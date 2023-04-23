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Днепр-1 - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.04.2023
Днепр-1 - Рух: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.04.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: scdnipro1.com.ua
Матч первого круга между этими соперниками закончился скандалом, дракой, обоюдными обвинениями. Можно было бы говорить о принципиальности и дополнительной мотивации, но соперникам и основной - чисто спортивной - будет хватать. Ведь и "Днепру-1", и "Руху" очень нужны очки. Первым – для погони за "Шахтером", вторым – для борьбы за выживание.
Поэтому очный матч должен быть страстным и горячим прежде всего на футбольном поле. А околофутбольный антураж – это уже второстепенное.
УПЛ. 22-й тур. 24.04.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Александр Дердо
"Днепр-1" 13:00 "Рух"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab
Новости "Днепра-1"
Положение "Днепра-1" после зимнего перерыва резко ухудшилось. Команда сначала потеряла лидерство, а в ходе этого тура – и вторую позицию. Однако все можно вернуть. Победа над "Рухом" позволит снова опередить "Зарю". И главное – сократить отставание от "Шахтера".
Сейчас "горняки" впереди на восемь баллов, но "Днепр-1" имеет два матча в запасе. Если смоделировать, что в этих матчах днепряне возьмут шесть очков, то разрыв сократится до двух пунктов. Это то, что можно отыграть в очном поединке, который "Днепр-1" и "Шахтер" ожидает на финише дистанции. Мотивация немалая. Однако нужно побеждать в таких рядовых матчах как этот.
В то же время команда Кучера должна быть бдительной, ведь не растворились в памяти события, произошедшие между командами в поединке первого круга. "Днепр-1" победил тогда с огромными проблемами – благодаря голу Логинова на 90+5 минуте. Любопытно, что ассистировал ему тогда Горбунов. Это два игрока, которых уже нет в составе "Днепра-1".
На этот конкретный матч с "Рухом" не будет Лучкевича и Пуриты. Они давно травмированы. А вот Адамюк неделю назад уже был в заявке на матч против "Зари", Пеглов даже вернулся на поле. Очень возможно, что на этих игроков Кучер рассчитывает в самой ближайшей перспективе.
Ориентировочный состав: Рыбак – Адамюк, Сарапий, Сваток, Каплиенко – Рубчинский, Бабенко, Пихалёнок – Гуцуляк, Бланко – Довбик
Новости "Руха"
Виталий Пономарев на неделе выразил то, что в контексте "Руха" крутится на языке у многих: "Как показывает опыт, нам, возможно, с такими командами [из группы лидеров, - примечание] даже легче играть, потому что мы успешно противодействовали представителям первой пятерки, а вот с нашими конкурентами, тоже находящимися в нижней части турнирной таблицы, у нас неудачные матчи". По этой логике против "Днепра-1" должно быть больше противодействия, чем на неделе – против "Ингульца".
Разве что кадровые проблемы могут этому помешать, потому что "Рух" снова не сможет выставить оптимальной обоймы. Если Слюбик, Эдсон и Сапуга вернулись после дисквалификации (двое из них были в заявке предыдущего матча), то Соломон-Отабор в бан загремел. Травмированным остается Дидык. Непонятно, в каком состоянии находятся Мысык и Роман, которых в Петрово заменили еще в первом тайме из-за повреждений. Немало проблем стоит перед тренерским штабом.
Ориентировочный состав: Панькив – Китела, Слюбик, Слюсар, Лях – Довгий, Сапуга, Таллес – Альваренга, Рунич – Климчук
"Днепр-1" – "Рух". Статистика личных встреч
За шесть матчей против "Днепра-1" "Рух" сумел одержать по одной победе и ничьей. На самом деле, не такая уж плохая статистика, хотя эти успехи нельзя назвать свежими: 2020-й и 2021-й годы. Но победа, одержанная "Рухом", запомнилась надолго, потому что была со счетом 4:1. Тогда еще дважды забил уже завершивший карьеру Валерий Федорчук.
Примечательно также, что в четырех из шести матчей между этими командами забивали обе команды.
"Днепр-1" – "Рух". Последние матчи команд
Казалось, после неудачи с "Динамо" "Днепр-1" вернулся на путь побед. Были три подряд успешных результата, но с "Зарей" в предыдущем туре днепряне не сумели взять ни одного очка. Это еще не критические потери, но больше ошибаться нельзя, если команда рассчитывает как минимум на зону Лиги чемпионов, а как максимум – на чемпионство.
"Рух" сейчас находится в когорте тех команд, для которых 2023-й год совсем сложный: "Львов", "Верес", "Металлист". Львовяне, собственно, победили харьковчан в первом весеннем туре, а дальше – словно отрезало. Есть проблемы с атакой, потому что в последних шести официальных матчах "Рух" забил только один гол. Примечательно, что сделал это в ворота "Динамо".
"Днепр-1" – "Рух". Турнирное положение команд
Парадоксально, но в противостоянии с "Шахтером" все зависит исключительно от "Днепра-1". Если днепряне выиграют все свои оставшиеся до конца чемпионата матчи, то будут выше "горняков" в таблице. Да, собственно, и выше "Зари", что мотивирует команду Кучера смотреть в первую очередь на свои результаты. А уже потом – на результаты конкурентов.
"Рух" идет на третьем месте с конца, опережая зону прямого вылета только благодаря дополнительным показателям. До развязки в борьбе за выживание еще далеко.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|22
|16
|5
|1
|53-16
|+37
|53
|0
|2
|Заря
|22
|14
|4
|4
|45-27
|+18
|46
|0
|3
|СК Днепр-1
|20
|14
|3
|3
|43-17
|+26
|45
|0
|4
|Динамо
|22
|12
|5
|5
|31-18
|+13
|41
|0
|5
|ФК Александрия
|20
|8
|9
|3
|33-26
|+7
|33
|0
|6
|Колос
|22
|8
|6
|8
|19-21
|-2
|30
|0
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|27-30
|-3
|29
|0
|8
|Кривбасс
|21
|8
|4
|9
|17-23
|-6
|28
|0
|9
|Металлист 1925
|22
|5
|10
|7
|19-34
|-15
|25
|0
|10
|Ингулец
|21
|7
|4
|10
|20-24
|-4
|25
|0
|11
|ФК Минай
|22
|5
|7
|10
|16-26
|-10
|22
|0
|12
|Верес
|22
|5
|6
|11
|27-34
|-7
|21
|0
|13
|Черноморец
|21
|4
|8
|9
|19-27
|-8
|20
|0
|14
|Рух
|21
|4
|7
|10
|20-31
|-11
|19
|0
|15
|Металлист
|22
|4
|7
|11
|24-36
|-12
|19
|0
|16
|ФК Львов
|22
|3
|4
|15
|16-39
|-23
|13
|0
"Днепр-1" – "Рух". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" – "Рух". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Днепра-1" 3:1. Львовской команде тяжело даются забитые мячи. Команда не умеет рисковать, не любит раскрываться, а здесь еще и сыграет под влиянием кадровых потерь. В такой ситуации прогнозируем, что первый гол в матче забьет "Днепр-1" – и это будет еще до перерыва. Это достаточно надежная ставка. А если хочется чего-нибудь более рискованного, то можно выбрать вариант с победой "Днепра-1" с форой (минус один).
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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