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Заря - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.05.2023
Заря - Ингулец: Прогноз и анонс матча ⋉ 20.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Ингулец
Понятно, что в конце сезона для команды, борющейся за определенные турнирные цели, не важных матчей не бывает. Но бывают матчи самые важные среди важных. Именно такой для "Зари" – против "Ингульца". В случае победы и осечки "Динамо" в поединке с "Александрией" луганчане обеспечат себе минимум третье место. А с ним – и групповой этап еврокубков. И это позволит в трех последних турах в попытке зацепиться за зону Лиги чемпионов не оглядываться назад.
"Ингулец" также не имеет возможностей для маневров. Был период, когда команда Ковальца занимала удобную позицию в середине турнирной таблицы, но нынче петровчане близки к зоне вылета/переходных матчей. Так что очки брать надо. Тем более, после серии неудачных результатов.
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УПЛ. 27-й тур. 20.05.2023
Киев. Стадион "Динамо" им. Лобановского
Арбитр в поле – Александр Омельченко
"Заря" 14:00 "Ингулец"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab
Новости "Зари"
"Заре" до конца чемпионата еще предстоит сыграть против "Шахтера" и "Александрии" – команд из топ-5 турнирной таблицы. Так что против "Ингульца", как и против "Миная" чуть позже, - нет других вариантов, кроме побед. Банальные вещи, но актуальные. Команда Ван Леувена проводит хороший сезон и именно в матчах против таких соперников должны решать задачу-минимум. А вот с прямыми конкурентами будут битвы за какие-нибудь исторические достижения.
Новых кадровых забот накануне игры с "Ингульцом" тренерский штаб "Зари" не получил. Уже давно вне игры находятся Данченко, Мацапура, Кирюханцев, Чурко. Травмированных и дисквалифицированных не прибавилось после выезда в гости к "Металлисту" (5:0). В том матче, кстати, "Заря" завоевала легкие три очка. Весь второй тайм команда Ван Леувена, по сути, отдыхала.
Важный нюанс – угроза дисквалификаций. В следующем туре "Зари" играть против "Шахтера", а на карточках "висят" четверо игроков основного состава: Герреро, Антюх, Русин и Батагов. Этим футболистам нужно быть максимально осмотрительными.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Шахов, Бражко, Булеца – Антюх, Русин – Герреро
Новости "Ингульца"
Приход Сергея Ковальца встряхнул команду, "Ингулец" выдал несколько неожиданно приятных для себя результатов. Но в последнее время все откатилось туда, где было раньше. В таблице команда сползла поближе к опасной зоне, серия без побед насчитывает уже пять матчей.
Не только без побед, но и без забитых голов. В последний раз петровчане отмечались взятием ворот 14-го апреля. Не помогает даже широкая ротация, которую Ковалец применил после поражения от "Руха". Тогда в основном составе на матч с "Шахтером" появилось сразу девять новых футболистов.
Против "Зари" точно не поможет удаленный в прошлой игре Алексей Паламарчук. Однако он все равно не является основным голкипером "Ингульца" во втором круге. В ворота вернется Билык. Очевидно, с первых минут должны также сыграть Ковалев, Кухарук, Резепов, Поспелов, Нагиев, возможно, Одарюк. Все они отдыхали в матче с "Шахтером".
Ориентировочный состав "Ингульца": Билык – Нагиев, Ковалев, Кучеренко, Поспелов, Смоляков – Кухарук, Клименко – Запорожец, Козак – Резепов
"Заря" - "Ингулец". Статистика личных встреч
Невероятно, но факт: в первом круге "Ингулец" "Зарю" победил 1:0. Этих трех очков луганцам сейчас очень не хватает, но главное не допустить еще одной потери. В целом, команду из Петрового нельзя называть удобным для "Зари" соперником: из шести матчей выиграть удалось только половину.
"Заря" - "Ингулец". Последние матчи команд
Безупречная статистика последних матчей "Зари" вдохновляет болельщиков этой команды верить в историческое достижение. А историческим, безусловно, станет финиш на одном из первых двух мест таблицы. "Заря", кстати, в пяти последних матчах не только не понесла ни одной потери, но и пропустила только один гол. При тринадцати забитых. Уверенная хода.
Совершенно противоположная статистика – у "Ингульца". Ни одной победы в последних пяти матчах, ни одного забитого мяча. Спасает, что дважды команде Ковальца удалось и не пропустить, что в итоге принесло два очка в таблицу (за период последних пяти поединков). Без этого "Ингулец" был бы в зоне переходных матчей.
"Заря" - "Ингулец". Турнирное положение команд
Хотя сейчас преимущество над опасной зоной сугубо минимальное: "Минай" отстает на одно очко (сыграет в один день с "Ингульцом"). "Верес" в этом туре уже потерпел поражение, поэтому даже ничья гарантирует команде Ковальца прогресс в турнирной таблице. Победа – и подавно.
"Заре" три очка могут обеспечить третье место. Это при условии, что "Динамо" не победит "Александрию". А главное – сохранится "статус-кво" с "Днепром-1" и "Шахтером", против которых будет заруба на финишной прямой.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|27
|20
|6
|1
|62-19
|+43
|66
|0
|2
|СК Днепр-1
|27
|20
|4
|3
|59-22
|+37
|64
|0
|3
|Заря
|26
|18
|4
|4
|57-28
|+29
|58
|0
|4
|Динамо
|26
|15
|5
|6
|39-23
|+16
|50
|0
|5
|ФК Александрия
|26
|10
|12
|4
|39-30
|+9
|42
|0
|6
|Ворскла
|27
|10
|6
|11
|32-35
|-3
|36
|0
|7
|Кривбасс
|27
|10
|5
|12
|22-29
|-7
|35
|0
|8
|Колос
|27
|9
|6
|12
|22-31
|-9
|33
|0
|9
|Черноморец
|26
|7
|8
|11
|30-36
|-6
|29
|0
|10
|Верес
|27
|7
|6
|14
|32-40
|-8
|27
|0
|11
|Металлист 1925
|26
|5
|12
|9
|20-39
|-19
|27
|0
|12
|Ингулец
|26
|7
|6
|13
|20-31
|-11
|27
|0
|13
|ФК Минай
|26
|6
|8
|12
|19-29
|-10
|26
|0
|14
|Рух
|26
|5
|9
|12
|26-36
|-10
|24
|0
|15
|Металлист
|26
|5
|7
|14
|26-49
|-23
|22
|0
|16
|ФК Львов
|26
|3
|4
|19
|18-46
|-28
|13
|0
"Заря" - "Ингулец". Ставка и коэффициенты
"Заря" - "Ингулец". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Зари" 2:0. Это не будет такой легкий матч, как неделю назад против "Металлиста". Однако по логике предматчевых ожиданий не должно быть и особых проблем. "Заря" – быстрая, комбинационная команда, которой едва ли не легче всех среди участников текущего чемпионата дается взламывать насыщенные обороны. И точно наоборот – для "Ингульца"; забитые мячи даются сложно. Предлагаем сделать ставку на "обе забьют – нет".
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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