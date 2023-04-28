Рух – Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 29.04.2023

"Рух" подходит к матчу с "Ворсклой" после обидного поражения в прошлом туре от "Днепра-1" - львовяне тогда упустили ничью на последних минутах. С одной стороны, команда Пономарева очень легко пропустила два гола, а с другой, так же легко из-за привозов обороны и голкипера днепрян два и отыграла, но пропустила решающий уже в компенсированное время, что очень обидно.

"Ворскла" в прошлом туре в голевой перестрелке обыграла непонятный "Металлист" 3:2. При этом, полтавчане два гола с пенальти забили, и один с "точки" пропустили.

Если в общих чертах, то нас ждет противостояние борца за выживание с командой, которая уютно расположилась в середине таблице и о зоне еврокубках пока что заявлять может только для проформы.

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"Рух" (Львов) – "Ворскла" (Полтава)

VBET-лига. 23-й тур

29 апреля, Львов, Стадион "Арена Львов"

Арбитр: Максим Козыряцкий

ТВ-трансляция: Канал "Setanta Sports"

Интернет-трансляция: OTT-платформа" Setanta Sports", Youtube-канал "Setanta Sports УПЛ"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Рух": последние новости

Матч первого круга между "Рухом" и "Днепром-1" закончился массовой дракой и серьезным скандалом, и поэтому можно было ожидать, что и в ответном поединке он (скандал) все-таки будет. И наши ожидания нас не обманули. Гендир львовян Игорь Дедышин все-тиаки поругался с кем-то из днепрян, хоть и в условно легкой форме. А когда журналисты об этом написали, решил спустить всех собак на представителей СМИ, сказав, что все это выдумки.

С другой стороны, когда команда продолжает валиться в Первую лигу даже после смены тренера, кого еще можно обвинять во всех грехах, как не журналистов. Но мы все понимаем, нервы, эмоции, тем более что кризис у команды действительно затянулся.

Тем не менее, переходя к игровой части, стоит отметить, что у львовян отсидел дисквалификацию и вернулся к матчу с "Ворсклой" Соломон-Отабор. Также вернулся в общую группу защитник Виталий Роман, который рассек голову в матче с Ингульцом". Выпустит ли Пономарев его в стартовом составе, после серьезной травмы? Кажется, учитывая проблемы в обороне, скорее да, чем нет.

Точно пропустит матч из-за перебора карточек Китела, но так как он провел матч с "Днепром-1" (тренер убрал защитника уже в перерыве), может оно и к лучшему.

Ориентировочный состав "Руха": Панькив – Лях, Слюбик, Слюсар, Роман – Довгий, Сапуга, Таллес – Соломон-Отабор, Рунич – Климчук

"Ворскла": последние новости

"Ворскла" в весенних матчах не особо блещет по игре, но в последних матчах команда как-то берет свое. В трех последних поединках команда выжала максимальный результат и находится в отменном тонусе. С одной стороны, где-то недорабатывали соперники полтавчан, но и выжимать максимум из того что есть, тоже нужно уметь.

Интересная деталь – полтавчане вышли в лидеры УПЛ по количеству пробитых пенальти - 9. С реализацией конечно не все так гладко – всего 6 забитых, но факт есть факт.

Ну и также проблемы в обороне у полтавчан никто не отменял. Плюс - должен вернуться Владимир Чеснаков, которого поберегли в матче с "Металлистом", минус - из-за перебора желтых вылетел Фелипе.

"Эти три очка – бальзам на душу нам. За работу, которую ребята делают на тренировках. Впервые в этом сезоне у нас три подряд победы. Мы удовлетворены, смотрим вперед", - заявлял Скритпник после победы над "Металлистом", с оптимизмом смотря в будущее.

Ориентировочный состав Ворсклы: Исенко - Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула - Павлюк, Челядин, Скляр - Кане, Степанюк, Сефери

Турнирная таблица

"Рух" находится на 14-м (переходном) месте в таблице, имея в активе 19 очков. Это место стыковых матчей, которое никак не может устраивать команду. "Львов" и "Металлист", которые находятся ниже в таблице, в пятницу свои матчи уже проиграли. А вот "Верес", который располагался выше, свой матч уже выиграл и несколько отдалился от опасной зоны. Теперь отставание "Руха" от "Миная" – 3 очка, от "Черноморца" – 4, от "Вереса" - 5.

