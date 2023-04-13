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Минай - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2023
Минай - Кривбасс: Прогноз и анонс матча ⋉ 14.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Пожалуй, большой секрет раскрыт не будем, если скажем, что в некоторых компонентах менеджмента и маркетинга "Минай" равняется на "Кривбасс". А в последнее время на криворожцев можно равняться и по спортивным результатам. С бойца за выживание команда Юрия Вернидуба спрогрессовала до уровня бойца за еврокубки, поэтому в Минай она едет исключительно за тремя очками.
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У команды Владимира Шарана тоже есть свои плюсы и козыри, однако в последнее время они омрачены неудачными результатами на поле. И если поражение от "Динамо" – это не так страшно, то последний домашний матч "Миная", в котором было поражение "Ингульцу" – едва ли не катастрофа. В поединке с "Кривбассом" закарпатцы попытаются снова вернуться на путь приемлемых результатов.
УПЛ. 21-й тур. 14.04.2023.
Минай. "Минай Арена"
Арбитр в поле – Денис Шурман
"Минай" 13:00 "Кривбасс"
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Новости "Миная"
У "Миная" в последнее время были трудности с кадровым наполнением, но Владимир Шаран в этом не ищет оправданий или отговорок. Напротив, заявляет, что команда не должна была проигрывать "Ингульцу". А также предполагает, что после матча с "Динамо" закарпатцы должны действовать более уверенно и раскрепощенно.
Вопрос психологии, ведь уровень противодействия от криворожцев будет таким же высоким, как и от киевлян. Минайцам должен помочь тот факт, что они будут играть дома. Ну и второе – это желание реабилитироваться за очень досадное поражение от "Ингульца". После того матча в клубе еще долго не могли прийти в себя.
Интересно, что в первом круге матч между этими командами носил совсем другой характер. Тогда "Минай" приехал в гости к "Кривбассу" как к прямому конкуренту в борьбе за выживание. Тогда закарпатцы были одиннадцатыми, а криворожцы – последними. Сейчас "Минай" остался примерно там, где и был. В то время как "Кривбасс" поднялся к борьбе за еврокубки.
Свежих потерь у команды Владимира Шарана нет. Это еще больше усложняет и без того непростую задачу прогнозирования стартового состава "Миная".
Ориентировочный состав: Бандура – Гончар, Кравчук, Мельник, Немчанинов, Булеза – Шишка, Витенчук – Твердохлеб, Гечев – Вишневский
Новости "Кривбасса"
Неделю назад произошел своеобразный прогресс для "Кривбасса": впервые за последние три тура в команде Юрия Вернидуба никого не удалили. Потому что раньше с поля досрочно шли Никита Татарков (в поединке со "Львовом") и Денис Устименко (в поединке с "Вересом").
Возвращение последнего очень важно, ведь позволит закрыть проблемную позицию с нападающим. У "Кривбасса" всего два профильных форварда, один из которых, - Роман Дебелко, - травмирован. Так что против "Зари" эту позицию ситуативно закрывал Татарков.
Это весомые проблемы, с которых Юрий Вернидуб выпутывался очень искусно – лишь одно поражение в последних семи турах. Уже снова говорят о каких-то харАктерных прозвищах для его команды, но надо дождаться итога соревнований. Если "Кривбасс" действительно выйдет в еврокубки, это будет заслуживать звания "прорыв сезона".
Ориентировочный состав: Клищук – Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго – Приходько, Банада, Капич – Микитишин, Задерака – Устименко
"Минай" - "Кривбасс". Статистика личных встреч
Здесь как ни крути историей "Кривбасса", а все равно между ним и "Минаем" будет только один сыгранный матч. Речь о том матче первого круга, который мы уже упоминали немного раньше. Тогда соперники не забивали. Поэтому в отчетной игре может быть открыт счет не только победам, но и голам.
УПЛ 2022/23. Шестой тур
"Кривбасс" – "Минай" 0:0
"Минай" - "Кривбасс". Последние матчи команд
"Минай" дважды проиграл в двух последних турах. Если посмотреть шире, то ярче картина для закарпатцев не становится: только одна победа в последних семи матчах УПЛ. Примечательно, что матч против "Динамо" стал первым для "Миная" за последние четыре встречи, в которой не удалось забить.
"Кривбасс" находится на волне подъема. Команда прогрессирует быстрым темпом. Сейчас у криворожцев продолжается беспроигрышная серия из трех матчей. А в последних семи матчах – только одно поражение.
Еще один красноречивый факт: все восемь побед в чемпионате "Кривбасс" одержал с разницей в один мяч.
"Минай" - "Кривбасс". Турнирное положение команд
"Кривбасс" отстает на четыре очка от "Александрии" и, соответственно, от места в зоне еврокубков. Это не отыгрывается в одном очном поединке, но есть возможность дождаться осечки конкурента в других встречах. Горожане имеют один матч в запасе, но он – против "Днепра-1", поэтому вряд ли тут стоит говорить об "ожидаемых" трех очках.
"Минай" идет в зоне переходных матчей, но зону прямого вылета опережает только по дополнительным показателям.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|20
|15
|4
|1
|50-15
|+35
|49
|0
|2
|СК Днепр-1
|19
|14
|3
|2
|42-15
|+27
|45
|0
|3
|Заря
|20
|12
|4
|4
|42-26
|+16
|40
|0
|4
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|29-16
|+13
|39
|0
|5
|ФК Александрия
|19
|8
|8
|3
|33-26
|+7
|32
|0
|6
|Кривбасс
|20
|8
|4
|8
|17-22
|-5
|28
|0
|7
|Колос
|20
|7
|6
|7
|18-20
|-2
|27
|0
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|-5
|23
|0
|9
|Ингулец
|19
|6
|4
|9
|19-23
|-4
|22
|0
|10
|Металлист 1925
|20
|4
|9
|7
|17-34
|-17
|21
|0
|11
|Черноморец
|20
|4
|8
|8
|19-26
|-7
|20
|0
|12
|Верес
|20
|5
|4
|11
|21-28
|-7
|19
|0
|13
|Рух
|19
|4
|6
|9
|19-29
|-10
|18
|0
|14
|ФК Минай
|20
|4
|6
|10
|14-25
|-11
|18
|0
|15
|Металлист
|20
|4
|6
|10
|17-28
|-11
|18
|0
|16
|ФК Львов
|20
|3
|4
|13
|16-35
|-19
|13
|0
"Минай" - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты
"Минай" - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Кривбасса" 1:0. "Кривбасс" сильнее. "Кривбасс" сейчас на волне подъема, команда крепка психологически. Читается победа гостей, которая, впрочем, не нарушит их "минималистичную" традицию. То есть это будет победа с разницей в один мяч. На что и можно сделать ставку.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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