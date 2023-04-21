Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 апреля 2023

И "Днепр-1", и луганская "Заря" в этом сезоне, а также "Металлист" и "Днепр" ранее, пытались нарушить двоевластие в украинском футболе, вот только если у них и получалось, то лишь на короткой дистанции. А в таких важных вещах всегда важна стабильность. И её обладают только два флагмана отечественного футбола - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". А потому, когда бы они не выходили на футбольное поле, все другие игры будут отходить на второй план. Поскольку именно "классическое" остается в приоритете как у широкой аудитории, так и среди футбольных гурманов.

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Да, ныне команды преследуют разные цели. "Шахтер" весной сумел воспользоваться осечками "Днепра-1", уверенно закрепившись на первом месте, в то самое время как "Динамо" находится в поиске банальной стабильности, отсутствие которой мешает им запрыгнуть даже в топ-3. Места команд в таблице, а также их текущая форма как бы намекают на наличие явного фаворита в субботнем матче, однако "классическое" на то и имеет настолько весомый статус. Ибо умеет удивлять.

"Динамо" 17:00 "Шахтер"

VBET-лига. 22-й тур

22 апреля, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: В.Романов

Трансляция: канал "2+2"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

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Последние новости и составы

"Динамо":

Одержав две кряду победы над "Минаем" и "Львовом", многие болельщики столичной команды начали надеяться, что их любимчики наконец-то набрали форму. Однако игра недельной давности с "Рухом" разбила фанатские мечты. Коллектив Луческу расписал ничью с командой из зоны вылета, что нельзя назвать несправедливым исходом. Львовяне по игре смотрелись не хуже, а по ходу второго тайма еще и могли вырывать победу, если бы Нещерет не справился с выходом Климчука. В общем, "Динамо" ныне не на коне.

Есть вопросы касательно кадровой ситуации команды. Последние поединки пропускали Кабаев и Караваев, выход которых в субботу остается под вопросом. У киевского клуба ныне большие проблемы на крыльях атаки, поскольку у команды банальная недостача качественных вингеров - Пэррис не играет, Бенито не тянет, а Волошин просто еще слишком молод. С другой стороны, в будущем матче "Динамо" необходима будет скорость, а потому на появление Назара справа мы и поставим.

Ориентировочный состав: Нещерет - Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак - Сидорчук, Шепелев - Волошин, Буяльский, Лонвейк - Ванат

"Шахтер":

У "горняков" последние игры складывались достаточно непросто, однако команда Йовичевича идет почти без сбоев, уверенно набирая балы от матча к матчу. "Динамо" подобная стабильность может только сниться. Правда по игре "Шахтер" выглядит уже не настолько уверенной машиной для убийств, коей он был в самом начале второго круга. Всему виной минимальные победы над "Металлистом" и "Львовом", добытые не без приключений.

???? Приготування до українського класико ????????



???? #ДинамоШахтар ???? 22 квітня ⏰ 17:00 ???? Київ



???? Новини «Шахтаря» і всі фото з тренування: https://t.co/yJ5lhNLawW.#Shakhtar pic.twitter.com/r6GhEYN3Rs — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 20, 2023

Смущает также и кадровая ситуация. Йовичевич в последних турах вынужден обходиться без крайних атакующих игроков - Зубков, Петряк и Крыськив получили травмы, а Швед вернулся лишь накануне игры против "Динамо". Учитывая, что Марьян весной отыграл всего 20 минут (правда даже за такой срок успел забить), в старте он вряд ли выйдет. Остается лишь вариант, испробованный Йовичевичем в прошлом туре - на флангах атаки выйдут непрофильные Михайличенко и Келси. В остальном сюрпризов быть не должно.

Ориентировочный состав: Трубин - Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко, Бондаренко - Келси, Судаков, Михайличенко - Траоре

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Шахтер 21 16 4 1 52-15 +37 52 4 Динамо 21 12 4 5 30-17 +13 40

Статистика команд

"Динамо":

"Шахтер":

Очные встречи

"Динамо" - "Шахтер": трансляция матча

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"Динамо" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Динамо" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:1. Да, в украинском "классическом" действительно может случиться всякое, однако на данную минуту перевес сил точно не в пользу "Динамо". "Шахтер" абсолютно по делу лидирует в УПЛ, при этом местами команде сопутствует чемпионская удача, в виде голов на последних минутах в очень непростых играх. У Йовичевича остаются проблемы с составом, однако "горняки" в нынешнем сезоне на таком эмоциональном подъеме, что могут не замечать некоторые потери.

Что касается "Динамо", то многое для них решит игра в обороне. Луческу будет играть против "Шахтера" вторым номером, однако если ранее киевляне под его крылом почти не ошибались у своих ворот, то в нынешнем сезоне с этим возникает немало проблем. Особенно после продажи Забарного. А потому дабы рассчитывать на позитивный исход, "Динамо" придется максимально грамотно играть в обороне, надеясь на идеальную реализацию Буяльского и Ваната.