Днепр-1 - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2023

Эта история длится уже более полугода – с первого тура текущего чемпионата. Тогда команды не смогли сыграть из-за занятости "Днепра-1" в еврокубках. Попытка доиграть осенью тоже оказалась неудачной. После девяти сыгранных минут матч был остановлен из-за воздушной тревоги и так и не был доигран. И вот, наконец, время и дата согласованы.

И вот, наконец, можно будет не считать потенциальные очки, а понимать полную турнирную ситуацию. Если "Днепр-1" выиграет этот матч, то выйдет на первое место, опередив "Шахтер" по дополнительным показателям. "Александрия" в случае успеха еще на шаг приблизится к тому, чтобы гарантировать себе участие в еврокубках 2023/24. Переоценить значение этого поединка невозможно.

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УПЛ. Не доигранный матч первого тура (прерван на 10-й минуте при счете 0:0)

11.05.2023. Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Ярослав Козик

"Днепр-1" 13:00 "Александрия"

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Новости "Днепра-1"

После зимнего перерыва "Днепр-1" уже трижды терял очки: проиграл "Заре" и "Динамо", сыграл вничью с "Александрией". Это не критично, потому что и конкуренты имеют потери, но сейчас трудно определить истинный уровень игры днепрян.

Есть содержательные и легкие матчи (как против "Металлиста") или отрезки матчей (как первый тайм против "Рух", второй – против "Черноморца"). А есть невнятные выступления типа того, что было в Петровом против "Ингульца". Хотя для "Днепра-1" главное, что команда продолжает сохранять практические шансы на чемпионство. Победы во всех оставшихся до конца сезона поединках гарантируют днепрянам первое место. Более того, если "Днепр-1" выиграет отчетный поединок, то с "Шахтером" в 29-м туре его устроит и ничья.

Александр Кучер после матча первого круга с "Александрией" был немного расстроен на пресс-конференции. Говорил, что не понимает, как игроки так легко могут упускать преимущество, ведя в счете. Но это уже типичная ситуация для "Днепра-1". С умением забивать голы проблем нет. Есть проблемы с умением не создавать себе проблемы при преимуществе в счете.

Уже давно днепряне играют без травмированного Пуриты. С середины марта не играет Янис Амаш. А вот Валерий Лучкевич вернулся в заявку, но после травмы, полученной в матче Лиги конференций осенью, еще не играл.

Ориентировочный состав: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Назаренко – Бабенко, Рубчинский, Пихалёнок – Бланко, Гуцуляк – Довбик

Новости "Александрии"

Руслан Ротань уже сам говорит о том, что общественность шутит по поводу ничейного синдрома "Александрии". Но ничьи бывают разными. Против "Шахтера" в предыдущем туре и против "Днепра-1" в первом круге – почетные; против "Ингульца" чуть раньше – невнятная. Но главная проблема здесь не в сущности ничьих, а в том, что побед маловато. Во времена Руслана Ротаня – только две. Против "Ворсклы" и против "Львова".

Турнирное положение не давит на "Александрию", что позволяет гнуть свою линию в плане стилистики футбола. Ротань пытается приучать команду к контролю над мячом, хотя иногда приходится играть проще и прагматичнее. Так, в частности, было в поединке с "Шахтером", когда после относительно быстрого мяча горожане перешли на игру вторым номером. Интересно, актуален ли такой же план и на матч с "Днепром-1". Потому как этот соперник также хорошо контролирует мяч и захочет действовать первым номером.

У "Александрии" нет дисквалифицированных, однако возможна потеря из-за контрактных особенностей арендованного у "Днепра-1" Сергея Логинова. Хотя неофициальные источники сообщают, что Логинову не запрещено выходить на поле. В любом случае в центре защиты рядом с Бабогло спокойно может сыграть Бондаренко, пропускавший предыдущий тур именно по той причине, по которой отчетный матч может пропустить (а может и не пропустить) Логинов. Интересно, вернется ли Руслан Ротань к игре с центральным нападающим, или все же снова применит модель с "фальшивой девяткой". Травмирован Калитвинцев.

