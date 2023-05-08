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Верес - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 08.05.2023
Чего ждать от матча Верес - Колос, чемпионат Украины, 8 мая 2023
Серия поражений в последних матчах фактически лишила "Колоса" шансов попасть в Лигу Конференций. Впрочем, коваливский клуб всегда отличался амбициозностью, поэтому вряд ли позволит себе просто доигрывать сезон. Очевидно, от того, как команда проведет концовку чемпионата, зависят и перспективы Ярослава Вишняка как главного тренера. Его коллеге Юрию Вирту руководство клуба регулярно выражает доверие, но главная задача еще не решена – "Верес" до сих пор не обезопасил себя от вылета. Существенно улучшить ситуацию можно как раз сегодня, тем более что родной Авангард наконец-то начал приносить победы.
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8 мая. 15:00. Ровно. Стадион "Авангард"
"Верес" - "Колос"
Арбитр: Дмитрий Бондаренко
Телетрансляция – Setanta Sports, YouTube
Текстовую трансляцию читайте на UA-Футбол >>>
Новости команд
"Верес"
В прошлом туре ровенчане уступили "Заре", хотя и заставили луганчан понервничать. Таким образом, прервалась серия из четырех матчей без проигрышей. Возможно, и удалось бы создать сенсацию, если бы не раннее удаление голкипера Ющишина, пришлось играть в меньшинстве полтора тайма. Понятно, что теперь будет защищать ворота Богдан Когут.
Наверняка ровенчане потратили больше сил, чем обычно, но у Вирта не так много ресурса для кадрового маневра. В качестве альтернативы могут в старте оказаться Дахновский и Гайдучик вместо Близниченко и Шестакова. Наверное, на свежих ногах в основе выйдет Клец, который игру с "Зарей" как раз пропускал.
К слову, в позапрошлом туре "Верес" одержал долгожданную победу на своем поле – тогда капитулировал "Львов". Хотя многие и относятся к таким вещам предвзято, но психология – важная вещь. Очевидно, что груз ответственности теперь будет давить на команду гораздо меньше.
Ориентировочный состав: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Пасич – Клец, Кучеров – Близниченко, В. Шарай, С. Шарай – Гайдучик
"Колос"
Коваливцы попали в весьма непростой период – три поражения подряд исключили их из числа преследователей "Александрии". Да, у Ярослава Вишняка есть оправдание – его команда проиграла "Заре" и "Шахтеру", но в Одессе в поединке условно равных по классу команд произошел полный провал – поражение 0:3.
Очевидно, что нужно что-либо менять. Сейчас бы очень пригодились Безбородько и Мякушко, но новостей об их выздоровлении нет. Не доступен Исаенко, который в игре с "Черноморцем" получил прямую красную карточку. Да еще и Чоботенко перебрал желтые карточки, как следствие образуется большая дыра в центре обороны. Это при условии, что Гончаренко не играл в прошлом туре. Если же он по состоянию здоровья доступен, сыграет в паре с Новаком.
Ориентировочный состав: Волынец – Кравченко, Гончаренко, Новак, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Ориховский, Болбат – Лысенко
Статистика противостояния
Эти соперники успели сыграть между собой шесть раз, при этом встречались и в Кубке, и в рамках Первой лиги. "Вересу" удавалось победить коваливцев лишь раз – именно в Кубке (это была первая встреча, 1:2). "Колос" праздновал успех четыре раза. В том числе и в матче первого круга –на собственном поле выиграл благодаря голам Ильина и Чоботенко.
Статистика: +1 =1 -4, общий счет 5:9
Последние матчи
"Верес"
- 03.05.2023. "Заря" – "Верес" 1:0
- 23.04.2023. "Верес" – "Львов" 3:2
- 22.05.2023. "Верес" – "Минай" 1:1
- 15.04.2023. "Металлист" – "Верес" 5:5
- 08.04.2023. "Рух" – "Верес" 0:0
"Колос"
- 03.05.2023. "Черноморец" – "Колос" 3:0
- 28.04.2023. "Колос" – "Шахтер" 1:3
- 21.04.2023. "Колос" – "Заря" 0:1
- 14.04.2023. "Ингулец" – "Колос" 0:1
- 09.04.2023. "Колос" – "Металлист 1925" 3:0
Турнирная таблица
В случае победы "Верес" может догнать "Ингулец" и "Металлист 1925". Но есть также вероятность попасть в зону переходных матчей, если три очка звозьмет "Минай", а в этом поединке сильнее будут коваливцы. Теоретически "Колос" еще может попытаться догнать "Александрию", но для этого нужно идеально провести завершение чемпионата и рассчитывать, что команда Ротаня продолжит терять очки.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|6
|Кривбасс
|24
|9
|5
|10
|21-27
|-6
|32
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|29-33
|-4
|30
|8
|Колос
|24
|8
|6
|10
|20-27
|-7
|30
|9
|Металлист 1925
|24
|5
|12
|7
|20-35
|-15
|27
|10
|Ингулец
|24
|7
|6
|11
|20-26
|-6
|27
|11
|Черноморец
|25
|6
|8
|11
|27-34
|-7
|26
|12
|Верес
|24
|6
|6
|12
|30-37
|-7
|24
|13
|ФК Минай
|24
|5
|8
|11
|17-28
|-11
|23
|14
|Металлист
|25
|5
|7
|13
|26-44
|-18
|22
|15
|Рух
|24
|4
|9
|11
|23-35
|-12
|21
|16
|ФК Львов
|25
|3
|4
|18
|18-44
|-26
|13
Котировки букмекеров
Прогноз на матч
Букмекерам трудно определить фаворита этого противостояния – шансы обеих команд расценивают как примерно равные. Трудно не согласиться – "Колос" выше в турнирной таблице, но последние результаты могли загнать команду в психологическую яму. Плюс ряд кадровых потерь гостей и желание сохранить прописку в элите заставляют отдать предпочтение именно "Вересу". Прогноз – победа хозяев 2:1.
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