Ингулец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 апреля 2023

УПЛ снова радует болельщиков матчем в среду. И снова речь идет о перенесенной ранее игре, которую не смогли сыграть осенью. На сей раз нас ждет битва двух команд, которые отчаянно борются за сохранение места под солнцем УПЛ - "Ингулец" и "Рух". Две команды с достаточно яркими президентами, которые еще и в один год дебютировали в элите, привлекли внимание еще до стартового свистка своими разборками вокруг ВАР. Львовяне уверяли, что соперник отказался от желания гостей взять на себя расходы по обеспечении ВАР, "казаки" данное обвинение яро отрицали.

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Как бы там ни было, наша задача - разобрать футбольные аспекты в анонсе, ибо будущий матч очень важен как для "Ингульца", так и для "Руха". В борьбе за выживание и один бал может оказаться решающим, а потому настоящий болельщик украинского футбола точно не пропустит будущий матч.

"Ингулец" 13:00 "Рух"

VBET-лига. 10-й тур

19 апреля, Петрово, стадион "Ингулец"

Арбитр: Д.Кривушкин

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Ингулец":

После яркого начала второго полугодия, когда "казаки" смогли добыть три победы в четырех играх, команда Ковальца начинает буксовать. "Ингулец" проиграл два последних поединка, минимально уступив сначала "Ворскле", а после "Колосу". Да, соперники далеко не из простых, однако сильно смущает отсутствие забитых голов и опасности у чужих воротах. Также нельзя не сказать, что в последних играх "Ингулец" пропускал исключительно после стандартов - над этим тренерскому штабу предстоит поработать.

В последних играх Ковалец играет исключительно с тремя центральными защитниками, что, как мы видим, не приносит ожидаемого результата. С другой стороны, команда неплохо играет у своих ворот (особенно если подтянет оборону при стандартах), а потому коуч может оставить формацию 3-4-3 в качестве основной. Однако вряд ли обойдется без замен - не исключаем выход в основе Поспелова, Нагиева и Запорожца, который при прошлом тренере считался лидером команды. Точно из-за дисквалификации не сыграет Марусич.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Поспелов, Ковалев, Ченбай - Нагиев, Запорожец, Клименко, Смоляков - Одарюк, Кравчук, Головкин

"Рух":

Львовяне же в последних играх смотрятся более живо, нежели месяц назад. Да, "Рух" не побеждает с пятого марта, однако в последних двух поединках был замечен прогресс - ничьи против "Вереса" и "Динамо". Особенно хорошим получилась встреча против киевлян. Коллектив Пономарева был очень заряжен, практически ни в чем не уступив более статусному сопернику.

Сразу три игрока "Руха" готовы будут вернуться в строй после дисквалификации - Эдсон, Слюбик и Сапуга. Если бразильца мы до конца еще не раскусили, то остальные с огромной долей вероятности окажутся в старте на будущий матч. Особенно в свете повреждения Дидыка, которое он получил в игре против "Динамо". До сих пор непонятно, когда лидер обороны львовян будет готов вернуться на поле.

Ориентировочный состав: Панькив - Роман, Слюбик, Слюсар, Лях - Довгий, Сапуга - Соломон-Отабор, Таллес, Мысык - Климчук

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 10 Ингулец 20 6 4 10 19-24 -5 22 14 Рух 20 4 7 9 20-30 -10 19

Статистика команд

"Ингулец":

"Рух":

Очные встречи

"Ингулец" - "Рух": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец" - "Рух" от UA-Football

Победа "Ингульца" 1:0. Несмотря на то, что львовяне смогли прибавить в последних играх, мы поставим на их итоговое поражение. В силу нескольких причин. Во-первых, "Рух" - одна из худших выездных команд в сезоне, набравшая всего семь балов на полях соперника. Во-вторых, львовяне уже не раз в этом сезоне показывали нестабильность, чередуя приличные перфомансы с провальными. В-третьих, "Ингульцом" руководит более опытный наставник, при котором "казаки" весной уже обыгрывали команды из нижней таблицы. Потому мы и поставим на победу команды Ковальца в будущей встрече.