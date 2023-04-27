Колос - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 апреля 2023

Донецкий "Шахтер" на прошедших выходных не смог во второй раз победить весной (говорим о внутренних турнирах), сыграв вничью с киевским "Динамо". Поединок оставил куда больше вопросов, нежели ответов, однако главную цель команда Йовичевича выполнила - дончане не проиграли и сохранили уверенное лидерство в рамках УПЛ. Теперь нужно лишь не оступаться там, где от них этого не ждут.

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"Колос" же неделю назад прервал удачную серию из трех игр кряду, пропустив и уступив "Заре". Коллектив Вышняка так и не наладил игру впереди, однако остается на шестой позиции, имея шанс запрыгнуть в еврокубковую зону. Но для этого придется потрудиться, ибо впереди "бело-черных" ждет загруженный календарь, а матч с "Шахтером" станет одним из главных вызовов.

"Колос" 15:00 "Шахтер"

VBET-лига. 23-й тур

28 апреля, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: А.Деревинский

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Колос":

Казалось, что команда Вышняка смогла набрать неплохую форму. "Колос" не пропускал и не проигрывал в трех поединках кряду, набрав за это время семь балов. Вполне неплохо, учитывая команда наконец-то нашла свою схему и начала более-менее неплохо создавать моменты. Однако впечатления были испорченны игрой против "Зари". И дело даже не в минимальном поражении, а скорее в игре в атаке. "Колос" порядка 45 минут играл в большинстве, но не смог придумать ничего опасного у чужих ворот, уступив абсолютно заслуженно.

Несмотря на поражение, мы не верим, что Вышняк, только-только нащупавший баланс, решится сильно тасовать стартовый состав. Можно предположить возвращение в основу Кравченко, который против "Зари" не играл из-за дисквалификации. Возможно, можно было бы ожидать выход Безбородько, но две недели назад нападающий получил повреждение, а потому далеко не факт, что он сможет заменить Лысенко.

Ориентировочный состав: Волынец - Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Черноморец - Милько, Богданов - Ильин, Ориховский, Мякушко - Лысенко

"Шахтер":

Матч "горняков" против "Динамо" оставил двоякие впечатления. С одной стороны, "Шахтер" не проиграл, большую часть встречи контролировал игру и старался просто не форсировать события. С другой стороны, многих удивило желание Йовичевича оборонять минимальный счет вместо того, чтобы стараться укрепить преимущество. По итогу, "Шахтер" пропустил на финальном отрезке игры, во многом по делу потеряв очки. Трагедией это не назвать, однако учитывая расстановку сил до начала "классического", многие ждали более уверенного перфоманса от "горняков".

???? Приготування до матчу з «Колосом» тривають! ⚒



Дивіться, як минуло заняття команди в середу в тренувальному комплексі «Святошин».



???? #КолосШахтар ???? 28 квітня ⏰ 15:00



???? #Shakhtar pic.twitter.com/7T1wbqkK6E — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 26, 2023

Лазарет "Шахтера" понемногу пустеет, а значит Йовичевич получит куда больше пространства для маневра. Особенно это касается атаки, где в последних играх образовался недостаток кадров. Однако теперь это позади: Марьян Швед вернулся на поле в прошлом туре, Зубков снова работает в общей группе, а из серьезных потерь можно вспомнить лишь отсутствие Крыськива, который вряд ли сыграет в этом сезоне. Ожидается, что Йовичевич проведет несколько замен после игры с "Динамо".

Ориентировочный состав: Трубин - Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Швед, Джурасек, Судаков - Сикан

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Шахтер 22 16 5 1 53-16 +37 53 6 Колос 22 8 6 8 19-21 -2 30

Статистика команд

"Колос":

"Шахтер":

Очные встречи

"Колос" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Шахтера" 2:0. Ковалевцы отлично играют без мяча, однако пока во втором полугодии они не были проверенны в серьезных боях. Лишь против "Зари", которая часть встречи провела в меньшинстве. Учитывая, что "Шахтер" дождался возвращения атакующих вингеров, имея при этом еще и несколько вариантов на позиции форварда, поставим на то, что коллектив Йовичевича добудет победу, причем достаточно уверенную.