Заря - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 апреля 2023

Матч "Зари" и "Черноморца" станет одним из самых интересных в рамках 23-го тура, однако еще недавно данный поединок воспринимался бы иначе. В первом круге команды находились на разных полюсах таблицы, что получило свое подтверждение на футбольном поле. Коллектив ван Леувена победил легко и непринужденно, забив в ворота "моряков" четыре безответных гола. С тех пор луганчане все так же сильны, а вот одесситы...

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Одесситы сильно преобразились весной. Команда Григорчука нашла утерянную стабильность, проиграв лишь раз в семи встречах. И это учитывая весьма непростой график, ведь "Черноморец" успел во втором круге встретиться с "Ворсклой", "Александрией", "Шахтером" и "Кривбассом", обыграв как раз таки последних неделю назад. Теперь на очереди "Заря". Непростой оппонент, но кажется одесситы готовы к бою.

"Заря" 13:00 "Черноморец"

VBET-лига. 23-й тур

29 апреля, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: А.Абдула

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

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Последние новости и составы

"Заря":

Вероятно, луганчане заслужили получить титул самой обаятельной команды сезона. Коллектив ван Леувена старается играть красиво, что чаще всего приносит результат. Да, местами случаются сбои, как было против "Кривбасса" (0:1), однако куда чаще "Заря" побеждает. В последних турах команда стала играть более прагматично, лишь минимально одолев сначала "Днепр-1", а после "Колос", однако уровень игры в контексте УПЛ остается достаточно высоким.

Патрик ван Леувен редко вносит изменения в состав, ибо имеет достаточно короткую скамейку запасных, однако в игре против "Черноморца" он не обойдется без замен. На поле точно не выйдет Снурницын, наигравший на две желтые в прошлом туре. Крайне вероятно, что слева в обороне его заменит Вантух, который чуть уступает конкуренту в игре без мяча, но в атаке дает гораздо больший объем. Не исключаем и некоторых других изменений.

Ориентировочный состав: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Вантух - Бражко, Дрышлюк, Булеца - Антюх, Герреро, Русин

"Черноморец":

Второй круг нынешнего сезона - один из самых успешных периодов для "моряков" за последние годы. Весной команда Григорчука провела семь игр, добыв в общей сложности 12 балов. Место в элите, вероятнее всего, удастся сохранить, а если летом еще и будет проведена работа над усилением, то можно будет строить более амбициозные планы на следующий сезон. По крайней, так все выглядит по итогам последних семи туров.

Как и будущий оппонент, "Черноморец" имеет кадровые проблемы перед воскресным поединком. Форвард и главный весенний бомбардир команды Алефиренко заработал в прошлом туре четвертую желтую, из-за чего не сможет выйти на поле. Правда шансы сыграть против "Зари" у него и так были минимальными, ибо его контракт как раз таки и принадлежит луганчанам. Остаются вопросы касательно Гая Хадида - израильтянин ярко начал, однако не выходил на поле в двух последних турах.

Ориентировочный состав: Непогодов - Путря, Салюк, Гучек, Брагару - Васильев, Демченко, Кузык - Бадибанга, Юсов, Авагимян

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 3 Заря 22 14 4 4 45-27 +18 46 12 Черноморец 22 5 8 9 22-29 -7 23

Статистика команд

"Заря":

"Черноморец":

Очные встречи

"Заря" - "Черноморец": трансляция матча

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"Заря" - "Черноморец": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" - "Черноморец" от UA-Football

Победа "Зари" 2:1. Обе команды набрали неплохую форму и вполне готовы явить зрителю яркий и результативный футбол. В качестве небольшого фаворита выделим "Зарю", которая имеет более сбалансированную команду и сможет рассчитывать на главного форварда, в отличие от своего соперника. Ибо, как нам кажется, потеря Алефиренко, идеально вписавшегося в игру новой команды, может стать решающей. Потому на триумф "Зари" мы и поставим.