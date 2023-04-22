Ворскла - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 апреля 2023

В первом круге полтавская "Ворскла" и харьковский "Металлист" выдали сверхвеселый поединок, забив на двоих пять голов. В тот день удача улыбнулась харьковчанам (победа 3:2), которые в этом сезоне временами радуют ярким зрелищем. За примерами далеко ходить не нужно, можно просто вспомнить недавние 5:5 против "Вереса", которые случились буквально неделю назад. Проблема таких игр в том, что "Металлист" остается без побед весной, а если так пойдет и дальше, то придется попрощаться с элитой. Несмотря на яркие матчи.

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"Ворскла" в последних играх выглядит более скучно, зато поражает невиданной эффективностью. Коллектив Скрипника победил в двух играх, минимально одолев "Ингулец" и "Черноморец". Наставник придумал несколько интересных ходов в обороне, которые помогли ему наладить игру сзади. И этого может оказаться достаточно, дабы на позитивной ноте завершить достаточно негативный сезон.

"Ворскла" 13:00 "Металлист"

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22 апреля, Полтава, стадион "Ворскла" им. А.Бутовского

Арбитр: А.Омельченко

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Ворскла":

Полтавчане в нынешней кампании так редко баловали своих болельщиков стабильными результатами, что даже несколько удачных игр подряд вызывают радость. Однако стоит признать, что и "Ингулец", и "Черноморец" коллектив Скрипника обыграл более чем по делу. Особенно это касается поединка против одесситов, в котором полтавчане создали немало моментов, при этом достаточно сухо сыграв у своих ворот.

Главное нововведение Скрипника - перевод на позицию центрального защитника фулбека Кравца. После ухода Зайкова, команда не могла найти надежного центрбека, однако Василий в двух последних играх отлично справился со своей ролью. Вне игры продолжает находиться креативный Юрченко, однако без него "Ворскла" стала спокойнее играть в центре поля, где образовалось интересное сочетание Павлюк - Челядин - Скляр. Впереди также все стабильно - Сефери продолжает радовать, оставаясь лидером атаки.

Ориентировочный состав: Исенко - Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула - Павлюк, Челядин, Скляр - Олейник, Степанюк, Сефери

"Металлист":

И.о. тренера харьковчан Перица Огненович неоднократно говорил, что его команда делает все правильно, не хватает только одной победы. После этого "Металлист" прорвет. В прошлом туре казалось, что харьковчане смогли отыскать ту самую победу, однако умудрились упустить и 2:0, и 3:1 против "Вереса", лишь на последних минутах вырвав ничью 5:5. Весело, но для нынешней команды куда больше подошли бы скучные 1:0. Очков это дает больше.

В прошлом туре ударно на замену вышел Наумец, который, как кажется со стороны, заслужил свой шанс сыграть с первых минут. Заменить он может Чидомере или Панасенко. Также появиться в центре поля может более оборонительный Чайковский, который придаст команде баланса. Все же против "Вереса" харьковчане слишком часто теряли мяч и допускали банальные ошибки. А потому нужно укрепить проблемные зоны.

Ориентировочный состав: Ермолов - Романюк, Мизюк, Порох, Коррал - Ралюченко, Чайковский - Бойчук, Наумец, Картушов - Прядун

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 8 Ворскла 21 7 5 9 24-28 -4 26 14 Металлист 21 4 7 10 22-33 -11 19

Статистика команд

"Ворскла":

"Металлист":

Очные встречи

"Ворскла" - "Металлист": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" - "Металлист" от UA-Football

Победа "Ворсклы" 1:0. Если судить по последним матчам, то полтавчане нас убедили куда сильнее, нежели их будущий соперник. У "Металлиста" хватает проблем в обороне, а значит Сефери и компания свои моменты иметь будут. Что касается самих харьковчан, то несмотря на недавние пять голов, их атакующий потенциал не внушает серьезного страха. "Ворскла" в последних встречах нормализовала игру у своих ворот, а потому мы поставим на их минимальную победу.