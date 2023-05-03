Черноморец - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ 03.05.2023

Плотность турнирной таблицы гарантирует нам сохранение интриги фактически в каждом матче в ближайших турах (а возможно и до финиша). К примеру, в этой паре соперникам еще очень далеко до решения своих локальных задач – "Черноморец" только по дополнительным показателям не попадает в зону переходных матчей, а "Колос" не оставляет надежд в итоге занять место "Александрии" как пятого представителя УПЛ на международной арене.

Vbet лига. 24-й тур

3 мая. 15:00. Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" – "Колос"

Телетрансляция – Setanta Sports

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Арбитр - Роман Блавацкий

Новости команд

"Черноморец"

После мощного старта весной, когда одесситы набрали семь очков в трех матчах, команда Романа Григорчука все же начала проигрывать. В предыдущем туре пришлось капитулировать перед "Зарей", до этого была "Ворскла". Но при этом "Черноморец" демонстрировал свой потенциал в матчах с "Шахтером" и "Кривбассом" – тоже, согласитесь, непростыми соперниками.

Против луганчан не играл Алефиренко, перебравший желтые карточки. А для нынешнего "Черноморца" это очень важный исполнитель. Теперь он должен вернуться в основу и будет искать свои возможности у ворот соперника. Соответственно, на скамью для запасных может сесть Авагимян или кто-то из центральных полузащитников. Учитывая, что у команды было всего три дня на отдых, ротация может затронуть и другие позиции. С первых минут, например, могут выйти Политило, Задоя или Юсов на острие.

Ориентировочный состав "Черноморца": Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Васильев, Демченко – Бадибанга, Кузык, Алефиренко – Авагимян

"Колос"

Ковалевцы очень хорошо провели первый тайм против "Шахтера", но стоило горнякам сравнять счет сразу после перерыва, как команда Вишняка рассыпалась. И это уже было второе поражение подряд, ведь перед этим "Колос" капитулировал перед "Зарей". Понятно, что нужно делать скидку на уровень соперников, поэтому наверняка в этом туре перед игроками стоит только одна задача – взять три очка.

"Колос" свой матч против "Шахтера" играл еще в пятницу, поэтому времени на отдых в целом было достаточно. Не исключено, что мы увидим тех же игроков в старте, что и против горняков. Но возрастного Лысенко может заменить кто-нибудь помоложе – Исаенко или Попов. Плюс есть варианты с флангами защиты, где конкуренция в команде, пожалуй, самая высокая. Ну и всегда есть шанс, что вернется кто-то из травмированных – например, Мякушко, пропускавший прошлую игру.

Ориентировочный состав "Колоса": Волынец – К.Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Ориховский, Болбат – Исаенко

Статистика противостояния

Команды сыграли между собой четыре поединка. Преимущество на стороне "Колоса", который выиграл два матча, еще дважды фиксировалась ничья. В частности, игра первого круга – тогда на гол Селина ответил Ориховский реализованным пенальти. Единственная встреча в Одессе, датированная еще в 2019-м, завершилась безголевой ничьей.

Последние матчи

"Черноморец"

29.04.2023. "Заря" – "Черноморец" 3:1 (УПЛ)

23.04.2023. "Кривбасс" – "Черноморец" 2:3 (УПЛ)

16.04.2023. "Черноморец" – "Ворскла" 0:1 (УПЛ)

09.04.2023. "Александрия" – "Черноморец" 1:1 (УПЛ)

02.04.2023. "Черноморец" – "Шахтер" 2:2 (УПЛ)

"Колос"

28.04.2023. "Колос" – "Шахтер" 1:3 (УПЛ)

21.04.2023. "Колос" – "Заря" 0:1 (УПЛ)

14.04.2023. "Ингулец" – "Колос" 0:1 (УПЛ)

09.04.2023. "Колос" – "Металлист 1925" 3:0 (УПЛ)

01.04.2023. "Металлист" – "Колос" 0:0 (УПЛ)

Турнирное положение

При определенных обстоятельствах обе команды могут существенно улучшить свою позицию, но для этого нужно победить и рассчитывать, что конкуренты проиграют свои поединки.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 23 17 5 1 56-17 +39 56 2 СК Днепр-1 22 16 3 3 48-19 +29 51 3 Заря 23 15 4 4 48-28 +20 49 4 Динамо 23 13 5 5 34-19 +15 44 5 ФК Александрия 22 8 10 4 34-28 +6 34 6 Кривбасс 23 9 4 10 21-27 -6 31 7 Ворскла 23 8 6 9 28-31 -3 30 8 Колос 23 8 6 9 20-24 -4 30 9 Металлист 1925 23 5 11 7 20-35 -15 26 10 Ингулец 23 7 5 11 20-26 -6 26 11 Верес 23 6 6 11 30-36 -6 24 12 Черноморец 23 5 8 10 23-32 -9 23 13 ФК Минай 23 5 8 10 17-27 -10 23 14 Рух 23 4 8 11 23-35 -12 20 15 Металлист 23 4 7 12 25-39 -14 19 16 ФК Львов 23 3 4 16 18-42 -24 13

Котировки букмекеров

Прогноз на матч

Несмотря на то, что "Колос" выше в турнирной таблице, предпочтение все-таки отдадим "Черноморцу". Почему, потому что давайте сравним, как команды сыграли с соперниками из высшей части турнирной таблицы. "Колос" набрал 0 очков в трех матчах, а "Черноморец" – 5 в 4-х. Роман Григорчук серьезно спрогрессировал в том, чтобы привить свои идеи команде и теперь вправе требовать результата. Для наиболее осторожных следует рассмотреть вариант 1х.