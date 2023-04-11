Львов - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 апреля 2023

"Динамо", "Днепр-1", "Шахтер", "Шахтер"... Согласитесь, неприятный набор стартовых оппонентов для тренера, который возглавил аутсайдера украинского первенства. Однако такова реальность, с которой Анатолию Бессмертного нужно смириться. После возвращения во "Львов", команда под его руководством пропустила два от "Динамо", а после - пять от "Днепра-1", после чего их ожидает спарка с донецким "Шахтером". Мотивированным "Шахтером", который надеется по итогам сезона стать новым чемпионом страны.

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"Львов" 14:00 "Шахтер"

VBET-лига. 6-й тур

12 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: А.Абдула

Трансляция: канал "Setanta Sport+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Львов":

Бессмертный вернулся к "сине-золотым" в непросто время. Под крылом Дулуба команда не сказать что проваливалась весной (смогли даже обыграть "Минай"), однако по игре казалось, что белорусский наставник смог дать коллективу максимум, после чего "Львов" нуждался во встряске. Случилась смена тренера, которая, пока что, ни к чему не привела. С другой стороны, сразу критиковать Бессмертного не стоит, все же соперники у него были несопоставимого уровня.

Новый/старый коуч команды не трогал наработки Дулуба, оставив в качестве основной схему с тремя центральными защитниками. Вероятнее всего, она же останется и на матч против "Шахтера", однако кадрово несколько изменений все же случится. Не сможет сыграть из-за повреждения Лео Антонио, которого в центре поля заменит Алибеков. Помимо этого, свой шанс заслужил Ярослав Богунов, снова забивший гол после выхода на замену. Вероятно, он сыграет с первых минут в нападении в паре с Бугаем. Также не исключаем выход Никитюка в качестве одного из центрбеков.

Ориентировочный состав: Рыбка - Никитюк, Игор Габриэл, Дитятьев - Грисьо, Беляев, Алибеков, Мильченко, Кузык - Бугай, Богунов

"Шахтер":

Может показаться, что донецкий клуб немного сбавил обороты после яркого старта полугодия. Команда потеряла очки против "Черноморца", а после лишь минимально одолела "Металлист" на прошлых выходных. Однако по игре "Шахтер" все еще в огне - команда много создает, и лишь геройство кипера "Металлиста" в паре с двумя ударами в штангу спасли оппонента от разгрома.

Правда проблемы перед "Львовом" все равно имеются - кадровые. Точно не сыграет из-за дисквалификации Бондарь, при этом ряд игроков занимаются индивидуально (Ракицкий, Михайличенко, Зубков, Швед, Козик). Отсюда делаем вывод, что в матче среды мы увидим немного экспериментальным состав "Шахтера", особенно что касается линии обороны, где есть определенные проблемы.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Гочолейшвили, Матвиенко, Топалов - Назарина, Бондаренко - Келси, Очеретько, Судаков - Траоре

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Шахтер 19 14 4 1 48-14 +34 46 16 Львов 19 3 4 12 15-33 -18 13

Статистика команд

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"Львов" - "Шахтер": трансляция матча

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"Львов" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Львов" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 3:1. Особо аргументировать наш прогноз смысла нет. Играет первая команда против последней, причем у первой дела идут отлично и они находятся в хорошей форме, в то время как последняя переживает не самый лучший период, а новый тренер сходу взбодрить подопечных не сумел. Отсюда и наша ставка - уверенная победа фаворита.