Днепр-1 - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 09.04.2023

В начале календарного года у "Днепра-1" были проблемы. Как с игрой, так и с получением результата. Однако в двух последних турах дела пошли на улучшение, по меньшей мере, в контексте одного компонента: было добыто шесть очков из шести возможных. Игра подопечных Кучера все еще не поражает, но болельщики надеются, что "Днепр-1" постепенно входит в ритм.

Ритм действительно нужен, ведь борьба вверху турнирной таблицы обостряется. Речь идет не только о борьбе с "Шахтером", но и о борьбе с "Зарей", которую нельзя не расценивать минимум как претендента на зону Лиги чемпионов. Так что "Днепр-1" не имеет права на ошибку. Хотя и "Львов" прижат к стенке. У последней команды таблицы иного состояния априори быть не может.

УПЛ. 20-й тур. 09.04.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

"Днепр-1" 13:00 "Львов"

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Новости "Днепра-1"

"Днепр-1" начинал 2023-й год в статусе лидера турнирной таблицы, а сейчас он находится за спиной "Шахтера". Это негатив, однако успел для днепрян произойти и положительный момент. Уже будучи в ранге догоняющего, "Днепр-1" сумел на два балла сократить отставание от конкурента. Это стало возможным благодаря победе над "Металлистом 1925" в последнем туре и осечки "Шахтера" в Одессе.

Перед харьковским триумфом была еще победа над "Вересом". В обоих этих матчах "Днепр-1", если честно, не показал чемпионскую игру, но продемонстрировал терпение, выдержку и рациональность. Теперь осталось прибавить в плане уверенности. И тогда можно реально бороться за чемпионство до последних туров.

Нельзя сказать, что с кадрами у "Днепра-1" все хорошо. Артем Довбик предыдущий матч начинал в резерве не от хорошей жизни. Но ему еще в первом тайме пришлось выйти на поле, заменяя травмированного Пеглоу. Этот выход Довбика стал ключевым в поединке, но потеря бразильца неприятна. Нет также Пуриты, Лучкевича, до сих пор восстанавливается Владимир Адамюк. Непонятно, в каком состоянии находится Сваток, пропускавший выезд к МХ 1925. Из приятных новостей – возвращение Матаритты.

Ориентировочный состав: Рыбак – Хайнер, Сваток, Сарапий, Матаритта – Рубчинский, Пихалёнок, Бабенко – Гуцуляк, Бланко – Довбик

Новости "Львова"

Смена тренера часто оказывает молниеносный эффект. Однако со "Львовом" этого не произошло: команда не смогла не проиграть в первой официальной игре после возвращения Анатолия Бессмертного. Можно говорить, что львовяне не сумели создать вообще никаких проблем для "Динамо", хотя в первом тайме поединка были отрезки равной игры. Факт остается фактом: "Львов" проиграл, усложнив свое положение в таблице.

Очки нужно набирать немедленно, но календарь этому не способствует. "Динамо", "Днепр-1", дальше – "Шахтер" (возможно, даже два матча подряд), а там недалеко и "Александрия". Как ни крути, а "Львову" нужно прыгать выше головы.

Благо, хоть новых кадровых потерь нет. Хотя у "Львова" настолько обновленный и нестабильный состав, что там трудно определить оптимальную обойму. Отметим только тот факт, что на матч против "Динамо" Анатолий Бессмертный полностью не заполнил заявку. В резерве "Львова" было только семь игроков (из возможных двенадцати).

Ориентировочный состав: Рыбка – Кузык, Дитятьев, Игор, Сасовский, Гильерме – Алибеков, Беляев – Грисьо, Богунов – Бугай

"Днепр-1" – "Львов". Статистика личных встреч

Восемь матчей – это довольно небедная как для современных украинских реалий история противостояния. Доминирует "Днепр-1". Он выиграл семь раз. Единственный успех "Львова" в этом противостоянии пришелся на первый круг чемпионата Украины 2019/20. Тогда львовяне одержали эффектную гостевую победу 3:2.

"Днепр-1" – "Львов". Последние матчи команд

"Днепр-1", можно сказать, реабилитировался за ничью с "Александрией" и поражение от "Динамо" двумя сухими победами над "Вересом" и "Львовом". Игра не была доминирующей, но это уже детали. В следующем туре днепрян ожидает стычка с "Зарей", поэтому сейчас безальтернативно нужно брать три очка. Иначе грош цена чемпионским амбициям команды.

"Львов" в последних трех турах добыл только одно очко. Но какой календарь был у команды: "Заря", "Кривбасс", "Динамо". Теперь "Днепр-1", а затем – "Шахтер". Фактически вся элита нынешнего чемпионата. Однако отступать львовянам некуда. Вернее, терять нечего – хуже, чем сейчас, в турнирной таблице уже не будет. А в случае сенсационного завоевания очков может появиться надежда на спасение.

"Днепр-1" – "Львов". Турнирное положение команд

Борьба с "Шахтером" для "Днепра-1" продолжается. Кажеться, что у днепрян чуть более легкий календарь, кроме того, в последнем туре будет прямое противостояние с донецкой командой. Главное к тому времени – сохранить шансы на чемпионство. То есть, не терять очков с "проходными" соперниками.

"Львов" отстает от места, гарантирующего сохранение прописки в УПЛ на следующий сезон, на пять баллов. Но есть матч в запасе. Положение не безнадежное, но очень тяжелый календарь.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 19 14 4 1 48-14 +34 46 0 2 СК Днепр-1 18 13 3 2 37-13 +24 42 0 3 Заря 20 12 4 4 42-26 +16 40 0 4 Динамо 20 12 3 5 29-16 +13 39 0 5 ФК Александрия 18 8 7 3 32-25 +7 31 0 6 Кривбасс 20 8 4 8 17-22 -5 28 0 7 Колос 19 6 6 7 15-20 -5 24 0 8 Ворскла 20 6 5 9 23-28 -5 23 0 9 Ингулец 19 6 4 9 19-23 -4 22 0 10 Металлист 1925 19 4 9 6 17-31 -14 21 0 11 Черноморец 19 4 7 8 18-25 -7 19 0 12 Верес 20 5 4 11 21-28 -7 19 0 13 Рух 19 4 6 9 19-29 -10 18 0 14 ФК Минай 20 4 6 10 14-25 -11 18 0 15 Металлист 20 4 6 10 17-28 -11 18 0 16 ФК Львов 18 3 4 11 13-28 -15 13 0

"Днепр-1" – "Львов". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Львов". Прогноз от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 2:0. "Днепр-1" в этом году не феерит и нет оснований ожидать фестиваля в матче со "Львовом". Логичнее рассчитывать на взвешенную, рациональную победу лидера. Рискнем спрогнозировать, что "Днепр-1" не забьет более двух голов. Так что "индивидуальный тотал 1 – менее 2,5" – хорошая ставка.