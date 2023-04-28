Минай - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29.04.2023

"Металлист 1925" не такой уж рядовой соперник для "Миная". Можно сказать – памятный. Ведь именно против харьковчан закарпатцы одержали свою вторую на уровне УПЛ выездную победу в истории. Произошло это в матче первого круга текущего чемпионата благодаря голу Егора Твердохлеба на 69-й минуте. С тех пор воды утекло немало. "Металлист 1925" превратился в довольно нестабильную команду, которая то разгромно проигрывает безликому "Колосу", то дает бой "Александрии" с "Днепром-1". А "Минай" особо не изменился. Как тогда, так и сейчас команда Владимира Шарана делает ставку на дисциплинированность и интенсивность борьбы. Выходит достаточно достойно, потому что в этом сезоне "Минай" только один матч проиграл с крупным счетом (1:4 от "Шахтера"). Если честно, очень сложно спрогнозировать результат отчетного поединка. Но легко спрогнозировать то обстоятельство, что будет очень упорная, яростная борьба.

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УПЛ. 23-й тур. 29.04.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Владимир Новохатний

"Минай" 13:00 "Металлист 1925"

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Новости "Миная"

В двух последних матчах "Минай" не проигрывал. Если не проиграет "Металлисту 1925", образует нерядовую для себя серию. Но не уникальную, потому что в этом сезоне уже удавалось связывать в кучу три подряд беспроигрышных результата. Обращает на себя внимание другое обстоятельство: как эволюционирует игра "Миная". Раньше это была команда со стилем сугубо "бей-беги", а сейчас появляются проблески комбинационного футбола.

В ворота "Вереса" минайцы легко организовали гол. Можно дискутировать, следствием чего это стало: плохой игры ровенчан в обороне, или искусных действий закарпатцев в атаке? Но факт остается фактом. "Минай" имеет наименьшее количество забитых мячей в лиге (16 в 22-х матчах), так что такая легкость действий не могла не остаться незаметной. Есть ли шансы повторить такой фокус уже с "Металлистом 1925"? Каждый матч – это уникальная история, но харьковчане пропускают так же много, как и "Верес": 34 гола в 22-х матчах. Худшие показатели только у "Львова" и "Металлиста".

Дисквалифицированных в составе "Миная" нет. Улучшились дела и с травмированными, хотя полностью лазарет не опустел. В частности, там находится основной Воробчак. Против "Вереса" в заявку не попал Мельник, поэтому в схеме с тремя центральными защитниками рядом с Немчаниновым и Кравчуком действовал Чуев.

Ориентировочный состав: Бандура – Гончар, Немчанинов, Кравчук, Булеза – Виттенчук, Горин, Трубочкин – Гечев, Твердохлеб – Вишневский

Новости "Металлиста 1925"

В предыдущем туре "Металлист 1925" абсолютно закономерно победил "Львов" 2:0. Есть соблазн даже сказать, что "на классе", но там был не класс, а сильный индивидуальный перформанс Ростислава Русина. Этой игрой полузащитник якобы привлек к себе внимание скаутов зарубежных клубов. Но это тема не для этого разговора.

Проблема "Металлиста 1925" состоит в том, что эта победа стала первой в 2023-м календарном году в официальных матчах. В другом в лучшем случае были ничьи, которых в общей сложности уже собралось десять в 22-х поединках. Почти каждый второй матч. Еще один противоречивый (точнее, вызывающий чувство неоднозначности) факт – это показатель гостевых побед харьковчан. Только две в одиннадцати поединках. У "Александрии" столько же, но в девяти матчах. А другие команды с таким же показателем (или более низким) – это аутсайдеры зоны вылета/переходных матчей, куда "Металлист 1925" очень не хочет.

Хотя и понятно, что в нынешнем специфическом сезоне все матчи для харьковчан фактически выездные. На Закарпатье "Металлист 1925" приехал без дисквалифицированных футболистов (Жичиков возвращается после "отсидки"). Что касается травмированных, то давно не играет Виталий Пономарь.

