Колос - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 15.05.2023

Нельзя утверждать, что в случае победы "Александрии" в этом туре борьба за пятое место завершится. Еще будет оставаться четыре тура – достаточно большая дистанция для набора очков. Но у команды Ротаня будет огромное преимущество над преследователями и она сможет закрыть вопрос уже совсем скоро. Но если успех будет праздновать "Колос", тогда интрига выйдет на принципиально другой уровень.

VBET лига. 26-й тур

15 мая. Ковалевка. Стадион "Колос"

"Колос" 15:00 "Александрия"

Арбитр: Роман Блавацкий

Телетрансляция – Setanta Sports

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Новости команд

"Колос"

Ковалевская команда прервала серию поражений невнятной победой над "Вересом". Но в этом случае игра была второстепенной – подопечным Вишняка важно было удержаться в числе претендентов на еврокубки и с задачей они справились.

В Ровно удалось победить без Чоботенко – его в центре заменил номинально фланговый игрок Черноморец. Теперь Сергей снова в игре и должен выйти в паре с Новаком. Только вернулся после травмы Безбородько, как сразу заработал четвертую желтую карту, поэтому на этот матч он будет недоступным. Остается Лысенко, Исаенко или Попов Вишняком используется только в качестве резерва.

Интересно, что против "Вереса" в основе выходил Велетень и отыграл весьма неплохо. Пожалуй, его снова следует ожидать в основе, несмотря на то что восстановился Мякушко.

Ориентировочный состав "Колоса": Волынец – Кравченко, Чоботенко, Новак, Черноморец – Милько, Ореховский – Ильин, Болбат, Велетень – Лысенко

"Александрия"

Команда Руслана Ротаня продолжает играть в ничьи. Но после двух последних матчей это уже не выглядит как нечто плохое – все же "Александрия" поочередно выстояла в противостояниях с "Шахтером" и "Днепром-1". Кстати, Руслана Петровича на скамье на этот раз не будет – он же получил красную во время противостояния с днепрянами.

Не будет в основе и Сергея Рыбалки, который тоже дисквалифицирован за четыре желтых. И это проблема, потому что в последнее время он был очень полезен в командной игре и ассистировал партнерам. Учитывая травмы Цурикова, Калитвинцева и Третьякова, тренерскому штабу приходится работать с ограниченным кадровым ресурсом. Не от хорошей же судьбы на острие выходит Ковалец. К слову, именно Кирилл, скорее всего, опустится в центр поля, чтобы компенсировать отсутствие Рыбалки, а форварда сыграет либо Мустафаев, либо Кулаков.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко – Скорко, Логинов, Бабогло, Копина – Михайленко – Кожушко, Ковалец, Сигеев, Мирошниченко – Кулаков

История противостояния

Эти соперники сыграли между собой восемь официальных поединков и выиграли по три раза, еще дважды фиксировалась ничья. В последних двух матчах побеждала "Александрия", при этом встреча в текущем чемпионате завершилась разгромом со счетом 4:1.

"Колос" – "Александрия": +3 =2 -3, общий счет 11:13

Последние матчи

"Колос"

08.05.2023. "Верес" – "Колос" 0:1

03.05.2023. "Черноморец" - "Колос" 3:0

28.04.2023. "Колос" - "Шахтер" 1:3

21.04.2023. "Колос" - "Заря" 0:1

14.04.2023. "Ингулец" - "Колос" 0:1

"Александрия"

11.05.2023. "Днепр-1" – "Александрия" 1:1

07.05.2023. "Александрия" – "Шахтер" 1:1

03.05.2023. "Львов" – "Александрия" 0:1

29.04.2023. "Кривбасс" – "Александрия" 2:1

24.04.2023. "Александрия" – "Ингулец" 0:0

Турнирное положение

"Александрия" занимает пятое место и догнать "Динамо" уже вряд ли сможет. А вот потерять свою позицию вполне В случае поражения "Колос" приблизится на расстояние трех очков.

# Команда И В Н П М РМ О 4 Динамо 26 15 5 6 39-23 +16 50 5 ФК Александрия 25 9 12 4 37-30 +7 39 6 Кривбасс 26 10 5 11 22-28 -6 35 7 Ворскла 26 9 6 11 31-35 -4 33 8 Колос 25 9 6 10 21-27 -6 33 9 Черноморец 26 7 8 11 30-36 -6 29

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Колос – Александрия

Букмекеры видят фаворитом гостей и это логично исходит из последних результатов. Но тяжелый календарь в последних турах будет играть против команды Ротаня. Изнурительная игра против "Шахтера", потом переезд в Ужгород на бой с "Днепром-1", дорога в Киев – хватит ли сил? Есть мнение, что "Колос" в этом поединке как минимум не проиграет. Но рассчитывать на голевую феерию не стоит – эти команды забивали больше одного гола за матч еще в начале апреля.