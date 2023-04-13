Минай - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.04.2023

Пожалуй, большой секрет раскрыт не будем, если скажем, что в некоторых компонентах менеджмента и маркетинга "Минай" равняется на "Кривбасс". А в последнее время на криворожцев можно равняться и по спортивным результатам. С бойца за выживание команда Юрия Вернидуба спрогрессовала до уровня бойца за еврокубки, поэтому в Минай она едет исключительно за тремя очками.

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У команды Владимира Шарана тоже есть свои плюсы и козыри, однако в последнее время они омрачены неудачными результатами на поле. И если поражение от "Динамо" – это не так страшно, то последний домашний матч "Миная", в котором было поражение "Ингульцу" – едва ли не катастрофа. В поединке с "Кривбассом" закарпатцы попытаются снова вернуться на путь приемлемых результатов.

УПЛ. 21-й тур. 14.04.2023.

Минай. "Минай Арена"

Арбитр в поле – Денис Шурман

"Минай" 13:00 "Кривбасс"

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Новости "Миная"

У "Миная" в последнее время были трудности с кадровым наполнением, но Владимир Шаран в этом не ищет оправданий или отговорок. Напротив, заявляет, что команда не должна была проигрывать "Ингульцу". А также предполагает, что после матча с "Динамо" закарпатцы должны действовать более уверенно и раскрепощенно.

Вопрос психологии, ведь уровень противодействия от криворожцев будет таким же высоким, как и от киевлян. Минайцам должен помочь тот факт, что они будут играть дома. Ну и второе – это желание реабилитироваться за очень досадное поражение от "Ингульца". После того матча в клубе еще долго не могли прийти в себя.

Интересно, что в первом круге матч между этими командами носил совсем другой характер. Тогда "Минай" приехал в гости к "Кривбассу" как к прямому конкуренту в борьбе за выживание. Тогда закарпатцы были одиннадцатыми, а криворожцы – последними. Сейчас "Минай" остался примерно там, где и был. В то время как "Кривбасс" поднялся к борьбе за еврокубки.

Свежих потерь у команды Владимира Шарана нет. Это еще больше усложняет и без того непростую задачу прогнозирования стартового состава "Миная".

Ориентировочный состав: Бандура – Гончар, Кравчук, Мельник, Немчанинов, Булеза – Шишка, Витенчук – Твердохлеб, Гечев – Вишневский

Новости "Кривбасса"

Неделю назад произошел своеобразный прогресс для "Кривбасса": впервые за последние три тура в команде Юрия Вернидуба никого не удалили. Потому что раньше с поля досрочно шли Никита Татарков (в поединке со "Львовом") и Денис Устименко (в поединке с "Вересом").

Возвращение последнего очень важно, ведь позволит закрыть проблемную позицию с нападающим. У "Кривбасса" всего два профильных форварда, один из которых, - Роман Дебелко, - травмирован. Так что против "Зари" эту позицию ситуативно закрывал Татарков.

Это весомые проблемы, с которых Юрий Вернидуб выпутывался очень искусно – лишь одно поражение в последних семи турах. Уже снова говорят о каких-то харАктерных прозвищах для его команды, но надо дождаться итога соревнований. Если "Кривбасс" действительно выйдет в еврокубки, это будет заслуживать звания "прорыв сезона".

Ориентировочный состав: Клищук – Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго – Приходько, Банада, Капич – Микитишин, Задерака – Устименко

"Минай" - "Кривбасс". Статистика личных встреч

Здесь как ни крути историей "Кривбасса", а все равно между ним и "Минаем" будет только один сыгранный матч. Речь о том матче первого круга, который мы уже упоминали немного раньше. Тогда соперники не забивали. Поэтому в отчетной игре может быть открыт счет не только победам, но и голам.

УПЛ 2022/23. Шестой тур

"Кривбасс" – "Минай" 0:0

"Минай" - "Кривбасс". Последние матчи команд

"Минай" дважды проиграл в двух последних турах. Если посмотреть шире, то ярче картина для закарпатцев не становится: только одна победа в последних семи матчах УПЛ. Примечательно, что матч против "Динамо" стал первым для "Миная" за последние четыре встречи, в которой не удалось забить.

"Кривбасс" находится на волне подъема. Команда прогрессирует быстрым темпом. Сейчас у криворожцев продолжается беспроигрышная серия из трех матчей. А в последних семи матчах – только одно поражение.

Еще один красноречивый факт: все восемь побед в чемпионате "Кривбасс" одержал с разницей в один мяч.

"Минай" - "Кривбасс". Турнирное положение команд

"Кривбасс" отстает на четыре очка от "Александрии" и, соответственно, от места в зоне еврокубков. Это не отыгрывается в одном очном поединке, но есть возможность дождаться осечки конкурента в других встречах. Горожане имеют один матч в запасе, но он – против "Днепра-1", поэтому вряд ли тут стоит говорить об "ожидаемых" трех очках.

"Минай" идет в зоне переходных матчей, но зону прямого вылета опережает только по дополнительным показателям.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 20 15 4 1 50-15 +35 49 0 2 СК Днепр-1 19 14 3 2 42-15 +27 45 0 3 Заря 20 12 4 4 42-26 +16 40 0 4 Динамо 20 12 3 5 29-16 +13 39 0 5 ФК Александрия 19 8 8 3 33-26 +7 32 0 6 Кривбасс 20 8 4 8 17-22 -5 28 0 7 Колос 20 7 6 7 18-20 -2 27 0 8 Ворскла 20 6 5 9 23-28 -5 23 0 9 Ингулец 19 6 4 9 19-23 -4 22 0 10 Металлист 1925 20 4 9 7 17-34 -17 21 0 11 Черноморец 20 4 8 8 19-26 -7 20 0 12 Верес 20 5 4 11 21-28 -7 19 0 13 Рух 19 4 6 9 19-29 -10 18 0 14 ФК Минай 20 4 6 10 14-25 -11 18 0 15 Металлист 20 4 6 10 17-28 -11 18 0 16 ФК Львов 20 3 4 13 16-35 -19 13 0

"Минай" - "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Кривбасса" 1:0. "Кривбасс" сильнее. "Кривбасс" сейчас на волне подъема, команда крепка психологически. Читается победа гостей, которая, впрочем, не нарушит их "минималистичную" традицию. То есть это будет победа с разницей в один мяч. На что и можно сделать ставку.