  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Украина
  4. Ингулец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 апреля 2023
В тренде
Украина
Украина

Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 апреля 2023

Украина
(1 голосов)

Закрываем еще один перенесенный матч

Ингулец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 апреля 2023

Фото: Аліна Єрофеєва

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

УПЛ снова радует болельщиков матчем в среду. И снова речь идет о перенесенной ранее игре, которую не смогли сыграть осенью. На сей раз нас ждет битва двух команд, которые отчаянно борются за сохранение места под солнцем УПЛ - "Ингулец" и "Рух". Две команды с достаточно яркими президентами, которые еще и в один год дебютировали в элите, привлекли внимание еще до стартового свистка своими разборками вокруг ВАР. Львовяне уверяли, что соперник отказался от желания гостей взять на себя расходы по обеспечении ВАР, "казаки" данное обвинение яро отрицали.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Как бы там ни было, наша задача - разобрать футбольные аспекты в анонсе, ибо будущий матч очень важен как для "Ингульца", так и для "Руха". В борьбе за выживание и один бал может оказаться решающим, а потому настоящий болельщик украинского футбола точно не пропустит будущий матч.

Содержание

"Ингулец" 13:00 "Рух"

VBET-лига. 10-й тур
19 апреля, Петрово, стадион "Ингулец"
Арбитр: Д.Кривушкин
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Ингулец":

После яркого начала второго полугодия, когда "казаки" смогли добыть три победы в четырех играх, команда Ковальца начинает буксовать. "Ингулец" проиграл два последних поединка, минимально уступив сначала "Ворскле", а после "Колосу". Да, соперники далеко не из простых, однако сильно смущает отсутствие забитых голов и опасности у чужих воротах. Также нельзя не сказать, что в последних играх "Ингулец" пропускал исключительно после стандартов - над этим тренерскому штабу предстоит поработать.

В последних играх Ковалец играет исключительно с тремя центральными защитниками, что, как мы видим, не приносит ожидаемого результата. С другой стороны, команда неплохо играет у своих ворот (особенно если подтянет оборону при стандартах), а потому коуч может оставить формацию 3-4-3 в качестве основной. Однако вряд ли обойдется без замен - не исключаем выход в основе Поспелова, Нагиева и Запорожца, который при прошлом тренере считался лидером команды. Точно из-за дисквалификации не сыграет Марусич.

Ориентировочный состав: Паламарчук - Поспелов, Ковалев, Ченбай - Нагиев, Запорожец, Клименко, Смоляков - Одарюк, Кравчук, Головкин

  • "Рух":

Львовяне же в последних играх смотрятся более живо, нежели месяц назад. Да, "Рух" не побеждает с пятого марта, однако в последних двух поединках был замечен прогресс - ничьи против "Вереса" и "Динамо". Особенно хорошим получилась встреча против киевлян. Коллектив Пономарева был очень заряжен, практически ни в чем не уступив более статусному сопернику.

Сразу три игрока "Руха" готовы будут вернуться в строй после дисквалификации - Эдсон, Слюбик и Сапуга. Если бразильца мы до конца еще не раскусили, то остальные с огромной долей вероятности окажутся в старте на будущий матч. Особенно в свете повреждения Дидыка, которое он получил в игре против "Динамо". До сих пор непонятно, когда лидер обороны львовян будет готов вернуться на поле.

Ориентировочный состав: Панькив - Роман, Слюбик, Слюсар, Лях - Довгий, Сапуга - Соломон-Отабор, Таллес, Мысык - Климчук

Favbet
4500 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
10 Ингулец 20 6 4 10 19-24 -5 22
14 Рух 20 4 7 9 20-30 -10 19

Статистика команд

  • "Ингулец":

Ингулец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 апреля 2023 - изображение 1

  • "Рух":

Ингулец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 апреля 2023 - изображение 2

Очные встречи

Ингулец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 апреля 2023 - изображение 3

"Ингулец" - "Рух": Ставки и коэффициенты

Favbet
2.53
3.20
3.10
Узнать больше

Прогноз на матч "Ингулец" - "Рух" от UA-Football

Победа "Ингульца" 1:0. Несмотря на то, что львовяне смогли прибавить в последних играх, мы поставим на их итоговое поражение. В силу нескольких причин. Во-первых, "Рух" - одна из худших выездных команд в сезоне, набравшая всего семь балов на полях соперника. Во-вторых, львовяне уже не раз в этом сезоне показывали нестабильность, чередуя приличные перфомансы с провальными. В-третьих, "Ингульцом" руководит более опытный наставник, при котором "казаки" весной уже обыгрывали команды из нижней таблицы. Потому мы и поставим на победу команды Ковальца в будущей встрече.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16 апреля 2023
yellow-arrow
Черноморец – Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 16.04.2023
yellow-arrow
Заря - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15 апреля 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
фрілансер (Львів)
18.04.2023 в 20:10
не бавлюсь в тоталізатори, не роблю ставок. проте, хочу щоб прогноз справдився! щось мене рух напрягає
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде