Ингулец - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2023

"Ингулец" на еврокубки не претендует. "Кривбасс", судя по заявлению его тренеров, тоже. Точнее, тренеры сказали, что задачи выхода на пятое место и на международную арену перед командой никто не ставил. Но разве отказываться, когда есть шансы? По состоянию на начало 24-го тура "Кривбасс" на три балла отставал от "Александрии", поэтому грех не попытаться зацепиться за место под солнцем.

С другой стороны, выиграй в этом матче "Ингулец" – и уже он будет отставать от "Кривбасса" всего на два очка. Сейчас мы оцениваем ситуацию в соответствии с какими-либо ожиданиями, прогнозами, предсказаниями. Но суть в том, что за семь туров до финиша в такой плотной борьбе может произойти все, что угодно.

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УПЛ. 24-й тур. 04.05.2023

Петрово. Стадион "Ингулец"

Арбитр в поле - Анастасия Романюк

"Ингулец" 13:00 "Кривбасс"

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Новости "Ингульца"

Многим стиль "Ингульца" не нравится. Многие говорят о закрытой, прагматической игре петровчан. Но они продолжают идти по своему пути, который ведет к сохранению прописки в элите. После зимней паузы "Ингулец" провел девять матчей, из которых проиграл четыре. Столько же и побед. Это точно график не аутсайдера.

А если проанализировать календарь "Ингульца" в этих турах, то вообще напрашиваются комплименты. С "Динамо" – победа; с "Александрией" – ничья. С "Днепром-1", "Ворсклой", "Колосом" – упрямые поражения. "Кривбасс" может стать если не очередной жертвой грозы авторитетов, то, по крайней мере, командой, которая потратит немало сил для благоприятного результата в противостоянии с ребятами Сергея Ковальца.

Кто точно не повредит криворожцам, так это Евгений Запорожец. В предыдущем матче он получил четвертую в сезоне желтую карточку, поэтому вынужден отчетную игру пропускать. Козак уже довольно давно вне игры из-за травмы. Неясно, в каких кондициях находится Ченбай.

Ориентировочный состав: Билык – Нагиев, Поспелов, Ковалев, Смоляков – Кухарук, Кучеренко, Клименко – Головин, Марусич, Резепов

Новости "Кривбасса"

В течение первого круга команда Юрия Вернидуба долгое время находилась в аутсайдерах. Сейчас – среди бойцов за еврокубковую зону. Прогресс бесспорен, но "Кривбасс" не избавился от нестабильности. Он трижды выиграл и дважды проиграл в последних пяти поединках. А раньше была серия со всем спектром результатов – победа, поражение, ничья. В зависимости от этих результатов меняется и настроение Юрия Вернидуба. Но не меняются желания: криворожцы хотят выигрывать каждую игру.

На выходных "Александрию" удалось одолеть благодаря терпению. После ровного первого тайма криворожцы зажались у собственных ворот в начале тайма номер два, но не пропустили. Это вдохновило тех игроков, которые отвечали за креатив. В третий раз за последние пять туров "Кривбасс" забил два гола за матч. При том, что в целом атака криворожцев не очень результативна. Пять команд из тех, кто идет в таблице ниже, по состоянию на начало этого тура забили больше "Кривбасса".

Дисквалифицированных нет, но и дальше есть проблемы с нападающими. Травмированные Дебелко с Устименко, впереди ситуативно появляются то Задерака, то Микитишин, то Лунев.

Ориентировочный состав: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Хомченовский, Татарков, Капич – Микитишин, Лунев, Задерака

"Ингулец" – "Кривбасс". Статистика личных встреч

История противостояния "Ингульца" и "Кривбасса" только начинается. Команды сыграли между собой один матч. В первом круге текущего чемпионата криворожцы выиграли со счетом 2:1.

"Ингулец" – "Кривбасс". Последние матчи команд

Поражение от "Днепра-1" в последнем туре оказалось очень болезненным для "Ингульца". Команда мало что создала впереди, но в защите действовала достаточно надежно. Пока не пришлось раскрываться после гола, пропущенного с не самого очевидного пенальти.

Следует обратить внимание на проблемы с атакой. Один гол в последних пяти поединках – это очень скромный результат.

Две последние победы "Кривбасса" – над "Зарей" и "Александрией". Это команды, представляющие зону еврокубков. Два последних поражения – от "Миная" и "Черноморца". Это команды, борющиеся за выживание.

Нестабильность "Кривбасса" достигла своего апогея.

"Ингулец" – "Кривбасс". Турнирное положение команд

Заглядываться на позиции "Александрии" – это здорово. Но криворожцы должны учитывать темп конкурентов, которые дышат в спину. "Ворскла" и "Колос" по состоянию на начало этого тура отставали только на одно очко.

"Ингулец" тоже может приблизиться к группе лидеров, если возьмет три очка. Но может по итогу тура и опуститься поближе к неудачникам, если проиграет.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 24 18 5 1 57-17 +40 59 0 2 СК Днепр-1 23 17 3 3 53-19 +34 54 0 3 Заря 24 16 4 4 49-28 +21 52 0 4 Динамо 23 13 5 5 34-19 +15 44 0 5 ФК Александрия 23 9 10 4 35-28 +7 37 0 6 Кривбасс 23 9 4 10 21-27 -6 31 0 7 Ворскла 23 8 6 9 28-31 -3 30 0 8 Колос 24 8 6 10 20-27 -7 30 0 9 Черноморец 24 6 8 10 26-32 -6 26 0 10 Металлист 1925 23 5 11 7 20-35 -15 26 0 11 Ингулец 23 7 5 11 20-26 -6 26 0 12 Верес 24 6 6 12 30-37 -7 24 0 13 ФК Минай 24 5 8 11 17-28 -11 23 0 14 Рух 23 4 8 11 23-35 -12 20 0 15 Металлист 24 4 7 13 25-44 -19 19 0 16 ФК Львов 24 3 4 17 18-43 -25 13 0

"Ингулец" – "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

"Ингулец" – "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Кривбасса" 1:0. Трудный будет матч для обоих его участников. Вряд ли будет высокая результативность. Обе команды будут играть до первой ошибки, а терпения больше должно быть у "Кривбасса". Чисто благодаря психологической уверенности, которая есть после победы над "Александрией". "Ингульцу" же, напротив, немного не хватает зрелости и стойкости в тех поединках, когда нужно рисковать или проявлять решительность. Ставку рекомендуем сделать на то, что один из таймов закончится с ничейным счетом