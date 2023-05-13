Металлист - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.05.2023

"Металлист" одержал долгожданную, выстраданную, вымоленную победу над "Львовом" в предыдущем туре, но это никак не гарантирует команде успешного итога борьбы за выживание. Это просто дает надежду Перице Огненовичу и его тренерскому штабу, что команда наконец-то придет в сознание.

Однако есть ли у "Металлиста" для этого реальный запас силы? Игра против "Львова" не была доминантной, проблемы с защитой проявлялись даже на фоне последней команды лиги. Единственное, что может измениться после того результата – психологическое состояние коллектива. Однако оценивать это состояние будем уже в матчах других туров. Потому что в 26-м "Металлисту" придется играть против "Зари", которая и сама находится на волне морального подъема. Однако, кроме этого, у луганцев, в отличие от харьковчан, есть еще хорошо поставленная игра.

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УПЛ. 26-й тур. 14.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Андрей Коваленко

"Металлист" 13:00 "Заря"

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Новости "Металлиста"

В минувшие выходные действительно случилось выдающееся событие. "Металлист" победил впервые с 15-го октября 2022-го года. Впервые за последние шесть туров удалось не пропустить. Впервые за каденцию Перицы Огненовича команда завоевала три очка по итогу одного матча.

Но это не помогло выбраться из зоны прямого вылета. Своей победой над "Львовом" "Металлист" практически отправил львовян в Первую лигу. Проблема в том, что сами харьковчане этим результатом не доказали, что достойны остаться в элите. Уж слишком много накопилось вопросов к качеству игры "Металлиста" по итогам предыдущих матчей.

Можно вспомнить относительно неплохие игры против "Колоса" и "Шахтера". Было проявление характера в матче с "Ворсклой". Но такие странные и безвольные поражения как от "Динамо" и "Днепра-1", такая ужасная игра в обороне как против "Вереса" сделали информационный фон вокруг "Металлиста" негативным. А тут еще и "Заря". Возможно, лучшая команда второго круга УПЛ по уровню демонстрируемого футбола.

Два игрока матч со "Львовом" закончили с небольшими повреждениями. Это Панасенко и Наумец. Еще раньше травмировался Бойчук. Неизвестно, в каком состоянии они находятся сейчас. Будет потеря и в центре защиты – из-за дисквалификации недоступен Порох.

Ориентировочный состав: Ермолов – Романюк, Пати, Мизюк, Коррал – Ралюченко, Демченко, Чидомере – Наумец, Картушов – Прядун

Новости "Зари"

"Заря" показывает хороший, качественный футбол, позволяющий команде претендовать на самые высокие места турнирной таблицы. И что очень важно в свете тех скандалов, которые есть вокруг "Днепра-1" и "Шахтера": "Заря" берет свое игрой. Без всяких намеков на судейскую лояльность.

Вопрос в том, хватит ли луганчан до конца чемпионата. Но эти вопросы, вероятно, актуально будет задавать позже, когда на календаре будут матчи с "Шахтером" и "Александрией". Ведь "Металлист" нужно побеждать по определению. В пяти последних турах у команды Ван Леувена пять побед. Такой темп должен принести успех и в Ужгороде.

Хотя команда не выступает в оптимальном составе. Мацапура, Кирюханцев, Данченко, Бурда и Чурко недоступны из-за травм. Зато возвращаются после дисквалификации Бражко и Имереков, являющиеся важными элементами в тренерских построениях "Зари". На матч 26-го тура отстраненных игроков у луганчан нет.

Ориентировочный состав: Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Снурницын – Шахов, Бражко, Булеца – Антюх, Русин – Герреро

"Металлист" - "Заря". Статистика личных встреч

В первом круге "Заря" победила 3:2. Весной 2022-го команды должны были сыграть в четвертьфинале Кубка Украины, но из-за российского вторжения игра так и не состоялась. Вот и вся история противостояния "Зари" и "Металлиста" / "Металла". А отношения с бывшим "Металлистом", который был до своего банкротства – это тема для другого разговора.

05.11.2022. 11-й тур

"Заря" - "Металлист" 3:2

Голы: Чурко 72, Мишнев 89, Шахов 90+3 - Подлепенец 58 (пен.), Панасенко 75

"Металлист" - "Заря". Последние матчи команд

Как уже было сказано, "Металлист" наконец-то сбросил с себя бремя безвыигрышной серии. В клубе надеются, что победа над "Львовом" станет точкой опоры в процессе изнурительной борьбы за выживание. Действительно ли это так – узнаем в обозримом будущем.

Команда не пропустила впервые за последние пять туров – это тоже факт. Но это может оказаться случайностью. Для разговоров о системности нужно еще несколько сухих поединков.

Если бы не поражение от "Кривбасса", которое произошло в начале апреля, у команды Ван Леувена была бы удивительная серия побед во всех весенних турах УПЛ. И уже сейчас было бы одинаковое количество очков с "Днепром-1". Но всегда и всюду выигрывать нельзя. Болельщики "Зари" должны быть довольны тем, что есть, ведь кроме почти образцового результата их команда демонстрирует сильный футбол. Здесь важно, чтобы этого темпа хватило до финиша соревнований.

"Металлист" - "Заря". Турнирное положение команд

Победа над "Львовом" важна прежде всего для психологии. Ибо в турнирном плане она не дала мгновенных дивидендов. "Металлист" продолжает находиться в зоне прямого вылета и без победы над "Зарей" по итогам 26-го тура оттуда не выберется.

"Заря" сократила отставание от второго места до трех баллов. То есть, цена вопрос – одна победа (но у "Днепра-1" лучшие показатели личных встреч). Еще не упущены шансы и на первое место. Но есть угроза в случае ошибок опуститься на четвертое, ведь "Динамо" есть "Динамо". Оно опасно всегда.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 26 19 6 1 60-18 +42 63 0 2 СК Днепр-1 25 18 4 3 56-21 +35 58 0 3 Заря 25 17 4 4 52-28 +24 55 0 4 Динамо 26 15 5 6 39-23 +16 50 0 5 ФК Александрия 25 9 12 4 37-30 +7 39 0 6 Колос 25 9 6 10 21-27 -6 33 0 7 Кривбасс 25 9 5 11 21-28 -7 32 0 8 Ворскла 25 8 6 11 29-35 -6 30 0 9 Черноморец 26 7 8 11 30-36 -6 29 0 10 Металлист 1925 25 5 12 8 20-38 -18 27 0 11 Ингулец 26 7 6 13 20-31 -11 27 0 12 ФК Минай 25 6 8 11 19-28 -9 26 0 13 Верес 25 6 6 13 30-38 -8 24 0 14 Рух 25 5 9 11 26-35 -9 24 0 15 Металлист 25 5 7 13 26-44 -18 22 0 16 ФК Львов 25 3 4 18 18-44 -26 13 0

"Металлист" - "Заря". Ставка и коэффициенты

"Металлист" - "Заря". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Зари" 2:0. "Заря" должна диктовать условия на футбольном поле. Команда Ван Леувена – более быстрая, более уверенная в себе, более искусная. Точно не менее мотивирована, чем "Металлист". Здесь нет второстепенных аспектов, которые были бы в пользу харьковчан. А в основных аспектах, чем можно считать уровень игры и футбола, "Заря" далеко впереди своего сегодняшнего соперника. Луганчане должны спокойно выигрывать даже с форой на "Металлист" (-1).