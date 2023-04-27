Металлист - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28.04.2023

Странные дела бывают не только в сериалах. Бывают и в УПЛ. Кто бы мог подумать, что, забив в двух последних матчах семь (!) голов, "Металлист" не одержит у них ни одной победы? Но именно так произошло в чемпионате Украины. Харьковчан наконец-то прорвало в контексте забитых мячей, о чем так долго и так много говорил тренер "Металлиста". Но прорвет ли в плане завоевания побед, которых не было с октября 2022-го года? "Динамо" – не лучший соперник для того, чтобы строить оптимистичные и дальновидные планы. Но что харьковчанам терять?

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УПЛ. 23-й тур. 28.04.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле –

"Металлист" 13:00 "Динамо"

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"Металлист"

Проблемы "Металлиста" заключались не только в неспособности забивать голы. Об этом много говорил Перица Огненович, однако после прорыва в плане результативности очки не посыпались из рога изобилия. "Металлист" забил в ворота "Вереса" пять голов, получив в итоге только ничью. В ворота "Ворсклы" были забиты два мяча, что тоже немало, но очков не добыто вообще. Поэтому харьковчане продолжают оставаться под давлением вылета в Первую лигу.

Вряд ли в матче против "Динамо" можно строить смелые и дальновидные планы, однако есть и другая сторона медали. Терять харьковчанам нечего. Да, можно опуститься на одну позицию ниже, но сути это не меняет. А в случае победы можно получить не только желаемые очки, но невероятный заряд психологической уверенности.

"Металлист" в первом круге не сумел дать "Динамо" достойный бой. Тогда кризис харьковчан только начался, а сейчас по уровню игры есть признаки его близкого завершения. Главное, стабилизировать игру в защите, потому что постоянные "привозы" сводят на нет все старания атакующей линии. Против "Динамо" Металлисту" придется сыграть без дисквалифицированного Мизюка. Потеря? Бесспорно, ведь это основной футболист. С другой стороны, и против "Вереса", и против "Ворсклы" Мизюк сыграл слабо, немало ошибаясь. Передышка ему не помешает. Вместо него спрогнозируем выход бразильца Пати.

Ориентировочный состав: Ермолов – Романюк, Порох, Пати, Картушов – Ралюченко, Чидомере, Картушов – Наумец, Бойчук – Прядун

"Динамо"

Это не рядовой матч для "Динамо". Как ни крути. Кроме того, что киевлянам нужны очки абсолютно в каждом поединке как для турнирной составляющей, так и для морального равновесия, это еще и дебют Александра Шовковского в должности главного тренера. Пусть пока только с припиской "исполняющий обязанности". Пусть и под контролем Мирчи Луческу. Но нельзя отрицать то предположение, что для СаШо это шанс. Заявит о себе, перестроит команду – и сможет остаться надолго.

Аналогии сразу напрашиваются с Сергеем Ребровым, который как "и.о." заменил в свое время Блохина, а затем стал одним из лучших тренеров в новейшей истории "Динамо".

Вряд ли Шовковский станет сразу рубить с плеча. Состав будет примерно тем, что и при Луческу. То есть, можно ожидать Бенито, Ваната, Волошина. А вот Нещерета, возможно, в воротах заменит восстановившийся от травмы Бущан, уже работающий в общей группе. Также Гармаш или Шепелев могут заменить Андриевского в центре поля, хотя Александр и отличился отличным голом в воротах "Шахтера". "Динамо" до сих пор очень не хватает Николая Шапаренко. Есть проблемы с кондициями также у Дениса Попова (хотя он в заявке), из-за чего шанс снова выпадет Сироте.

Ориентировочный состав: Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Буяльский, Шепелев – Бенито, Волошин – Ванат

"Металлист" – "Динамо". Статистика личных встреч

В первом круге "Металлист" проиграл "Динамо" 0:3. Затрагивать более давнюю статистику еще того "Металлиста", который был до ребрендинга "Металла", смысла нет. Хотя это было славное противостояние. Сейчас условия иные, приоритеты иные, иные ожидания от команд. Хотя никто бы не был против, если бы соперники "зажгли" в очном противостоянии. "Металлист" доказал и с "Вересом", и с "Ворсклой", что может. А "Динамо" всегда остается есть "Динамо".

"Металлист" – "Динамо". Последние матчи команд

В двух последних матчах "Металлист" забил больше голов, чем в тринадцати предыдущих вместе взятых. Но это не принесло харьковчан побед. В последний раз "Металлист" выигрывал в октябре 2022-го года, одолев "Ворсклу" 3:2. С тех пор серия насчитывает уже пятнадцать игр. После "Динамо" харьковчан ожидает матч с "Днепром-1", поэтому календарь немедленному прерыванию серии не способствует.

"Динамо" продолжает сеять нестабильность. По две победы, по две ничьих и одно поражение в пяти последних матчах УПЛ. И что самое забавное: четких ожиданий относительно команды нет. Потому что новый тренер – это всегда новые веяния. Даже если изменения временны.

"Металлист" – "Динамо". Турнирное положение команд

Положение "Динамо" по итогам этого тура никак не изменится. Киевляне останутся четвертыми, но могут либо приблизиться к тройке лидеров, либо подпустить к себе "Александрию". У "Металлиста" все куда динамичнее: три очка могут поднять вверх на одну позицию, а поражение или даже ничья – могут дать шанс "Руху" опередить харьковчан.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 22 16 5 1 53-16 +37 53 0 2 СК Днепр-1 21 15 3 3 46-19 +27 48 0 3 Заря 22 14 4 4 45-27 +18 46 0 4 Динамо 22 12 5 5 31-18 +13 41 0 5 ФК Александрия 21 8 10 3 33-26 +7 34 0 6 Колос 22 8 6 8 19-21 -2 30 0 7 Ворскла 22 8 5 9 27-30 -3 29 0 8 Кривбасс 22 8 4 10 19-26 -7 28 0 9 Ингулец 22 7 5 10 20-24 -4 26 0 10 Металлист 1925 22 5 10 7 19-34 -15 25 0 11 Черноморец 22 5 8 9 22-29 -7 23 0 12 ФК Минай 22 5 7 10 16-26 -10 22 0 13 Верес 22 5 6 11 27-34 -7 21 0 14 Металлист 22 4 7 11 24-36 -12 19 0 15 Рух 22 4 7 11 22-34 -12 19 0 16 ФК Львов 22 3 4 15 16-39 -23 13 0

"Металлист" – "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Металлист" – "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Динамо" 2:1. Здесь напрашивается прогноз, что обе команды забьют. Об аномальной результативности харьковчан в последнее время не говорит только ленивый. Понятно, что ожидать пять, три или даже два гола от "Металлиста" – дело наивное, но хотя бы один гол Наумец, Бойчук и компания организовать могут. В то время как "Динамо" забьет больше на эмоциональном подъеме, на рвении. У этой команды нет класса, но есть еще некоторые другие добродетели.