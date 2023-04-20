Колос - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 апреля 2023

Луганская "Заря" продолжает оберегать третье место от посягательств киевского "Динамо". После поражения "Кривбассу" казалось, что симпатичный, но еще юный, если учитывать средний возраст, коллектив Патрика ван Леувена начнет сдавать позиции, однако они взяли и обыграли "Днепр-1". А до этого похожий трюк провернули еще и с "Динамо". Кажется, что луганчане серьезно настроены бороться за медали.

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Свою мотивацию перед будущим матчем имеет и "Колос". Если перед стартом второго круга нам казалось, что команде Вышняка не стоит мечтать о еврокубках, то частые осечки "Александрии" и "Кривбасса" подарили ковалевцам надежду. Да, отставание от пятого места все еще внушительное, однако и его отыграть можно. Нужно стабильно брать балы, даже если в соперниках более статусный коллектив.

"Колос" 15:00 "Заря"

VBET-лига. 22-й тур

21 апреля, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Я.Козык

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Колос":

Если делать акцент лишь на матчах весны, то команду Ярослава Вышняка есть за что похвалить. "Колос" отлично играет у своих ворот, практически не позволяя сопернику создавать хоть какую-то опасность. С другой стороны, до последнего времени из-за этого сильно страдала атака. "Бело-черные" почти не забивали, однако в двух последних играх их прорвало - "Колос" забил три "Металлисту 1925", а также один гол "Ингульцу". И это принесло две важные победы.

После удачного возвращения к 4-2-3-1, Вышняк практически не меняет игроков стартового состава, внося лишь некоторые изменения. В пятницу на поле точно не выйдет Кравченко, который вынужден отсиживать дисквалификацию. Но есть и плюс, снова в строю Богданов, который не играл против "Ингульца" из-за перебора желтых. Свои виды на место в старте имел форвард Безбородько, однако в прошедшем матче он получил повреждение, а потому его появление остается под вопросом.

Ориентировочный состав: Волынец - Зозуля, Чоботенко, Гончаренко, Черноморец - Милько, Богданов - Ильин, Ориховский, Мякушко - Лысенко

"Заря":

Неделю назад луганчане смогли удивить многих, обыграв в номинально домашнем матче "Днепр-1". Да, возможно, коллектив ван Леувена провел не самый идеальный матч, допустив до перерыва немало моментов у ворот Сапутина, однако второй тайм получился достаточно качественным. "Заря" идеально реализовала свои моменты, при этом в обороне играла спокойно и хладнокровно, пропустив лишь в компенсированное. Да и то, после стандарта.

Патрік ван Леувен та Назарій Русин стали найкращими тренером та гравцем 21-го туру Vbet Ліги ???????????????????? pic.twitter.com/oY8E3ajgnu — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) April 17, 2023

Существует мизерная вероятность, что ван Леувен решится сильно менять победный состав. Ибо наставники куда чаще перестраховываются, пуская в бой всех тех, кто добыл три бала неделей ранее. Да, шанс появиться с первых минут есть у Дрышлюка в центре поля, или у Мишнева в атаке, однако мы не думаем, что наставник "Зари" пойдет на данный шаг. Все еще вне игры остаются Данченко, Кирюханцев, Чурко и Мацапура, каждый из которых был основным в матчах осени.

Ориентировочный состав: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын - Бражко, Шахов, Булеца - Антюх, Герреро, Русин

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 3 Заря 21 13 4 4 44-27 +17 43 6 Колос 21 8 6 7 19-20 -1 30

Статистика команд

"Колос":

"Заря":

Очные матчи

"Колос" - "Заря": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" - "Заря" от UA-Football

Победа "Зари" 1:0. Несмотря на то, что мы ставим на луганчан, ждать легкой прогулки гостям не стоит. Ибо "Колос" умеет наказывать за подобное отношение к себе. Коллектив Вышняка отлично играет без мяча и почти не дает пространства у своих ворот, а "Заре" игра против данного рода соперников всегда приносила проблемы. С другой стороны, луганчане ныне на эмоциональной подъеме, а Русин и Герреро находятся просто в прекрасной форме. Такая команда вряд ли покинет без забитого.