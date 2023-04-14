Ингулец - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14 апреля 2023

В одном из матчей 21-го тура УПЛ встретятся команды, которые идут достаточно близко в турнирной таблице (седьмое и девятое места), да и разделяет их всего пять балов. Однако цели у "Ингульца" и "Колоса" все же различаются. Ибо, как минимум по нашему мнению, у ковалевцев остается пускай и призрачный, но шанс побороться за еврокубки, в то время как у команды Ковальца цель иная - удержаться в элите. И нынешние плюс пять от опасной зоны им ничего не гарантируют.

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Да и в прошлом туре команды сыграли весьма по-разному. "Колос" на своем поле разбил середняка в лице "Металлиста 1925", в то время как "Ингулец" без особых шансов уступил на выезде "Ворскле". Означает ли все вышесказанное, что в пятницу нас ждет типичная встреча фаворита и аутсайдера? Конечно нет, поскольку украинский чемпионат всегда умеет удивлять.

"Ингулец" 14:00 "Колос"

VBET-лига. 21-й тур

14 апреля, Киев, УТК им.Банникова

Арбитр: В.Новохатний

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Ингулец":

В целом, у "казаков" дела во второй части сезона идут неплохо. Даже несмотря на факт недавнего поражения "Ворскле", о котором мы писали выше. Да, в тот день коллектив Ковальца уступил по делу, не создав за 90 минут практически ни одного цельного момента, однако до этого команда набрала отличный ход. В сумме, весной коллектив Ковальца победил в трех играх из пяти, обыграв, к примеру, "Динамо", а также прямых конкурентов за выживание - "Металлист" и "Минай". Последних еще и после классного камбэка с 0:1.

Главная проблема коуча "Ингульца" перед будущим поединком - травма Козака, которая помешает ему сыграть в пятницу. Правда Александр и так не вышел бы на поле, ибо вынужден отсиживать дисквалификацию. При этом, готов вернуться в строй после перебора желтых вингер Кравчук, также своего шанса ожидает опытный Запорожец, пропустивший старт полугодия из-за травмы. В двух последних играх Ковалец начинал матчи с тремя центральными защитниками, а потому нет причин полагать, что он отойдет от данной задумки.

Ориентировочный состав: Билык - Кучеренко, Ковалец, Ченбай - Нагиев, Кухарук, Запорожец, Смоляков - Головкин, Марусич, Кравчук

"Колос":

В недавнем прошлом мы посвятили немало строк критике ковалевцев за их игру в атаке. Видно, это немного разозлило игроков, который выдали лучший матч в сезоне в рамках прошедшего тура. Под горячую руку "бело-черных" попал "Металлист 1925", пропустивший за 90 минут три безответных гола. Да, во многом коллективу Вышняка помогло быстрое взятие ворот, однако это все уже лирика. Куда важнее итог - уверенная победа на своем поле.

В игре против "Ингульца" гостям будущего матча точно не поможет опытный Богданов, который перебрал желтых карточек. Вероятно, его в центре поля подменит Смирный. Не исключаем и других изменений. Все шансы появиться с первых минут имеет Безбородько, забивший в прошлом туре после выхода на замену. Помимо этого, может выйти и опытный Болбат, заменив на фланге либо Ильина, либо Мякушко. Последний, правда, шикарно отыграл против "Металлиста 1925", отдав две голевые.

Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Черноморец - Милько, Смирный - Болбат, Ориховский, Мякушко - Безбородько

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 7 Колос 20 7 6 7 18-20 -2 27 9 Ингулец 19 6 4 9 19-23 -4 22

Статистика команд

"Ингулец":

"Колос":

Очные встречи

"Ингулец" - "Колос": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец" - "Колос" от UA-Football

Ничья 1:1. "Казаки" достаточно комфортно чувствуют себя в домашних играх, в то время как "Колос" часто сыпется на выезде, победив в девяти играх лишь дважды. С другой стороны, Ярослав Вышняк обладает куда более широкой скамейкой запасных, да и триумф в прошедшем туре должен был зарядить его подопечных положительными эмоциями. В итоге, рискнем поставить на ничью, причем такую, в которой каждая сторона забьет по разу.