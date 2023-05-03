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Ингулец - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 04.05.2023
Ингулец - Кривбасс: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
fckryvbas.com
"Ингулец" на еврокубки не претендует. "Кривбасс", судя по заявлению его тренеров, тоже. Точнее, тренеры сказали, что задачи выхода на пятое место и на международную арену перед командой никто не ставил. Но разве отказываться, когда есть шансы? По состоянию на начало 24-го тура "Кривбасс" на три балла отставал от "Александрии", поэтому грех не попытаться зацепиться за место под солнцем.
С другой стороны, выиграй в этом матче "Ингулец" – и уже он будет отставать от "Кривбасса" всего на два очка. Сейчас мы оцениваем ситуацию в соответствии с какими-либо ожиданиями, прогнозами, предсказаниями. Но суть в том, что за семь туров до финиша в такой плотной борьбе может произойти все, что угодно.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Ингулец" 13:00 "Кривбасс"
- Новости "Ингульца"
- Новости "Кривбасса"
- "Ингулец" – "Кривбасс". Статистика личных встреч
- "Ингулец" – "Кривбасс". Последние матчи команд
- "Ингулец" – "Кривбасс". Турнирное положение команд
- "Ингулец" – "Кривбасс". Ставка и коэффициенты
- "Ингулец" – "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 24-й тур. 04.05.2023
Петрово. Стадион "Ингулец"
Арбитр в поле - Анастасия Романюк
"Ингулец" 13:00 "Кривбасс"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports, YouTube
Новости "Ингульца"
Многим стиль "Ингульца" не нравится. Многие говорят о закрытой, прагматической игре петровчан. Но они продолжают идти по своему пути, который ведет к сохранению прописки в элите. После зимней паузы "Ингулец" провел девять матчей, из которых проиграл четыре. Столько же и побед. Это точно график не аутсайдера.
А если проанализировать календарь "Ингульца" в этих турах, то вообще напрашиваются комплименты. С "Динамо" – победа; с "Александрией" – ничья. С "Днепром-1", "Ворсклой", "Колосом" – упрямые поражения. "Кривбасс" может стать если не очередной жертвой грозы авторитетов, то, по крайней мере, командой, которая потратит немало сил для благоприятного результата в противостоянии с ребятами Сергея Ковальца.
Кто точно не повредит криворожцам, так это Евгений Запорожец. В предыдущем матче он получил четвертую в сезоне желтую карточку, поэтому вынужден отчетную игру пропускать. Козак уже довольно давно вне игры из-за травмы. Неясно, в каких кондициях находится Ченбай.
Ориентировочный состав: Билык – Нагиев, Поспелов, Ковалев, Смоляков – Кухарук, Кучеренко, Клименко – Головин, Марусич, Резепов
Новости "Кривбасса"
В течение первого круга команда Юрия Вернидуба долгое время находилась в аутсайдерах. Сейчас – среди бойцов за еврокубковую зону. Прогресс бесспорен, но "Кривбасс" не избавился от нестабильности. Он трижды выиграл и дважды проиграл в последних пяти поединках. А раньше была серия со всем спектром результатов – победа, поражение, ничья. В зависимости от этих результатов меняется и настроение Юрия Вернидуба. Но не меняются желания: криворожцы хотят выигрывать каждую игру.
На выходных "Александрию" удалось одолеть благодаря терпению. После ровного первого тайма криворожцы зажались у собственных ворот в начале тайма номер два, но не пропустили. Это вдохновило тех игроков, которые отвечали за креатив. В третий раз за последние пять туров "Кривбасс" забил два гола за матч. При том, что в целом атака криворожцев не очень результативна. Пять команд из тех, кто идет в таблице ниже, по состоянию на начало этого тура забили больше "Кривбасса".
Дисквалифицированных нет, но и дальше есть проблемы с нападающими. Травмированные Дебелко с Устименко, впереди ситуативно появляются то Задерака, то Микитишин, то Лунев.
Ориентировочный состав: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго – Хомченовский, Татарков, Капич – Микитишин, Лунев, Задерака
"Ингулец" – "Кривбасс". Статистика личных встреч
История противостояния "Ингульца" и "Кривбасса" только начинается. Команды сыграли между собой один матч. В первом круге текущего чемпионата криворожцы выиграли со счетом 2:1.
"Ингулец" – "Кривбасс". Последние матчи команд
Поражение от "Днепра-1" в последнем туре оказалось очень болезненным для "Ингульца". Команда мало что создала впереди, но в защите действовала достаточно надежно. Пока не пришлось раскрываться после гола, пропущенного с не самого очевидного пенальти.
Следует обратить внимание на проблемы с атакой. Один гол в последних пяти поединках – это очень скромный результат.
Две последние победы "Кривбасса" – над "Зарей" и "Александрией". Это команды, представляющие зону еврокубков. Два последних поражения – от "Миная" и "Черноморца". Это команды, борющиеся за выживание.
Нестабильность "Кривбасса" достигла своего апогея.
"Ингулец" – "Кривбасс". Турнирное положение команд
Заглядываться на позиции "Александрии" – это здорово. Но криворожцы должны учитывать темп конкурентов, которые дышат в спину. "Ворскла" и "Колос" по состоянию на начало этого тура отставали только на одно очко.
"Ингулец" тоже может приблизиться к группе лидеров, если возьмет три очка. Но может по итогу тура и опуститься поближе к неудачникам, если проиграет.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|24
|18
|5
|1
|57-17
|+40
|59
|0
|2
|СК Днепр-1
|23
|17
|3
|3
|53-19
|+34
|54
|0
|3
|Заря
|24
|16
|4
|4
|49-28
|+21
|52
|0
|4
|Динамо
|23
|13
|5
|5
|34-19
|+15
|44
|0
|5
|ФК Александрия
|23
|9
|10
|4
|35-28
|+7
|37
|0
|6
|Кривбасс
|23
|9
|4
|10
|21-27
|-6
|31
|0
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|28-31
|-3
|30
|0
|8
|Колос
|24
|8
|6
|10
|20-27
|-7
|30
|0
|9
|Черноморец
|24
|6
|8
|10
|26-32
|-6
|26
|0
|10
|Металлист 1925
|23
|5
|11
|7
|20-35
|-15
|26
|0
|11
|Ингулец
|23
|7
|5
|11
|20-26
|-6
|26
|0
|12
|Верес
|24
|6
|6
|12
|30-37
|-7
|24
|0
|13
|ФК Минай
|24
|5
|8
|11
|17-28
|-11
|23
|0
|14
|Рух
|23
|4
|8
|11
|23-35
|-12
|20
|0
|15
|Металлист
|24
|4
|7
|13
|25-44
|-19
|19
|0
|16
|ФК Львов
|24
|3
|4
|17
|18-43
|-25
|13
|0
"Ингулец" – "Кривбасс". Ставка и коэффициенты
"Ингулец" – "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Кривбасса" 1:0. Трудный будет матч для обоих его участников. Вряд ли будет высокая результативность. Обе команды будут играть до первой ошибки, а терпения больше должно быть у "Кривбасса". Чисто благодаря психологической уверенности, которая есть после победы над "Александрией". "Ингульцу" же, напротив, немного не хватает зрелости и стойкости в тех поединках, когда нужно рисковать или проявлять решительность. Ставку рекомендуем сделать на то, что один из таймов закончится с ничейным счетом
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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