Верес - Львов. Анонс и прогноз на матч УПЛ 28.04.2023

Трудно переоценить значение этого матча для обеих команд. Да, до завершения сезона еще восемь туров, но именно в битвах с прямыми конкурентами и завоевывается право остаться в высшем дивизионе. Отсутствие побед наверняка будет висеть тяжелым бременем на плечах футболистов, обычно это не способствует зрелищному футболу. Но в том, что мы увидим упорную борьбу, сомнений нет никаких.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

28 апреля. Ровно. "Авангард". 13:00

"Верес" - "Львов"

Телетрансляция – Setanta Sports

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Новости команд

"Верес"

У команды Юрия Вирта продолжается катастрофическая серия – 11 матчей без побед. В последний раз ровенчане побеждали в УПЛ еще в начале ноября. Спасает то, что в последнее время "Верес" не проигрывает – с "Рухом", "Металлистом" и "Минаем" были зафиксированы ничьи. Примечательно, что именно эти команды являются прямыми конкурентами за место под солнцем.

После игры с "Минаем" Юрий Вирт жаловался на кадровый голод, что и не удивительно – почти весь резерв это игроки команды U-19. После дисквалификации возвращается Гагун, а потерян Геннадий Пасич. Как раз и произойдет замена по позиции. Интересно, останется ли в основе Вадим Юрчишин, который в прошлом туре дебютировал в УПЛ и заменил Богдана Когута.

Фактически у тренерского штаба есть только два варианта смены в основном составе – Дахновский и Шестаков, которые в прошлой игре меняли Гайдучека и Близниченко.

Ориентировочный состав "Вереса": Юрчишин – Гагун, Курко, Хондак, Вовченко – Клец, Лебеденко – Близниченко, В.Шарай, С.Шарай – Гайдучек

"Львов"

Два подряд матча против "Шахтера", судя по всему, забрали немало сил у подопечных Анатолия Бессмертного – "Металлист 1925" в прошлом туре выглядел гораздо убедительнее. Собственно, судьбу встречи решило более высокое индивидуальное мастерство отдельных исполнителей – защита "Львова" просто не смогла остановить Ростислава Русина. К тому же возникают вопросы к волевым качествам команды, которая останавливается после первого же пропущенного гола.

На первый взгляд выбор игроков у Бессмертного шире, чем у Вирта. По крайней мере, на скамье для запасных более опытные игроки. Другое дело, способны ли они равноценно заменить тех, кто выходит в основе или противостоять сопернику. Тот же Симинин со всем своим багажом выходит на замены на исходе матча, но существенно повлиять на игру ему трудно.

На этот раз должен выйти Грисьо, пропускавший прошлый тур из-за перебора карточек. "Львов" вернется к игре с четырьмя защитниками в линию. Интересно, кто в итоге сядет на скамью для запасных – Сасовский или кто-нибудь из опытнейших Дитятьев или Габриэль. В атаке есть выбор между Бугаем и Эсеолой. В последних матчах в основе выходил Владислав, не исключено, на этот раз шанс получит Адернисол.

Ориентировочный состав "Львова": Рыбка – Грисьо, Габриэль, Дитятьев, Кузык – Алибеков, Мильченко – Богунов, Свржняк, Беляев – Эсеола

Статистика противостояния

Формально это будет четвёртый матч между этими командами. Но кубковую встречу в 2006-м, пожалуй, учитывать не стоит – это были совсем другие клубы с этими же названиями. В прошлом чемпионате победил "Верес" 1:0, в нынешнем сезоне снова сильнее были ровенчане, которым пришлось проявить характер – 1:3 в их пользу. +2 =0 -1 4:3

Последние матчи

"Верес"

18.03.2023. "Верес" – "Днепр-1" 0:1 (УПЛ)

01.04.2023. "Верес" – "Кривбасс" 1:2 (УПЛ)

08.04.2023. "Рух" – "Верес" 0:0 (УПЛ)

15.04.2023. "Металлист" – "Верес" 5:5 (УПЛ)

22.04.2023. "Верес" – "Минай" 1:1 (УПЛ)

"Львов"

02.04.2023. "Львов" – "Динамо" 0:2 (УПЛ)

09.04.2023. "Днепр-1" – "Львов" 5:2 (УПЛ)

12.04.2023. "Львов" – "Шахтер" 1:2 (УПЛ)

16.04.2023. "Шахтер" – "Львов" 2:0 (УПЛ)

23.04.2023. "Львов" – "Металлист 1925" 0:2 (УПЛ)

Турнирное положение

Победа может позволить "Вересу" наконец вырваться из зоны переходных матчей при условии, что "Минай" и "Черноморец" не выиграют в своих поединках. "Львов", если возьмет три очка, все равно останется на последнем месте, но хоть сохранит надежду на спасение.

# Команда И В Н П М РМ О 10 Металлист 1925 22 5 10 7 19-34 -15 25 11 Черноморец 22 5 8 9 22-29 -7 23 12 ФК Минай 22 5 7 10 16-26 -10 22 13 Верес 22 5 6 11 27-34 -7 21 14 Металлист 22 4 7 11 24-36 -12 19 15 Рух 22 4 7 11 22-34 -12 19 16 ФК Львов 22 3 4 15 16-39 -23 13

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Верес – Львов 2:0

Юрий Вирт и его команда явно нервничают, что наверняка влияет на игру. Но футбол, демонстрирующий "Вересом", никак нельзя назвать безнадежным – ровенцам очень часто не везет. Рано или поздно это должно измениться. Учитывая, что противостоять им будет команда с самыми слабыми обороной и атакой, есть неплохие шансы, что "Верес" наконец-то отпразднует успех. Как отмечали выше, "Львов" плохо держит удар, рискнем спрогнозировать убедительную победу хозяев.