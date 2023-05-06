Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.05.2023
Металлист - Львов: Прогноз и анонс матча ⋉ 07.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - УПЛ
Текущий розыгрыш УПЛ – очень интересный в плане распределения мест на вершине турнирной таблицы, в топ-5. Но не менее интересна борьба и в низах турнирной таблицы. В борьбу за выживание вовлечены пять-шесть команд. И за пять-шесть туров до конца чемпионата еще совершенно ничего непонятно.
Немного проясниться может после матча "Металлиста" и "Львова". Если гости проиграют, то фактически упустят практические шансы на спасение. А вот если выиграют…
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Металлист" 13:00 "Львов"
- Новости "Металлиста"
- Новости "Львова"
- "Металлист" – "Львов". Статистика личных встреч
- "Металлист" – "Львов". Последние матчи команд
- "Металлист" – "Львов". Турнирное положение команд
- "Металлист" – "Львов". Ставка и коэффициенты
- "Металлист" – "Львов". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 25-й тур. 07.05.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле –
"Металлист" 13:00 "Львов"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab
Новости "Металлиста"
У "Металлиста" дела не улучшаются. Во время "засушливой" серии Перица Огненович говорил о возможном прорыве после нескольких матчей с забитыми мячами. Были два гола в ворота "Ворсклы", пять голов – в ворота "Вереса". Но побед до сих пор нет.
С 15-го октября 2022-го года. Серия насчитывает уже семнадцать поединков. Харьковчане постепенно теряют под ногами землю. Чего стоит хотя бы факт провальной игры в защите. В последних четырех матчах "Металлиста" пропустил шестнадцать голов. В среднем – четыре за матч. Спастись от вылета с такой игрой в обороне практически нереально.
С другой стороны, в трех последних матчах команда Огненовича играла против представителей или претендентов на топ-5. А теперь будет ФК "Львов", который в турнирной таблице идет на последнем месте. Да и пропустил он в 24 турах только на один гол меньше, чем "Металлист". Не зря тренер говорил о битве за "шесть очков". Учитывая ситуацию, возможно, даже "за девять".
Дисквалифицированных в составе "Металлиста" нет. Особенно важно возвращение флангового защитника Романюка, которому на матч с "Днепром-1" тренерский штаб так и не нашел адекватной замены. А вот Бойчук на неделе не играл. Похоже, у него действительно есть проблемы со здоровьем, о которых после обратной замены в матче с "Динамо" говорил Огненович.
Ориентировочный состав: Ермолов – Романюк, Порох, Мизюк, Картушов – Чидомере, Панасенко, Чайковский – Наумец, Демченко – Прядун
Новости "Львова"
"Львов" тоже давненько не выигрывал. Если точнее, то с 6-го марта текущего года, когда был обыгран "Минай". Проблема в том, что с тех пор львовяне провели девять матчей и только в одном смогли зацепиться за ничью. А восемь проиграли.
Но, в отличие от "Металлиста", проигрывают львовяне в борьбе. Ни одно из последних пяти поражений не было более чем в два мяча. Если вспомнить разгром от "Днепра-1" 2:5, то даже там было проявление характера от подопечных Бессмертного: в ходе матча с 0:3 счет удалось сменить на 2:3.
Но все это только моральные дивиденды. В турнирной таблице очков не добавляется за конкурентные, харАктерные поражения. Поэтому "Львов" должен цепляться за свой шанс в поединке с "Металлистом". Поражение практически не оставляет шансов на спасение.
Играть придется без удаленного в прошлом туре Богдана Мишенко.
Ориентировочный состав: Рыбка – Кузык, Р. Никитюк, Игор, Симинин – Мильченко, Алибеков, Беляев – Богунов, Свржняк – Бугай
"Металлист" – "Львов". Статистика личных встреч
Команды под такими названиями на официальном уровне впервые сыграли между собой еще в 2006-м году в рамках 1/8-й финала Кубка Украины. Затем между соперниками были еще два матча в 2008-м и 2009-м годах. Понятно, что сегодня существуют те же бренды, но уже другие юридические структуры. Но какими бы ни были "Львов" и "Металлист", они до сегодняшнего дня всегда играли между собой вничью. В частности, и в первом круге текущего чемпионата – 1:1.
