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Колос - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 15.05.2023
Чего ждать от матча Колос - Александрия, 26-й тур Украинской Премьер-лиги, 15 мая 2023
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Нельзя утверждать, что в случае победы "Александрии" в этом туре борьба за пятое место завершится. Еще будет оставаться четыре тура – достаточно большая дистанция для набора очков. Но у команды Ротаня будет огромное преимущество над преследователями и она сможет закрыть вопрос уже совсем скоро. Но если успех будет праздновать "Колос", тогда интрига выйдет на принципиально другой уровень.
VBET лига. 26-й тур
15 мая. Ковалевка. Стадион "Колос"
"Колос" 15:00 "Александрия"
Арбитр: Роман Блавацкий
Телетрансляция – Setanta Sports
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Новости команд
"Колос"
Ковалевская команда прервала серию поражений невнятной победой над "Вересом". Но в этом случае игра была второстепенной – подопечным Вишняка важно было удержаться в числе претендентов на еврокубки и с задачей они справились.
В Ровно удалось победить без Чоботенко – его в центре заменил номинально фланговый игрок Черноморец. Теперь Сергей снова в игре и должен выйти в паре с Новаком. Только вернулся после травмы Безбородько, как сразу заработал четвертую желтую карту, поэтому на этот матч он будет недоступным. Остается Лысенко, Исаенко или Попов Вишняком используется только в качестве резерва.
Интересно, что против "Вереса" в основе выходил Велетень и отыграл весьма неплохо. Пожалуй, его снова следует ожидать в основе, несмотря на то что восстановился Мякушко.
Ориентировочный состав "Колоса": Волынец – Кравченко, Чоботенко, Новак, Черноморец – Милько, Ореховский – Ильин, Болбат, Велетень – Лысенко
"Александрия"
Команда Руслана Ротаня продолжает играть в ничьи. Но после двух последних матчей это уже не выглядит как нечто плохое – все же "Александрия" поочередно выстояла в противостояниях с "Шахтером" и "Днепром-1". Кстати, Руслана Петровича на скамье на этот раз не будет – он же получил красную во время противостояния с днепрянами.
Не будет в основе и Сергея Рыбалки, который тоже дисквалифицирован за четыре желтых. И это проблема, потому что в последнее время он был очень полезен в командной игре и ассистировал партнерам. Учитывая травмы Цурикова, Калитвинцева и Третьякова, тренерскому штабу приходится работать с ограниченным кадровым ресурсом. Не от хорошей же судьбы на острие выходит Ковалец. К слову, именно Кирилл, скорее всего, опустится в центр поля, чтобы компенсировать отсутствие Рыбалки, а форварда сыграет либо Мустафаев, либо Кулаков.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко – Скорко, Логинов, Бабогло, Копина – Михайленко – Кожушко, Ковалец, Сигеев, Мирошниченко – Кулаков
История противостояния
Эти соперники сыграли между собой восемь официальных поединков и выиграли по три раза, еще дважды фиксировалась ничья. В последних двух матчах побеждала "Александрия", при этом встреча в текущем чемпионате завершилась разгромом со счетом 4:1.
"Колос" – "Александрия": +3 =2 -3, общий счет 11:13
Последние матчи
"Колос"
- 08.05.2023. "Верес" – "Колос" 0:1
- 03.05.2023. "Черноморец" - "Колос" 3:0
- 28.04.2023. "Колос" - "Шахтер" 1:3
- 21.04.2023. "Колос" - "Заря" 0:1
- 14.04.2023. "Ингулец" - "Колос" 0:1
"Александрия"
- 11.05.2023. "Днепр-1" – "Александрия" 1:1
- 07.05.2023. "Александрия" – "Шахтер" 1:1
- 03.05.2023. "Львов" – "Александрия" 0:1
- 29.04.2023. "Кривбасс" – "Александрия" 2:1
- 24.04.2023. "Александрия" – "Ингулец" 0:0
Турнирное положение
"Александрия" занимает пятое место и догнать "Динамо" уже вряд ли сможет. А вот потерять свою позицию вполне В случае поражения "Колос" приблизится на расстояние трех очков.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|4
|Динамо
|26
|15
|5
|6
|39-23
|+16
|50
|5
|ФК Александрия
|25
|9
|12
|4
|37-30
|+7
|39
|6
|Кривбасс
|26
|10
|5
|11
|22-28
|-6
|35
|7
|Ворскла
|26
|9
|6
|11
|31-35
|-4
|33
|8
|Колос
|25
|9
|6
|10
|21-27
|-6
|33
|9
|Черноморец
|26
|7
|8
|11
|30-36
|-6
|29
Котировки букмекеров
Прогноз на матч Колос – Александрия
Букмекеры видят фаворитом гостей и это логично исходит из последних результатов. Но тяжелый календарь в последних турах будет играть против команды Ротаня. Изнурительная игра против "Шахтера", потом переезд в Ужгород на бой с "Днепром-1", дорога в Киев – хватит ли сил? Есть мнение, что "Колос" в этом поединке как минимум не проиграет. Но рассчитывать на голевую феерию не стоит – эти команды забивали больше одного гола за матч еще в начале апреля.
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