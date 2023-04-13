  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Минай - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2023
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2023

Украина
(1 голосов)

Минай - Кривбасс: Прогноз и анонс матча ⋉ 14.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2023

Фото: УПЛ

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Пожалуй, большой секрет раскрыт не будем, если скажем, что в некоторых компонентах менеджмента и маркетинга "Минай" равняется на "Кривбасс". А в последнее время на криворожцев можно равняться и по спортивным результатам. С бойца за выживание команда Юрия Вернидуба спрогрессовала до уровня бойца за еврокубки, поэтому в Минай она едет исключительно за тремя очками.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

У команды Владимира Шарана тоже есть свои плюсы и козыри, однако в последнее время они омрачены неудачными результатами на поле. И если поражение от "Динамо" – это не так страшно, то последний домашний матч "Миная", в котором было поражение "Ингульцу" – едва ли не катастрофа. В поединке с "Кривбассом" закарпатцы попытаются снова вернуться на путь приемлемых результатов.

Содержание

УПЛ. 21-й тур. 14.04.2023.
Минай. "Минай Арена"
Арбитр в поле – Денис Шурман

"Минай" 13:00 "Кривбасс"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports+

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Минай - Кривбас
Смотреть трансляцию

Favbet
4500 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Новости "Миная"

У "Миная" в последнее время были трудности с кадровым наполнением, но Владимир Шаран в этом не ищет оправданий или отговорок. Напротив, заявляет, что команда не должна была проигрывать "Ингульцу". А также предполагает, что после матча с "Динамо" закарпатцы должны действовать более уверенно и раскрепощенно.

Вопрос психологии, ведь уровень противодействия от криворожцев будет таким же высоким, как и от киевлян. Минайцам должен помочь тот факт, что они будут играть дома. Ну и второе – это желание реабилитироваться за очень досадное поражение от "Ингульца". После того матча в клубе еще долго не могли прийти в себя.

Интересно, что в первом круге матч между этими командами носил совсем другой характер. Тогда "Минай" приехал в гости к "Кривбассу" как к прямому конкуренту в борьбе за выживание. Тогда закарпатцы были одиннадцатыми, а криворожцы – последними. Сейчас "Минай" остался примерно там, где и был. В то время как "Кривбасс" поднялся к борьбе за еврокубки.

Свежих потерь у команды Владимира Шарана нет. Это еще больше усложняет и без того непростую задачу прогнозирования стартового состава "Миная".

Ориентировочный состав: Бандура – Гончар, Кравчук, Мельник, Немчанинов, Булеза – Шишка, Витенчук – Твердохлеб, Гечев – Вишневский

Новости "Кривбасса"

Неделю назад произошел своеобразный прогресс для "Кривбасса": впервые за последние три тура в команде Юрия Вернидуба никого не удалили. Потому что раньше с поля досрочно шли Никита Татарков (в поединке со "Львовом") и Денис Устименко (в поединке с "Вересом").

Возвращение последнего очень важно, ведь позволит закрыть проблемную позицию с нападающим. У "Кривбасса" всего два профильных форварда, один из которых, - Роман Дебелко, - травмирован. Так что против "Зари" эту позицию ситуативно закрывал Татарков.

Это весомые проблемы, с которых Юрий Вернидуб выпутывался очень искусно – лишь одно поражение в последних семи турах. Уже снова говорят о каких-то харАктерных прозвищах для его команды, но надо дождаться итога соревнований. Если "Кривбасс" действительно выйдет в еврокубки, это будет заслуживать звания "прорыв сезона".

Ориентировочный состав: Клищук – Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго – Приходько, Банада, Капич – Микитишин, Задерака – Устименко

"Минай" - "Кривбасс". Статистика личных встреч

Здесь как ни крути историей "Кривбасса", а все равно между ним и "Минаем" будет только один сыгранный матч. Речь о том матче первого круга, который мы уже упоминали немного раньше. Тогда соперники не забивали. Поэтому в отчетной игре может быть открыт счет не только победам, но и голам.

УПЛ 2022/23. Шестой тур
"Кривбасс" – "Минай" 0:0

"Минай" - "Кривбасс". Последние матчи команд

"Минай" дважды проиграл в двух последних турах. Если посмотреть шире, то ярче картина для закарпатцев не становится: только одна победа в последних семи матчах УПЛ. Примечательно, что матч против "Динамо" стал первым для "Миная" за последние четыре встречи, в которой не удалось забить.

Минай - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2023 - изображение 4

"Кривбасс" находится на волне подъема. Команда прогрессирует быстрым темпом. Сейчас у криворожцев продолжается беспроигрышная серия из трех матчей. А в последних семи матчах – только одно поражение.

Еще один красноречивый факт: все восемь побед в чемпионате "Кривбасс" одержал с разницей в один мяч.

Минай - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2023 - изображение 5

"Минай" - "Кривбасс". Турнирное положение команд

"Кривбасс" отстает на четыре очка от "Александрии" и, соответственно, от места в зоне еврокубков. Это не отыгрывается в одном очном поединке, но есть возможность дождаться осечки конкурента в других встречах. Горожане имеют один матч в запасе, но он – против "Днепра-1", поэтому вряд ли тут стоит говорить об "ожидаемых" трех очках.

"Минай" идет в зоне переходных матчей, но зону прямого вылета опережает только по дополнительным показателям.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Шахтер 20 15 4 1 50-15 +35 49 0
2 СК Днепр-1 19 14 3 2 42-15 +27 45 0
3 Заря 20 12 4 4 42-26 +16 40 0
4 Динамо 20 12 3 5 29-16 +13 39 0
5 ФК Александрия 19 8 8 3 33-26 +7 32 0
6 Кривбасс 20 8 4 8 17-22 -5 28 0
7 Колос 20 7 6 7 18-20 -2 27 0
8 Ворскла 20 6 5 9 23-28 -5 23 0
9 Ингулец 19 6 4 9 19-23 -4 22 0
10 Металлист 1925 20 4 9 7 17-34 -17 21 0
11 Черноморец 20 4 8 8 19-26 -7 20 0
12 Верес 20 5 4 11 21-28 -7 19 0
13 Рух 19 4 6 9 19-29 -10 18 0
14 ФК Минай 20 4 6 10 14-25 -11 18 0
15 Металлист 20 4 6 10 17-28 -11 18 0
16 ФК Львов 20 3 4 13 16-35 -19 13 0

"Минай" - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

Favbet
2.85
3.20
2.55
Узнать больше

"Минай" - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Кривбасса" 1:0. "Кривбасс" сильнее. "Кривбасс" сейчас на волне подъема, команда крепка психологически. Читается победа гостей, которая, впрочем, не нарушит их "минималистичную" традицию. То есть это будет победа с разницей в один мяч. На что и можно сделать ставку.

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

По теме
yellow-arrow
Львов - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12 апреля 2023
yellow-arrow
Александрия - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 апреля 2023
yellow-arrow
Колос - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 апреля 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде