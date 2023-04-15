Черноморец – Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 16.04.2023

В Украину, кажется, наконец-то пришла весна (в Одессу так точно), на дворе Пасха, ну а календарь 21-го тура УПЛ закрывает матч, в котором "Черноморец" примет "Ворсклу".

Команды в таблице разделяет всего три очка, но вот положение дел у "моряков" и полтавчан разнится. Команда Григорчука уверенно начала весеннюю часть, перемежая победы с ничьими, и сейчас уже точно не выглядит откровенным борцом за выживание.

А вот у Полтавы дела куда более напряженные. "Ворскла" в явном кризисе, и это касается не только команды, но и всего клуба. Проблемы с законом у Жеваго, проблемы в команде не только с результатами, но и с игрой. И выстраданная минимальная победа в прошлом туре над "Ингульцом" вряд ли смогла разбавить веселыми красками общий унылый фон текущего сезона.

Но, тем не менее, традиционно ожидаем, что соперники смогут показать хороший, весенний, праздничный футбол, порадовать не только себя, но и болельщиков.

"Черноморец" (Одесса) – Ворскла (Полтава)

VBET-лига. 21-й тур

16 апреля, Александрия, Стадион "Черноморец"

Арбитр: Юрий Иванов

ТВ-трансляция: Канал "Setanta Sports"

Интернет-трансляция: OTT-платформа" Setanta Sports", Youtube-канал "Setanta Sports УПЛ"

Текстоваю онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Черноморец": последние новости

У "Черноморца" на матч с "Ворсклой" вернется капитан Илья Путря, который прошлый поединок с "Александрией" пропускал из-за перебора желтых карточек.

А вот новость минус – это то, что матч с полтавчанами из-за дисквалификаций пропустят Александр Демченко и Дмитрий Непогодов. Кипер в матче с "Александрией" получил желтую за затяжку времени, и это его четвертый горчичник в сезоне. Вместо него выйдет, вероятно, Паст, но сам факт, что основной вратарь вынужден пропускать матч из-за перебора карточек, полученных за неспортивное поведение, должен настораживать.

Также недавно приходила новость, что "моряки" хотят оставить в команде арендованного у "Зари" Даниила Алефиренко. Новость из разряда прогнозируемых, которая говорит о том, что форвард сейчас на ходу, забил 4 гола в пяти последних матчах и в качестве прогноза, может тянуть команду и в поединке с "Ворсклой".

"Ворскла": последние новости

У "Ворсклы", казалось, только сложился боевой состав – в последних матчах Скрипник мог выпускать всех, кого хотел, однако в поединке с "Ингульцом" на ровном месте "сломался" Владлен Юрченко. Разрыв мениска, операция, минимум четыре недели простоя. И это серьезный удар по атакующему потенциалу команды, которая и раньше в атаке не особо-то и блистала.

Также в сети появились слухи, что кто-то из лидеров УПЛ (без упоминания клуба) заинтересовался защитником полтавчан Василием Кравцом, но это скорее новости для поднятия боевого духа команды и игрока после удачного матча. Пока что никакой конкретики.

Турнирная таблица

Команды разделяют в таблице три очка. Фактически соседи, которые ведут борьбу за выживание. При этом, плотность внизу таблицы довольно высокая, и любая победа или поражение могут перетасовать колоду.

После победы над "Ингульцом" "Ворскла" несколько подтянулась вверх, но все равно "болото" не отпускает полтавчан. "Черноморец" весной идет без поражений, но и побед у команды Григорчука не так много, что также пока не дает прорваться морякам в "нейтральную" зону.

Поэтому, где еще брать по максимуму, как не в поединках с прямыми конкурентами. У одесситов должна быть именно такая логика.

Полтава? Возможно, Скрипник будет не против взять выездную ничью у конкурентов. А вот как будет на самом деле – увидим в воскресенье.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 20 15 4 1 50-15 +35 49 2 СК Днепр-1 20 14 3 3 43-17 +26 45 3 Заря 21 13 4 4 44-27 +17 43 4 Динамо 21 12 4 5 30-17 +13 40 5 ФК Александрия 20 8 9 3 33-26 +7 33 6 Колос 21 8 6 7 19-20 -1 30 7 Кривбасс 21 8 4 9 17-23 -6 28 8 Ворскла 20 6 5 9 23-28 -5 23 9 Металлист 1925 21 4 10 7 17-34 -17 22 10 Ингулец 20 6 4 10 19-24 -5 22 11 ФК Минай 21 5 6 10 15-25 -10 21 12 Черноморец 20 4 8 8 19-26 -7 20 13 Верес 21 5 5 11 26-33 -7 20 14 Рух 20 4 7 9 20-30 -10 19 15 Металлист 21 4 7 10 22-33 -11 19 16 ФК Львов 20 3 4 13 16-35 -19 13

Последние матчи

"Черноморец" не проигрывает уже 6 матчей подряд. Правда, побед из них всего две. Но и ничьи у "моряков" тоже были разные. Ничья с "Шахтером" – подвиг. Ничья с "Александрией" – также не так уж и плохо, так как команда весь второй тайм играла в меньшинстве. Но при этом, нюанс в том, что именно какие-то такие необязательные вещи зачастую и мешают команде Григорчука добывать победы весной.

У "Ворсклы" в весенних матчах полный разброд и шатание. Поражение "Заре" и "Александрии", ничьи с "Вересом" и "Металлистом 1925", и наконец-то вымученная победа в прошлом туре над "Ингульцом". Такие результаты поддерживают команду на плаву, но о какой-то стабильности и качестве говорить не приходится.

Если сравнивать заочно, одесситы весной выглядят лучше и качественнее полтавчан. В последних пяти матчах "Черноморец" набрал 9 очков, против 5 у Ворсклы. И это, пожалуй, главный статистический показатель перед отчетной встречей.

Ну и для статистики напомним, что в первом круге победу праздновали полтавчане со счетом 2:1.

"Черноморец" - "Ворскла": где смотреть матч

Трансляция матча В эфире Черноморец - Ворскла смотреть онлайн, прямая видеотрансляция Смотреть трансляцию

"Черноморец" – "Ворскла": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Черноморец" – "Ворскла" от UA-Футбол

"Черноморец" выглядит фаворитом в этом противостоянии. Причем фаворитом уверенным. Очень тяжело в этом матче поставить на кризисную "Ворсклу", да даже и на ничью. "Моряки" на накате должны брать свое – вернуть должок за поражение в первом круге.

Прогноз на матч "Черноморец" – "Ворскла": 2:0

Данный прогноз – один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша