":

Невероятно, но факт, ровенский "Верес" - худшая команда УПЛ, если судить сугубо по домашним играм. Коллектив Вирта проиграл на "Авангарде" семь из девяти матчей, лишь дважды сыграв вничью. Да, временами команде сильно не везло, в последних турах они смотрелись по игре вполне себе неплохо, но на длинной выборке одним факт невезения не обойтись. Нужно копать глубже.

Игру против "Руха" точно пропустит вингер Владислав Шарай. Предположим, что его номинально заменит Геннадий Пасич, которого в прошлом туре Вирт решил использовать на позиции защитника. Слева же в обороне сыграет Квасный. Так же свой должен получить и Близниченко, здорово ожививший "Верес" в матче прошлого тура против "Кривбасса". Он же, к слову, стал автором единственного гола ровенчан.

Ориентировочный состав: Когут - Гагун, Курко, Вовченко, Квасный - Клец, Лебеденко - Близниченко, С.Шарай, Пасич - Гайдучик

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 14 Верес 19 5 3 11 21-28 -7 18 15 Рух 18 4 5 9 19-29 -10 17

Статистика команд

"Рух":

"Верес":

Очные встречи

"Рух" - "Верес": трансляция матчей

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"Рух" - "Верес": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Рух" - "Верес" от UA-Football

Победа "Вереса" 2:1. В подобных играх всегда хочется ставить на ничью, однако, по нашему мнению, небольшим фаворитом встречи можно считать подопечных Вирта. Во-первых, "Верес" играет на выезде, что для них хороший знак. Во-вторых, им сильно не везло в прошлых турах, а значит, по закону футбольного равенства, вскоре их реализация должна пойти в гору. В-третьих, "красно-черные" куда более сыгранная и опытная команда, которая давно работает под крылом своего наставника. И если они хотят помочь Вирту, им нужно будет побеждать.