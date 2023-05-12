Ингулец - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.05.2023

Этот матч интриговал и эпатировал задолго до стартового свистка. Задолго до начала игры вокруг места проведения поединка закрутился скандал. Точнее, возник шум. Ведь "Ингулец" и "Шахтер" смогли между собой договориться о переносе игры из Петрово во Львов. А детали этих договоренностей только раздули огонь недовольства в расположении конкурентов "Шахтера".

"Горняки" взяли на себя все расходы по логистике и проживанию соперника во Львове. Соперник озвучил довольно смешную причину своего решения не играть дома (история о сломанном автобусе – эпическая). Но среди всего потока эпатажа Александр Поворознюк сказал вещь, к которой нельзя не прислушаться. Он отметил, что "Ингулец" относительно недавно уже переносил свою домашнюю игру на поле соперника-гранда. И тогда добыл сенсационную ничью (речь о 1:1 с "Динамо" в августе 2021-го). А что, ксли такое, удастся повторить? И что тогда скажут критики? Это действительно стало бы сильным аргументом в пользу самобытности "Ингульца". Но ведь одно дело – предполагать и говорить, а совсем другое – выйти и сыграть.

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УПЛ. 26-й тур. 13.05.2023

Львов. "Арена Львов"

Арбитр в поле – Игорь Пасхал

"Ингулец" 17:00 "Шахтер"

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Новости "Ингульца"

Турнирное расположение у "Ингульца" удобное – десятое место. Это если не смотреть на количество набранных очков и гандикап относительно зоны вылета. Но особенность нынешнего сезона в том, что наблюдается высокая плотность чуть ли не на каждом уровне турнирной таблицы. Поэтому "Ингульцу" очки все еще нужны. И даже очень. После "Шахтера" еще будет "Заря", а затем – матчи с тремя прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Здесь нет места для каких-либо маневров.

Да и психологически команда не в очень хорошем состоянии. В последних четырех турах нет не только побед, но и забитых мячей. Хотя ничьи с "Кривбассом" и "Александрией" (0:0) - претендентами на еврокубки - не могли не порадовать Сергея Ковальца.

Интересно, что неделю назад "Ингулец" тоже играл на "Арене Львов" – против "Руха". Результат этого поединка лучше не вспоминать (0:3), но отсутствие переездов может способствовать свежести команды. А это один из тех факторов, который может помочь в борьбе с "Шахтером".

Дисквалифицированных в составе "Ингульца" нет. Среди давно травмированных – Сергей Ченбай.

Ориентировочный состав: Билык – Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Клименко, Коробенко – Запорожец, Одарюк, Резепов

Новости "Шахтера"

"Шахтер" сохранил за собой первую строчку турнирной таблицы, несмотря на ничью с "Александрией". Но ситуация такова, что нельзя ошибаться вообще. "Днепр-1" дышит в спину. Определенные амбиции имеет и луганская "Заря".

У "горняков" финальный отрезок чемпионата сложен с непростых соперников. После "Ингульца" будет "Верес", которому очень необходимы очки в борьбе за выживание. А дальше – "Заря", "Днепр-1" и "Ворскла". Два из четырех этих матчей будут выездными, так что возможность не ехать в Кировоградскую область действительно облегчает жизнь "Шахтеру".

Облегчает выбор состава для Игора Йовичевича тот факт, что вернулись после травм Зубков, Швед и Крыськив. Они уже полноценно находятся в обойме. Работает и Лассина Траоре, но его участие в матче с "Ингульцом" – под вопросом. Как и участие Ивана Петряка и Дмитрия Ризныка. Все они придерживаются индивидуальной программы тренировок.

Дисквалифицированных в составе "Шахтера" нет.

Ориентировочный состав: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко, Судаков – Зубков, Крыськив – Келси

"Ингулец" - "Шахтер". Статистика личных встреч

"Ингулец" ужасно играет против "Шахтера". О победах или даже ничьих вообще речь не идет. Из шести матчей против "горняков" петровчанам только в одном удалось забить один гол. Остальные поединки проиграны "насухо".

В половине матчей против "Шахтера" были поражения с разгромным счетом.

"Ингулец" - "Шахтер". Последние матчи команд

Исторически так сложилось, что "Ингулец" не умеет забивать в ворота "Шахтера" – один мяч при четырнадцати пропущенных. Но сейчас у команды Сергея Ковальца продолжается "засушливая" серия и против других соперников: ни одного гола в последних четырех турах. Спасает то, что дважды за эту серию "Ингульцу" удалось не пропустить.

"Шахтер" в четырех последних турах дважды сыграл вничью. Это не признак кризиса, но тревожный симптом для команды Игора Йовичевича. В трех из последних четырех матчей "Шахтер" пропускал. В трех из последних четырех забивал максимум один мяч. По этим признакам заметно, что "горняки" в конце сезона подустали. Но ведь впереди – самое главное, развязка сезона.

"Ингулец" - "Шахтер". Турнирное положение команд

Безопасно чувствовать себя "Ингулец" не может. Десятое место – это только три очка преимущества над зоной переходных матчей и пять очков – над зоной прямого вылета. За право остаться в УПЛ еще придется повоевать.

"Шахтер" сохранил за собой первую позицию после осечки с "Александрией". Этому способствовала осечка "Днепра-1". Но плотность очень высока и любая последующая ошибка может стать определяющей.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 25 18 6 1 58-18 +40 60 0 2 СК Днепр-1 25 18 4 3 56-21 +35 58 0 3 Заря 25 17 4 4 52-28 +24 55 0 4 Динамо 25 15 5 5 37-20 +17 50 0 5 ФК Александрия 25 9 12 4 37-30 +7 39 0 6 Колос 25 9 6 10 21-27 -6 33 0 7 Кривбасс 25 9 5 11 21-28 -7 32 0 8 Ворскла 25 8 6 11 29-35 -6 30 0 9 Металлист 1925 25 5 12 8 20-38 -18 27 0 10 Ингулец 25 7 6 12 20-29 -9 27 0 11 Черноморец 25 6 8 11 27-34 -7 26 0 12 ФК Минай 25 6 8 11 19-28 -9 26 0 13 Верес 25 6 6 13 30-38 -8 24 0 14 Рух 25 5 9 11 26-35 -9 24 0 15 Металлист 25 5 7 13 26-44 -18 22 0 16 ФК Львов 25 3 4 18 18-44 -26 13 0

"Ингулец" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Ингулец" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 2:0. У "Ингульца" в последнее время наблюдаются проблемы с построением и завершением атак. Если добавить к этому перманентное неумение забивать в ворота "Шахтера", напрашивается ставка на "сухую" победу "горняков". Вряд ли это будет разгром. Но одностороннее движение – вполне вероятно.