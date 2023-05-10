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Днепр-1 - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2023
Днепр-1 - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 11.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Эта история длится уже более полугода – с первого тура текущего чемпионата. Тогда команды не смогли сыграть из-за занятости "Днепра-1" в еврокубках. Попытка доиграть осенью тоже оказалась неудачной. После девяти сыгранных минут матч был остановлен из-за воздушной тревоги и так и не был доигран. И вот, наконец, время и дата согласованы.
И вот, наконец, можно будет не считать потенциальные очки, а понимать полную турнирную ситуацию. Если "Днепр-1" выиграет этот матч, то выйдет на первое место, опередив "Шахтер" по дополнительным показателям. "Александрия" в случае успеха еще на шаг приблизится к тому, чтобы гарантировать себе участие в еврокубках 2023/24. Переоценить значение этого поединка невозможно.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Днепр-1" 13:00 "Александрия"
- Новости "Днепра-1"
- Новости "Александрии"
- "Днепр-1" - "Александрия". Статистка личных встреч
- "Днепр-1" - "Александрия". Последние матчи команд
- "Днепр-1" - "Александрия". Турнирное положение команд
- "Днепр-1" - "Александрия". Ставка и коэффициенты
- "Днепр-1" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. Не доигранный матч первого тура (прерван на 10-й минуте при счете 0:0)
11.05.2023. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Ярослав Козик
"Днепр-1" 13:00 "Александрия"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, You-Tube-канал FootballHab
Новости "Днепра-1"
После зимнего перерыва "Днепр-1" уже трижды терял очки: проиграл "Заре" и "Динамо", сыграл вничью с "Александрией". Это не критично, потому что и конкуренты имеют потери, но сейчас трудно определить истинный уровень игры днепрян.
Есть содержательные и легкие матчи (как против "Металлиста") или отрезки матчей (как первый тайм против "Рух", второй – против "Черноморца"). А есть невнятные выступления типа того, что было в Петровом против "Ингульца". Хотя для "Днепра-1" главное, что команда продолжает сохранять практические шансы на чемпионство. Победы во всех оставшихся до конца сезона поединках гарантируют днепрянам первое место. Более того, если "Днепр-1" выиграет отчетный поединок, то с "Шахтером" в 29-м туре его устроит и ничья.
Александр Кучер после матча первого круга с "Александрией" был немного расстроен на пресс-конференции. Говорил, что не понимает, как игроки так легко могут упускать преимущество, ведя в счете. Но это уже типичная ситуация для "Днепра-1". С умением забивать голы проблем нет. Есть проблемы с умением не создавать себе проблемы при преимуществе в счете.
Уже давно днепряне играют без травмированного Пуриты. С середины марта не играет Янис Амаш. А вот Валерий Лучкевич вернулся в заявку, но после травмы, полученной в матче Лиги конференций осенью, еще не играл.
Ориентировочный состав: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Назаренко – Бабенко, Рубчинский, Пихалёнок – Бланко, Гуцуляк – Довбик
Новости "Александрии"
Руслан Ротань уже сам говорит о том, что общественность шутит по поводу ничейного синдрома "Александрии". Но ничьи бывают разными. Против "Шахтера" в предыдущем туре и против "Днепра-1" в первом круге – почетные; против "Ингульца" чуть раньше – невнятная. Но главная проблема здесь не в сущности ничьих, а в том, что побед маловато. Во времена Руслана Ротаня – только две. Против "Ворсклы" и против "Львова".
Турнирное положение не давит на "Александрию", что позволяет гнуть свою линию в плане стилистики футбола. Ротань пытается приучать команду к контролю над мячом, хотя иногда приходится играть проще и прагматичнее. Так, в частности, было в поединке с "Шахтером", когда после относительно быстрого мяча горожане перешли на игру вторым номером. Интересно, актуален ли такой же план и на матч с "Днепром-1". Потому как этот соперник также хорошо контролирует мяч и захочет действовать первым номером.
У "Александрии" нет дисквалифицированных, однако возможна потеря из-за контрактных особенностей арендованного у "Днепра-1" Сергея Логинова. Хотя неофициальные источники сообщают, что Логинову не запрещено выходить на поле. В любом случае в центре защиты рядом с Бабогло спокойно может сыграть Бондаренко, пропускавший предыдущий тур именно по той причине, по которой отчетный матч может пропустить (а может и не пропустить) Логинов. Интересно, вернется ли Руслан Ротань к игре с центральным нападающим, или все же снова применит модель с "фальшивой девяткой". Травмирован Калитвинцев.
