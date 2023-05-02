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Шахтер - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 03.05.2023
Шахтер - Минай: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтер
"Минай" в гостях еще никогда не отбирал у "Шахтера" очки. В отличие от матчей дома. В этот раз закарпатцы проведут поединок на выезде, но есть нюанс. С учетом того, что матч первого круга прошел во Львове, "Шахтер" согласился отдать долг и вторую серию противостояния провести на чужой территории. Теоретически это облегчает жизнь закарпатцам.
Относительно недавно "Шахтер" на выездной игре с "Минаем" уже терял очки. Но это был "Шахтер" не Игора Йовичевича, а Роберто Де Дзерби. Да и играли не на "Минай-Арене", а на "Авангарде" (не только разные локации, но и разные населенные пункты). Эти исторические нюансы не играют какой-либо роли в контексте распределения сил между командами, но пикантности ситуации прибавляют. "Шахтера" как минимум ожидает нелегкая прогулка. Ведь легко на "Минай-Арене" в этом сезоне не было никому.
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УПЛ. 24-й тур. 03.05.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Николай Балакин
"Шахтер" 13:00 "Минай"
Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports
Новости "Шахтера"
Последнее предложение предыдущего абзаца – не для красивого словечка. Это дань фактам. "Минай" в этом сезоне провел на "Минай-Арене" одиннадцать матчей, проиграл из них пять, и только один – с разницей в более чем один гол. "Крепостью" этот стадион не назовешь, но очень неприятной для соперников локацией – да.
"Шахтер" на "Минай-Арене" сыграет впервые. Ранее на Закарпатье в официальных поединках он противостоял соперникам только на ужгородском "Авангарде". Команде Йовичевича нужно будет найти ключики не только к насыщенной обороне соперника, но и адаптироваться к размерам поля и особенностям стадиона. Помочь в этом могут предыгровые тренировки. "Горняки" прибыли на место проведения игры почти за сутки до стартового свистка и почти без кадровых проблем. Швед и Зубков – в обойме. Келси и Траоре тоже. Нет разве что давно травмированного Крыськива. В этот раз не попал в заявку юный Тоиров.
Добавим, что в преддверии матча "Шахтер" тренировался в Ужгороде (стадион "Автомобилист"), а не в Минае. То есть "Минай-Арену" "горняки" опробуют только в день игры.
Ориентировочный состав: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко, Назарина – Зубков, Топалов – Траоре
Новости "Миная"
Не сказать, что у "Миная" сейчас самые плохие времена. Команда Владимира Шарана не проиграла ни одного из последних трех поединков, повторив свою самую длинную беспроигрышную серию на уровне УПЛ. Относительно хронологически последнего матча у Шарана остались неоднозначные впечатления. С одной стороны, тренер радовался, что удалось отыграться и взять один зачетный балл. С другой, Шаран замечал, что перед игрой не узнавал своих подопечных – были проблемы с психологией. В итоге команда провалила первые 30 минут поединка.
Против "Шахтера" нужно сыграть без провалов, потому что он способен наказывать куда болезненнее, чем "Металлист 1925". И нужно решать несколько кадровых проблем. Во-первых, дисквалифицированные Колесник и Гончар. Если первый – не основной игрок, то второй – да. Во-вторых, из-за травмы точно не сыграет Воробчак, под вопросом – Кравчук.
Также под вопросом – арендованный у "Шахтера" Булеза. Переговоры по поводу его судьбы велись и на определенном отрезке клубы даже находили компромисс. Но по последней информации Булез все же не получил разрешения от "Шахтера".
Ориентировочный состав: Бандура – Рогозинский, Мельник, Немчанинов, Трубочкин – Виттенчук, Горин, Шишка – Гечев, Твердохлеб – Вишневский
"Шахтер" – "Минай". Статистика личных встреч
"Если проигрывать – то с треском". Так можно охарактеризовать всеобщую тональность статистики "Миная" с "Шахтером". В четырех матчах закарпатцы потерпели три неудачи, и все три – с крупными счетами.
Зато был один не проигрышный результат. В августе 2021-го года команда тогда Василия Кобина затормозила ход команды Роберто Де Дзерби. На гол Траоре с пенальти ответил Рустам Ахмедзаде.
"Шахтер" – "Минай". Последние матчи команд
У "Шахтера" статистика последних матчей почти безупречна. В УПЛ "горняки" в этом году еще не проигрывали, да и потерь очков было всего две. В последнем на это время поединке дончане отдали "Колосу" первый тайм, однако после перерыва взяли свое с избытком – 3:1.
Еще одна особенность – это отсутствие легких побед. Последний раз с разницей 3+ "Шахтер" в УПЛ побеждал двенадцатого марта.
Для "Миная" редкость – более одного гола за матч. Зато свой один точный удар закарпатцы почти всегда находят. С последних двенадцати матчей они не забивали только в двух.
В последних трех матчах не проигрывали. Такая серия у команды в УПЛ уже была, но еще никогда не было четырех подряд ничьих-побед. Это еще один шанс переписать собственную историю.
"Шахтер" – "Минай". Турнирное положение команд
"Шахтер" хоть и двигается по дистанции почти безупречно, оторваться от конкурентов не может. Более того, сформировалась такая ситуация, что любая ничья равноценна поражению. "Днепр-1" в этом туре вряд ли потеряет очки, поэтому и "Шахтер" нацелен только на максимальное достижение.
В случае победы у "Миная" будет столько же очков, сколько и у двух команд из топ-10. Этот факт наилучшим образом описывает ту плотность, которая сформировалась в турнирной таблице.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|23
|17
|5
|1
|56-17
|+39
|56
|0
|2
|СК Днепр-1
|22
|16
|3
|3
|48-19
|+29
|51
|0
|3
|Заря
|23
|15
|4
|4
|48-28
|+20
|49
|0
|4
|Динамо
|23
|13
|5
|5
|34-19
|+15
|44
|0
|5
|ФК Александрия
|22
|8
|10
|4
|34-28
|+6
|34
|0
|6
|Кривбасс
|23
|9
|4
|10
|21-27
|-6
|31
|0
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|28-31
|-3
|30
|0
|8
|Колос
|23
|8
|6
|9
|20-24
|-4
|30
|0
|9
|Металлист 1925
|23
|5
|11
|7
|20-35
|-15
|26
|0
|10
|Ингулец
|23
|7
|5
|11
|20-26
|-6
|26
|0
|11
|Верес
|23
|6
|6
|11
|30-36
|-6
|24
|0
|12
|Черноморец
|23
|5
|8
|10
|23-32
|-9
|23
|0
|13
|ФК Минай
|23
|5
|8
|10
|17-27
|-10
|23
|0
|14
|Рух
|23
|4
|8
|11
|23-35
|-12
|20
|0
|15
|Металлист
|23
|4
|7
|12
|25-39
|-14
|19
|0
|16
|ФК Львов
|23
|3
|4
|16
|18-42
|-24
|13
|0
"Шахтер" – "Минай". Ставка и коэффициенты
"Шахтер" – "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Шахтера" 2:1. Не рискнем спрогнозировать потерю очков "Шахтером". Но с уверенностью заявляем, что "горнякам" будет труднее, чем в предыдущих выигрышных матчах против "Миная". То есть не будет разгрома. Вероятно, вырывать победу придется в конце игрового времени. Здесь пригодится длинная скамейка запасных и общий класс исполнителей. Рекомендуем сделать ставку на то, что последний гол в матче забьет "Шахтер".
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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