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Шахтер - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2023

Украина
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Шахтер - Минай: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2023

Фото: ФК Шахтер

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" в гостях еще никогда не отбирал у "Шахтера" очки. В отличие от матчей дома. В этот раз закарпатцы проведут поединок на выезде, но есть нюанс. С учетом того, что матч первого круга прошел во Львове, "Шахтер" согласился отдать долг и вторую серию противостояния провести на чужой территории. Теоретически это облегчает жизнь закарпатцам.

Относительно недавно "Шахтер" на выездной игре с "Минаем" уже терял очки. Но это был "Шахтер" не Игора Йовичевича, а Роберто Де Дзерби. Да и играли не на "Минай-Арене", а на "Авангарде" (не только разные локации, но и разные населенные пункты). Эти исторические нюансы не играют какой-либо роли в контексте распределения сил между командами, но пикантности ситуации прибавляют. "Шахтера" как минимум ожидает нелегкая прогулка. Ведь легко на "Минай-Арене" в этом сезоне не было никому.

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Содержание

УПЛ. 24-й тур. 03.05.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Николай Балакин

"Шахтер" 13:00 "Минай"

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Новости "Шахтера"

Последнее предложение предыдущего абзаца – не для красивого словечка. Это дань фактам. "Минай" в этом сезоне провел на "Минай-Арене" одиннадцать матчей, проиграл из них пять, и только один – с разницей в более чем один гол. "Крепостью" этот стадион не назовешь, но очень неприятной для соперников локацией – да.

"Шахтер" на "Минай-Арене" сыграет впервые. Ранее на Закарпатье в официальных поединках он противостоял соперникам только на ужгородском "Авангарде". Команде Йовичевича нужно будет найти ключики не только к насыщенной обороне соперника, но и адаптироваться к размерам поля и особенностям стадиона. Помочь в этом могут предыгровые тренировки. "Горняки" прибыли на место проведения игры почти за сутки до стартового свистка и почти без кадровых проблем. Швед и Зубков – в обойме. Келси и Траоре тоже. Нет разве что давно травмированного Крыськива. В этот раз не попал в заявку юный Тоиров.

Добавим, что в преддверии матча "Шахтер" тренировался в Ужгороде (стадион "Автомобилист"), а не в Минае. То есть "Минай-Арену" "горняки" опробуют только в день игры.

Ориентировочный состав: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко, Назарина – Зубков, Топалов – Траоре

Новости "Миная"

Не сказать, что у "Миная" сейчас самые плохие времена. Команда Владимира Шарана не проиграла ни одного из последних трех поединков, повторив свою самую длинную беспроигрышную серию на уровне УПЛ. Относительно хронологически последнего матча у Шарана остались неоднозначные впечатления. С одной стороны, тренер радовался, что удалось отыграться и взять один зачетный балл. С другой, Шаран замечал, что перед игрой не узнавал своих подопечных – были проблемы с психологией. В итоге команда провалила первые 30 минут поединка.

Против "Шахтера" нужно сыграть без провалов, потому что он способен наказывать куда болезненнее, чем "Металлист 1925". И нужно решать несколько кадровых проблем. Во-первых, дисквалифицированные Колесник и Гончар. Если первый – не основной игрок, то второй – да. Во-вторых, из-за травмы точно не сыграет Воробчак, под вопросом – Кравчук.

Также под вопросом – арендованный у "Шахтера" Булеза. Переговоры по поводу его судьбы велись и на определенном отрезке клубы даже находили компромисс. Но по последней информации Булез все же не получил разрешения от "Шахтера".

Ориентировочный состав: Бандура – Рогозинский, Мельник, Немчанинов, Трубочкин – Виттенчук, Горин, Шишка – Гечев, Твердохлеб – Вишневский

"Шахтер" – "Минай". Статистика личных встреч

"Если проигрывать – то с треском". Так можно охарактеризовать всеобщую тональность статистики "Миная" с "Шахтером". В четырех матчах закарпатцы потерпели три неудачи, и все три – с крупными счетами.

Зато был один не проигрышный результат. В августе 2021-го года команда тогда Василия Кобина затормозила ход команды Роберто Де Дзерби. На гол Траоре с пенальти ответил Рустам Ахмедзаде.

Шахтер - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2023 - изображение 4

"Шахтер" – "Минай". Последние матчи команд

У "Шахтера" статистика последних матчей почти безупречна. В УПЛ "горняки" в этом году еще не проигрывали, да и потерь очков было всего две. В последнем на это время поединке дончане отдали "Колосу" первый тайм, однако после перерыва взяли свое с избытком – 3:1.

Еще одна особенность – это отсутствие легких побед. Последний раз с разницей 3+ "Шахтер" в УПЛ побеждал двенадцатого марта.

Шахтер - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2023 - изображение 5

Для "Миная" редкость – более одного гола за матч. Зато свой один точный удар закарпатцы почти всегда находят. С последних двенадцати матчей они не забивали только в двух.

В последних трех матчах не проигрывали. Такая серия у команды в УПЛ уже была, но еще никогда не было четырех подряд ничьих-побед. Это еще один шанс переписать собственную историю.

Шахтер - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2023 - изображение 6

"Шахтер" – "Минай". Турнирное положение команд

"Шахтер" хоть и двигается по дистанции почти безупречно, оторваться от конкурентов не может. Более того, сформировалась такая ситуация, что любая ничья равноценна поражению. "Днепр-1" в этом туре вряд ли потеряет очки, поэтому и "Шахтер" нацелен только на максимальное достижение.

В случае победы у "Миная" будет столько же очков, сколько и у двух команд из топ-10. Этот факт наилучшим образом описывает ту плотность, которая сформировалась в турнирной таблице.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Шахтер 23 17 5 1 56-17 +39 56 0
2 СК Днепр-1 22 16 3 3 48-19 +29 51 0
3 Заря 23 15 4 4 48-28 +20 49 0
4 Динамо 23 13 5 5 34-19 +15 44 0
5 ФК Александрия 22 8 10 4 34-28 +6 34 0
6 Кривбасс 23 9 4 10 21-27 -6 31 0
7 Ворскла 23 8 6 9 28-31 -3 30 0
8 Колос 23 8 6 9 20-24 -4 30 0
9 Металлист 1925 23 5 11 7 20-35 -15 26 0
10 Ингулец 23 7 5 11 20-26 -6 26 0
11 Верес 23 6 6 11 30-36 -6 24 0
12 Черноморец 23 5 8 10 23-32 -9 23 0
13 ФК Минай 23 5 8 10 17-27 -10 23 0
14 Рух 23 4 8 11 23-35 -12 20 0
15 Металлист 23 4 7 12 25-39 -14 19 0
16 ФК Львов 23 3 4 16 18-42 -24 13 0

"Шахтер" – "Минай". Ставка и коэффициенты

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"Шахтер" – "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 2:1. Не рискнем спрогнозировать потерю очков "Шахтером". Но с уверенностью заявляем, что "горнякам" будет труднее, чем в предыдущих выигрышных матчах против "Миная". То есть не будет разгрома. Вероятно, вырывать победу придется в конце игрового времени. Здесь пригодится длинная скамейка запасных и общий класс исполнителей. Рекомендуем сделать ставку на то, что последний гол в матче забьет "Шахтер".

Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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