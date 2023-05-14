Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 15.05.2023
Минай - Днепр-1: Прогноз и анонс матча ⋉ 15.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Владимир Шаран после матча с "Шахтером" говорил, что это самая сильная команда УПЛ и по игровому рисунку, и по подбору исполнителей. И что она будет чемпионом страны. Такого же мнения тренер "Миная" придерживается в приватных непубличных разговорах. И если исходить из этой логики, то закарпатцы должны как минимум давать достойный бой "Днепру-1" в матче 26-го тура. Ведь несколькими неделями ранее дали этот бой "Шахтеру", сильнейшей, по мнению Шарана, команде УПЛ.
Но матч на матч не приходится. "Шахтер", возможно, и допустил некоторую недооценку соперника. Чего не должно быть со стороны "Днепра-1", который по-спортивному разозлился после потери очков с "Александрией". Еще одна потеря может стать подрывной для перспектив команды. И это то, чего хочет не допустить Александр Кучер.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
УПЛ. 26-й тур. 15.05.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Алексей Деревинский. Без ВАР
"Минай" 13:00 "Днепр-1"
Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Spotrs
Новости "Миная"
Если бы чемпионат закончился после предыдущего тура, для "Миная" это было бы победой. Ибо удалось бы избежать не только прямого вылета, но и стыковых матчей за выживание. То есть та позиция, на которой 26-й тур "Минай" начинал (12-я) – окончательный ориентир для закарпатцев.
Команда продолжает двигаться к этому ориентиру, не отступая от собственного стиля: борьба, самоотдача, характер. Труднее получается в гостевых играх, а вот "Минай-Арена" понемногу превращается для ее хозяев в настоящую крепость. "Минай" только однажды проиграл здесь в этом сезоне с разницей в более чем один мяч – и уже успел отомстить "Ворскле" за это поражение.
Победа 2:0 над полтавчанами вызвала много эмоций в расположении "Миная". А ведь важен не только результат, но и качество продемонстрированного футбола. Возможно, это была самая лучшая игра закарпатцев в этом сезоне, хотя Владимир Шаран призывал быть с холодной головой. Пока не будет решена главная задача.
В матче с "Днепром-1" задачу по получению очков придется выполнять без дисквалифицированного Александра Мельника. Давно травмирован Воробчак.
Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Гончар, Немчанинов, Кравчук, Трубочкин – Витенчук, Петько, Твердохлеб – Булеза, Рогозинский – Вишневский
Новости "Днепра-1"
"Днепр-1" упустил очень удобную возможность вернуться на первое место турнирной таблицы. Для этого нужно было победить "Александрию", но днепряне добыли только ничью. В принципе, ничего страшного не произошло, если в тех матчах, которые остались до очного противостояния с "Шахтером", команда Кучера больше не будет ошибаться. Так что цена матча с "Минаем", как и всех последующих – возможность сохранить за собой статус претендента на чемпионство до самого конца сезона.
Александр Кучер после ничьей с "Александрией" говорил о том, что психологическое состояние его подопечных немного пошатнулось. И все же заверил, что к поединку с "Минаем" все будут в порядке. Но здесь вопрос, будут ли в порядке и сами тренеры после конфликта с александрийскими визави? Повод "отдохнуть" из-за дисквалификации получил ассистент Кучера Вадим Комардин. Среди игроков под отстранение подпал Александр Назаренко, но не из-за удаления, а из-за четвертой желтой карточки.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич – Бабенко, Рубчинский, Пихаленок – Бланко, Гуцуляк – Довбик
"Минай" - "Днепр-1". Статистика личных встреч
История этого противостояния началась для "Миная" очень весело, оптимистично. Осенью 2020-го года закарпатцы победили тогда команду Игора Йовичевича 3:2. А вот дальше инициативу захватил "Днепр-1": три подряд победы с по меньшей мере тремя забитыми мячами в каждой.
По состоянию на сегодняшний день "Днепр-1" выглядит безоговорочным фаворитом пары, противостояния. В трех последних матчах против него "Минай" забил только один гол.
"Минай" - "Днепр-1". Последние матчи команд
А помните ситуацию с не засчитанным голом "Миная" в ворота "Шахтера"? Если бы его засчитали (а забит он был по правилам) и игра закончилась бы со счетом 1:1, то беспроигрышная серия закарпатцев достигла бы пяти матчей. И это была бы абсолютно лучшая серия за все время выступлений в элите. Но нет. В истории поединок с "Шахтером" останется как проигрышный – и это единственная неудача подопечных Шарана за последние пять туров.
У "Днепра-1" прервалась отличная выигрышная серия, которая насчитывала четыре матча. Ничья с "Александрией" продолжила беспроигрышную серию, но сейчас ситуация такова, что распределение очков не может устраивать "Днепр-1" – только максимальное их достижение.
В следующих двух матчах будут "Колос" и "Ворскла", а дальше – выезд в гости к "Шахтеру".
"Минай" - "Днепр-1". Турнирное положение команд
"Минай" начинал тур вне зоны вылета и переходных матчей, но конкуренты взяли очки и опустили закарпатцев на опасный уровень. Так что самим тоже нужно брать баллы, добавлять. "Днепр-1" продолжает погоню за "Шахтером", который на первом месте, но должен не забывать и о "Заре", которая уступает ему только по дополнительным показателям.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|26
|19
|6
|1
|60-18
|+42
|63
|0
|2
|СК Днепр-1
|25
|18
|4
|3
|56-21
|+35
|58
|0
|3
|Заря
|26
|18
|4
|4
|57-28
|+29
|58
|0
|4
|Динамо
|26
|15
|5
|6
|39-23
|+16
|50
|0
|5
|ФК Александрия
|25
|9
|12
|4
|37-30
|+7
|39
|0
|6
|Кривбасс
|26
|10
|5
|11
|22-28
|-6
|35
|0
|7
|Ворскла
|26
|9
|6
|11
|31-35
|-4
|33
|0
|8
|Колос
|25
|9
|6
|10
|21-27
|-6
|33
|0
|9
|Черноморец
|26
|7
|8
|11
|30-36
|-6
|29
|0
|10
|Верес
|26
|7
|6
|13
|31-38
|-7
|27
|0
|11
|Металлист 1925
|26
|5
|12
|9
|20-39
|-19
|27
|0
|12
|Ингулец
|26
|7
|6
|13
|20-31
|-11
|27
|0
|13
|ФК Минай
|25
|6
|8
|11
|19-28
|-9
|26
|0
|14
|Рух
|26
|5
|9
|12
|26-36
|-10
|24
|0
|15
|Металлист
|26
|5
|7
|14
|26-49
|-23
|22
|0
|16
|ФК Львов
|26
|3
|4
|19
|18-46
|-28
|13
|0
"Минай" - "Днепр-1". Ставка и коэффициенты
"Минай" - "Днепр-1". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Днепра-1" 1:0. Сложный будет матч для обоих участников. Мало верится в то, что "Днепр-1" потеряет очки. Но есть основания полагать, что игра не будет такой, как в последних трех поединках между командами. То есть односторонней. Есть смысл в процессе ставки использовать фору (+1) на "Минай". Также напрашивается вариант с ничьей в одном из таймов.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Определился первый клуб, который войдет в УПЛ из Первой лиги в следующем сезоне
- УПЛ. Металлист - Заря 0:5. Уничтожение
- Россияне дважды за ночь атаковали Тернопольщину. В том числе повреждены 12 домов
- Ингулец - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.05.2023
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО