Кривбасс - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 апреля 2023

"Кривбасс" в прошлом туре неожиданно уступил "Минаю". Юрий Вернидуб после финального свистка высказал арбитру за не назначенный, по его мнению, пенальти, за что увидел перед собой красную карточку. Как следствие, Юрий Николаевич пропустит матч с "Черноморцем". Конечно, при нынешних средствах коммуникаций руководить командой даже с трибун – не такая уж проблема. Но Вернидуб довольно импульсивный человек. С бровки (тем более без наличия болельщиков) он прямо и довольно жестко может донести расклады не только своим игрокам, но и футболистам соперника, и судьям.

Насколько потеря тренера окажется серьезной для криворожцев – увидим в воскресенье.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Черноморец" в прошлом туре также проиграл – в равном матче минимально уступил "Ворскле". И это первое весеннее поражение команды Григорчука. А учитывая шаткость турнирного положения "моряков", турнирная мотивация у одесситов должна быть на том еще высоком уровне.

"Кривбасс" (Кривой Рог) – Черноморец (Одесса)

VBET-лига. 22-й тур

23 апреля, Кривой Рог, Стадион "Горняк"

Арбитр: Николай Балакин

ТВ-трансляция: Канал "Setanta Sports"

Интернет-трансляция: OTT-платформа" Setanta Sports", Youtube-канал "Setanta Sports УПЛ"

Текстовую онлайн-трансляция: UA-Футбол

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

"Кривбасс": последние новости

Как мы уже говорили, "Кривбасс" выйдет на матч с "Черноморцем" без главного тренера, которого удалили в прошлом туре. УАФ еще и оштрафовала клуб за поведение Вернидуба. И так как Юрий Николаевич оказался рецидивистом, то штраф составил 75 тысяч гривен. Непосредственно руководить командой в матче, вероятно, будет Дмитрий Кара-Мустафа, который уже пару раз подменял Вернидуба.

На фоне этого скандала с удалением, пресс-служба клуба в одном из видеороликов даже заговорила о вселенском судейском заговоре против команды, вспомнив и удаления, и намекнув на непрофессионализм судей. Ну, пресс-службе можно. Судьи их удалить не смогут, а штрафами криворожцев не испугаешь.

Еще "Кривбасс" на неделе отпраздновал свое 64-летие, руководство клуба в неформальной обстановке встретилось с болельщиками, стороны пообщались на разные темы, и, вероятно, остались довольны друг другом.

Также матч с "Черноморцем" пропустит Капич, который схватил четвертый горчичник в сезоне в матче с "Минаем". Рифет, наряду с Дебелко и уже ушедшим Волошиным, один из главных бомбардиров команды (4 забитых гола), и его отсутствие может стать серьезной проблемой, потому что равноценную замену основному атакующему хавбеку криворожцев найти будет непросто.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Рябов, Якимец, Приходько, Банада, Задерака, Микитишин, Хомченовский, Устименко

"Черноморец": последние новости

Позитивный беспроигрышный весенний сериал "Черноморца" оборвался в прошлом туре поражением от "Ворсклы" 0:1. Не то что "моряки" были слабее, скорее по матчу там стояла ничья, но у полтавчан нашелся свой Сефери, который сделал разницу, а у одесситов такого игрока не оказалось.

Роман Григорчук был очень недоволен действиями отдельных игроков в том матче, так что можно ожидать, что тренер изрядно "накачает" подопечных на поединок с "Кривбассом". Можно предполагать, что прилично досталось от тренера Юсову, который был заменен уже на 40-й минуте. Выйдет ли он в старте на "Кривбасс"? Тот еще вопрос. Ведь весной Григорчук чаще выпускал на острие Хадиду. Матч с "Ворсклой" израильтянин пропускал из-за "небольшого" повреждения, и успел ли восстановиться, на данный момент неизвестно.

Из позитивных новостей у "моряков" – отсидели дисквалификацию Непогодов и Демченко, которые точно должны укрепить команду в грядущем матче.

