Колос - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 апреля 2023

Говорят, что на финишной прямой любого чемпионата нет ничего хуже, нежели встреча двух середняков. Ибо стороны уже решили свои задачи, за еврокубки уже не поборются, а вылет для них страшен. Вот они и играют в полсилы без мотивации. Благо будущий матч "Колоса" и "Металлиста 1925" немного о другом. Во-первых, ковалевцы не до конца лишились шансов побороться за еврокубки, даже несмотря на не самые лучшие результаты весной. Во-вторых, над харьковчанами все еще висит потенциальная борьба за выживание, ведь плюс три бала от зоны вылета - это не так и много. Особенно на дистанции в десять туров.

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Именно поэтому будущий матч в Ковалевке, как минимум, не будет лишен турнирного значения для каждой стороны. А значит и смотреть его нужно, если вы считаете себя фанатом украинского первенства.

"Колос" 15:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 20-й тур

9 апреля, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Р.Блавацкий

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Колос":

Если бы в футболе учитывались лишь пропущенные голы, ковалевцы уверенно шли бы в еврокубковой зоне. Однако в футболе кроме защиты ценится еще и атака, с которой у "Колоса" огромные проблемы. Команда Вышняка забивает крайне мало, весной смогла отличиться лишь один раз, из-за чего, собственно, некогда участник еврокубков постоянно теряет важные очки. И это при неплохом подборе игроков.

После некоторых экспериментов со схемой 4-4-2, коуч "Колоса" вернулся к привычным 4-2-3-1, сделав ставку на одного профильного форварда. Получилось точно не хуже, а может даже и лучше, несмотря на отсутствие голов против "Металлиста". Моменты у Безбородько были, а значит нужно поработать лишь над их реализацией. Одним словом, прогнозируем полноценное возвращение "Колоса" к традиционным 4-2-3-1.

Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Черноморец - Милько, Богданов - Ильин, Ореховский, Мякушко - Безбородько

"Металлист 1925":

Не только "Колос" забивает мало. Харьковская команда, несмотря на яркую игру против "Александрии" (3:3) имеет схожую проблему в атаке, однако у них хотя бы есть оправдание. Клуб за зиму не нашел профильного форварда и не сумел договориться о новой аренде Борячука, оставшись лишь с неопытным Чируком. Но тренерский штаб ищет ходы, переместив вперед непрофильного Бычека. И местами выходит неплохо.

Привітали нашого воротаря з Днем народження#СерьогаШоТиЗнімаєш pic.twitter.com/m7odetBScD — FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) April 7, 2023

В прошлом туре харьковчане проиграли 0:3 "Днепру-1", однако уступить лидеру не позорно. Тем более, после неплохих 70-ти минут, во время которых удалось сдерживать натиск днепрян. Проблемы "Металлиста 1925" в том, что у них достаточно короткая скамейка запасных, а потому, если Эдмар и Голодюк даже захотят сильно ротировать состав, они вряд ли смогут это сделать. Максимум команды - 1-2 замены в старте.

Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень - Русин, Габелок, Мартынюк, Кравченко, Ременюк - Бычек

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 7 Колос 19 6 6 7 15-20 -5 24 10 Металлист 1925 19 4 9 6 17-31 -14 21

Статистика команд

"Колос":

"Металлист 1925":

Очные встречи

"Колос" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" - "Металлист 1925" от UA-Football

Ничья 1:1. В принципе, тяжело сказать, чего ждать от будущего матча. Обе стороны неплохо научились защищаться, однако проблемы в атаке и малое количество забитых голов заставляют ожидать не самое яркое зрелище. Но все-таки мы поставим, что обе стороны по одному разу забить сумеют, прервав свои засухи и поделив очки.