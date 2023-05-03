Заря - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 3 мая 2023

Время идет, а луганская "Заря" продолжает идти в топ-3, не пуская на пьедестал гранда украинского футбола, в лице "Динамо". Стоит признать, что свое место коллектив ван Леувена занимает целиком и полностью по делу. В первом круге "Заря" была дико романтичной, но нестабильной командой. Весной же мы видим более прагматичную версию луганчан, стало куда больше минимальных побед, однако это приносит результат. Во втором круге "Заря" почти не оступается и имеет неплохой шанс на медали.

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"Верес" же весной скорее разочаровывает. Не всегда игрой, но почти всегда результатами. Команда Вирта потеряла свою идеальную оборону, а в атаке, несмотря на неплохое умение создавать, команда слабо реализует. Как итог - лишь одна победа весной, добытая на прошедших выходных против "Львова". Кто знает, может данный триумф поможет ровенчанам вернуться в середину таблицы, где они обитали еще в прошлом сезоне.

"Заря" 15:00 "Верес"

VBET-лига. 24-й тур

3 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Арбитр: В.Копиевский

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

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Последние новости и составы

"Заря":

Если взглянуть на таблицу второго круга (начиная с 16-го тура), луганская "Заря" идет на первом месте, на один бал опережая донецкий "Шахтер". В восьми играх коллектив ван Леувена добыл семь побед, забил 16 голов, но самое главное - это статистика пропущенных. Луганчане пропустили лишь шесть раз, что учитывая частые провалы в первой половине кампании - огромный шаг вперед. Коллектив ван Леувена стал более прагматичным, при этом он все еще классно обращается с мячом и несет смертельную угрозу на контратаках.

Победную игру против "Черноморца" пропускал Игорь Снурницын, перебравший желтых карточек. Именно позиция левого фулбека - главная загадка в составе "Зари". С одной стороны, Снурницын неплохо себя проявил в последних встречах, с другой - Вантух был хорош против "Черноморца" и заслужил еще один выход. Что касается остальных позиций, то там все читаемо, ибо ван Леувен не является любителем серьезной ротации состава.

Ориентировочный состав: Сапутин - Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын - Бражко, Шахов, Булеца - Антюх, Герреро, Русин

"Верес":

В прошедшем туре ровенчане смогли сделать то, к чему шли на протяжении большей части сезона - они победили дома. Победа была важна как минимум потому, что с момента возвращения на реконструированный "Авангард", коллектив Вирта никак не мог выиграть, что явно дополнительно давило на игроков. И это, в непростой момент сезона, когда "Верес" никак не мог победить и почти опустился в зону вылета. Теперь многое позади.

В последнее время Вирт часто жаловался на кадровую ситуацию в команде, однако перед "Зарей" она немного улучшилась. Вернется в строй Геннадий Пасич, который прошлый тур пропустил из-за дисквалификации. Вероятнее всего, универсал окажется на позиции левого фулбека, что вернет Вовченко на профильную позицию в центре обороны. Помимо этого, возможны и другие изменения.

Ориентировочный состав: Ющишин - Гагун, Курко, Вовченко, Пасич - Клец, Кучеров - Близниченко, С.Шарай, В.Шарай - Шестаков

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 3 Заря 23 15 4 4 48-28 +20 49 11 Верес 23 6 6 11 30-36 -6 24

Статистика команд

"Заря":

"Верес":

Очные встречи

"Заря" - "Верес": трансляция матча

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"Заря" - "Верес": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Заря" - "Верес" от UA-Football

Победа "Зари" 2:0. Как мы писали выше, луганчане смогли неплохо настроить игру у своих ворот, а значит забить гол "Вересу" будет дико непросто. С другой стороны, показательным является поединок первого круга. "Заря" долго и ужасно мучилась с обороной ровенчан, забив после одного неплохого момента. Правда, ныне оборона "Вереса" не представляет былой надежности, а потому поставим на итоговый триумф номинальных хозяев.