Ориентировочный состав "Черноморца": Непогодов, Брагару, Гучек, Салюк, Путря, Васильев, Демченко, Кузик, Алиференко, Бадибанга, Хадида

Турнирная таблица

После поражения от "Миная" "Кривбасс", кажется, окончательно откололся от претензий на 5-е, еврокубковое место. Во всяком случае, так видится со стороны. Отрыв от "Александрии" уже 5 очков, да и еще у "горожан" и игра в запасе. Хотя с другой стороны, может это даже и хорошо - играй себе спокойно, набирай свои очки, а там уже, как кривая нашего чемпионата вывезет.

Хотя вот защитник криворожцев Даниил Бескоровайный оспаривает данную теорию:

"Еще ничего не потеряно, борьба за пятое место продолжается. Не могу сказать за всех ребят, Но лично для меня это еще большая мотивация играть лучше и побеждать в каждом матче. С "Черноморцем" все увидите".

У "Черноморца" турнирное положение куда более нервное. После поражения от "Ворсклы" над командой снова замаячила реальная угроза опуститься в зону вылета. От 14-15 место в таблице команду отделяет всего 1 очко, что не может не нервировать как команду, так и руководство с болельщиками. "Моряки", которые, казалось, весной набрали ход, все никак не могут оторваться от "подвала" на более-менее безопасное расстояние.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 22 16 5 1 53-16 +37 53 2 Заря 22 14 4 4 45-27 +18 46 3 СК Днепр-1 20 14 3 3 43-17 +26 45 4 Динамо 22 12 5 5 31-18 +13 41 5 ФК Александрия 20 8 9 3 33-26 +7 33 6 Колос 22 8 6 8 19-21 -2 30 7 Ворскла 22 8 5 9 27-30 -3 29 8 Кривбасс 21 8 4 9 17-23 -6 28 9 Ингулец 21 7 4 10 20-24 -4 25 10 ФК Минай 22 5 7 10 16-26 -10 22 11 Металлист 1925 21 4 10 7 17-34 -17 22 12 Верес 22 5 6 11 27-34 -7 21 13 Черноморец 21 4 8 9 19-27 -8 20 14 Рух 21 4 7 10 20-31 -11 19 15 Металлист 22 4 7 11 24-36 -12 19 16 ФК Львов 21 3 4 14 16-37 -21 13

Последние матчи

"Кривбасс" весной провел 6 матчей: 3 победы, два поражения, 1 ничья. Разница мячей: 6-7. В этих поединках команда набрала в сумме 10 очков.

Весенняя статистика "Черноморца" - 6 матчей, 2 победы, 3 ничьи, 1 поражение. Разница мячей: 9-7. В сумме в этих матчах команда набрала 9 очков.

Также отметим, что в первом круге "Кривбасс" обыграл "Черноморец" со счетом 1:0.

"Кривбасс" - "Черноморец": Ставки и коэффициенты

"Кривбасс" - "Черноморец": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Кривбасс - Черноморец смотреть онлайн Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Черноморец" от UA-Футбол

Судя по всему, нас ждет очень аккуратная игра условно равных соперников. Многое будет зависеть от того, кто и в какое время забьет первый гол, если забьет вообще.

Дело в том, что голы "Кривбассу" даются в текущем сезоне очень тяжело. Меньше криворожцев на данный момент забили только "Львов" и "Минай". К тому же у хозяев на будет дисквалифицированного Капича, а Дебелко все еще травмирован. Да еще и Вернидуб не сможет нагрыматы с бровки, как он это практикует.

"Моряки" пока что также не радуют своих болельщиков голевой феерией (19 забитых в сезоне, против 17 у "Кривбасса"). Да и по ракурсу, "Черноморец", кажется, также будет играть спокойно и по результату. Забить то команда будет пробовать, но вряд ли понесется с первых минут.

Если не случится ничего экстраординарного, (как в матче "Металлист" – "Верес"), команды будут играть на результат. Один гол, если он будет забит, станет решающим. Ну а тотал больше при не самом лучшем положении вещей в атаке кажется невообразимым геройством.

Прогноз UA-Футбол: Тотал меньше 2.5.

Данный прогноз – один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша