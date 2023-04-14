Металлист - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.04.2023

За полгода ситуация изменилась коренным образом. "Металлист" и "Верес" матч первого круга проводили как команды с еврокубковыми амбициями, а сейчас это те, кто борется за выживание. И не просто борется, а находится в этой борьбе под давлением. Конкуренты очки набирают, поэтому "Металлисту" и "Вересу" нужно включаться немедленно. Но кто из них, наконец, прервет свою безвыигрышную серию? Или, возможно, будет ничья, которая продлит отрезок без побед для обоих коллективов…

УПЛ. 21-й тур. 15.04.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Соловьян

"Металлист" 13:00 "Верес"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Металіст - Верес Смотреть трансляцию

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Металлиста"

В игре "Металлиста" есть просветление. Два последних матча харьковчане провели достаточно содержательно, но не выиграли. И даже не забили. Перица Огненович не устает повторять о том, что его команда нуждается в одном матче, после которого прорвет. Надо забить, выиграть, избавиться от психологического бремени и дальше, по мнению тренера, будет легче.

Когда же совершать прорыв, если не в матче с прямым конкурентом? "Металлист" имеет хороший шанс наконец-то прервать свою безвыигрышную серию, которая тянется еще с середины октября. После "Вереса" у "Металлиста" будет "Ворскла", "Динамо", "Днепр-1". То есть соперники с еврокубковыми амбициями. Поэтому нужно брать свое сейчас.

Приятная новость для харьковских болельщиков – это отсутствие кадровых проблем у "Металлиста". По крайней мере, об этом говорил в преддверии матча тренер. Нет дисквалифицированных, были только мелкие проблемы со здоровьем, которые уже устранены. Так что Огненович может выставить оптимальный состав.

Ориентировочный состав: Рыбка – Коррал, Порох, Мизюк, Романюк – Демченко, Чайковский, Чидомере – Бойчук, Наумец – Прядун

Новости "Вереса"

В контексте "Вереса" в последнее время очень много новостей. Большинство из них – негативные. Негатив порожден отсутствием результата. Ровняне еще не выигрывали после возобновления чемпионата, что порождает слухи об отставке Вирта, о проблемах в коллективе, о потребностях обновления команды и т.д. Единственный способ прекратить этот поток – вернуться на путь успешных результатов.

Как бы парадоксально это ни звучало, но в отношении гостевых матчей "Вереса" больше оптимистичных ожиданий, чем в отношении домашних. В первом круге на обновленном стадионе, например, "Верес" проиграл "Металлисту" 1:2. И такие конфузы в Ровно случаются с командой регулярно. А вот на выездах – реже.

Несколько усложняют процесс выхода из кризиса кадровые проблемы. Не в лучших кондициях находится Владислав Шарай. Дисквалифицированный Орест Лебеденко. Вирту придется заниматься делом, которое он не очень любит – вносить изменения в состав.

Ориентировочный состав: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Пасич – Клец, Кучеров – Близниченко, С. Шарай, Дахновский – Гайдучик

"Металлист" - "Верес". Статистика личных встреч

Команды под названиями "Верес" и "Металлист" десять раз встречались между собой в период с 1992-го по 1997-й годы. Но это была совсем другая история. Новейшая история – это очный поединок команд в первом круге текущего чемпионата. "Металлист" тогда победил благодаря голам Прядуна и Каплиенко. Последний зимой перешел в "Днепр-1".

"Металлист" - "Верес". Последние матчи команд

Статистика последних матчей команд – это соревнование за то, кто имеет право называться меньшим неудачником. "Металлист" не побеждает в УПЛ с 15-го октября 2022-го года. Серия насчитывает уже тринадцать матчей. Это просто кошмар.

У "Вереса" масштабы проблемы не столь глобальны, но тоже давят на сознание ровенцев. "Верес" еще не побеждал после зимнего перерыва, "Верес" до сих пор не имеет ни одной домашней победы в сезоне. "Вересу" просто нужны три очка, чтобы сбросить с себя психологический груз. Собственно, в этом нуждается и "Металлист".

"Металлист" - "Верес". Турнирное положение команд

Команды – соседи по позициям и "братья" по несчастью. Между "Вересом" и "Металлистом" в таблице расположен "Рух", но это не меняет сути. Оба сегодняшних соперника борются за выживание, оба, учитывая плотность, могут взлететь в таблице благодаря победе. И обоих, вероятно, не устроит ничья в очном поединке.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 20 15 4 1 50-15 +35 49 0 2 СК Днепр-1 19 14 3 2 42-15 +27 45 0 3 Заря 20 12 4 4 42-26 +16 40 0 4 Динамо 21 12 4 5 30-17 +13 40 0 5 ФК Александрия 19 8 8 3 33-26 +7 32 0 6 Колос 21 8 6 7 19-20 -1 30 0 7 Кривбасс 21 8 4 9 17-23 -6 28 0 8 Ворскла 20 6 5 9 23-28 -5 23 0 9 Ингулец 20 6 4 10 19-24 -5 22 0 10 ФК Минай 21 5 6 10 15-25 -10 21 0 11 Металлист 1925 20 4 9 7 17-34 -17 21 0 12 Черноморец 20 4 8 8 19-26 -7 20 0 13 Верес 20 5 4 11 21-28 -7 19 0 14 Рух 20 4 7 9 20-30 -10 19 0 15 Металлист 20 4 6 10 17-28 -11 18 0 16 ФК Львов 20 3 4 13 16-35 -19 13 0

"Металлист" - "Верес". Ставка и коэффициенты

"Металлист" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. "Верес" в гостях играет лучше, чем дома. "Металлист" в последнее время улучшил качество футбола. Поэтому у обеих команд будут аргументы. В то же время обоим не хватит решительности, уверенности, раскрепощенности, на обоих давят безвыигрышные серии и турнирное положение. В таких условиях не стоит ожидать яркий и результативный футбол. Вероятно, на двоих забьют меньше трех голов.