Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ 03.05.2023
Чего ждать от матча Черноморец - Колос, Украинская Премьер-лига, 3 мая 2023
Плотность турнирной таблицы гарантирует нам сохранение интриги фактически в каждом матче в ближайших турах (а возможно и до финиша). К примеру, в этой паре соперникам еще очень далеко до решения своих локальных задач – "Черноморец" только по дополнительным показателям не попадает в зону переходных матчей, а "Колос" не оставляет надежд в итоге занять место "Александрии" как пятого представителя УПЛ на международной арене.
Vbet лига. 24-й тур
3 мая. 15:00. Одесса. Стадион "Черноморец"
"Черноморец" – "Колос"
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
Арбитр - Роман Блавацкий
Новости команд
"Черноморец"
После мощного старта весной, когда одесситы набрали семь очков в трех матчах, команда Романа Григорчука все же начала проигрывать. В предыдущем туре пришлось капитулировать перед "Зарей", до этого была "Ворскла". Но при этом "Черноморец" демонстрировал свой потенциал в матчах с "Шахтером" и "Кривбассом" – тоже, согласитесь, непростыми соперниками.
Против луганчан не играл Алефиренко, перебравший желтые карточки. А для нынешнего "Черноморца" это очень важный исполнитель. Теперь он должен вернуться в основу и будет искать свои возможности у ворот соперника. Соответственно, на скамью для запасных может сесть Авагимян или кто-то из центральных полузащитников. Учитывая, что у команды было всего три дня на отдых, ротация может затронуть и другие позиции. С первых минут, например, могут выйти Политило, Задоя или Юсов на острие.
Ориентировочный состав "Черноморца": Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Васильев, Демченко – Бадибанга, Кузык, Алефиренко – Авагимян
"Колос"
Ковалевцы очень хорошо провели первый тайм против "Шахтера", но стоило горнякам сравнять счет сразу после перерыва, как команда Вишняка рассыпалась. И это уже было второе поражение подряд, ведь перед этим "Колос" капитулировал перед "Зарей". Понятно, что нужно делать скидку на уровень соперников, поэтому наверняка в этом туре перед игроками стоит только одна задача – взять три очка.
"Колос" свой матч против "Шахтера" играл еще в пятницу, поэтому времени на отдых в целом было достаточно. Не исключено, что мы увидим тех же игроков в старте, что и против горняков. Но возрастного Лысенко может заменить кто-нибудь помоложе – Исаенко или Попов. Плюс есть варианты с флангами защиты, где конкуренция в команде, пожалуй, самая высокая. Ну и всегда есть шанс, что вернется кто-то из травмированных – например, Мякушко, пропускавший прошлую игру.
Ориентировочный состав "Колоса": Волынец – К.Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Ориховский, Болбат – Исаенко
Статистика противостояния
Команды сыграли между собой четыре поединка. Преимущество на стороне "Колоса", который выиграл два матча, еще дважды фиксировалась ничья. В частности, игра первого круга – тогда на гол Селина ответил Ориховский реализованным пенальти. Единственная встреча в Одессе, датированная еще в 2019-м, завершилась безголевой ничьей.
Последние матчи
"Черноморец"
- 29.04.2023. "Заря" – "Черноморец" 3:1 (УПЛ)
- 23.04.2023. "Кривбасс" – "Черноморец" 2:3 (УПЛ)
- 16.04.2023. "Черноморец" – "Ворскла" 0:1 (УПЛ)
- 09.04.2023. "Александрия" – "Черноморец" 1:1 (УПЛ)
- 02.04.2023. "Черноморец" – "Шахтер" 2:2 (УПЛ)
"Колос"
- 28.04.2023. "Колос" – "Шахтер" 1:3 (УПЛ)
- 21.04.2023. "Колос" – "Заря" 0:1 (УПЛ)
- 14.04.2023. "Ингулец" – "Колос" 0:1 (УПЛ)
- 09.04.2023. "Колос" – "Металлист 1925" 3:0 (УПЛ)
- 01.04.2023. "Металлист" – "Колос" 0:0 (УПЛ)
Турнирное положение
При определенных обстоятельствах обе команды могут существенно улучшить свою позицию, но для этого нужно победить и рассчитывать, что конкуренты проиграют свои поединки.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|23
|17
|5
|1
|56-17
|+39
|56
|2
|СК Днепр-1
|22
|16
|3
|3
|48-19
|+29
|51
|3
|Заря
|23
|15
|4
|4
|48-28
|+20
|49
|4
|Динамо
|23
|13
|5
|5
|34-19
|+15
|44
|5
|ФК Александрия
|22
|8
|10
|4
|34-28
|+6
|34
|6
|Кривбасс
|23
|9
|4
|10
|21-27
|-6
|31
|7
|Ворскла
|23
|8
|6
|9
|28-31
|-3
|30
|8
|Колос
|23
|8
|6
|9
|20-24
|-4
|30
|9
|Металлист 1925
|23
|5
|11
|7
|20-35
|-15
|26
|10
|Ингулец
|23
|7
|5
|11
|20-26
|-6
|26
|11
|Верес
|23
|6
|6
|11
|30-36
|-6
|24
|12
|Черноморец
|23
|5
|8
|10
|23-32
|-9
|23
|13
|ФК Минай
|23
|5
|8
|10
|17-27
|-10
|23
|14
|Рух
|23
|4
|8
|11
|23-35
|-12
|20
|15
|Металлист
|23
|4
|7
|12
|25-39
|-14
|19
|16
|ФК Львов
|23
|3
|4
|16
|18-42
|-24
|13
Котировки букмекеров
Прогноз на матч
Несмотря на то, что "Колос" выше в турнирной таблице, предпочтение все-таки отдадим "Черноморцу". Почему, потому что давайте сравним, как команды сыграли с соперниками из высшей части турнирной таблицы. "Колос" набрал 0 очков в трех матчах, а "Черноморец" – 5 в 4-х. Роман Григорчук серьезно спрогрессировал в том, чтобы привить свои идеи команде и теперь вправе требовать результата. Для наиболее осторожных следует рассмотреть вариант 1х.
Популярное сейчас
- Ошибка Зинченко не помогла Челси, поражение Реала, Месси поругался с ПСЖ. Главные новости за 2 мая
- СМИ: ПСЖ не будет продлевать контракт с Месси после поездки в Саудовскую Аравию
- Моуриньо: Шевченко не был моим первым выбором в Челси
- Ингулец – Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 29.04.2023
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО