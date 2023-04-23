Днепр-1 - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.04.2023

Матч первого круга между этими соперниками закончился скандалом, дракой, обоюдными обвинениями. Можно было бы говорить о принципиальности и дополнительной мотивации, но соперникам и основной - чисто спортивной - будет хватать. Ведь и "Днепру-1", и "Руху" очень нужны очки. Первым – для погони за "Шахтером", вторым – для борьбы за выживание.

Поэтому очный матч должен быть страстным и горячим прежде всего на футбольном поле. А околофутбольный антураж – это уже второстепенное.

УПЛ. 22-й тур. 24.04.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Александр Дердо

"Днепр-1" 13:00 "Рух"

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Новости "Днепра-1"

Положение "Днепра-1" после зимнего перерыва резко ухудшилось. Команда сначала потеряла лидерство, а в ходе этого тура – и вторую позицию. Однако все можно вернуть. Победа над "Рухом" позволит снова опередить "Зарю". И главное – сократить отставание от "Шахтера".

Сейчас "горняки" впереди на восемь баллов, но "Днепр-1" имеет два матча в запасе. Если смоделировать, что в этих матчах днепряне возьмут шесть очков, то разрыв сократится до двух пунктов. Это то, что можно отыграть в очном поединке, который "Днепр-1" и "Шахтер" ожидает на финише дистанции. Мотивация немалая. Однако нужно побеждать в таких рядовых матчах как этот.

В то же время команда Кучера должна быть бдительной, ведь не растворились в памяти события, произошедшие между командами в поединке первого круга. "Днепр-1" победил тогда с огромными проблемами – благодаря голу Логинова на 90+5 минуте. Любопытно, что ассистировал ему тогда Горбунов. Это два игрока, которых уже нет в составе "Днепра-1".

На этот конкретный матч с "Рухом" не будет Лучкевича и Пуриты. Они давно травмированы. А вот Адамюк неделю назад уже был в заявке на матч против "Зари", Пеглов даже вернулся на поле. Очень возможно, что на этих игроков Кучер рассчитывает в самой ближайшей перспективе.

Ориентировочный состав: Рыбак – Адамюк, Сарапий, Сваток, Каплиенко – Рубчинский, Бабенко, Пихалёнок – Гуцуляк, Бланко – Довбик

Новости "Руха"

Виталий Пономарев на неделе выразил то, что в контексте "Руха" крутится на языке у многих: "Как показывает опыт, нам, возможно, с такими командами [из группы лидеров, - примечание] даже легче играть, потому что мы успешно противодействовали представителям первой пятерки, а вот с нашими конкурентами, тоже находящимися в нижней части турнирной таблицы, у нас неудачные матчи". По этой логике против "Днепра-1" должно быть больше противодействия, чем на неделе – против "Ингульца".

Разве что кадровые проблемы могут этому помешать, потому что "Рух" снова не сможет выставить оптимальной обоймы. Если Слюбик, Эдсон и Сапуга вернулись после дисквалификации (двое из них были в заявке предыдущего матча), то Соломон-Отабор в бан загремел. Травмированным остается Дидык. Непонятно, в каком состоянии находятся Мысык и Роман, которых в Петрово заменили еще в первом тайме из-за повреждений. Немало проблем стоит перед тренерским штабом.

Ориентировочный состав: Панькив – Китела, Слюбик, Слюсар, Лях – Довгий, Сапуга, Таллес – Альваренга, Рунич – Климчук

"Днепр-1" – "Рух". Статистика личных встреч

За шесть матчей против "Днепра-1" "Рух" сумел одержать по одной победе и ничьей. На самом деле, не такая уж плохая статистика, хотя эти успехи нельзя назвать свежими: 2020-й и 2021-й годы. Но победа, одержанная "Рухом", запомнилась надолго, потому что была со счетом 4:1. Тогда еще дважды забил уже завершивший карьеру Валерий Федорчук.

Примечательно также, что в четырех из шести матчей между этими командами забивали обе команды.

"Днепр-1" – "Рух". Последние матчи команд

Казалось, после неудачи с "Динамо" "Днепр-1" вернулся на путь побед. Были три подряд успешных результата, но с "Зарей" в предыдущем туре днепряне не сумели взять ни одного очка. Это еще не критические потери, но больше ошибаться нельзя, если команда рассчитывает как минимум на зону Лиги чемпионов, а как максимум – на чемпионство.

"Рух" сейчас находится в когорте тех команд, для которых 2023-й год совсем сложный: "Львов", "Верес", "Металлист". Львовяне, собственно, победили харьковчан в первом весеннем туре, а дальше – словно отрезало. Есть проблемы с атакой, потому что в последних шести официальных матчах "Рух" забил только один гол. Примечательно, что сделал это в ворота "Динамо".

"Днепр-1" – "Рух". Турнирное положение команд

Парадоксально, но в противостоянии с "Шахтером" все зависит исключительно от "Днепра-1". Если днепряне выиграют все свои оставшиеся до конца чемпионата матчи, то будут выше "горняков" в таблице. Да, собственно, и выше "Зари", что мотивирует команду Кучера смотреть в первую очередь на свои результаты. А уже потом – на результаты конкурентов.

"Рух" идет на третьем месте с конца, опережая зону прямого вылета только благодаря дополнительным показателям. До развязки в борьбе за выживание еще далеко.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 22 16 5 1 53-16 +37 53 0 2 Заря 22 14 4 4 45-27 +18 46 0 3 СК Днепр-1 20 14 3 3 43-17 +26 45 0 4 Динамо 22 12 5 5 31-18 +13 41 0 5 ФК Александрия 20 8 9 3 33-26 +7 33 0 6 Колос 22 8 6 8 19-21 -2 30 0 7 Ворскла 22 8 5 9 27-30 -3 29 0 8 Кривбасс 21 8 4 9 17-23 -6 28 0 9 Металлист 1925 22 5 10 7 19-34 -15 25 0 10 Ингулец 21 7 4 10 20-24 -4 25 0 11 ФК Минай 22 5 7 10 16-26 -10 22 0 12 Верес 22 5 6 11 27-34 -7 21 0 13 Черноморец 21 4 8 9 19-27 -8 20 0 14 Рух 21 4 7 10 20-31 -11 19 0 15 Металлист 22 4 7 11 24-36 -12 19 0 16 ФК Львов 22 3 4 15 16-39 -23 13 0

"Днепр-1" – "Рух". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Рух". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 3:1. Львовской команде тяжело даются забитые мячи. Команда не умеет рисковать, не любит раскрываться, а здесь еще и сыграет под влиянием кадровых потерь. В такой ситуации прогнозируем, что первый гол в матче забьет "Днепр-1" – и это будет еще до перерыва. Это достаточно надежная ставка. А если хочется чего-нибудь более рискованного, то можно выбрать вариант с победой "Днепра-1" с форой (минус один).