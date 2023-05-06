Металлист - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.05.2023

Текущий розыгрыш УПЛ – очень интересный в плане распределения мест на вершине турнирной таблицы, в топ-5. Но не менее интересна борьба и в низах турнирной таблицы. В борьбу за выживание вовлечены пять-шесть команд. И за пять-шесть туров до конца чемпионата еще совершенно ничего непонятно.

Немного проясниться может после матча "Металлиста" и "Львова". Если гости проиграют, то фактически упустят практические шансы на спасение. А вот если выиграют…

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УПЛ. 25-й тур. 07.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле –

"Металлист" 13:00 "Львов"

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Новости "Металлиста"

У "Металлиста" дела не улучшаются. Во время "засушливой" серии Перица Огненович говорил о возможном прорыве после нескольких матчей с забитыми мячами. Были два гола в ворота "Ворсклы", пять голов – в ворота "Вереса". Но побед до сих пор нет.

С 15-го октября 2022-го года. Серия насчитывает уже семнадцать поединков. Харьковчане постепенно теряют под ногами землю. Чего стоит хотя бы факт провальной игры в защите. В последних четырех матчах "Металлиста" пропустил шестнадцать голов. В среднем – четыре за матч. Спастись от вылета с такой игрой в обороне практически нереально.

С другой стороны, в трех последних матчах команда Огненовича играла против представителей или претендентов на топ-5. А теперь будет ФК "Львов", который в турнирной таблице идет на последнем месте. Да и пропустил он в 24 турах только на один гол меньше, чем "Металлист". Не зря тренер говорил о битве за "шесть очков". Учитывая ситуацию, возможно, даже "за девять".

Дисквалифицированных в составе "Металлиста" нет. Особенно важно возвращение флангового защитника Романюка, которому на матч с "Днепром-1" тренерский штаб так и не нашел адекватной замены. А вот Бойчук на неделе не играл. Похоже, у него действительно есть проблемы со здоровьем, о которых после обратной замены в матче с "Динамо" говорил Огненович.

Ориентировочный состав: Ермолов – Романюк, Порох, Мизюк, Картушов – Чидомере, Панасенко, Чайковский – Наумец, Демченко – Прядун

Новости "Львова"

"Львов" тоже давненько не выигрывал. Если точнее, то с 6-го марта текущего года, когда был обыгран "Минай". Проблема в том, что с тех пор львовяне провели девять матчей и только в одном смогли зацепиться за ничью. А восемь проиграли.

Но, в отличие от "Металлиста", проигрывают львовяне в борьбе. Ни одно из последних пяти поражений не было более чем в два мяча. Если вспомнить разгром от "Днепра-1" 2:5, то даже там было проявление характера от подопечных Бессмертного: в ходе матча с 0:3 счет удалось сменить на 2:3.

Но все это только моральные дивиденды. В турнирной таблице очков не добавляется за конкурентные, харАктерные поражения. Поэтому "Львов" должен цепляться за свой шанс в поединке с "Металлистом". Поражение практически не оставляет шансов на спасение.

Играть придется без удаленного в прошлом туре Богдана Мишенко.

Ориентировочный состав: Рыбка – Кузык, Р. Никитюк, Игор, Симинин – Мильченко, Алибеков, Беляев – Богунов, Свржняк – Бугай

"Металлист" – "Львов". Статистика личных встреч

Команды под такими названиями на официальном уровне впервые сыграли между собой еще в 2006-м году в рамках 1/8-й финала Кубка Украины. Затем между соперниками были еще два матча в 2008-м и 2009-м годах. Понятно, что сегодня существуют те же бренды, но уже другие юридические структуры. Но какими бы ни были "Львов" и "Металлист", они до сегодняшнего дня всегда играли между собой вничью. В частности, и в первом круге текущего чемпионата – 1:1.

"Металлист" – "Львов". Последние матчи команд

Здесь будут разговоры сугубо о кризисе. В последних пяти турах на двоих сегодняшние соперники добыли одну ничью. Остальные матчи – поражения. "Металлист" в последнее время забивает немало, но пропускает еще больше. И это тянет команду ко дну. Без стабилизации игры в обороне нельзя рассчитывать даже на ничейные результаты, что теоретически возможно без отсутствия идей впереди (ведь с проблемами в защите на 0:0 не сыграешь).

Ближе к ничьей "Львов" был в домашнем матче против "Шахтера". Тогда долгое время счет был 1:1, и только пропущенный на 90+4-й минуте мяч лишил львовян одного очка. С "Вересом" была результативная перестрелка, с "Александрией" – поражение, обусловленное высшим индивидуальным классом игроков команды-соперницы. Куда ни глянь – всюду проблемы.

"Металлист" – "Львов". Турнирное положение команд

"Львов" не поднимется с последней строчки, даже если победит. Но тогда хотя бы будет видеть спины впереди. Поражение в лучшем случае обернется тем, что "Львов" будет отставать от предпоследнего места на восемь очков.

"Металлист" в случае победы может выйти из прямой зоны вылета. Это при условии, если "Рух" проиграет свой матч 25-го тура. В любом случае, три очка могут стать для харьковчан лучиком света в темноте кризиса. За эти очки следует бороться.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 24 18 5 1 57-17 +40 59 0 2 СК Днепр-1 23 17 3 3 53-19 +34 54 0 3 Заря 24 16 4 4 49-28 +21 52 0 4 Динамо 24 14 5 5 36-20 +16 47 0 5 ФК Александрия 23 9 10 4 35-28 +7 37 0 6 Кривбасс 24 9 5 10 21-27 -6 32 0 7 Ворскла 24 8 6 10 29-33 -4 30 0 8 Колос 24 8 6 10 20-27 -7 30 0 9 Металлист 1925 24 5 12 7 20-35 -15 27 0 10 Ингулец 24 7 6 11 20-26 -6 27 0 11 Черноморец 24 6 8 10 26-32 -6 26 0 12 Верес 24 6 6 12 30-37 -7 24 0 13 ФК Минай 24 5 8 11 17-28 -11 23 0 14 Рух 24 4 9 11 23-35 -12 21 0 15 Металлист 24 4 7 13 25-44 -19 19 0 16 ФК Львов 24 3 4 17 18-43 -25 13 0

"Металлист" – "Львов". Ставка и коэффициенты

"Металлист" – "Львов". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Сложно представить, что с такой защитой "Металлист" не пропустит. Даже от последней команды лиги. "Львов" забивал в этом чемпионате куда более статусным и организованным соперникам. В то же время "Металлист" должен забить, потому что имеет в своем составе изобретательных игроков. Ставка на "обе забьют" в матч с аутсайдером – это не популярный вариант. Но в этом случае – логичный.