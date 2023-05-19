Заря - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.05.2023

Понятно, что в конце сезона для команды, борющейся за определенные турнирные цели, не важных матчей не бывает. Но бывают матчи самые важные среди важных. Именно такой для "Зари" – против "Ингульца". В случае победы и осечки "Динамо" в поединке с "Александрией" луганчане обеспечат себе минимум третье место. А с ним – и групповой этап еврокубков. И это позволит в трех последних турах в попытке зацепиться за зону Лиги чемпионов не оглядываться назад.

"Ингулец" также не имеет возможностей для маневров. Был период, когда команда Ковальца занимала удобную позицию в середине турнирной таблицы, но нынче петровчане близки к зоне вылета/переходных матчей. Так что очки брать надо. Тем более, после серии неудачных результатов.

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УПЛ. 27-й тур. 20.05.2023

Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского

Арбитр в поле – Александр Омельченко

"Заря" 14:00 "Ингулец"

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Новости "Зари"

"Заре" до конца чемпионата еще предстоит сыграть против "Шахтера" и "Александрии" – команд из топ-5 турнирной таблицы. Так что против "Ингульца", как и против "Миная" чуть позже, - нет других вариантов, кроме побед. Банальные вещи, но актуальные. Команда Ван Леувена проводит хороший сезон и именно в матчах против таких соперников должны решать задачу-минимум. А вот с прямыми конкурентами будут битвы за какие-нибудь исторические достижения.

Новых кадровых забот накануне игры с "Ингульцом" тренерский штаб "Зари" не получил. Уже давно вне игры находятся Данченко, Мацапура, Кирюханцев, Чурко. Травмированных и дисквалифицированных не прибавилось после выезда в гости к "Металлисту" (5:0). В том матче, кстати, "Заря" завоевала легкие три очка. Весь второй тайм команда Ван Леувена, по сути, отдыхала.

Важный нюанс – угроза дисквалификаций. В следующем туре "Зари" играть против "Шахтера", а на карточках "висят" четверо игроков основного состава: Герреро, Антюх, Русин и Батагов. Этим футболистам нужно быть максимально осмотрительными.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Шахов, Бражко, Булеца – Антюх, Русин – Герреро

Новости "Ингульца"

Приход Сергея Ковальца встряхнул команду, "Ингулец" выдал несколько неожиданно приятных для себя результатов. Но в последнее время все откатилось туда, где было раньше. В таблице команда сползла поближе к опасной зоне, серия без побед насчитывает уже пять матчей.

Не только без побед, но и без забитых голов. В последний раз петровчане отмечались взятием ворот 14-го апреля. Не помогает даже широкая ротация, которую Ковалец применил после поражения от "Руха". Тогда в основном составе на матч с "Шахтером" появилось сразу девять новых футболистов.

Против "Зари" точно не поможет удаленный в прошлой игре Алексей Паламарчук. Однако он все равно не является основным голкипером "Ингульца" во втором круге. В ворота вернется Билык. Очевидно, с первых минут должны также сыграть Ковалев, Кухарук, Резепов, Поспелов, Нагиев, возможно, Одарюк. Все они отдыхали в матче с "Шахтером".

Ориентировочный состав "Ингульца": Билык – Нагиев, Ковалев, Кучеренко, Поспелов, Смоляков – Кухарук, Клименко – Запорожец, Козак – Резепов

"Заря" - "Ингулец". Статистика личных встреч

Невероятно, но факт: в первом круге "Ингулец" "Зарю" победил 1:0. Этих трех очков луганцам сейчас очень не хватает, но главное не допустить еще одной потери. В целом, команду из Петрового нельзя называть удобным для "Зари" соперником: из шести матчей выиграть удалось только половину.

"Заря" - "Ингулец". Последние матчи команд

Безупречная статистика последних матчей "Зари" вдохновляет болельщиков этой команды верить в историческое достижение. А историческим, безусловно, станет финиш на одном из первых двух мест таблицы. "Заря", кстати, в пяти последних матчах не только не понесла ни одной потери, но и пропустила только один гол. При тринадцати забитых. Уверенная хода.

Совершенно противоположная статистика – у "Ингульца". Ни одной победы в последних пяти матчах, ни одного забитого мяча. Спасает, что дважды команде Ковальца удалось и не пропустить, что в итоге принесло два очка в таблицу (за период последних пяти поединков). Без этого "Ингулец" был бы в зоне переходных матчей.

"Заря" - "Ингулец". Турнирное положение команд

Хотя сейчас преимущество над опасной зоной сугубо минимальное: "Минай" отстает на одно очко (сыграет в один день с "Ингульцом"). "Верес" в этом туре уже потерпел поражение, поэтому даже ничья гарантирует команде Ковальца прогресс в турнирной таблице. Победа – и подавно.

"Заре" три очка могут обеспечить третье место. Это при условии, что "Динамо" не победит "Александрию". А главное – сохранится "статус-кво" с "Днепром-1" и "Шахтером", против которых будет заруба на финишной прямой.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 27 20 6 1 62-19 +43 66 0 2 СК Днепр-1 27 20 4 3 59-22 +37 64 0 3 Заря 26 18 4 4 57-28 +29 58 0 4 Динамо 26 15 5 6 39-23 +16 50 0 5 ФК Александрия 26 10 12 4 39-30 +9 42 0 6 Ворскла 27 10 6 11 32-35 -3 36 0 7 Кривбасс 27 10 5 12 22-29 -7 35 0 8 Колос 27 9 6 12 22-31 -9 33 0 9 Черноморец 26 7 8 11 30-36 -6 29 0 10 Верес 27 7 6 14 32-40 -8 27 0 11 Металлист 1925 26 5 12 9 20-39 -19 27 0 12 Ингулец 26 7 6 13 20-31 -11 27 0 13 ФК Минай 26 6 8 12 19-29 -10 26 0 14 Рух 26 5 9 12 26-36 -10 24 0 15 Металлист 26 5 7 14 26-49 -23 22 0 16 ФК Львов 26 3 4 19 18-46 -28 13 0

"Заря" - "Ингулец". Ставка и коэффициенты

"Заря" - "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Зари" 2:0. Это не будет такой легкий матч, как неделю назад против "Металлиста". Однако по логике предматчевых ожиданий не должно быть и особых проблем. "Заря" – быстрая, комбинационная команда, которой едва ли не легче всех среди участников текущего чемпионата дается взламывать насыщенные обороны. И точно наоборот – для "Ингульца"; забитые мячи даются сложно. Предлагаем сделать ставку на "обе забьют – нет".