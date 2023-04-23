Львов - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 апреля 2023

В последний раз футбольный клуб "Львов" побеждал на поле шестого марта 2023-го, "Металлист 1925" - 20-го ноября 2022-го. В принципе, это все, что следует знать о 16-й и 11-й командах нашего чемпионата, которые в это воскресенье встретятся в очной игре. Да, местами оба соперника могут показать что-то интересно на поле (не важно, касается это обороны или атаки), однако в целом тенденция их игр заставляет грустить.

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С другой стороны, возможно докатившись до самого дна (харьковчанам до него еще есть куда падать, но все же ситуация непростая), "Львов" и "Металлист 1925" соберутся, дабы выдать настоящее шоу с большим количеством голов и моментов? Недавно ведь у "Вереса" и "Металлиста" получилось, почему бы другим командам не повторить это?

"Львов" 13:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 22-й тур

23 апреля, Львов, стадион "Скиф"

Арбитр: Д.Копиевский

Трансляция: канал "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Львов":

Наконец-то Анатолий Бессмертный сможет вздохнуть немного спокойнее. После возвращения на пост наставника "сине-золотых", коуч вынужден был пережить ад, в виде матчей против "Динамо", "Днепра-1" и "Шахтера" (дважды). Это был непростой период, а потому винить коуча за "баранку" в графе набранных не стоит. Судить работу Бессмертного можно будет в играх против более равных соперников, каким и является "Металлист 1925".

У "Львова" в будущем туре точно не сыграет Грисьо из-за дисквалификации, а из травмированных можно вспомнить лишь опорника Антонио (пока не стал своим) и капитана Бусько (давно вне игры). Потому можно говорить, что Бессмертный сможет рассчитывать практически на основной набор игроков в будущем поединке. Предположим, что коуч продолжить делать ставку на схему 4-2-3-1, заменив минимум футболистов, игравших неделю назад против "Шахтера".

Ориентировочный состав: Рыбка - Никитюк, Габриэль, Дитятьев, Кузык - Алибеков, Мильченко - Богунов, Свржняк, Беляев - Эсеола

"Металлист 1925":

Харьковский клуб остается самой миролюбивой командой нынешнего сезона, сыграв в общей сложности десять ничейных поединков. Проблема лишь в том, что помимо ничьих "Металлист 1925" в основном проигрывает, при этом очень слабо смотрясь в атаке. В последних шести играх коллектив Эдмара и Голодюка отличился всего раз, а безголевая серия команды насчитывает уже 360 минут.

Наближаємось до зони Єврокубків ???? pic.twitter.com/fcqkNxUclX — FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) April 14, 2023

Всему виной - отсутствие качественного профильного нападающего. Чирук во второй половине кампании не впечатляет, а вингер Бычек несмотря на все старания не может дать нужных качеств на позиции "девятки". Перед будущим поединком у "Металлиста 1925" есть проблемы и в обороне - не сыграет из-за перебора желтых карточек Жичиков, которого на фланге должен будет заменить Шершень. Есть вопросы и по центру поля, где может вернуться опытный Мартынюк.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Шершень, Ткачук, Курило, Капинус - Русин, Габелок, Мартынюк, Кравченко, Дмитренко - Бычек

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 11 Металлист 1925 21 4 10 7 17-34 -17 22 16 Львов 21 3 4 14 16-37 -21 13

Статистика команд

"Львов":

"Металлист 1925":

Очные встречи

"Львов" - "Металлист 1925": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Львів - Металіст 1925 Смотреть трансляцию

"Львов" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Львов" - "Металлист 1925" от UA-Football

Ничья 0:0. Мы не ждем какой-то феерии, ибо последние матчи будущих соперников не вселяют в нас надежду. Вероятнее всего, харьковчане будут стараться играть первым номером через короткий пас, что они умеют делать еще со временем Кривенцова, однако отсутствие качественно страйкера впереди вряд ли позволит им рассчитывать на большое количество голов. Что касается хозяев, что Бессмертный прежде всего сделает ставку на качественную игру и контратаки. У команды есть неплохие вингеры, а значит несколько опасных подходов к чужим воротам они организовать сумеют.