Ориентировочный состав: Мозиль – Жичиков, Курило, Ю. Ткачук, Капинус – Вачиберадзе, Габелок, Д. Кравченко – Р. Русин, Дмитренко – Бычек

"Минай" – "Металлист 1925". Статистика личных встреч

"Металлист 1925" – одна из немногих команд УПЛ, против которой у "Миная" положительная общая статистика противостояния. Из четырех матчей против харьковчан закарпатцы выиграли три. И что самое интересное, все три оказались с разницей в один мяч. Собственно, с такой же разницей свой единственный успех в противостоянии завоевал и "Металлист 1925".

Самый яркий матч между соперниками – это победа "Миная" 3:2, состоявшаяся еще в Первой лиге осенью 2019-го.

"Минай" – "Металлист 1925". Последние матчи команд

В последнее время не было матчей, за которые "Миную" может быть стыдно. Были те, за которые болезненно. Например, поражение от "Ингульца" 1:2. Практически без боя "Минай" уступил и "Динамо", но там к высшему мастерству игроков соперника добавилось еще историческое неумение играть против киевского гранда. Зато победа над "Кривбассом" компенсировала предыдущие неудачи. Позитивом Владимир Шаран считает и ничью с "Вересом".

Очень интересно, как дальше будет выступать "Металлист 1925"? Станет ли для него победа над "Львовом" 2:0 точкой взлома? Потому как до этого харьковчане еще не побеждали в 2023-м году. Кстати, тот поединок стал первым для "Металлиста 1925" за последние пять игр, когда удалось забить.

"Минай" – "Металлист 1925". Турнирное положение команд

Эти команды – не ближайшие соседи, но соседи по местам в турнирной таблице. Между ними есть еще "Черноморец". Наиболее показательной является та составляющая, что победа "Миная" позволит закарпатцам обойти харьковчан в таблице. Да, тогда у двух команд будет по 25 очков, но у "Миная" лучшая статистика личных встреч.

Можно предположить, что "Металлист 1925" в этом матче устроит и ничья. Ведь на "Минай-Арене" в этом сезоне не выигрывали и более амбициозные соперники – такие как "Александрия", "Кривбасс" и "Колос".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 23 17 5 1 56-17 +39 56 0 2 СК Днепр-1 21 15 3 3 46-19 +27 48 0 3 Заря 22 14 4 4 45-27 +18 46 0 4 Динамо 23 13 5 5 34-19 +15 44 0 5 ФК Александрия 21 8 10 3 33-26 +7 34 0 6 Колос 23 8 6 9 20-24 -4 30 0 7 Ворскла 22 8 5 9 27-30 -3 29 0 8 Кривбасс 22 8 4 10 19-26 -7 28 0 9 Ингулец 22 7 5 10 20-24 -4 26 0 10 Металлист 1925 22 5 10 7 19-34 -15 25 0 11 Верес 23 6 6 11 30-36 -6 24 0 12 Черноморец 22 5 8 9 22-29 -7 23 0 13 ФК Минай 22 5 7 10 16-26 -10 22 0 14 Рух 22 4 7 11 22-34 -12 19 0 15 Металлист 23 4 7 12 25-39 -14 19 0 16 ФК Львов 23 3 4 16 18-42 -24 13 0

"Минай" – "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты

"Минай" – "Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 0:0. Несмотря на то, что в четырех предыдущих матчах между этими соперниками ни разу не было зафиксировано ничьей, сейчас силы выглядят равными. "Металлист 1925" не имеет достаточно мощностей для стабильного давления на организованные обороны (победа над "Львовом" – не показатель, потому что это в настоящее время единичный случай), а "Минай" по своей природе забивает мало. Для надежности ставки можно выбрать вариант "обе не забьют в одном из таймов – да". По крайней мере, так было в трех из четырех матчей между этими соперниками.