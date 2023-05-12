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Ингулец - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.05.2023
Ингулец - Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 13.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - ФК Шахтар
Этот матч интриговал и эпатировал задолго до стартового свистка. Задолго до начала игры вокруг места проведения поединка закрутился скандал. Точнее, возник шум. Ведь "Ингулец" и "Шахтер" смогли между собой договориться о переносе игры из Петрово во Львов. А детали этих договоренностей только раздули огонь недовольства в расположении конкурентов "Шахтера".
"Горняки" взяли на себя все расходы по логистике и проживанию соперника во Львове. Соперник озвучил довольно смешную причину своего решения не играть дома (история о сломанном автобусе – эпическая). Но среди всего потока эпатажа Александр Поворознюк сказал вещь, к которой нельзя не прислушаться. Он отметил, что "Ингулец" относительно недавно уже переносил свою домашнюю игру на поле соперника-гранда. И тогда добыл сенсационную ничью (речь о 1:1 с "Динамо" в августе 2021-го). А что, ксли такое, удастся повторить? И что тогда скажут критики? Это действительно стало бы сильным аргументом в пользу самобытности "Ингульца". Но ведь одно дело – предполагать и говорить, а совсем другое – выйти и сыграть.
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УПЛ. 26-й тур. 13.05.2023
Львов. "Арена Львов"
Арбитр в поле – Игорь Пасхал
"Ингулец" 17:00 "Шахтер"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports
Новости "Ингульца"
Турнирное расположение у "Ингульца" удобное – десятое место. Это если не смотреть на количество набранных очков и гандикап относительно зоны вылета. Но особенность нынешнего сезона в том, что наблюдается высокая плотность чуть ли не на каждом уровне турнирной таблицы. Поэтому "Ингульцу" очки все еще нужны. И даже очень. После "Шахтера" еще будет "Заря", а затем – матчи с тремя прямыми конкурентами в борьбе за выживание. Здесь нет места для каких-либо маневров.
Да и психологически команда не в очень хорошем состоянии. В последних четырех турах нет не только побед, но и забитых мячей. Хотя ничьи с "Кривбассом" и "Александрией" (0:0) - претендентами на еврокубки - не могли не порадовать Сергея Ковальца.
Интересно, что неделю назад "Ингулец" тоже играл на "Арене Львов" – против "Руха". Результат этого поединка лучше не вспоминать (0:3), но отсутствие переездов может способствовать свежести команды. А это один из тех факторов, который может помочь в борьбе с "Шахтером".
Дисквалифицированных в составе "Ингульца" нет. Среди давно травмированных – Сергей Ченбай.
Ориентировочный состав: Билык – Нагиев, Поспелов, Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Клименко, Коробенко – Запорожец, Одарюк, Резепов
Новости "Шахтера"
"Шахтер" сохранил за собой первую строчку турнирной таблицы, несмотря на ничью с "Александрией". Но ситуация такова, что нельзя ошибаться вообще. "Днепр-1" дышит в спину. Определенные амбиции имеет и луганская "Заря".
У "горняков" финальный отрезок чемпионата сложен с непростых соперников. После "Ингульца" будет "Верес", которому очень необходимы очки в борьбе за выживание. А дальше – "Заря", "Днепр-1" и "Ворскла". Два из четырех этих матчей будут выездными, так что возможность не ехать в Кировоградскую область действительно облегчает жизнь "Шахтеру".
Облегчает выбор состава для Игора Йовичевича тот факт, что вернулись после травм Зубков, Швед и Крыськив. Они уже полноценно находятся в обойме. Работает и Лассина Траоре, но его участие в матче с "Ингульцом" – под вопросом. Как и участие Ивана Петряка и Дмитрия Ризныка. Все они придерживаются индивидуальной программы тренировок.
Дисквалифицированных в составе "Шахтера" нет.
Ориентировочный состав: Трубин – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко, Бондаренко, Судаков – Зубков, Крыськив – Келси
"Ингулец" - "Шахтер". Статистика личных встреч
"Ингулец" ужасно играет против "Шахтера". О победах или даже ничьих вообще речь не идет. Из шести матчей против "горняков" петровчанам только в одном удалось забить один гол. Остальные поединки проиграны "насухо".
В половине матчей против "Шахтера" были поражения с разгромным счетом.
"Ингулец" - "Шахтер". Последние матчи команд
Исторически так сложилось, что "Ингулец" не умеет забивать в ворота "Шахтера" – один мяч при четырнадцати пропущенных. Но сейчас у команды Сергея Ковальца продолжается "засушливая" серия и против других соперников: ни одного гола в последних четырех турах. Спасает то, что дважды за эту серию "Ингульцу" удалось не пропустить.
"Шахтер" в четырех последних турах дважды сыграл вничью. Это не признак кризиса, но тревожный симптом для команды Игора Йовичевича. В трех из последних четырех матчей "Шахтер" пропускал. В трех из последних четырех забивал максимум один мяч. По этим признакам заметно, что "горняки" в конце сезона подустали. Но ведь впереди – самое главное, развязка сезона.
"Ингулец" - "Шахтер". Турнирное положение команд
Безопасно чувствовать себя "Ингулец" не может. Десятое место – это только три очка преимущества над зоной переходных матчей и пять очков – над зоной прямого вылета. За право остаться в УПЛ еще придется повоевать.
"Шахтер" сохранил за собой первую позицию после осечки с "Александрией". Этому способствовала осечка "Днепра-1". Но плотность очень высока и любая последующая ошибка может стать определяющей.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|25
|18
|6
|1
|58-18
|+40
|60
|0
|2
|СК Днепр-1
|25
|18
|4
|3
|56-21
|+35
|58
|0
|3
|Заря
|25
|17
|4
|4
|52-28
|+24
|55
|0
|4
|Динамо
|25
|15
|5
|5
|37-20
|+17
|50
|0
|5
|ФК Александрия
|25
|9
|12
|4
|37-30
|+7
|39
|0
|6
|Колос
|25
|9
|6
|10
|21-27
|-6
|33
|0
|7
|Кривбасс
|25
|9
|5
|11
|21-28
|-7
|32
|0
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|29-35
|-6
|30
|0
|9
|Металлист 1925
|25
|5
|12
|8
|20-38
|-18
|27
|0
|10
|Ингулец
|25
|7
|6
|12
|20-29
|-9
|27
|0
|11
|Черноморец
|25
|6
|8
|11
|27-34
|-7
|26
|0
|12
|ФК Минай
|25
|6
|8
|11
|19-28
|-9
|26
|0
|13
|Верес
|25
|6
|6
|13
|30-38
|-8
|24
|0
|14
|Рух
|25
|5
|9
|11
|26-35
|-9
|24
|0
|15
|Металлист
|25
|5
|7
|13
|26-44
|-18
|22
|0
|16
|ФК Львов
|25
|3
|4
|18
|18-44
|-26
|13
|0
"Ингулец" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты
"Ингулец" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Шахтера" 2:0. У "Ингульца" в последнее время наблюдаются проблемы с построением и завершением атак. Если добавить к этому перманентное неумение забивать в ворота "Шахтера", напрашивается ставка на "сухую" победу "горняков". Вряд ли это будет разгром. Но одностороннее движение – вполне вероятно.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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