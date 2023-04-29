Кривбасс - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 апреля 2023

В первом круге матч "Кривбасс" - "Александрия" воспринимался куда иначе, нежели сейчас. Тогда это была встреча пятой команды против 15-й. Да, да, криворожане Вернидуба ужасно начали сезон, однако смогли выдать отличную серию в ноябре, а после успешно стартовали весной, благодаря чему отогнали подальше мысли о борьбе за выживание. Более того, ныне "Кривбасс" даже числиться среди потенциальных бойцов за еврокубковое место, пускай и от пятой строчки их отделяет шесть балов. Это не критично, но все равно много.

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"Александрия" же считается главным претендентом на то, чтобы оказаться в квалификации Лиги Конференций, несмотря на то, что осенью руководство мечтало о медалях. Ныне реальность иная, ведь после семи весенних ничьих тяжело рассчитывать на топ-3, когда там находятся более стабильные и зрелые команды. Однако пятое место "горожанам" удержать по силам, особенно если удастся добыть положительный результат в субботу.

"Кривбасс" 15:00 "Александрия"

VBET-лига. 23-й тур

29 апреля, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр: Е.Монзуль

Арбитр ВАР: Н.Балакин

Трансляция: канал "Setanta Sport"

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"/Youtube-канал "Setanta Sport"

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Последние новости и составы

"Кривбасс":

Несмотря на то, что мы похвалили выше криворожан за качественное начало второго круга, стоит признать, что после это команда Вернидуба сбавила обороты. Еще буквально несколько недель назад "Кривбасс" по делу обыграл "Зарю", однако после они не взяли ни одного бала. Было поражение "Минаю" со скандалом и удалением Вернидуба, а после - 2:3 против "Черноморца". Яркий матч, безусловно, но команда, которая хочет играть в еврокубках, не должна упускать преимущество в один гол на своем поле.

Главная новость для "Кривбасса" накануне будущего матча - возвращение в строй Капича. Лидер полузащиты не играл против "Черноморца" из-за перебора желтых, однако в субботу должен будет вернуть в основу. Помимо этого, есть шанс что снова сыграет опытный Вернидуб. Однако кадровых проблем все равно хватает: из-за вылета Устименко и Дебелко позицию центрфорварда вынужден закрыть непрофильный Микитишин, помимо этого неизвестно положение Якимца - в прошлом туре на его позиции правого фулбека играл Опанасенко. В общем, состав "Кривбасса" вряд ли будет максимально боевым.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Опанасенко, Безкоровайный, Вернидуб, Дибанго - Приходько, Капич - Лунев, Татарков, Задерака - Микитишин

"Александрия":

"Горожане" весной идут без поражений, однако вряд ли многие будут за это хвалить тренерский штаб Руслана Ротаня. На их счету семь ничьих в восьми весенних поединках, из-за которых команда окончательно выбыла из борьбы за топ-5. В целом, Руслан Петрович смог неплохо наладить игру у своих ворот, а также стерильный контроль мяча. Теперь осталось самое трудное - научить подопечных создавать моменты у чужих ворот, ибо на одном контроле мяча далеко уехать не получиться, недавняя нулевка с "Ингульцом" это доказала.

У "Александрии" нет дисквалифицированных, при это кадровая ситуация остается напряженной. Есть проблемы в центре поля, где непонятна ситуация с Рыбалкой и Михайленко. Оба пропускали последний матч. Помимо этого, вряд ли сможет сыграть в основе Цуриков, получивший травму в игре с "Ингульцом". Его место займет либо Копина, либо Скорко. А вот Логинов должен будет оказаться в старте. Да, его досрочно заменили в прошлом туре, но лишь из-за носового кровотечения. В теории, ничего серьезного.

Ориентировочный состав: Шевченко - Мирошниченко, Логинов, Бондаренко, Копина - Ковалец, Сигеев, Мустафаев - Кожушко, Кулаков, Третьяков

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 5 Александрия 21 8 10 3 33-26 +7 34 8 Кривбасс 22 8 4 10 19-26 -7 28

Статистика команд

"Кривбасс":

"Александрия":

Очные встречи

"Кривбасс" - "Александрия": трансляция матча

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"Кривбасс" - "Александрия": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Александрия" от UA-Football

Победа "Александрии" 1:0. Будущий матч - достаточно сложен для прогноза, ибо стороны достаточно нестабильны, при этом обе обладают неплохим ресурсом и амбициями. Мы отдадим минимальное предпочтение гостям. Во-первых, состав "горожан" кажется более сыгранным и в нем меньше игроков выбыло из-за повреждение. Во-вторых, именно против "Кривбасса" гости могут создать немало моментов, ибо криворожане в последних турах не отличаются надежностью в обороне. Потому мы поставим на минимальный триумф команды Ротаня, которая, по нашему мнению, в субботу сохранит статус "непобедимых" во втором круге.