Минай - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.05.2023

"Ворскла" – единственная команда этого сезона, сумевшая победить "Минай" на "Минай-Арене" с разницей более чем один мяч. Теперь у минайцев есть отличный шанс отомстить полтавчанам, ведь и второй матч между командами пройдет на домашней для закарпатцев локации. "Минай" продолжает свою борьбу за выживание, а перед "Ворсклой" развевается перспектива еврокубков. Кто больше нуждается в очках? Кому удастся лучше проявить свои сильные стороны?

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УПЛ. 25-й тур. 08.05.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Александр Омельченко

"Минай" 13:00 "Ворскла"

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Новости "Миная"

По итогам предыдущего тура "Минай" оказался в эпицентре скандала. Но не как провокатор, а как жертва. Ведь закарпатцы пострадали из-за судейства, упустив возможность зацепиться за ничью с "Шахтером". Клуб особо не разглашал это событие, не раздувал скандал, но о потере жалел. Ибо борьба в УПЛ сейчас такова, что важно каждое зачётное очко.

"Минай" продолжает бороться за выживание, выглядя в этой борьбе крепким орешком. Особенно что касается матчей на своем поле. Не говорим о домашних играх и о выездных, а именно о локациях. На "Минай-Арене" "Минай" если и проиграет, то с боями.

Единственная команда, сумевшая в этом сезоне победить здесь с разницей более одного гола – "Ворскла". И вот "Ворскла" будет гостить здесь и в 25-м туре УПЛ. Какие выводы Шаран сделал из поражения в первом круге? Сделал ли вообще?

По сравнению с матчем против "Шахтера" у "Миная" есть два возвращения: Андрей Булеза и Игорь Гончар. Первый не играл против "горняков" из-за контрактных особенностей, второй – из-за дисквалификации. Кого точно не будет, так это травмированного Воробчака.

Ориентировочный состав: Бандура – Гончар, Немчанинов, Мельник, Булеза – Горин, Витенчук, Твердохлеб – Трубочкин, Гечев – Вишневский

Новости "Ворсклы"

В первом круге "Ворскла" была ужасно нестабильной. Победа над "Минаем" оказалась с уверенным счетом (2:0), но не слишком уверенной по уровню игры. Но это классический случай, когда забывается характер матча, зато остается результат.

Сегодня "Ворскла" выглядит куда более уверенно, чем в первом круге. Даже несмотря на тот факт, что в предыдущем туре полтавчане прервали свою беспроигрышную серию. Команда Виктора Скрипника уступила "Динамо" 1:2, однако могла еще в первом тайме того поединка делать счет 3:1 в свою пользу. И неизвестно, что было бы тогда. С другой стороны, не реализация – это одна из причин того, почему сейчас "Ворскла" отстает от топ-5.

Но шансов на финише все же оказаться в еврокубковой зоне "Ворскла" еще не упустила. Именно с такими мыслями полтавчане и будут выходить на матч против "Миная". С такими мыслями и без дисквалифицированных Бацулы и Челядина. Прогнозируем, что Кравец вернется на фланг защиты, а в центре будет действовать Яворский.

К индивидуальным тренировкам приступил Владен Юрченко. Это шаг на пути восстановления, но еще не финиш.

Ориентировочный состав: Исенко – Пердута, Фелипе, Яворский, Кравец – Скляр, Павлюк, Олейник – Кане, Сефери – Степанюк

"Минай" - "Ворскла". Статистика личных встреч

Потребность в мести заключается для "Миная" не только в поражении в первом круге. Закарпатцы в официальных матчах вообще ни разу не побеждали "Ворсклу", хотя в общей сложности провели против нее четыре матча. Только два забитые при семи пропущенных. Статистика говорит о том, что "Ворскла" для "Миная" – принципиальный соперник.

"Минай" - "Ворскла". Последние матчи команд

"Минай" был близок к очередному историческому шагу на уровне УПЛ – четыре матча подряд без поражений. Если засчитывать тот гол, который судьи не засчитали, то с "Шахтером" действительно была ничья. Но в истории это останется как поражение, поэтому констатируем первый за последние четыре тура поединок, в котором закарпатцам не удалось забить.

Для "Ворсклы" могла быть нетипичная история для этого сезона – пять матчей подряд без поражений. Могла быть. В полной мере. Более того, по уровню игры можно было претендовать на победу с "Рухом" неделю назад (фактически – ничья 1:1), и даже на победу с "Динамо" несколькими днями раньше (фактически – поражение 1:2). Реализуй "Ворскла" все свои шансы атаке.

Виктор Скрипник надеется, что то, что не залетело в ворота Нещерета, залетит в ворота Бандуры.

"Минай" – "Ворскла". Турнирное положение команд

"Ворскла" по итогу этого тура может обойти "Кривбасс". И может приблизиться к "Александрии". Основания для этого есть, ведь конкуренты полтавчан играют против "Динамо" и "Шахтера". Главное – самим себя не подвести.

"Минай" не соглашается на распределение очков в пользу "Ворсклы" – это уж точно. Закарпатцы могут по итогам тура подняться как минимум на одну позицию. Но для этого, кроме собственной победы, нужен благоприятный результат с других матчей.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 25 18 6 1 58-18 +40 60 0 2 СК Днепр-1 24 18 3 3 55-20 +35 57 0 3 Заря 24 16 4 4 49-28 +21 52 0 4 Динамо 24 14 5 5 36-20 +16 47 0 5 ФК Александрия 24 9 11 4 36-29 +7 38 0 6 Кривбасс 24 9 5 10 21-27 -6 32 0 7 Ворскла 24 8 6 10 29-33 -4 30 0 8 Колос 24 8 6 10 20-27 -7 30 0 9 Металлист 1925 24 5 12 7 20-35 -15 27 0 10 Ингулец 24 7 6 11 20-26 -6 27 0 11 Черноморец 25 6 8 11 27-34 -7 26 0 12 Верес 24 6 6 12 30-37 -7 24 0 13 ФК Минай 24 5 8 11 17-28 -11 23 0 14 Металлист 25 5 7 13 26-44 -18 22 0 15 Рух 24 4 9 11 23-35 -12 21 0 16 ФК Львов 25 3 4 18 18-44 -26 13 0

"Минай" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Минай" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Ворсклы" 1:0. Трудно в этом матче спрогнозировать точный счет. Рискнем отдать предпочтение гостям, хотя большого удивления, если "Минай" не проиграет, не будет. А вот что легко читается, да это небольшое количество голов. Вероятно, в одном из таймов будет ничья. На это и предлагаем сделать ставку.