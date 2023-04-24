Александрия - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24 апреля 2023

Закрывать программу 22-го тура УПЛ будут команды, представляющие разную жизненную философию. После того как "Александрию" возглавил Руслан Ротань, команда обрела спокойствие и миролюбие. Судите сами, "горожане" весной провели семь игр, в шести из которых они сыграли вничью, победив всего один раз. И вроде неплохо, ибо не проигрывают. Но все-таки плохо, ибо еще недавно они опережали "Зарю" по потерянным, а теперь отстают от них на 13 балов (при двух играх в запасе, но все же).

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"Ингулец" живет иначе. Команда Ковальца не знает компромиссов, желая после финального свистка быть либо на щите, либо со щитом. Опять же, судим сугубо по статистике: семь последних игр - четыре победы, три поражения, ноль ничьих. В сумме, 12 балов, скачок на несколько позиций и неплохой отрыв от опасной зоны. Да, "казаки" все еще не могут уверенно говорить, что они избежали вылета, однако и за прогресс в результатах их похвалить стоит. В предстоящем дерби они точны готовы дать бой.

"Александрия" 15:00 "Ингулец"

VBET-лига. 22-й тур

24 апреля, Александрия, стадион "Ника"

Арбитр: А.Коваленко

Трансляция: канал "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Александрия":

Лишь две команды весной не знают поражений - "Шахтер" и "Александрия". Многие могут подумать, что Руслан Петрович неплохо прокачал команду, однако на деле все гораздо сложнее. Его коллектив местами смотрится неплохо, но пока не хватает банальной стабильности. Стиль прослеживается, однако все чаще кажется, что контроль мяча команде нужен лишь ради контроля, а с продвижением и конструктивом впереди частенько возникают проблемы. Несмотря на наличие таких мастеров, как Калитвинцев, Третьяков и Ковалец.

У "Александрии" все хорошо с кадрами - нет травмированных или дисквалифицированных, а потому Ротань сможет пустить в бой своих сильнейших бойцов. Стоит ли ждать изменений после нулей с "Металлистом 1925"? Вероятнее всего. Вполне возможно, в старт вернется юный Мустафаев, который отлично начал второй круг, после чего немного загрустил. Дело молодое, бывает. Также не стоит удивляться, если в старте Бондаренко заменит центрбек Бабогло.

Ориентировочный состав: Шевченко - Мирошниченко, Логинов, Бабогло, Цуриков - Михайленко, Ковалец, Мустафаев - Калитвинцев, Кулаков, Третьяков

"Ингулец":

Вряд ли Сергей Ковалец мог рассчитывать на более удачный старт со своим новым клубом. Кто-то может сказать, что "желто-красным" банально повезло с календарем, однако мы не считаем это серьезным аргументом. "Ингулец" добыл четыре победы, обыграв "Динамо", а также трех прямых конкурентов за выживание. В последней игре против "Руха" команда Ковальца идеально отыграла первый тайм, создав немало моментов, а во втором откатилась ближе к своим воротам, почти не дав сопернику пространства для маневра.

Ковалец в прошлом туре откатился к привычным 4-2-3-1, отказавшись от игры в три центральных защитника. Учитывая, что это сработало, предположим, что коуч продолжит играть с более привычной расстановкой. Точно на поле не выйдет центрбек Кучеренко, место которого должен будет занять опытный Поспелов. Есть вопросы и по позиции центрального нападающего. Вероятно, против "Александрии" сыграет профильная "девятка" Марусич, пропускавший игру против "Руха".

Ориентировочный состав: Паламарчук - Нагиев, Поспелов, Ковалев, Смоляков - Кухарук, Кучеренко - Головкин, Запорожец, Козак - Марусич

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 5 Александрия 20 8 9 3 33-26 +7 33 10 Ингулец 21 7 4 10 20-24 -4 25

Статистика команд

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"Ингулец":

Очные встречи

"Александрия" - "Ингулец": трансляция матча

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"Александрия" - "Ингулец": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Ингулец" от UA-Football

Ничья 1:1. Возможно, кто-то посчитает наш прогноз слишком рискованным, ибо если судить лишь по кадровому подбору и месту в таблице, "Александрия" кажется явным фаворитом дерби. Однако все не так просто. Ротань пытается привить команде свой стиль, основанный на контроле и доминировании, однако пока у него хватает трудностей. "Ингулец" же играет проще, но чаще эффективнее. Коллектив Ковальца знает как располагаться без мяча и в какие зоны выбегать при контратаках, а потому в будущей игре мы не исключаем сенсацию любого вида.