Ориентировочный состав: Шевченко – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков – Рыбалка, Мустафаев, Михайленко – Третьяков, Ковалец, Кожушко

Важный нюанс по составам команд. Поскольку это доигрывание, заявки команд имеют определенные ограничения. Игроки, которые в том матче выходили в основе обеих команд, не могут быть в резерве. То есть либо снова в старте, либо вне заявки.



Стартовый состав "Днепра-1" 23.11.2022: Валеф - Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк - Назаренко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Танчик - Довбык



Стартовый состав "Александрии" 23.11.2022: Горох - Мирошниченко, Бабогло, Дячук, Цуриков - Рыбалка, Демченко, Ковалец - Третьяков, Шулянский, Кожушко

"Днепр-1" - "Александрия". Статистка личных встреч

"Днепр-1" является фаворитом этого матча, но в историческом разрезе у него меньше достижений, чем у "Александрии". Горожане выиграли три матча из семи, еще три свели к ничьим. Единственная победа "Днепра-1" пришлась на первый круг предыдущего чемпионата Украины – 3:1.

"Днепр-1" - "Александрия". Последние матчи команд

Произошедшее в середине апреля поражение от "Зари", казалось бы, отбросило "Днепр-1" далеко назад в чемпионской гонке. Но после этого команда Кучера выиграла четыре матча с четырех, вернувшись на первую позицию по потерянным баллам. Теперь есть шанс закрепиться там и по фактически набранным. Этому может способствовать победа над "Александрией".

В трех последних турах у "Александрии" – полный комплект результатов (поражение, победа, ничья). Но вообще Руслан Ротань является едва ли не самым миролюбивым тренером УПЛ. Он делил очки в восьми из своих одиннадцати игр, проведенных в чемпионате. Наверное, против "Днепра-1" в Ужгороде "Александрию" тоже удовлетворил бы паритет.

"Днепр-1" - "Александрия". Турнирное положение команд

О возможности "Днепра-1" выйти на первое место в этом анонсе уже упоминалось несколько раз. Хотя фактически победа поможет только сравниться по количеству набранных очков с "Шахтером". Нюанс в том, что у "Днепра-1" есть преимущество в личных встречах – победа 2:1 над "горняками" в первом круге.

"Александрия" вряд ли догонит идущее четвертым "Динамо". А один из главных поединков в борьбе за пятую строчку ожидает александрийцев в хронологически следующем 26-м туре – против "Колоса", который отстает на пять баллов. Очки, взятые на поле "Днепра-1", могут стать дополнительным бонусом.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 25 18 6 1 58-18 +40 60 0 2 СК Днепр-1 24 18 3 3 55-20 +35 57 0 3 Заря 25 17 4 4 52-28 +24 55 0 4 Динамо 25 15 5 5 37-20 +17 50 0 5 ФК Александрия 24 9 11 4 36-29 +7 38 0 6 Колос 25 9 6 10 21-27 -6 33 0 7 Кривбасс 25 9 5 11 21-28 -7 32 0 8 Ворскла 25 8 6 11 29-35 -6 30 0 9 Металлист 1925 25 5 12 8 20-38 -18 27 0 10 Ингулец 25 7 6 12 20-29 -9 27 0 11 Черноморец 25 6 8 11 27-34 -7 26 0 12 ФК Минай 25 6 8 11 19-28 -9 26 0 13 Верес 25 6 6 13 30-38 -8 24 0 14 Рух 25 5 9 11 26-35 -9 24 0 15 Металлист 25 5 7 13 26-44 -18 22 0 16 ФК Львов 25 3 4 18 18-44 -26 13 0

"Днепр-1" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 2:1. Интересный будет матч. Интересно, какой стиль игры выберет Руслан Ротаня после ничьей с "Шахтером". Тогда удалось забить быстрый гол и выдержать натиск соперника с позиции второго номера. Не факт, что в Ужгороде снова удастся забить первыми, но, возможно, удастся усложнить жизнь фавориту плотной защитой. Рискнем сделать ставку на победу "Днепра-1" с разницей в один мяч. Можно выбрать именно такой вариант, а можно – с форой на "Александрию" (+2).