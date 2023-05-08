Верес - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 08.05.2023

Серия поражений в последних матчах фактически лишила "Колоса" шансов попасть в Лигу Конференций. Впрочем, коваливский клуб всегда отличался амбициозностью, поэтому вряд ли позволит себе просто доигрывать сезон. Очевидно, от того, как команда проведет концовку чемпионата, зависят и перспективы Ярослава Вишняка как главного тренера. Его коллеге Юрию Вирту руководство клуба регулярно выражает доверие, но главная задача еще не решена – "Верес" до сих пор не обезопасил себя от вылета. Существенно улучшить ситуацию можно как раз сегодня, тем более что родной Авангард наконец-то начал приносить победы.

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8 мая. 15:00. Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" - "Колос"

Арбитр: Дмитрий Бондаренко

Телетрансляция – Setanta Sports, YouTube

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Новости команд

"Верес"

В прошлом туре ровенчане уступили "Заре", хотя и заставили луганчан понервничать. Таким образом, прервалась серия из четырех матчей без проигрышей. Возможно, и удалось бы создать сенсацию, если бы не раннее удаление голкипера Ющишина, пришлось играть в меньшинстве полтора тайма. Понятно, что теперь будет защищать ворота Богдан Когут.

Наверняка ровенчане потратили больше сил, чем обычно, но у Вирта не так много ресурса для кадрового маневра. В качестве альтернативы могут в старте оказаться Дахновский и Гайдучик вместо Близниченко и Шестакова. Наверное, на свежих ногах в основе выйдет Клец, который игру с "Зарей" как раз пропускал.

К слову, в позапрошлом туре "Верес" одержал долгожданную победу на своем поле – тогда капитулировал "Львов". Хотя многие и относятся к таким вещам предвзято, но психология – важная вещь. Очевидно, что груз ответственности теперь будет давить на команду гораздо меньше.

Ориентировочный состав: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Пасич – Клец, Кучеров – Близниченко, В. Шарай, С. Шарай – Гайдучик

"Колос"

Коваливцы попали в весьма непростой период – три поражения подряд исключили их из числа преследователей "Александрии". Да, у Ярослава Вишняка есть оправдание – его команда проиграла "Заре" и "Шахтеру", но в Одессе в поединке условно равных по классу команд произошел полный провал – поражение 0:3.

Очевидно, что нужно что-либо менять. Сейчас бы очень пригодились Безбородько и Мякушко, но новостей об их выздоровлении нет. Не доступен Исаенко, который в игре с "Черноморцем" получил прямую красную карточку. Да еще и Чоботенко перебрал желтые карточки, как следствие образуется большая дыра в центре обороны. Это при условии, что Гончаренко не играл в прошлом туре. Если же он по состоянию здоровья доступен, сыграет в паре с Новаком.

Ориентировочный состав: Волынец – Кравченко, Гончаренко, Новак, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Ориховский, Болбат – Лысенко

Статистика противостояния

Эти соперники успели сыграть между собой шесть раз, при этом встречались и в Кубке, и в рамках Первой лиги. "Вересу" удавалось победить коваливцев лишь раз – именно в Кубке (это была первая встреча, 1:2). "Колос" праздновал успех четыре раза. В том числе и в матче первого круга –на собственном поле выиграл благодаря голам Ильина и Чоботенко.

Статистика: +1 =1 -4, общий счет 5:9

Последние матчи

"Верес"

03.05.2023. "Заря" – "Верес" 1:0

23.04.2023. "Верес" – "Львов" 3:2

22.05.2023. "Верес" – "Минай" 1:1

15.04.2023. "Металлист" – "Верес" 5:5

08.04.2023. "Рух" – "Верес" 0:0

"Колос"

03.05.2023. "Черноморец" – "Колос" 3:0

28.04.2023. "Колос" – "Шахтер" 1:3

21.04.2023. "Колос" – "Заря" 0:1

14.04.2023. "Ингулец" – "Колос" 0:1

09.04.2023. "Колос" – "Металлист 1925" 3:0

Турнирная таблица

В случае победы "Верес" может догнать "Ингулец" и "Металлист 1925". Но есть также вероятность попасть в зону переходных матчей, если три очка звозьмет "Минай", а в этом поединке сильнее будут коваливцы. Теоретически "Колос" еще может попытаться догнать "Александрию", но для этого нужно идеально провести завершение чемпионата и рассчитывать, что команда Ротаня продолжит терять очки.

# Команда И В Н П М РМ О 6 Кривбасс 24 9 5 10 21-27 -6 32 7 Ворскла 24 8 6 10 29-33 -4 30 8 Колос 24 8 6 10 20-27 -7 30 9 Металлист 1925 24 5 12 7 20-35 -15 27 10 Ингулец 24 7 6 11 20-26 -6 27 11 Черноморец 25 6 8 11 27-34 -7 26 12 Верес 24 6 6 12 30-37 -7 24 13 ФК Минай 24 5 8 11 17-28 -11 23 14 Металлист 25 5 7 13 26-44 -18 22 15 Рух 24 4 9 11 23-35 -12 21 16 ФК Львов 25 3 4 18 18-44 -26 13

Котировки букмекеров

Прогноз на матч

Букмекерам трудно определить фаворита этого противостояния – шансы обеих команд расценивают как примерно равные. Трудно не согласиться – "Колос" выше в турнирной таблице, но последние результаты могли загнать команду в психологическую яму. Плюс ряд кадровых потерь гостей и желание сохранить прописку в элите заставляют отдать предпочтение именно "Вересу". Прогноз – победа хозяев 2:1.