Ориентировочный состав: Шевченко – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков – Рыбалка, Мустафаев, Михайленко – Третьяков, Ковалец, Кожушко
Стартовый состав "Днепра-1" 23.11.2022: Валеф - Бузанелло, Сарапий, Сваток, Адамюк - Назаренко, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Танчик - Довбык
Стартовый состав "Александрии" 23.11.2022: Горох - Мирошниченко, Бабогло, Дячук, Цуриков - Рыбалка, Демченко, Ковалец - Третьяков, Шулянский, Кожушко
"Днепр-1" - "Александрия". Статистка личных встреч
"Днепр-1" является фаворитом этого матча, но в историческом разрезе у него меньше достижений, чем у "Александрии". Горожане выиграли три матча из семи, еще три свели к ничьим. Единственная победа "Днепра-1" пришлась на первый круг предыдущего чемпионата Украины – 3:1.
"Днепр-1" - "Александрия". Последние матчи команд
Произошедшее в середине апреля поражение от "Зари", казалось бы, отбросило "Днепр-1" далеко назад в чемпионской гонке. Но после этого команда Кучера выиграла четыре матча с четырех, вернувшись на первую позицию по потерянным баллам. Теперь есть шанс закрепиться там и по фактически набранным. Этому может способствовать победа над "Александрией".
В трех последних турах у "Александрии" – полный комплект результатов (поражение, победа, ничья). Но вообще Руслан Ротань является едва ли не самым миролюбивым тренером УПЛ. Он делил очки в восьми из своих одиннадцати игр, проведенных в чемпионате. Наверное, против "Днепра-1" в Ужгороде "Александрию" тоже удовлетворил бы паритет.
"Днепр-1" - "Александрия". Турнирное положение команд
О возможности "Днепра-1" выйти на первое место в этом анонсе уже упоминалось несколько раз. Хотя фактически победа поможет только сравниться по количеству набранных очков с "Шахтером". Нюанс в том, что у "Днепра-1" есть преимущество в личных встречах – победа 2:1 над "горняками" в первом круге.
"Александрия" вряд ли догонит идущее четвертым "Динамо". А один из главных поединков в борьбе за пятую строчку ожидает александрийцев в хронологически следующем 26-м туре – против "Колоса", который отстает на пять баллов. Очки, взятые на поле "Днепра-1", могут стать дополнительным бонусом.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|25
|18
|6
|1
|58-18
|+40
|60
|0
|2
|СК Днепр-1
|24
|18
|3
|3
|55-20
|+35
|57
|0
|3
|Заря
|25
|17
|4
|4
|52-28
|+24
|55
|0
|4
|Динамо
|25
|15
|5
|5
|37-20
|+17
|50
|0
|5
|ФК Александрия
|24
|9
|11
|4
|36-29
|+7
|38
|0
|6
|Колос
|25
|9
|6
|10
|21-27
|-6
|33
|0
|7
|Кривбасс
|25
|9
|5
|11
|21-28
|-7
|32
|0
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|29-35
|-6
|30
|0
|9
|Металлист 1925
|25
|5
|12
|8
|20-38
|-18
|27
|0
|10
|Ингулец
|25
|7
|6
|12
|20-29
|-9
|27
|0
|11
|Черноморец
|25
|6
|8
|11
|27-34
|-7
|26
|0
|12
|ФК Минай
|25
|6
|8
|11
|19-28
|-9
|26
|0
|13
|Верес
|25
|6
|6
|13
|30-38
|-8
|24
|0
|14
|Рух
|25
|5
|9
|11
|26-35
|-9
|24
|0
|15
|Металлист
|25
|5
|7
|13
|26-44
|-18
|22
|0
|16
|ФК Львов
|25
|3
|4
|18
|18-44
|-26
|13
|0
"Днепр-1" - "Александрия". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Днепра-1" 2:1. Интересный будет матч. Интересно, какой стиль игры выберет Руслан Ротаня после ничьей с "Шахтером". Тогда удалось забить быстрый гол и выдержать натиск соперника с позиции второго номера. Не факт, что в Ужгороде снова удастся забить первыми, но, возможно, удастся усложнить жизнь фавориту плотной защитой. Рискнем сделать ставку на победу "Днепра-1" с разницей в один мяч. Можно выбрать именно такой вариант, а можно – с форой на "Александрию" (+2).
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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