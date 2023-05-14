Минай - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.05.2023

Владимир Шаран после матча с "Шахтером" говорил, что это самая сильная команда УПЛ и по игровому рисунку, и по подбору исполнителей. И что она будет чемпионом страны. Такого же мнения тренер "Миная" придерживается в приватных непубличных разговорах. И если исходить из этой логики, то закарпатцы должны как минимум давать достойный бой "Днепру-1" в матче 26-го тура. Ведь несколькими неделями ранее дали этот бой "Шахтеру", сильнейшей, по мнению Шарана, команде УПЛ.

Но матч на матч не приходится. "Шахтер", возможно, и допустил некоторую недооценку соперника. Чего не должно быть со стороны "Днепра-1", который по-спортивному разозлился после потери очков с "Александрией". Еще одна потеря может стать подрывной для перспектив команды. И это то, чего хочет не допустить Александр Кучер.

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УПЛ. 26-й тур. 15.05.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Алексей Деревинский. Без ВАР

"Минай" 13:00 "Днепр-1"

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Новости "Миная"

Если бы чемпионат закончился после предыдущего тура, для "Миная" это было бы победой. Ибо удалось бы избежать не только прямого вылета, но и стыковых матчей за выживание. То есть та позиция, на которой 26-й тур "Минай" начинал (12-я) – окончательный ориентир для закарпатцев.

Команда продолжает двигаться к этому ориентиру, не отступая от собственного стиля: борьба, самоотдача, характер. Труднее получается в гостевых играх, а вот "Минай-Арена" понемногу превращается для ее хозяев в настоящую крепость. "Минай" только однажды проиграл здесь в этом сезоне с разницей в более чем один мяч – и уже успел отомстить "Ворскле" за это поражение.

Победа 2:0 над полтавчанами вызвала много эмоций в расположении "Миная". А ведь важен не только результат, но и качество продемонстрированного футбола. Возможно, это была самая лучшая игра закарпатцев в этом сезоне, хотя Владимир Шаран призывал быть с холодной головой. Пока не будет решена главная задача.

В матче с "Днепром-1" задачу по получению очков придется выполнять без дисквалифицированного Александра Мельника. Давно травмирован Воробчак.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Гончар, Немчанинов, Кравчук, Трубочкин – Витенчук, Петько, Твердохлеб – Булеза, Рогозинский – Вишневский

Новости "Днепра-1"

"Днепр-1" упустил очень удобную возможность вернуться на первое место турнирной таблицы. Для этого нужно было победить "Александрию", но днепряне добыли только ничью. В принципе, ничего страшного не произошло, если в тех матчах, которые остались до очного противостояния с "Шахтером", команда Кучера больше не будет ошибаться. Так что цена матча с "Минаем", как и всех последующих – возможность сохранить за собой статус претендента на чемпионство до самого конца сезона.

Александр Кучер после ничьей с "Александрией" говорил о том, что психологическое состояние его подопечных немного пошатнулось. И все же заверил, что к поединку с "Минаем" все будут в порядке. Но здесь вопрос, будут ли в порядке и сами тренеры после конфликта с александрийскими визави? Повод "отдохнуть" из-за дисквалификации получил ассистент Кучера Вадим Комардин. Среди игроков под отстранение подпал Александр Назаренко, но не из-за удаления, а из-за четвертой желтой карточки.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич – Бабенко, Рубчинский, Пихаленок – Бланко, Гуцуляк – Довбик

"Минай" - "Днепр-1". Статистика личных встреч

История этого противостояния началась для "Миная" очень весело, оптимистично. Осенью 2020-го года закарпатцы победили тогда команду Игора Йовичевича 3:2. А вот дальше инициативу захватил "Днепр-1": три подряд победы с по меньшей мере тремя забитыми мячами в каждой.

По состоянию на сегодняшний день "Днепр-1" выглядит безоговорочным фаворитом пары, противостояния. В трех последних матчах против него "Минай" забил только один гол.

"Минай" - "Днепр-1". Последние матчи команд

А помните ситуацию с не засчитанным голом "Миная" в ворота "Шахтера"? Если бы его засчитали (а забит он был по правилам) и игра закончилась бы со счетом 1:1, то беспроигрышная серия закарпатцев достигла бы пяти матчей. И это была бы абсолютно лучшая серия за все время выступлений в элите. Но нет. В истории поединок с "Шахтером" останется как проигрышный – и это единственная неудача подопечных Шарана за последние пять туров.

У "Днепра-1" прервалась отличная выигрышная серия, которая насчитывала четыре матча. Ничья с "Александрией" продолжила беспроигрышную серию, но сейчас ситуация такова, что распределение очков не может устраивать "Днепр-1" – только максимальное их достижение.

В следующих двух матчах будут "Колос" и "Ворскла", а дальше – выезд в гости к "Шахтеру".

"Минай" - "Днепр-1". Турнирное положение команд

"Минай" начинал тур вне зоны вылета и переходных матчей, но конкуренты взяли очки и опустили закарпатцев на опасный уровень. Так что самим тоже нужно брать баллы, добавлять. "Днепр-1" продолжает погоню за "Шахтером", который на первом месте, но должен не забывать и о "Заре", которая уступает ему только по дополнительным показателям.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 26 19 6 1 60-18 +42 63 0 2 СК Днепр-1 25 18 4 3 56-21 +35 58 0 3 Заря 26 18 4 4 57-28 +29 58 0 4 Динамо 26 15 5 6 39-23 +16 50 0 5 ФК Александрия 25 9 12 4 37-30 +7 39 0 6 Кривбасс 26 10 5 11 22-28 -6 35 0 7 Ворскла 26 9 6 11 31-35 -4 33 0 8 Колос 25 9 6 10 21-27 -6 33 0 9 Черноморец 26 7 8 11 30-36 -6 29 0 10 Верес 26 7 6 13 31-38 -7 27 0 11 Металлист 1925 26 5 12 9 20-39 -19 27 0 12 Ингулец 26 7 6 13 20-31 -11 27 0 13 ФК Минай 25 6 8 11 19-28 -9 26 0 14 Рух 26 5 9 12 26-36 -10 24 0 15 Металлист 26 5 7 14 26-49 -23 22 0 16 ФК Львов 26 3 4 19 18-46 -28 13 0

"Минай" - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 1:0. Сложный будет матч для обоих участников. Мало верится в то, что "Днепр-1" потеряет очки. Но есть основания полагать, что игра не будет такой, как в последних трех поединках между командами. То есть односторонней. Есть смысл в процессе ставки использовать фору (+1) на "Минай". Также напрашивается вариант с ничьей в одном из таймов.