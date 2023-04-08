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Александрия - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 апреля 2023
Интересная игра со скучными перспктивами
upl.ua
Матч, в котором "Александрия" примет "Черноморец", вряд ли можно назвать громкой вывеской, но по факту, матч ожидается с интересом не только болельщиками команд.
Главный ньюсмейкер и главный многостаночник весеннего украинского футбола Руслан Ротань после историй со сборными Украины успел ожидаемо проиграть Англии, принять на себя массу критических стрел, и теперь может полностью сосредоточится на клубном футболе.
"Александрия" в прошлом туре добыла свою первую победу под руководством тренера, разгромив кризисную "Ворсклу" 3:0. Но при этом нужно отметить, что Руслан Петрович в этом матче отказался от пропагандируемой им "тики-таки" (владения ради владения), а сыграл в "гуровский", или даже "шарановский" футбол, выпустив команду играть так, как она хорошо умеет – борьба, забросы, фланги, реализация. На фоне блеклой "Ворсклы" это сыграло. Как будет в матче с "Черноморцем"? Риторический вопрос.
У "Черноморца" "собственная гордость". "Моряки" в прошлом туре остановили "Шахтер" (2:2), так что эмоциональная составляющая у игроков должна быть на очень высоком уровне.
Да и в целом команда Григорчука весной выглядит довольно неплохо (две победы, две ничьи), поэтому "Александрию" ждет очень непростой матч.
Интересный факт – оба наставника команд были признаны лучшими тренерами прошлого тура. Руслань Ротань – по версии Всеукраинского объединения тренеров, а Роман Григорчук – по версии УПЛ.
Ну и отдельной вишенкой на торте должен стать тот факт, что в составе "моряков" может выйти Демченко, который зимой перебрался в Одессу именно из Александрии. А вот Авагимяну, который арендован "моряками", "Александрия" играть запретила.
ФК "Александрия" - "Черноморец" (Одесса)
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9 апреля, Александрия, КСК "Ника"
Арбитр: Игорь Пасхал
ТВ-трансляция: Канал "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: Youtube-канал Setanta Sports УПЛ
"Александрия": последние новости
Новостей из стана "горожан" немного. Фактически, их нет совсем. Команда в порядке. Болельщики и СМИ традиционно перемывают косточки Ротаня с совмещениями. Хотя, наверное, это и к лучшему. Команда может спокойно готовиться, пока тренер в стиле Моуриньо или шахтеровского Луческу собирает на себя все лишнее.
"Черноморец": последние новости
У "Черноморца" все довольно спокойно и даже можно сказать, позитивно. Команда весной в хорошей форме, в прошлом туре остановила "Шахтер", за что получит внеплановые премиальные. Небольшая капля дегтя – Илья Путря пропустит матч с "Александрией" из-за перебора желтых карточек, но эту потерю Роман Григорчук, кажется, сможет заткнуть.
Турнирная таблица
После победу над "Ворсклой", "Александрия" комфортно расположилась на 5-м месте в турнирной таблице. До "Динамо" далеко (4 очка), "Кривбасс" отстает (всего 3 балла, однако "горожане" имеют две игры в запасе). Можно спокойно докатывать сезон до зоны Лиги конференций, если, конечно, брать "свои очки" с более слабыми командами. Но это лишь на словах, так как игра команды при Ротане все еще вызывает много вопросов.
А вот у "Черноморца" турнирная ситуация более взрывоопасная. Команда весной несколько набрала ход, но все равно находится в очень опасной зоне борцов за выживание. Буквально каждый неудачный матч при везении конкурентов может вернуть одесситов в "красную зону".
Поэтому турнирной мотивации у "моряков" должно быть даже больше. Вот только какой? Сыграть на победу или просто увезти гостевое очко – увидим в воскресенье.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|19
|14
|4
|1
|48-14
|+34
|46
|2
|СК Днепр-1
|18
|13
|3
|2
|37-13
|+24
|42
|3
|Заря
|20
|12
|4
|4
|42-26
|+16
|40
|4
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|29-16
|+13
|39
|5
|ФК Александрия
|18
|8
|7
|3
|32-25
|+7
|31
|6
|Кривбасс
|20
|8
|4
|8
|17-22
|-5
|28
|7
|Колос
|19
|6
|6
|7
|15-20
|-5
|24
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|-5
|23
|9
|Ингулец
|19
|6
|4
|9
|19-23
|-4
|22
|10
|Металлист 1925
|19
|4
|9
|6
|17-31
|-14
|21
|11
|Черноморец
|19
|4
|7
|8
|18-25
|-7
|19
|12
|Верес
|20
|5
|4
|11
|21-28
|-7
|19
|13
|Рух
|19
|4
|6
|9
|19-29
|-10
|18
|14
|ФК Минай
|20
|4
|6
|10
|14-25
|-11
|18
|15
|Металлист
|20
|4
|6
|10
|17-28
|-11
|18
|16
|ФК Львов
|18
|3
|4
|11
|13-28
|-15
|13
Последние матчи
"Александрия" не проигрывает 6 матчей подряд. Правда, при этом, "горожане" добыли из этих шести матчей только одну победу в предыдущем туре.
"Черноморец" также, можно сказать, на ходу – 5 последних матчей без поражений, но побед в них также не так уж и много – всего две.
Поэтому, кажется, команды будут стараться, в первую очередь сохранить свои беспроигрышные серии, а не продлить выигрышные.
Также интересно, что беспроигрышная серия "Александрии" в матчах с "Черноморцем" длится в УПЛ 9 матчей: 4 победы и 5 ничьих, но вряд ли этот статистический фактор в нашем поединке будет решающим.
"Александрия" - "Черноморец": где смотреть матч
"Александрия" – "Черноморец": коэффициенты и ставки на матч
Прогноз на матч "Александрия" - "Черноморец" от UA-Футбол
Как уже говорилось выше, обе команды сейчас идут в "зеленом потоке", то есть, у каждой своя беспроигрышная серия и вряд ли соперники захотят ее прерывать.
Вот только откровенной игры на победу ни от тех, ни от других вряд ли стоит ожидать.
Вряд ли "Черноморец" в гостях откровенно побежит забивать. Вряд ли "Александрия" будет изо всех сил стараться опрокинуть соперника – Ротаню, который находится под постоянным прессом критики, есть что терять.
Кажется, нас будет ждать игра, когда команды не будут спешить раскрывать карты, а итоговая ничья, если она случится, устроит всех. На а уж если победа одной из команд – это будет счастье. Но все-таки дележка очков выглядит более реалистичным вариантом.
Прогноз на матч Александрия - Черноморец: 1:1
Данный прогноз – один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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