В целом, суть проста – "Руху" никак нельзя застревать на этом месте. Чем дальше команда будет топтаться на месте, тем будут дальше уходить конкуренты, и тем сложнее будет под конец чемпионата выкарабкиваться из болота.

У "Ворсклы" все намного проще. Команда после невнятного весеннего старта взяла три победы подряд и закрепилась в зоне "не борцов за выживание". Полтавчане минимизировали риски вылета, но и до зоны еврокубков вряд ли допрыгнут. Как у нас любят говорить тренеры: играй в свое удовольствие, бери свои очки, а ближе к концу сезона уже будет видно, кто на что учился.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 23 17 5 1 56-17 +39 56 2 СК Днепр-1 21 15 3 3 46-19 +27 48 3 Заря 22 14 4 4 45-27 +18 46 4 Динамо 23 13 5 5 34-19 +15 44 5 ФК Александрия 21 8 10 3 33-26 +7 34 6 Колос 23 8 6 9 20-24 -4 30 7 Ворскла 22 8 5 9 27-30 -3 29 8 Кривбасс 22 8 4 10 19-26 -7 28 9 Ингулец 22 7 5 10 20-24 -4 26 10 Металлист 1925 22 5 10 7 19-34 -15 25 11 Верес 23 6 6 11 30-36 -6 24 12 Черноморец 22 5 8 9 22-29 -7 23 13 ФК Минай 22 5 7 10 16-26 -10 22 14 Рух 22 4 7 11 22-34 -12 19 15 Металлист 23 4 7 12 25-39 -14 19 16 ФК Львов 23 3 4 16 18-42 -24 13

Последние матчи

У "Руха" со статистической точки зрения все не просто плохо, а очень плохо. Безвыигрышная серия продолжается уже 7 игр: 2 ничьих и 5 поражений. При этом, смена тренера пока что не дает результат – при Пономареве львовяне проиграли три матча и две игры завершили вничью.

Но стоить отметить, что весенний календарь у команды был довольно тяжелым. Тем не менее, когда вопрос стоит ребром, то пора уже и набирать очки с командами, несмотря на имена и титулы соперников.

А вот полтавчане сейчас на накате – после невнятного старта весенней части чемпионата (два поражения, две ничьи), Ворскла выдала серию из трех побед подряд.

6 последних матчей "Руха": 0 побед, 2 ничьи, 4 поражения. Разница мячей – 3:10.

6 последних матчей "Ворсклы": 3 победы, 2 ничьи, 1 поражение. Разница мячей – 7:7.

В матче первого круга в Ухгороде, где номинальными хозяевами были полтавчане, победу 1:0 праздновал "Рух".

"Рух" - "Ворскла": ставки и коэффициенты

"Рух" - "Ворскла": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Рух - Ворскла смотреть онлайн Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Рух" - "Ворскла" от UA-Футбол

Нельзя сказать, что "Рух" так уж плох весной, но где-то календарь, где-то невезение не дает команде добирать очки. И если все пойдет как надо, еще и в домашнем матче, то почему бы львовянам не оформить в матче с "Ворсклой" свою первую весеннюю победу. Ну, или хотя бы не проиграть.

"Ворскла", повторимся, сейчас на ходу, но вряд ли Скрипник даже в матче с условным аутсайдером отрядит свою команду сразу вперед и за победой. Думается, полтавчане будут играть спокойно, выжидая свой шанс и в первую очередь, прикрыв тылы. Другое дело, что и оборона у "Ворсклы" – не самое респектабельное сейчас место.

Поэтому, можно предположить, что "Рух" в субботу не проиграет "Ворскле". А учитывая веселые весенние тенденции УПЛ, можно даже рискнуть и замахнуться на большое количество забитых голов.

Прогноз UA-Футбол: 1X, тотал больше 2.5.

Данный прогноз – один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.