Черноморец – Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ 07.05.2023

"Днепр-1" едет в гости к "Черноморцу". И очень похоже, что это будет матч тура. Пусть не по вывеске, но по игровым ожиданиям и интриге – точно.

Пусть вас не смущает разница между командами в турнирной таблице. "Моряки" точно дадут бой днепрянам, для которых этот матч не будет легкой прогулкой.

"Днепр-1" в прошлом туре с привкусом скандала в полутоварищеском матче разнес "Металлист" (5:0).

"Черноморец" на неделе уверенно разбил "Колос" 3:0, и при этом, команда Григорчука показала довольно качественную игру.

Поэтому ожидания от матча "моряков" и днепрян на очень даже высоком уровне.

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"Черноморец" (Одесса) – СК Днепр-1 (Днепр)

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7 мая, Одесса, Стадион "Черноморец"

Арбитр: Дмитрий Панчишин

Интернет-трансляция: OTT-платформа" Setanta Sports"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Черноморец": последние новости

У "Черноморца" после матча с "Колосом" без потрясений. Даже напротив, уверенная победа должна добавить команде позитива. И хотя Роман Григорчук и посетовал на реализацию, несколько пожурив подопечных, но это, кажется, больше для проформы.

"Концовка атаки - это можно ассоциировать с мастерством футболистов, это однозначно. Где-то не доигрываются эти моменты, неправильные решения принимаются - мы понимаем, что это мастерство и, конечно, нам его не хватает, поэтому над этим надо работать. Сначала - это талант футболиста, затем - это работа, а дальше - опыт. Такая игра, как сегодня должна обогащать футболиста. В следующем матче он должен сделать коррективы, поправки и быть в атаке более агрессивным, напористым. Концовка атаки этого требует", - сказал тренер.

Тем не менее, можно смело говорить, что команда подходит к матчу с "Днепром-1" в относительном порядке. Состав кажется довольно сыгранным и не вызывает больших вопросов.

Ориентировочный состав "Черноморца": Непогодов, Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Васильев, Демченко, Бадибанга, Кузык, Алефиренко, Авагимян

"Днепр-1": последние новости

"Днепр-1" в прошлом туре сыграл с "Металлистом". Некогда второе дерби страны превратилось в полутоврищеский междусобойчик с предсказуемым результатом. Ну как предсказуемым – 5:0 – это ни в какие ворота, но в ворота "Металлиста" залетело именно столько. Хет-трик отгрузил Пеглоу, а вот Довбик как только не бил, но не забил.

По итогам матча футбольная общественность стала бухтеть, да к тому же еще и КДК УАФ заинтересовался поединком, отмечая нетипично высокое движение ставок на игре.

Ни на что не намекаем, но скандал с неприятным душком возник, ну а там Баранка разберется, что к чему.

Также интересно, что обычно очень даже активная пресс-служба клуба после матча с "Металлистом" как воды в рот набрала. Не было ожидаемых послематчевых комментариев Кучера, хранили молчание обычно словоохотливые игроки.

Поэтому довольно странно, почему столь яркая победа над принципиальным соперником (самая крупная в истории, между тем) не вызвала у команды эмоций.

Также остается загадкой, что происходило в команде между победой над "Металлистом" и игрой с "Черноморцем".

Ну а если подходить к самой игре, то вангуем появление в старте Матарриты и Пеглоу. Человек, который отгрузил трешку и человек, который просто провел очень неплохой предыдущий матч, не должны вызывать сомнений. По крайней мере, у прогнозистов. А там решать уже Алексадру Кучеру.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Рыбак, Матаррита, Сваток, Адамюк, Бабенко, Когут, Пеглоу, Танковский, Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

Турнирная таблица

Если судить по таблице, у команд абсолютно противоположные задачи на сезон. "Днепр-1" продолжает свою гонку за чемпионством. Отставание от "Шахтера" 5 очков и игра в запасе. Терять очки днепрянам смерти подобно, если, конечно, заявления о претензиях на титул – не просто заявления.

"Черноморец" выбрался из опасной зоны. От 14-го (переходного) места команду отделяет 5 очков. Могу поставить свою треуголку, что "моряки" в этом сезоне точно не вылетят. Но и лишними очки даже в матче с лидером не будут.

Но, если говорить об этом конкретном поединке - это именно тот матч, когда расположение команд не имеет решающего значения. Но именно тот, который может выкинуть гостей из чемпионской гонки. При этом, поражение "Черноморца" не скажется на турнирном положении одесситов. Тот вариант, когда Одесса будет играть с положения "ментальной силы" - ответственность не давит, и можно играть для себя и болельщиков. Получится – хорошо. Нет – не осудят. Ну а у "Днепра-1" каждый матч – финал. Любая потеря очков может стоить титула. С таким нервным багажом выходить на каждый матч, тем более против серьезного соперника – то еще испытание.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 24 18 5 1 57-17 +40 59 2 СК Днепр-1 23 17 3 3 53-19 +34 54 3 Заря 23 15 4 4 48-28 +20 49 4 Динамо 23 13 5 5 34-19 +15 44 5 ФК Александрия 23 9 10 4 35-28 +7 37 6 Кривбасс 23 9 4 10 21-27 -6 31 7 Ворскла 23 8 6 9 28-31 -3 30 8 Колос 24 8 6 10 20-27 -7 30 9 Черноморец 24 6 8 10 26-32 -6 26 10 Металлист 1925 23 5 11 7 20-35 -15 26 11 Ингулец 23 7 5 11 20-26 -6 26 12 Верес 23 6 6 11 30-36 -6 24 13 ФК Минай 24 5 8 11 17-28 -11 23 14 Рух 23 4 8 11 23-35 -12 20 15 Металлист 24 4 7 13 25-44 -19 19 16 ФК Львов 24 3 4 17 18-43 -25 13

Последние матчи

Днепр-1 в последних 6 матчах выиграл 5. Проиграл один поединок. Но проиграл его прямому конкуренту – "Заре".

"Черноморец" не так стабилен: 2:2:2. Но команда Григорчука весной явно набирает. Пусть не всегда это отражается на результатах, но по игре команда сейчас в порядке. Еще бы реализацию подтянуть, и можно смело смотреть в будущее.

6 последних матчей "Черноморца": 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения. Разница мячей – 10:9.

6 последних матчей "Ворсклы": 5 побед, 0 ничьих, 1 поражение. Разница мячей – 19:5.

В матче первого круга в Ужгороде днепряне обыграли одесситов со счетом 1:0.

"Черноморец" - "Днепр-1": ставки и коэффициенты

"Черноморец" - "Днепр-1": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Черноморец - Днепр-1 смотреть онлайн Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Черноморец" - "Днепр-1" от UA-Футбол

Букмекеры дают рабочий победный коэффициент на Днепр-1. Но это тот вариант, когда с коэффами можно поспорить.

Есть варианты, что "моряки" отберут очки. Он кажется рискованным, но интересным. Днепрянам точно не будет легко.

Отдельно хочется отметить, что обе команды играли среди недели, условная усталость будет, тем более у "Днепра-1" скамейка все-таки лучше. Насколько этот фактор будет решающим? Увидим, но учитывать его нужно.

Прогноз на матч "Черноморец" - "Днепр-1" от UA-Футбол: 1Х.

Данный прогноз – один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.