Рух - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14 апреля 2023

Осечка "Зари" в последнем туре, когда коллектив Патрика ван Леувена уступил на выезде "Кривбассу", позволила киевскому "Динамо" вплотную приблизиться к луганчанам в таблице. Однако все это было бы невозможным без удачной серии команды Луческу в последних встречах. На счету "Динамо" две победы кряду, а впереди - игра против буксующего "Руха", который ныне идет рядом с зоной вылета.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Правда именно в играх против фаворитов обитатели дна таблицы обычно и показывают себя с лучшей стороны. Буквально двумя днями ранее "Львов" устроил настоящий ад в игре против "Шахтера", позволив гранду взять три бала лишь на 90+5 минуте. Интересно, способен ли на подобный подвиг "Рух", учитывая что в играх против главных команд первенства дела у "желто-черных" обычно складываются не очень?

"Рух" 15:00 "Динамо"

VBET-лига. 21-й тур

14 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: А.Романюк

Трансляция: канал "2+2"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Рух":

Львовяне круто начали второй круг, по делу одолев в выездном матче "Металлист". Победа над прямым конкурентом за выживание позволила коллективу Кучука укрепить отрыв от опасной зоны, однако после этого все сломалось. Команда не побеждает в четырех играх кряду (три поражения и ничья), забив за отчетный период целых ноль раз. Смена тренера пока не дала положительного эффекта, даже несмотря на ничью в прошедшем туре. Игра против "Вереса" получилась весьма пресной, и лишь концовка встречи, проведенная в большинстве, оставила приятное послевкусие.

У команды Пономарева немало кадровых проблем перед домашней встречей с "Динамо". Сразу три футболиста пропустят поединок из-за дисквалификации - Эдсон, Сапуга и Слюбик. Первый пока еще основным стать не успел, а вот без остальных будет туговато. Вероятно, в центре обороны будет сделана ставка на Холода, в то время как в опорной зоне снова сыграет Слюсар. Из хороших новостей - возвращение в строй Таллеса. Яркий бразилец восстановился после травмы, однако его весенняя форма (ноль результативных действий) продолжает немного смущать.

Ориентировочный состав: Панькив - Роман, Холод, Дидык, Лях - Довгий, Слюсар - Соломон-Отабор, Таллес, Климчук - Карабин

"Динамо":

После тяжелого старта второго круга (поражения "Ингульцу" и "Заре" в трех стартовых турах) "Динамо" понемногу приходит в себя. Две уверенные победы подряд над "Львовом" и "Минаем" не должны приводить к эйфории, однако позитив в них разглядеть можно. Команда Луческу наладила игру в обороне, а впереди начал сиять юный Ванат, забивавший в каждом из двух последних матчей. Правда, нелучшие новости ходят вокруг самого Луческу - ходили слухи о проблемах со здоровьем у румынского коуча, однако на матчах против "Руха" он все же отправится.

Позитивная новость - долгожданный камбэк Буяльского. Лидер "Динамо" получил длительную дисквалификацию из-за удаления в игре против "Днепра-1", но в пятницу он снова сможет выйти на поле. Вряд ли тренерский штаб киевлян обойдется одной заменой - стоит понимать, что вскоре "Динамо" ожидает игра против "Шахтера", а значит нужно поберечь силы. Плюс, избежать дисквалификации, ведь Сирота, Лонвейк, Тымчик, Дубинчак и Шепелев "сидят на желтых".

Ориентировочный состав: Нещерет - Тымчик, Дячук, Попов, Вивчаренко - Сидорчук, Шепелев - Бенито, Буяльский, Царенко - Ванат

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 4 Динамо 20 12 3 5 29-16 +13 39 14 Рух 19 4 6 9 19-29 -10 18

Статистика команд

"Рух":

"Динамо":

Очные встречи

"Рух" - "Динамо": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Рух - Динамо Смотреть трансляцию

"Рух" - "Динамо": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Рух" - "Динамо" от UA-Football

Победа "Динамо" 2:0. Как мы писали выше, киевский клуб понемногу нащупал свою игру в последних матчах, а теперь еще и ожидает возвращения лучшего бомбардира в лице Виталия Буяльского. У "Руха" дела обстоят наоборот - команда находится в поиске себя, не забивает в последних турах, а лидеры просто находятся не в лучшей форме. А потому и противостоять гранду им будет крайне сложно.