Рух - ФК Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 мая 2023

Наконец-то мы дождались! Дождались настоящего львовского дерби, каким оно должно быть, и до которого раньше команды явно не дотягивали.

"Рух" против "Львова"! "Львов" против "Руха"! Битва за Львов, когда на кон поставлено все, ну или почти все.

В 27-м туре "Рух" примет "Львов" и я лично жду этот матч с каким-то маниакальным ожиданием настоящего дерби, финала, когда остаться должен только один.

Потому что все очень просто: "Львов" фактически вылетел, но все еще может сохранить хотя бы теоретические шансы зацепиться за УПЛ. Пусть даже и не зацепиться, то прихватить с собой в ад ПФЛ и своих соседей, для которых потеря очков также может оказаться критичной.

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Ну а "Руху", чтобы остаться, нужно обыгрывать соперника (ну а где еще, как не в этом матче), и при этом еще руховцы официально отцепят от УПЛ своих соседей. Чем не двойное наслаждение?

Поэтому это именно тот вариант, когда точно "буде бій"! В это просто хочется верить.

"Рух" (Львов) – ФК "Львов"

VBET-лига. 27-й тур

21 мая, Львов, Стадион "Арена Львов"

Арбитр: Максим Козыряцкий

ТВ-трансляция: "УНИАН"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Рух": последние новости

У "Руха, по сравнению со "Львовм", все более-менее стабильно, если такое слово применимо к борцу за выживание. Команда кое-где берет очки, что позволяет балансировать по лезвию бритвы.

Руководство доверяет тренерскому штабу Виталия Пономарева, да и что делать, если именно это самое руководство поставило тренера спасать команду от вылета.

В любом случае, три очка в матче с почти почившим соперником будут отличным подспорьем для дальнейшей борьбы.

Это понимает и команда и тренер, который старается не нагнетать "дербийные" страсти, а говорит лишь о турнирных раскладах.

"Серьезно готовимся. Ребята, в принципе, работают на должном уровне. Не могу сказать, что есть какая-то недооценка "Львова", все очень серьезно настраиваются, ведь осознают, что впереди - ответственная игра. "Львов" - неуступчивая команда, мы проиграли в матче первого круга. Поэтому, конечно, надо сейчас победить, доказать, что мы не слабая команда, а сильнее. Поэтому отнюдь не может быть недооценки, наоборот - надо очень серьезно готовиться и настраиваться, - заявлел тренер пред игрой.

Ориентировочный состав Руха: Панькив, Лях, Слюбик, Дидык, Роман, Пидгурский, Таллес, Притула, Соломон, Альваренга, Климчук

"Львов": последние новости

У "Львова" все плохо. И не просто плохо, а суицидально плохо. Команда стоит на вылет и вряд ли что ей сможет помешать вылететь. Математические шансы у "сене-золотых львов" зацепиться за 13-е, переходное место еще есть, но вы в это верите? Вот и в клубе, похоже, не верят.

Всем нам известный Игорь Цыганык заявил, что в случае вылета в Первую лигу "Львов" может прекратить существование. Верить этому или нет – дело каждого. Однако команду уже покинул основной защитник Алексей Дитятьев. И как пишут СМИ, это может быть не единичный случай – якобы руководство предлагает многим игрокам досрочно, еще до завершения сезона полюбовно прекратить сотрудничество.

Также есть информация, что "Львов", дабы остаться в УПЛ, выступил с идеей о расширении Лиги до 20 команд. Пока что на уровне кулуарных разговоров. Впрочем, данное новаторское решение пока что не находит отклика у других команд и у руководства Лиги.

Одним словом, "Львов" готовится к вылету. Но затянуть в пучину ПФЛ и своего заклятого соседа – чем не прекрасный повод громко стукнуть дверью!

Ориентировочный состав "Львова": Рыбка, Симинин, Кузык, Игор, Никитюк, Траоре, Богунов, Алибеков, Мильченко, Свржняк, Бугай

Турнирная таблица

У "Львова" все просто. Команде, чтобы зацепиться за 14-е, переходное место, нужно выигрывать все свои 4 матча, и при этом допускается, чтобы "Рух" в своих поединках один раз сыграл вничью.

