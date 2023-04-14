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Металлист - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.04.2023
Металлист - Верес: Прогноз и анонс матча ⋉ 15.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
За полгода ситуация изменилась коренным образом. "Металлист" и "Верес" матч первого круга проводили как команды с еврокубковыми амбициями, а сейчас это те, кто борется за выживание. И не просто борется, а находится в этой борьбе под давлением. Конкуренты очки набирают, поэтому "Металлисту" и "Вересу" нужно включаться немедленно. Но кто из них, наконец, прервет свою безвыигрышную серию? Или, возможно, будет ничья, которая продлит отрезок без побед для обоих коллективов…
- "Металлист" 13:00 "Верес"
- Новости "Металлиста"
- Новости "Вереса"
- "Металлист" - "Верес". Статистика личных встреч
- "Металлист" - "Верес". Последние матчи команд
- "Металлист" - "Верес". Турнирное положение команд
- "Металлист" - "Верес". Ставка и коэффициенты
- "Металлист" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 21-й тур. 15.04.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Александр Соловьян
"Металлист" 13:00 "Верес"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab
Новости "Металлиста"
В игре "Металлиста" есть просветление. Два последних матча харьковчане провели достаточно содержательно, но не выиграли. И даже не забили. Перица Огненович не устает повторять о том, что его команда нуждается в одном матче, после которого прорвет. Надо забить, выиграть, избавиться от психологического бремени и дальше, по мнению тренера, будет легче.
Когда же совершать прорыв, если не в матче с прямым конкурентом? "Металлист" имеет хороший шанс наконец-то прервать свою безвыигрышную серию, которая тянется еще с середины октября. После "Вереса" у "Металлиста" будет "Ворскла", "Динамо", "Днепр-1". То есть соперники с еврокубковыми амбициями. Поэтому нужно брать свое сейчас.
Приятная новость для харьковских болельщиков – это отсутствие кадровых проблем у "Металлиста". По крайней мере, об этом говорил в преддверии матча тренер. Нет дисквалифицированных, были только мелкие проблемы со здоровьем, которые уже устранены. Так что Огненович может выставить оптимальный состав.
Ориентировочный состав: Рыбка – Коррал, Порох, Мизюк, Романюк – Демченко, Чайковский, Чидомере – Бойчук, Наумец – Прядун
Новости "Вереса"
В контексте "Вереса" в последнее время очень много новостей. Большинство из них – негативные. Негатив порожден отсутствием результата. Ровняне еще не выигрывали после возобновления чемпионата, что порождает слухи об отставке Вирта, о проблемах в коллективе, о потребностях обновления команды и т.д. Единственный способ прекратить этот поток – вернуться на путь успешных результатов.
Как бы парадоксально это ни звучало, но в отношении гостевых матчей "Вереса" больше оптимистичных ожиданий, чем в отношении домашних. В первом круге на обновленном стадионе, например, "Верес" проиграл "Металлисту" 1:2. И такие конфузы в Ровно случаются с командой регулярно. А вот на выездах – реже.
Несколько усложняют процесс выхода из кризиса кадровые проблемы. Не в лучших кондициях находится Владислав Шарай. Дисквалифицированный Орест Лебеденко. Вирту придется заниматься делом, которое он не очень любит – вносить изменения в состав.
Ориентировочный состав: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Пасич – Клец, Кучеров – Близниченко, С. Шарай, Дахновский – Гайдучик
"Металлист" - "Верес". Статистика личных встреч
Команды под названиями "Верес" и "Металлист" десять раз встречались между собой в период с 1992-го по 1997-й годы. Но это была совсем другая история. Новейшая история – это очный поединок команд в первом круге текущего чемпионата. "Металлист" тогда победил благодаря голам Прядуна и Каплиенко. Последний зимой перешел в "Днепр-1".
"Металлист" - "Верес". Последние матчи команд
Статистика последних матчей команд – это соревнование за то, кто имеет право называться меньшим неудачником. "Металлист" не побеждает в УПЛ с 15-го октября 2022-го года. Серия насчитывает уже тринадцать матчей. Это просто кошмар.
У "Вереса" масштабы проблемы не столь глобальны, но тоже давят на сознание ровенцев. "Верес" еще не побеждал после зимнего перерыва, "Верес" до сих пор не имеет ни одной домашней победы в сезоне. "Вересу" просто нужны три очка, чтобы сбросить с себя психологический груз. Собственно, в этом нуждается и "Металлист".
"Металлист" - "Верес". Турнирное положение команд
Команды – соседи по позициям и "братья" по несчастью. Между "Вересом" и "Металлистом" в таблице расположен "Рух", но это не меняет сути. Оба сегодняшних соперника борются за выживание, оба, учитывая плотность, могут взлететь в таблице благодаря победе. И обоих, вероятно, не устроит ничья в очном поединке.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|20
|15
|4
|1
|50-15
|+35
|49
|0
|2
|СК Днепр-1
|19
|14
|3
|2
|42-15
|+27
|45
|0
|3
|Заря
|20
|12
|4
|4
|42-26
|+16
|40
|0
|4
|Динамо
|21
|12
|4
|5
|30-17
|+13
|40
|0
|5
|ФК Александрия
|19
|8
|8
|3
|33-26
|+7
|32
|0
|6
|Колос
|21
|8
|6
|7
|19-20
|-1
|30
|0
|7
|Кривбасс
|21
|8
|4
|9
|17-23
|-6
|28
|0
|8
|Ворскла
|20
|6
|5
|9
|23-28
|-5
|23
|0
|9
|Ингулец
|20
|6
|4
|10
|19-24
|-5
|22
|0
|10
|ФК Минай
|21
|5
|6
|10
|15-25
|-10
|21
|0
|11
|Металлист 1925
|20
|4
|9
|7
|17-34
|-17
|21
|0
|12
|Черноморец
|20
|4
|8
|8
|19-26
|-7
|20
|0
|13
|Верес
|20
|5
|4
|11
|21-28
|-7
|19
|0
|14
|Рух
|20
|4
|7
|9
|20-30
|-10
|19
|0
|15
|Металлист
|20
|4
|6
|10
|17-28
|-11
|18
|0
|16
|ФК Львов
|20
|3
|4
|13
|16-35
|-19
|13
|0
"Металлист" - "Верес". Ставка и коэффициенты
"Металлист" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. "Верес" в гостях играет лучше, чем дома. "Металлист" в последнее время улучшил качество футбола. Поэтому у обеих команд будут аргументы. В то же время обоим не хватит решительности, уверенности, раскрепощенности, на обоих давят безвыигрышные серии и турнирное положение. В таких условиях не стоит ожидать яркий и результативный футбол. Вероятно, на двоих забьют меньше трех голов.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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