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Минай - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 08.05.2023
Минай - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 08.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Ворскла" – единственная команда этого сезона, сумевшая победить "Минай" на "Минай-Арене" с разницей более чем один мяч. Теперь у минайцев есть отличный шанс отомстить полтавчанам, ведь и второй матч между командами пройдет на домашней для закарпатцев локации. "Минай" продолжает свою борьбу за выживание, а перед "Ворсклой" развевается перспектива еврокубков. Кто больше нуждается в очках? Кому удастся лучше проявить свои сильные стороны?
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УПЛ. 25-й тур. 08.05.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Александр Омельченко
"Минай" 13:00 "Ворскла"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – OTT-сервис Setanta Sports
Новости "Миная"
По итогам предыдущего тура "Минай" оказался в эпицентре скандала. Но не как провокатор, а как жертва. Ведь закарпатцы пострадали из-за судейства, упустив возможность зацепиться за ничью с "Шахтером". Клуб особо не разглашал это событие, не раздувал скандал, но о потере жалел. Ибо борьба в УПЛ сейчас такова, что важно каждое зачётное очко.
"Минай" продолжает бороться за выживание, выглядя в этой борьбе крепким орешком. Особенно что касается матчей на своем поле. Не говорим о домашних играх и о выездных, а именно о локациях. На "Минай-Арене" "Минай" если и проиграет, то с боями.
Единственная команда, сумевшая в этом сезоне победить здесь с разницей более одного гола – "Ворскла". И вот "Ворскла" будет гостить здесь и в 25-м туре УПЛ. Какие выводы Шаран сделал из поражения в первом круге? Сделал ли вообще?
По сравнению с матчем против "Шахтера" у "Миная" есть два возвращения: Андрей Булеза и Игорь Гончар. Первый не играл против "горняков" из-за контрактных особенностей, второй – из-за дисквалификации. Кого точно не будет, так это травмированного Воробчака.
Ориентировочный состав: Бандура – Гончар, Немчанинов, Мельник, Булеза – Горин, Витенчук, Твердохлеб – Трубочкин, Гечев – Вишневский
Новости "Ворсклы"
В первом круге "Ворскла" была ужасно нестабильной. Победа над "Минаем" оказалась с уверенным счетом (2:0), но не слишком уверенной по уровню игры. Но это классический случай, когда забывается характер матча, зато остается результат.
Сегодня "Ворскла" выглядит куда более уверенно, чем в первом круге. Даже несмотря на тот факт, что в предыдущем туре полтавчане прервали свою беспроигрышную серию. Команда Виктора Скрипника уступила "Динамо" 1:2, однако могла еще в первом тайме того поединка делать счет 3:1 в свою пользу. И неизвестно, что было бы тогда. С другой стороны, не реализация – это одна из причин того, почему сейчас "Ворскла" отстает от топ-5.
Но шансов на финише все же оказаться в еврокубковой зоне "Ворскла" еще не упустила. Именно с такими мыслями полтавчане и будут выходить на матч против "Миная". С такими мыслями и без дисквалифицированных Бацулы и Челядина. Прогнозируем, что Кравец вернется на фланг защиты, а в центре будет действовать Яворский.
К индивидуальным тренировкам приступил Владен Юрченко. Это шаг на пути восстановления, но еще не финиш.
Ориентировочный состав: Исенко – Пердута, Фелипе, Яворский, Кравец – Скляр, Павлюк, Олейник – Кане, Сефери – Степанюк
"Минай" - "Ворскла". Статистика личных встреч
Потребность в мести заключается для "Миная" не только в поражении в первом круге. Закарпатцы в официальных матчах вообще ни разу не побеждали "Ворсклу", хотя в общей сложности провели против нее четыре матча. Только два забитые при семи пропущенных. Статистика говорит о том, что "Ворскла" для "Миная" – принципиальный соперник.
"Минай" - "Ворскла". Последние матчи команд
"Минай" был близок к очередному историческому шагу на уровне УПЛ – четыре матча подряд без поражений. Если засчитывать тот гол, который судьи не засчитали, то с "Шахтером" действительно была ничья. Но в истории это останется как поражение, поэтому констатируем первый за последние четыре тура поединок, в котором закарпатцам не удалось забить.
Для "Ворсклы" могла быть нетипичная история для этого сезона – пять матчей подряд без поражений. Могла быть. В полной мере. Более того, по уровню игры можно было претендовать на победу с "Рухом" неделю назад (фактически – ничья 1:1), и даже на победу с "Динамо" несколькими днями раньше (фактически – поражение 1:2). Реализуй "Ворскла" все свои шансы атаке.
Виктор Скрипник надеется, что то, что не залетело в ворота Нещерета, залетит в ворота Бандуры.
"Минай" – "Ворскла". Турнирное положение команд
"Ворскла" по итогу этого тура может обойти "Кривбасс". И может приблизиться к "Александрии". Основания для этого есть, ведь конкуренты полтавчан играют против "Динамо" и "Шахтера". Главное – самим себя не подвести.
"Минай" не соглашается на распределение очков в пользу "Ворсклы" – это уж точно. Закарпатцы могут по итогам тура подняться как минимум на одну позицию. Но для этого, кроме собственной победы, нужен благоприятный результат с других матчей.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|25
|18
|6
|1
|58-18
|+40
|60
|0
|2
|СК Днепр-1
|24
|18
|3
|3
|55-20
|+35
|57
|0
|3
|Заря
|24
|16
|4
|4
|49-28
|+21
|52
|0
|4
|Динамо
|24
|14
|5
|5
|36-20
|+16
|47
|0
|5
|ФК Александрия
|24
|9
|11
|4
|36-29
|+7
|38
|0
|6
|Кривбасс
|24
|9
|5
|10
|21-27
|-6
|32
|0
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|29-33
|-4
|30
|0
|8
|Колос
|24
|8
|6
|10
|20-27
|-7
|30
|0
|9
|Металлист 1925
|24
|5
|12
|7
|20-35
|-15
|27
|0
|10
|Ингулец
|24
|7
|6
|11
|20-26
|-6
|27
|0
|11
|Черноморец
|25
|6
|8
|11
|27-34
|-7
|26
|0
|12
|Верес
|24
|6
|6
|12
|30-37
|-7
|24
|0
|13
|ФК Минай
|24
|5
|8
|11
|17-28
|-11
|23
|0
|14
|Металлист
|25
|5
|7
|13
|26-44
|-18
|22
|0
|15
|Рух
|24
|4
|9
|11
|23-35
|-12
|21
|0
|16
|ФК Львов
|25
|3
|4
|18
|18-44
|-26
|13
|0
"Минай" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты
"Минай" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Ворсклы" 1:0. Трудно в этом матче спрогнозировать точный счет. Рискнем отдать предпочтение гостям, хотя большого удивления, если "Минай" не проиграет, не будет. А вот что легко читается, да это небольшое количество голов. Вероятно, в одном из таймов будет ничья. На это и предлагаем сделать ставку.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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