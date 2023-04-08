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Днепр-1 - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.04.2023
Днепр-1 - Львов: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: СК Дніпро-1
В начале календарного года у "Днепра-1" были проблемы. Как с игрой, так и с получением результата. Однако в двух последних турах дела пошли на улучшение, по меньшей мере, в контексте одного компонента: было добыто шесть очков из шести возможных. Игра подопечных Кучера все еще не поражает, но болельщики надеются, что "Днепр-1" постепенно входит в ритм.
Ритм действительно нужен, ведь борьба вверху турнирной таблицы обостряется. Речь идет не только о борьбе с "Шахтером", но и о борьбе с "Зарей", которую нельзя не расценивать минимум как претендента на зону Лиги чемпионов. Так что "Днепр-1" не имеет права на ошибку. Хотя и "Львов" прижат к стенке. У последней команды таблицы иного состояния априори быть не может.
УПЛ. 20-й тур. 09.04.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин
"Днепр-1" 13:00 "Львов"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, YouTube
Новости "Днепра-1"
"Днепр-1" начинал 2023-й год в статусе лидера турнирной таблицы, а сейчас он находится за спиной "Шахтера". Это негатив, однако успел для днепрян произойти и положительный момент. Уже будучи в ранге догоняющего, "Днепр-1" сумел на два балла сократить отставание от конкурента. Это стало возможным благодаря победе над "Металлистом 1925" в последнем туре и осечки "Шахтера" в Одессе.
Перед харьковским триумфом была еще победа над "Вересом". В обоих этих матчах "Днепр-1", если честно, не показал чемпионскую игру, но продемонстрировал терпение, выдержку и рациональность. Теперь осталось прибавить в плане уверенности. И тогда можно реально бороться за чемпионство до последних туров.
Нельзя сказать, что с кадрами у "Днепра-1" все хорошо. Артем Довбик предыдущий матч начинал в резерве не от хорошей жизни. Но ему еще в первом тайме пришлось выйти на поле, заменяя травмированного Пеглоу. Этот выход Довбика стал ключевым в поединке, но потеря бразильца неприятна. Нет также Пуриты, Лучкевича, до сих пор восстанавливается Владимир Адамюк. Непонятно, в каком состоянии находится Сваток, пропускавший выезд к МХ 1925. Из приятных новостей – возвращение Матаритты.
Ориентировочный состав: Рыбак – Хайнер, Сваток, Сарапий, Матаритта – Рубчинский, Пихалёнок, Бабенко – Гуцуляк, Бланко – Довбик
Новости "Львова"
Смена тренера часто оказывает молниеносный эффект. Однако со "Львовом" этого не произошло: команда не смогла не проиграть в первой официальной игре после возвращения Анатолия Бессмертного. Можно говорить, что львовяне не сумели создать вообще никаких проблем для "Динамо", хотя в первом тайме поединка были отрезки равной игры. Факт остается фактом: "Львов" проиграл, усложнив свое положение в таблице.
Очки нужно набирать немедленно, но календарь этому не способствует. "Динамо", "Днепр-1", дальше – "Шахтер" (возможно, даже два матча подряд), а там недалеко и "Александрия". Как ни крути, а "Львову" нужно прыгать выше головы.
Благо, хоть новых кадровых потерь нет. Хотя у "Львова" настолько обновленный и нестабильный состав, что там трудно определить оптимальную обойму. Отметим только тот факт, что на матч против "Динамо" Анатолий Бессмертный полностью не заполнил заявку. В резерве "Львова" было только семь игроков (из возможных двенадцати).
Ориентировочный состав: Рыбка – Кузык, Дитятьев, Игор, Сасовский, Гильерме – Алибеков, Беляев – Грисьо, Богунов – Бугай
"Днепр-1" – "Львов". Статистика личных встреч
Восемь матчей – это довольно небедная как для современных украинских реалий история противостояния. Доминирует "Днепр-1". Он выиграл семь раз. Единственный успех "Львова" в этом противостоянии пришелся на первый круг чемпионата Украины 2019/20. Тогда львовяне одержали эффектную гостевую победу 3:2.
"Днепр-1" – "Львов". Последние матчи команд
"Днепр-1", можно сказать, реабилитировался за ничью с "Александрией" и поражение от "Динамо" двумя сухими победами над "Вересом" и "Львовом". Игра не была доминирующей, но это уже детали. В следующем туре днепрян ожидает стычка с "Зарей", поэтому сейчас безальтернативно нужно брать три очка. Иначе грош цена чемпионским амбициям команды.
"Львов" в последних трех турах добыл только одно очко. Но какой календарь был у команды: "Заря", "Кривбасс", "Динамо". Теперь "Днепр-1", а затем – "Шахтер". Фактически вся элита нынешнего чемпионата. Однако отступать львовянам некуда. Вернее, терять нечего – хуже, чем сейчас, в турнирной таблице уже не будет. А в случае сенсационного завоевания очков может появиться надежда на спасение.
"Днепр-1" – "Львов". Турнирное положение команд
Борьба с "Шахтером" для "Днепра-1" продолжается. Кажеться, что у днепрян чуть более легкий календарь, кроме того, в последнем туре будет прямое противостояние с донецкой командой. Главное к тому времени – сохранить шансы на чемпионство. То есть, не терять очков с "проходными" соперниками.
"Львов" отстает от места, гарантирующего сохранение прописки в УПЛ на следующий сезон, на пять баллов. Но есть матч в запасе. Положение не безнадежное, но очень тяжелый календарь.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|19
|14
|4
|1
|48-14
|+34
|46
|0
|2
|СК Днепр-1
|18
|13
|3
|2
|37-13
|+24
|42
|0
|3
|Заря
|20
|12
|4
|4
|42-26
|+16
|40
|0
|4
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|29-16
|+13
|39
|0
|5
|ФК Александрия
|18
|8
|7
|3
|32-25
|+7
|31
|0
|6
|Кривбасс
|20
|8
|4
|8
|17-22
|-5
|28
|0
|7
|Колос
|19
|6
|6
|7
|15-20
|-5
|24
|0
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|-5
|23
|0
|9
|Ингулец
|19
|6
|4
|9
|19-23
|-4
|22
|0
|10
|Металлист 1925
|19
|4
|9
|6
|17-31
|-14
|21
|0
|11
|Черноморец
|19
|4
|7
|8
|18-25
|-7
|19
|0
|12
|Верес
|20
|5
|4
|11
|21-28
|-7
|19
|0
|13
|Рух
|19
|4
|6
|9
|19-29
|-10
|18
|0
|14
|ФК Минай
|20
|4
|6
|10
|14-25
|-11
|18
|0
|15
|Металлист
|20
|4
|6
|10
|17-28
|-11
|18
|0
|16
|ФК Львов
|18
|3
|4
|11
|13-28
|-15
|13
|0
"Днепр-1" – "Львов". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" – "Львов". Прогноз от UA-Футбол
Победа "Днепра-1" 2:0. "Днепр-1" в этом году не феерит и нет оснований ожидать фестиваля в матче со "Львовом". Логичнее рассчитывать на взвешенную, рациональную победу лидера. Рискнем спрогнозировать, что "Днепр-1" не забьет более двух голов. Так что "индивидуальный тотал 1 – менее 2,5" – хорошая ставка.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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