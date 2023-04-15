Шахтер - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 апреля 2023

Парадоксально, но "Шахтер" и "Львов" проведут второй очный матч за последние пять дней. И нет, команды не играют в турнире на вылет, а вынужденны проводить два подряд поединка в рамках национального чемпионата. Спасибо пропущенным ранее матчам за это, как говорится. Если серьезно, то будущий матч для обеих сторон в чем-то даже важнее, нежели игра, прошедшая во Львове в недавнюю среду. Сделали её такой конкуренты "Шахтера" и "Львова".

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"Днепр-1" уступил на выезде "Заре", предоставив великолепный шанс для команды Йовичевича укрепить лидерство на вершине таблицы. С другой стороны, "Львову" брать свои балы нужно всегда. Ибо последнее место заставляет, да и победивший ранее "Минай", а также сыгравшие вничью между собой "Верес" и "Металлист" мотивируют парней Бессмертного выкладываться по-максимуму. Поскольку можно лишь сильнее от всех отстать.

"Шахтер" 14:00 "Львов"

VBET-лига. 21-й тур

16 апреля, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: А.Деревинский

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Шахтер":

Недавний поединок против "Львова", с победным голом лишь на 90+5 минуте, дался "горнякам" тяжело. Как и минимальная победа над "Металлистом". Как и ничья против "Черноморцем". В общем, последние результаты у "Шахтера" немного смазаны, однако результат в футболе остается наивысшей ценностью. А потому, пока команда будет стабильно брать очки, пользуясь осечками конкурентов, критиковать работу Йовичевича будет особо не за что.

Тем более, учитывая нынешние кадровые потери. Перед встречей со "Львовом" вне общей группы работают сразу пять человек - Зубков, Швед, Козик, Джурасек и Ризнык. Все они вряд ли сыграют в воскресенье. Как и получивший серьезную травму Крыськив. Как и Тарас Степаненко, перебравший желтых карточек. В общем, хорватскому тренеру придется серьезно подумать на выбором стартового состава, дабы собрать максимально боевой комплект футболистов.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Назарина, Бондаренко - Гочолейшвили, Судаков, Келси - Сикан

"Львов":

Можно с уверенностью сказать, что прошедший поединок против "Шахтера" стал лучшим для "сине-золотых" во время второго прихода Бессмертного. Команда неплохо оборонялась, при этом смело действуя впереди. Они не играли на отбой, нанеся за 90 минут более десяти ударов в сторону ворот Трубина. Да, смазал впечатления пропущенный гол в компенсированное время, однако в целом "львы" оказали фавориту достойное сопротивление.

Еще один важный факт, который напрямую касается прошедшей игры - это отказа Бессмертного от схемы с тремя центральными защитниками. Её, напомним, долго наигрывал Дулуб. Игроки хорошо приняли возвращение к 4-2-3-1, а потому нет повода предполагать, что Анатолий Петрович выберет другую формацию. Да и большого количества замен ждать не стоит. Максимум, что может произойти - это появление с первых минут Эсеолы, а не Бугая.

Ориентировочный состав: Юрчук - Грисьо, Габриэл, Дитятьев, Кузык - Алибеков, Мильченко - Богунов, Свржняк, Беляев - Эсеола

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Шахтер 20 15 4 1 50-15 +35 49 16 Львов 20 3 4 13 16-35 -19 13

Статистика команд

"Шахтер":

"Львов":

Очные встречи

"Шахтер" - "Львов": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Львов" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. Нам очень понравился последний перфоманс львовян в прошедшую среду, однако в повторение подобного сценария лично мы не верим. Проводить подобные матчи против фаворита, на таком азарте, с такой энергией и концентрацией нельзя каждую неделю. "Львов" был хорош против "Шахтера", однако после таких игр, особенно с настолько обидной концовкой, приходится долго приходить в себя. И "Шахтер" не даст шанса этого сделать, на сей раз отнесясь максимально серьезно к коллективу Бессмертного. А потому поставим на победу фаворита в воскресном матче.