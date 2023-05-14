Верес - Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч УПЛ 14.05.2023

Борьба за место под солнцем в УПЛ достигает своего апогея. Никто не хочет рисковать в переходных матчах с представителями Первой лиги, где в соперниках могут оказаться вполне боеспособные коллективы. Нужно постараться, чтобы выскочить из опасной зоны. При этом плотность в турнирной таблице такова, что "Черноморец" после вчерашней победы оказался на 9-м месте, а "Ингулец" по итогам тура может упасть на 13-ю строчку. Окно возможностей максимально открыто как для "Вереса", так и для "Металлиста 1925". Вопрос в том, кто же в него вскочит.

VBET лига. 26-й тур

14 мая. Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" 14:00 "Металлист 1925"

Арбитр: Александр Соловьян

Телетрансляция – OTT-платформа Setanta Sports

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Новости команд

"Верес"

Ровенская команда после поражения от "Колоса" в прошлом туре решила взять за основу опыт Кополовца и всем составом поехала искать вдохновение на этот матч в Берестечко. Это знаковое место в истории Украины, где произошла одна из самых больших битв периода освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого. В конце концов, погулять по музею и подумать о смысле бытия в храме – это тоже способ сбросить нервное напряжение.

Факт, что "Верес" остается худшей командой чемпионата по результатам на собственном поле, не может не давить. Шесть набранных очков при условии, что команда играет на реконструированной арене и часто с реальными болельщиками на трибунах, говорит сами за себя.

Что касается состава, то изменения могут быть, если Юрий Вирт решит заменить Балана на Гагуна. Денис в прошлом туре забил в свои ворота, это может влиять и сейчас. Вопрос здоров ли Станислав Шарай. Если да, то в резерве останется либо Клец, либо Лебеденко. Ну и снова возможна ротация в нападении – Шестакова с Гайдучиком. Игроки примерно равноценны – это попытка угадать, когда у одного из них будет лучший день.

Ориентировочный состав "Вереса": Ющишин – Гагун, Курко, Вовченко, Пасич – Кучеров, Клец – Близниченко, Лебеденко, В. Шарай – Гайдучик

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"Металлист 1925"

Харьковчане ничего не смогли противопоставить "Заре" в прошлом туре – луганчане прервали их серию из четырех матчей без поражений. Впрочем, стоит помнить, что в Киеве "Металлист 1925" играл без целого ряда основных исполнителей. По крайней мере, часть из них на игру с "Вересом" вернется.

Не будет голкипера Дениса Сидоренко, который поединок с "Зарей" не доиграл из-за травмы. Но восстановился Олег Мозиль, если его форма недостаточна, в игру вступит 19-летний Игорь Потимков. Евгений Ткачук отбыл дисквалификацию, поэтому должен вернуться в центр защиты. Справа наконец-то сыграет Жичиков, пропускавший тур из-за болезни. Наконец-то тренируется в полную силу Вачиберадзе – его присутствие в центре поля существенно поможет.

Вне заявки остается основной форвард Бычек, зато есть надежда, что вернется Дмитренко. На острие атаки приходится рассчитывать на неопытных Чирука или Островского. Впрочем, можно прибегнуть к эксперименту и назначить центральным нападающим одного из вингеров.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль – Жичиков, Курило, Е.Ткачук, Рудавский – Кравченко, Габелок, Вачиберадзе – Ременюк, Р.Русин, Дмитренко

Статистика противостояния

Эти команды вместе выходили из Первой в Премьер-лигу в сезоне 2020/21. Тогда же состоялись первые встречи. В общем, по состоянию на сегодняшний день, было сыграно 4 поединка – дважды побеждал "Верес", однажды "Металлист 1925", однажды фиксировалась ничья. Что интересно, обе победы ровенцев состоялись на уровне УПЛ – в первом круге этого чемпионата они разгромили харьковчан 1:4.

Последние матчи

"Верес"

08.05.2023. "Верес" – "Колос" 0:1

03.05.2023. "Заря" – "Верес" 1:0

28.04.2023. "Верес" – "Львов" 3:2

22.04.2023. "Верес" – "Минай" 1:1

15.04.2023. "Металлист" – "Верес" 5:5

"Металлист 1925"

08.05.2023. "Заря" – "Металлист 1925" 3:0

04.05.2023. "Металлист 1925" – "Рух" 0:0

29.04.2023. "Минай" – "Металлист 1925" 1:1

23.04.2025. "Львов" – "Металлист 1925" 0:2

15.04.2023. "Металлист 1925" – "Александрия" 0:0

Турнирное положение

Если "Верес" победит, то обойдется сразу три клуба в турнирной таблице, а именно "Минай", "Ингулец" и собственно "Металлист 1925". Харьковчане же могут опуститься в зону переходных матчей, если в понедельник закарпатцы отберут очки у "Днепра-1", или "Рух" победит "Кривбасс".

Котировки букмекеров

Прогноз на матч

Букмекеры явно отдают предпочтение "Вересу", но здесь следует быть осторожными. Возвращения нескольких ранее недоступных игроков существенно улучшают кадровый потенциал харьковской команды. При этом на выезде меньше нее проигрывали только "Шахтер", "Днепр-1" и "Динамо". Восемь из 13 сыгранных на чужом поле поединков "Металлист 1925" завершил вничью. Учитывая эти факторы, а также неумение "Вереса" играть на собственном поле, предположим, что гости не проиграют. Прогноз – ничья 1:1.