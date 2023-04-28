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Рух – Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ 29.04.2023
Не пора ли Пономареву начать побеждать?
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
"Рух" подходит к матчу с "Ворсклой" после обидного поражения в прошлом туре от "Днепра-1" - львовяне тогда упустили ничью на последних минутах. С одной стороны, команда Пономарева очень легко пропустила два гола, а с другой, так же легко из-за привозов обороны и голкипера днепрян два и отыграла, но пропустила решающий уже в компенсированное время, что очень обидно.
"Ворскла" в прошлом туре в голевой перестрелке обыграла непонятный "Металлист" 3:2. При этом, полтавчане два гола с пенальти забили, и один с "точки" пропустили.
Если в общих чертах, то нас ждет противостояние борца за выживание с командой, которая уютно расположилась в середине таблице и о зоне еврокубках пока что заявлять может только для проформы.
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"Рух" (Львов) – "Ворскла" (Полтава)
VBET-лига. 23-й тур
29 апреля, Львов, Стадион "Арена Львов"
Арбитр: Максим Козыряцкий
ТВ-трансляция: Канал "Setanta Sports"
Интернет-трансляция: OTT-платформа" Setanta Sports", Youtube-канал "Setanta Sports УПЛ"
"Рух": последние новости
Матч первого круга между "Рухом" и "Днепром-1" закончился массовой дракой и серьезным скандалом, и поэтому можно было ожидать, что и в ответном поединке он (скандал) все-таки будет. И наши ожидания нас не обманули. Гендир львовян Игорь Дедышин все-тиаки поругался с кем-то из днепрян, хоть и в условно легкой форме. А когда журналисты об этом написали, решил спустить всех собак на представителей СМИ, сказав, что все это выдумки.
С другой стороны, когда команда продолжает валиться в Первую лигу даже после смены тренера, кого еще можно обвинять во всех грехах, как не журналистов. Но мы все понимаем, нервы, эмоции, тем более что кризис у команды действительно затянулся.
Тем не менее, переходя к игровой части, стоит отметить, что у львовян отсидел дисквалификацию и вернулся к матчу с "Ворсклой" Соломон-Отабор. Также вернулся в общую группу защитник Виталий Роман, который рассек голову в матче с Ингульцом". Выпустит ли Пономарев его в стартовом составе, после серьезной травмы? Кажется, учитывая проблемы в обороне, скорее да, чем нет.
Точно пропустит матч из-за перебора карточек Китела, но так как он провел матч с "Днепром-1" (тренер убрал защитника уже в перерыве), может оно и к лучшему.
Ориентировочный состав "Руха": Панькив – Лях, Слюбик, Слюсар, Роман – Довгий, Сапуга, Таллес – Соломон-Отабор, Рунич – Климчук
"Ворскла": последние новости
"Ворскла" в весенних матчах не особо блещет по игре, но в последних матчах команда как-то берет свое. В трех последних поединках команда выжала максимальный результат и находится в отменном тонусе. С одной стороны, где-то недорабатывали соперники полтавчан, но и выжимать максимум из того что есть, тоже нужно уметь.
Интересная деталь – полтавчане вышли в лидеры УПЛ по количеству пробитых пенальти - 9. С реализацией конечно не все так гладко – всего 6 забитых, но факт есть факт.
Ну и также проблемы в обороне у полтавчан никто не отменял. Плюс - должен вернуться Владимир Чеснаков, которого поберегли в матче с "Металлистом", минус - из-за перебора желтых вылетел Фелипе.
"Эти три очка – бальзам на душу нам. За работу, которую ребята делают на тренировках. Впервые в этом сезоне у нас три подряд победы. Мы удовлетворены, смотрим вперед", - заявлял Скритпник после победы над "Металлистом", с оптимизмом смотря в будущее.
Ориентировочный состав Ворсклы: Исенко - Пердута, Чеснаков, Кравец, Бацула - Павлюк, Челядин, Скляр - Кане, Степанюк, Сефери
Турнирная таблица
"Рух" находится на 14-м (переходном) месте в таблице, имея в активе 19 очков. Это место стыковых матчей, которое никак не может устраивать команду. "Львов" и "Металлист", которые находятся ниже в таблице, в пятницу свои матчи уже проиграли. А вот "Верес", который располагался выше, свой матч уже выиграл и несколько отдалился от опасной зоны. Теперь отставание "Руха" от "Миная" – 3 очка, от "Черноморца" – 4, от "Вереса" - 5.
В целом, суть проста – "Руху" никак нельзя застревать на этом месте. Чем дальше команда будет топтаться на месте, тем будут дальше уходить конкуренты, и тем сложнее будет под конец чемпионата выкарабкиваться из болота.
У "Ворсклы" все намного проще. Команда после невнятного весеннего старта взяла три победы подряд и закрепилась в зоне "не борцов за выживание". Полтавчане минимизировали риски вылета, но и до зоны еврокубков вряд ли допрыгнут. Как у нас любят говорить тренеры: играй в свое удовольствие, бери свои очки, а ближе к концу сезона уже будет видно, кто на что учился.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|23
|17
|5
|1
|56-17
|+39
|56
|2
|СК Днепр-1
|21
|15
|3
|3
|46-19
|+27
|48
|3
|Заря
|22
|14
|4
|4
|45-27
|+18
|46
|4
|Динамо
|23
|13
|5
|5
|34-19
|+15
|44
|5
|ФК Александрия
|21
|8
|10
|3
|33-26
|+7
|34
|6
|Колос
|23
|8
|6
|9
|20-24
|-4
|30
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|27-30
|-3
|29
|8
|Кривбасс
|22
|8
|4
|10
|19-26
|-7
|28
|9
|Ингулец
|22
|7
|5
|10
|20-24
|-4
|26
|10
|Металлист 1925
|22
|5
|10
|7
|19-34
|-15
|25
|11
|Верес
|23
|6
|6
|11
|30-36
|-6
|24
|12
|Черноморец
|22
|5
|8
|9
|22-29
|-7
|23
|13
|ФК Минай
|22
|5
|7
|10
|16-26
|-10
|22
|14
|Рух
|22
|4
|7
|11
|22-34
|-12
|19
|15
|Металлист
|23
|4
|7
|12
|25-39
|-14
|19
|16
|ФК Львов
|23
|3
|4
|16
|18-42
|-24
|13
Последние матчи
У "Руха" со статистической точки зрения все не просто плохо, а очень плохо. Безвыигрышная серия продолжается уже 7 игр: 2 ничьих и 5 поражений. При этом, смена тренера пока что не дает результат – при Пономареве львовяне проиграли три матча и две игры завершили вничью.
Но стоить отметить, что весенний календарь у команды был довольно тяжелым. Тем не менее, когда вопрос стоит ребром, то пора уже и набирать очки с командами, несмотря на имена и титулы соперников.
А вот полтавчане сейчас на накате – после невнятного старта весенней части чемпионата (два поражения, две ничьи), Ворскла выдала серию из трех побед подряд.
6 последних матчей "Руха": 0 побед, 2 ничьи, 4 поражения. Разница мячей – 3:10.
6 последних матчей "Ворсклы": 3 победы, 2 ничьи, 1 поражение. Разница мячей – 7:7.
В матче первого круга в Ухгороде, где номинальными хозяевами были полтавчане, победу 1:0 праздновал "Рух".
"Рух" - "Ворскла": ставки и коэффициенты
"Рух" - "Ворскла": трансляция матча
Прогноз на матч "Рух" - "Ворскла" от UA-Футбол
Нельзя сказать, что "Рух" так уж плох весной, но где-то календарь, где-то невезение не дает команде добирать очки. И если все пойдет как надо, еще и в домашнем матче, то почему бы львовянам не оформить в матче с "Ворсклой" свою первую весеннюю победу. Ну, или хотя бы не проиграть.
"Ворскла", повторимся, сейчас на ходу, но вряд ли Скрипник даже в матче с условным аутсайдером отрядит свою команду сразу вперед и за победой. Думается, полтавчане будут играть спокойно, выжидая свой шанс и в первую очередь, прикрыв тылы. Другое дело, что и оборона у "Ворсклы" – не самое респектабельное сейчас место.
Поэтому, можно предположить, что "Рух" в субботу не проиграет "Ворскле". А учитывая веселые весенние тенденции УПЛ, можно даже рискнуть и замахнуться на большое количество забитых голов.
Прогноз UA-Футбол: 1X, тотал больше 2.5.
Данный прогноз – один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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