Реально? Мы это знаем. Но пока математические шансы есть, мы должны держать их в уме.

"Рух" сейчас идет на 14-м месте, но команде также вряд ли улыбается перспектива играть стыковые поединки.

Плотность в подвале таблицы сейчас такая, что любая победа для команды Пономарева может стать "золотой". Ну а кого еще обыгрывать для финишного спурта, как не своего почти вылетевшего соседа. Календарь у "желто-черных" вполне удобоваримый для положительного итога, но начинать нужно именно с "Львова".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 27 20 6 1 62-19 +43 66 2 СК Днепр-1 27 20 4 3 59-22 +37 64 3 Заря 27 19 4 4 59-28 +31 61 4 Динамо 27 16 5 6 44-24 +20 53 5 ФК Александрия 27 10 12 5 40-35 +5 42 6 Ворскла 27 10 6 11 32-35 -3 36 7 Кривбасс 27 10 5 12 22-29 -7 35 8 Колос 27 9 6 12 22-31 -9 33 9 Черноморец 27 7 8 12 30-37 -7 29 10 ФК Минай 27 7 8 12 20-29 -9 29 11 Верес 27 7 6 14 32-40 -8 27 12 Металлист 1925 26 5 12 9 20-39 -19 27 13 Ингулец 27 7 6 14 20-33 -13 27 14 Рух 26 5 9 12 26-36 -10 24 15 Металлист 26 5 7 14 26-49 -23 22 16 ФК Львов 26 3 4 19 18-46 -28 13

Последние матчи

Стабильности у "Руха" весной нет никакой, но кое-как, кое-где, "курочка по зернышку", команда что-то да и берет. Побед совсем немого, но есть ничьи, которые также потихоньку добавляют в копилку. Также команда Пономарева все таки лучше (в процентном соотношении набранных очков) играет дома, что также может быть весомым фактором.

У "Львова"… Пришлось лезть в статистические талмуды, чтобы сказать, насколько все плохо.

Проигрышная серия команды – 9 матчей. Последний раз команда брала очки два месяца назад – 18 марта сыграли вничью 2:2 с "Кривбассом". А не забивал "Львов" уже 315 минут.

Думаю, этой статистики хватит, чтобы прояснить положение вещей.

6 последних матчей "Руха": 1 победа, 2 ничьих, 3 поражения. Разница мячей – 6:6.

6 последних матчей "Львова": 0 побед, 0 ничьих, 6 поражений. Разница мячей – 2:11.

В матче первого круга "желто-черные" уступили "Львову" со счетом 1:2 (10 ноября, 12 тур).

Интересно, что в целом, в львовских дерби в УПЛ – полное равновесие: одна победа "Руха", две ничьи и один выигрыш "Львова"; разница мячей – 3:3.

"Рух" - "Львов": ставки и коэффициенты

"Рух" - "Львов": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Рух - Львів дивитись онлайн Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Рух" - "Львов": от UA-Футбол:

Если опустить мишуру слова "дерби" на второй план, то вывод один – у "Львова" сейчас такие проблемы, что неизвестно, чем и как команда собирается цепляться за очки даже против соперников уровня "Руха".

Что происходит в клубе, в каком составе выйдет команда, этого не скажет даже Павел Глоба.

Одна надежда на мотивацию. СтОит ли словосочетание "львовское дерби" для команды Бессмертного больше чем "очередной матч перед вылетом"? Также сомнительно.

Поэтому ждем победу "Руха".

Для тех, кто хочет рискнуть, можно предположить, что непонятный сейчас "Львов" после пропущенного гола может развалиться, а "Рух" будет дорабатывать разницу - на высокие тоталы букмекеры дают вполне неплохие коэффициенты.

Прогноз UA-Футбол: Победа "Руха" за 1.31.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.