"Металлист" – "Львов". Последние матчи команд
Здесь будут разговоры сугубо о кризисе. В последних пяти турах на двоих сегодняшние соперники добыли одну ничью. Остальные матчи – поражения. "Металлист" в последнее время забивает немало, но пропускает еще больше. И это тянет команду ко дну. Без стабилизации игры в обороне нельзя рассчитывать даже на ничейные результаты, что теоретически возможно без отсутствия идей впереди (ведь с проблемами в защите на 0:0 не сыграешь).
Ближе к ничьей "Львов" был в домашнем матче против "Шахтера". Тогда долгое время счет был 1:1, и только пропущенный на 90+4-й минуте мяч лишил львовян одного очка. С "Вересом" была результативная перестрелка, с "Александрией" – поражение, обусловленное высшим индивидуальным классом игроков команды-соперницы. Куда ни глянь – всюду проблемы.
"Металлист" – "Львов". Турнирное положение команд
"Львов" не поднимется с последней строчки, даже если победит. Но тогда хотя бы будет видеть спины впереди. Поражение в лучшем случае обернется тем, что "Львов" будет отставать от предпоследнего места на восемь очков.
"Металлист" в случае победы может выйти из прямой зоны вылета. Это при условии, если "Рух" проиграет свой матч 25-го тура. В любом случае, три очка могут стать для харьковчан лучиком света в темноте кризиса. За эти очки следует бороться.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|24
|18
|5
|1
|57-17
|+40
|59
|0
|2
|СК Днепр-1
|23
|17
|3
|3
|53-19
|+34
|54
|0
|3
|Заря
|24
|16
|4
|4
|49-28
|+21
|52
|0
|4
|Динамо
|24
|14
|5
|5
|36-20
|+16
|47
|0
|5
|ФК Александрия
|23
|9
|10
|4
|35-28
|+7
|37
|0
|6
|Кривбасс
|24
|9
|5
|10
|21-27
|-6
|32
|0
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|29-33
|-4
|30
|0
|8
|Колос
|24
|8
|6
|10
|20-27
|-7
|30
|0
|9
|Металлист 1925
|24
|5
|12
|7
|20-35
|-15
|27
|0
|10
|Ингулец
|24
|7
|6
|11
|20-26
|-6
|27
|0
|11
|Черноморец
|24
|6
|8
|10
|26-32
|-6
|26
|0
|12
|Верес
|24
|6
|6
|12
|30-37
|-7
|24
|0
|13
|ФК Минай
|24
|5
|8
|11
|17-28
|-11
|23
|0
|14
|Рух
|24
|4
|9
|11
|23-35
|-12
|21
|0
|15
|Металлист
|24
|4
|7
|13
|25-44
|-19
|19
|0
|16
|ФК Львов
|24
|3
|4
|17
|18-43
|-25
|13
|0
"Металлист" – "Львов". Ставка и коэффициенты
"Металлист" – "Львов". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Сложно представить, что с такой защитой "Металлист" не пропустит. Даже от последней команды лиги. "Львов" забивал в этом чемпионате куда более статусным и организованным соперникам. В то же время "Металлист" должен забить, потому что имеет в своем составе изобретательных игроков. Ставка на "обе забьют" в матч с аутсайдером – это не популярный вариант. Но в этом случае – логичный.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- В России подорвали автомобиль с пропагандистом-оккупантом. Ему оторвало ногу
- Милан - Лацио: Анонс и прогноз матча Серии А на 06.05.2023
- Виллиан рассказал, почему больше никогда не вернется в Бразилию
- Ворскла - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 мая 2023
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная вторая половинка лучшего бомбардира Зари. ФОТО