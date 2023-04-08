Александрия - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 апреля 2023

Матч, в котором "Александрия" примет "Черноморец", вряд ли можно назвать громкой вывеской, но по факту, матч ожидается с интересом не только болельщиками команд.

Главный ньюсмейкер и главный многостаночник весеннего украинского футбола Руслан Ротань после историй со сборными Украины успел ожидаемо проиграть Англии, принять на себя массу критических стрел, и теперь может полностью сосредоточится на клубном футболе.

"Александрия" в прошлом туре добыла свою первую победу под руководством тренера, разгромив кризисную "Ворсклу" 3:0. Но при этом нужно отметить, что Руслан Петрович в этом матче отказался от пропагандируемой им "тики-таки" (владения ради владения), а сыграл в "гуровский", или даже "шарановский" футбол, выпустив команду играть так, как она хорошо умеет – борьба, забросы, фланги, реализация. На фоне блеклой "Ворсклы" это сыграло. Как будет в матче с "Черноморцем"? Риторический вопрос.

У "Черноморца" "собственная гордость". "Моряки" в прошлом туре остановили "Шахтер" (2:2), так что эмоциональная составляющая у игроков должна быть на очень высоком уровне.

Да и в целом команда Григорчука весной выглядит довольно неплохо (две победы, две ничьи), поэтому "Александрию" ждет очень непростой матч.

Интересный факт – оба наставника команд были признаны лучшими тренерами прошлого тура. Руслань Ротань – по версии Всеукраинского объединения тренеров, а Роман Григорчук – по версии УПЛ.

Ну и отдельной вишенкой на торте должен стать тот факт, что в составе "моряков" может выйти Демченко, который зимой перебрался в Одессу именно из Александрии. А вот Авагимяну, который арендован "моряками", "Александрия" играть запретила.

ФК "Александрия" - "Черноморец" (Одесса)

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9 апреля, Александрия, КСК "Ника"

Арбитр: Игорь Пасхал

ТВ-трансляция: Канал "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: Youtube-канал Setanta Sports УПЛ

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Александрия": последние новости

Новостей из стана "горожан" немного. Фактически, их нет совсем. Команда в порядке. Болельщики и СМИ традиционно перемывают косточки Ротаня с совмещениями. Хотя, наверное, это и к лучшему. Команда может спокойно готовиться, пока тренер в стиле Моуриньо или шахтеровского Луческу собирает на себя все лишнее.

"Черноморец": последние новости

У "Черноморца" все довольно спокойно и даже можно сказать, позитивно. Команда весной в хорошей форме, в прошлом туре остановила "Шахтер", за что получит внеплановые премиальные. Небольшая капля дегтя – Илья Путря пропустит матч с "Александрией" из-за перебора желтых карточек, но эту потерю Роман Григорчук, кажется, сможет заткнуть.

Турнирная таблица

После победу над "Ворсклой", "Александрия" комфортно расположилась на 5-м месте в турнирной таблице. До "Динамо" далеко (4 очка), "Кривбасс" отстает (всего 3 балла, однако "горожане" имеют две игры в запасе). Можно спокойно докатывать сезон до зоны Лиги конференций, если, конечно, брать "свои очки" с более слабыми командами. Но это лишь на словах, так как игра команды при Ротане все еще вызывает много вопросов.

А вот у "Черноморца" турнирная ситуация более взрывоопасная. Команда весной несколько набрала ход, но все равно находится в очень опасной зоне борцов за выживание. Буквально каждый неудачный матч при везении конкурентов может вернуть одесситов в "красную зону".

Поэтому турнирной мотивации у "моряков" должно быть даже больше. Вот только какой? Сыграть на победу или просто увезти гостевое очко – увидим в воскресенье.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 19 14 4 1 48-14 +34 46 2 СК Днепр-1 18 13 3 2 37-13 +24 42 3 Заря 20 12 4 4 42-26 +16 40 4 Динамо 20 12 3 5 29-16 +13 39 5 ФК Александрия 18 8 7 3 32-25 +7 31 6 Кривбасс 20 8 4 8 17-22 -5 28 7 Колос 19 6 6 7 15-20 -5 24 8 Ворскла 20 6 5 9 23-28 -5 23 9 Ингулец 19 6 4 9 19-23 -4 22 10 Металлист 1925 19 4 9 6 17-31 -14 21 11 Черноморец 19 4 7 8 18-25 -7 19 12 Верес 20 5 4 11 21-28 -7 19 13 Рух 19 4 6 9 19-29 -10 18 14 ФК Минай 20 4 6 10 14-25 -11 18 15 Металлист 20 4 6 10 17-28 -11 18 16 ФК Львов 18 3 4 11 13-28 -15 13

Последние матчи

"Александрия" не проигрывает 6 матчей подряд. Правда, при этом, "горожане" добыли из этих шести матчей только одну победу в предыдущем туре.

"Черноморец" также, можно сказать, на ходу – 5 последних матчей без поражений, но побед в них также не так уж и много – всего две.

Поэтому, кажется, команды будут стараться, в первую очередь сохранить свои беспроигрышные серии, а не продлить выигрышные.

Также интересно, что беспроигрышная серия "Александрии" в матчах с "Черноморцем" длится в УПЛ 9 матчей: 4 победы и 5 ничьих, но вряд ли этот статистический фактор в нашем поединке будет решающим.

"Александрия" - "Черноморец": где смотреть матч

Трансляция матча В эфире Олександря - Чорноморець дивитися онлайн, пряма відеотрансляція Смотреть трансляцию

"Александрия" – "Черноморец": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Александрия" - "Черноморец" от UA-Футбол

Как уже говорилось выше, обе команды сейчас идут в "зеленом потоке", то есть, у каждой своя беспроигрышная серия и вряд ли соперники захотят ее прерывать.

Вот только откровенной игры на победу ни от тех, ни от других вряд ли стоит ожидать.

Вряд ли "Черноморец" в гостях откровенно побежит забивать. Вряд ли "Александрия" будет изо всех сил стараться опрокинуть соперника – Ротаню, который находится под постоянным прессом критики, есть что терять.

Кажется, нас будет ждать игра, когда команды не будут спешить раскрывать карты, а итоговая ничья, если она случится, устроит всех. На а уж если победа одной из команд – это будет счастье. Но все-таки дележка очков выглядит более реалистичным вариантом.

Прогноз на матч Александрия - Черноморец: 1:1

Данный прогноз – один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша