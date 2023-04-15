Шахтер - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 апреля 2023

Парадоксально, но "Шахтер" и "Львов" проведут второй очный матч за последние пять дней. И нет, команды не играют в турнире на вылет, а вынужденны проводить два подряд поединка в рамках национального чемпионата. Спасибо пропущенным ранее матчам за это, как говорится. Если серьезно, то будущий матч для обеих сторон в чем-то даже важнее, нежели игра, прошедшая во Львове в недавнюю среду. Сделали её такой конкуренты "Шахтера" и "Львова".
"Днепр-1" уступил на выезде "Заре", предоставив великолепный шанс для команды Йовичевича укрепить лидерство на вершине таблицы. С другой стороны, "Львову" брать свои балы нужно всегда. Ибо последнее место заставляет, да и победивший ранее "Минай", а также сыгравшие вничью между собой "Верес" и "Металлист" мотивируют парней Бессмертного выкладываться по-максимуму. Поскольку можно лишь сильнее от всех отстать.
VBET-лига. 21-й тур
16 апреля, Львов, стадион "Арена Львов" Арбитр: А.Деревинский Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"
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Последние новости и составы
"Шахтер":
Недавний поединок против "Львова", с победным голом лишь на 90+5 минуте, дался "горнякам" тяжело. Как и минимальная победа над "Металлистом". Как и ничья против "Черноморцем". В общем, последние результаты у "Шахтера" немного смазаны, однако результат в футболе остается наивысшей ценностью. А потому, пока команда будет стабильно брать очки, пользуясь осечками конкурентов, критиковать работу Йовичевича будет особо не за что.
???? Другий матч тижня зі «Львовом» – у неділю ????
Тем более, учитывая нынешние кадровые потери. Перед встречей со "Львовом" вне общей группы работают сразу пять человек - Зубков, Швед, Козик, Джурасек и Ризнык. Все они вряд ли сыграют в воскресенье. Как и получивший серьезную травму Крыськив. Как и Тарас Степаненко, перебравший желтых карточек. В общем, хорватскому тренеру придется серьезно подумать на выбором стартового состава, дабы собрать максимально боевой комплект футболистов.
Можно с уверенностью сказать, что прошедший поединок против "Шахтера" стал лучшим для "сине-золотых" во время второго прихода Бессмертного. Команда неплохо оборонялась, при этом смело действуя впереди. Они не играли на отбой, нанеся за 90 минут более десяти ударов в сторону ворот Трубина. Да, смазал впечатления пропущенный гол в компенсированное время, однако в целом "львы" оказали фавориту достойное сопротивление.
Еще один важный факт, который напрямую касается прошедшей игры - это отказа Бессмертного от схемы с тремя центральными защитниками. Её, напомним, долго наигрывал Дулуб. Игроки хорошо приняли возвращение к 4-2-3-1, а потому нет повода предполагать, что Анатолий Петрович выберет другую формацию. Да и большого количества замен ждать не стоит. Максимум, что может произойти - это появление с первых минут Эсеолы, а не Бугая.
Победа "Шахтера" 2:0. Нам очень понравился последний перфоманс львовян в прошедшую среду, однако в повторение подобного сценария лично мы не верим. Проводить подобные матчи против фаворита, на таком азарте, с такой энергией и концентрацией нельзя каждую неделю. "Львов" был хорош против "Шахтера", однако после таких игр, особенно с настолько обидной концовкой, приходится долго приходить в себя. И "Шахтер" не даст шанса этого сделать, на сей раз отнесясь максимально серьезно к коллективу Бессмертного. А потому поставим на победу фаворита в воскресном матче.