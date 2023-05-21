Металлист 1925 - Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21 мая 2023

Так вышло, что в завершающий день 27-го тура УПЛ состоится сразу два дерби с участием команд, представляющих разные уголки Украины - львовское дерби и харьковское. И от каждого ожидания минимальные. Как минимум из-за мест команд в таблице. Взять к примеру будущий матч в Ковалевке. "Металлист" ныне оказался около самого дна. Команда с октября прошлого года добыла всего одну победу, при этом коллектив Огненовича регулярно слабо играет в обороне, пропускает много голов и уже опустился на предпоследнее место в таблице.

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У другого "Металлиста", обладающего суффиксом "1925", дела не сильно лучше. Из-за победы "Миная", который на выезде одолел "Черноморец", коллектив Эдмара - Голодюка опустился в зону переходных матчей, где он явно быть не рассчитывал. С другой стороны, у харьковчан поровну балов с "Ингульцом" и "Вересом", да и "Минай" с "Черноморцем" убежали недалеко. А потому исправить положение дел шанс точно имеется.

"Металлист 1925" 15:00 "Металлист"

VBET-лига. 27-й тур

21 мая, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Е.Монзуль

Арбитр ВАР: А.Романюк

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"/Youtube-канал "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Металлист 1925":

В прошедшем туре харьковчане проиграли достаточно принципиальный матч "Вересу". Принципиальный он был в том смысле, что ровенчане - точно такие же борцы за выживание, которые благодаря домашнему триумфу смогли укрепить свои позиции. И немного сдвинуть "1925". Что касается самих харьковчан, то их проблема осталась на поверхности: команда очень туго создает моменты, а даже если удается что-то придумать у чужих ворот, часто подводит реализация форвардов. На таланте одного Русина далеко уехать не получается.

Благодаря своему феерическому выходу на замену в прошлом туре, когда Курило умудрился наиграть на удаление менее чем за десять минут, основной центрбек "Металлиста 1925" пропустит будущий поединок. Вероятно, тренерский штаб снова сделает ставку на пару Ткачук - Безуглый. Не исключаем и других замен. Есть шанс увидеть в основе Чирука, который окажется на позиции "девятки" и заменит Островского. Также может оказаться в старте вингер Дмитренко, недавно вернувшийся после травмы. Очень важно состояние Русина - он пропускал прошлый тур, однако уже приступил к занятиям в общей группе. С ним атака команды смотрится куда увереннее.

Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Ткачук, Рудавский - Русин, Вачиберадзе, Габелок, Кравченко, Дмитренко - Чирук

"Металлист":

Харьковчане - одна из самых грустных команд нынешнего сезона УПЛ. Мало кто вспомнит, но "Металлист" почти идеально начал кампанию, добыв четыре победы в семи стартовых турах. Это единственный положительный отрезок команды в этом сезоне. Далее пошел спад формы у лидеров, в том числе у забивного Прядуна, ошибки в обороне, ошибки в полузащите, ошибки в игре вратарей. Что тут говорить, если за последние семь месяцев "Металлист" победил всего раз, обыграв еще более грустный ныне "Львов".

В прошлом туре прямую красную заработал хавбек Демченко, из-за чего он не сможет сыграть в дерби Это же касается основного форварда Прядуна, у которого перебор желтых. Обе потери - достаточно значительные, особенно учитывая перевод основного опорника Ралюченко в центр обороны. Правда и данный ход не сильно помог против "Зари", которая забила харьковчанам пять голов. В общем, Огненовичу придется сильно перетрясти состав, если коуч все еще верит в возможность борьбы за выживание.

Ориентировочный состав: Костик - Романюк, Мизюк, Николашин, Коррал - Ралюченко, Панасенко - Наумец, Чидомере, Картушов - Рязанцев

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 13 Металлист 1925 26 5 12 9 20-39 -19 27 15 Металлист 26 5 7 14 26-49 -23 22

Статистика команд

"Металлист 1925":

"Металлист":

Очные встречи

"Металлист 1925" - "Металлист": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Металлист" от UA-Football

Победа "Металлиста 1925" 1:0. Перед дерби обе команды испытывают ряд проблем - кадровых и игровых. Однако масштаб кажется немного разным. Все же "Металлист 1925" пока не кажется столь обреченным, как сосед по городу, а потому к будущей встрече, по нашему мнению, подходит в качестве фаворита. Предположим, что в игре не будет забито много голов, однако один свой точный удар номинальные хозяева найти сумеют. Он и станет решающим.