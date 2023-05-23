Днепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2023

"Днепр-1" дождался того времени, когда его победа не только добавит три очка в таблицу, но и гарантированно изменит положение команды относительно конкурентов. Ведь параллельно в этом туре между собой сыграют "Шахтер" и "Заря", что делает невозможным максимальный набор очков обоими конкурентами "Днепра-1". Все, что требуется от команды Александра Кучера – не допустить ошибок.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Практика показывает, что проходных матчей в УПЛ почти нет. Против лидеров отчаянно бьются даже те команды, у которых нет актуальных турнирных задач. Но у "Ворсклы" еще есть чисто спортивная мотивация. Команда Скрипника по-прежнему претендует на пятую позицию и выход в квалификацию Лиги конференций. И для сохранения математических шансов нужно не проиграть "Днепр-1". В идеале – выиграть. Но если будет поражение, то "Александрия" станет недостижимой для "Ворсклы" вне зависимости от ее результата матча с "Вересом".

УПЛ. 28-й тур. 24.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле –

"Днепр-1" 13:00 "Ворскла"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Дніпро-1 - Ворскла Смотреть трансляцию

Новости "Днепра-1"

В принципе уже можно говорить о том, что "Днепру-1" удалось сохранить тот темп, благодаря которому можно навязывать борьбу за чемпионство. Вот она – эта навязанная борьба. При победе в трех последних турах "Днепр-1" будет чемпионом. Более того, может сложиться такой сценарий, что на матч 30-го игрового дня днепряне будут выходить в статусе лучшей команды Украины. Но для этого, кроме собственных двух побед, нужна ничья в очном матче конкурентов.

Однако решать такие теоретические задачи – дело неблагородное. Самый легкий путь к успеху – ответственно готовиться к каждому следующему поединку, выходить на поле и побеждать. Об этом Александр Кучер говорил после игры с "Колосом". Игры победной, но тяжелой для "Днепра-1". Во втором круге это уже стало визитной карточкой днепрян – забивать победные голы в конце игрового времени. Хотя болельщики "Днепра-1" для сохранения своих нервов предпочли бы видеть другие сценарии поединков.

Может быть, по-другому будет против "Ворсклы"? Была информация об отстранении бразильца Пеглоу, однако "Днепр-1" подачей апелляции затянул дело во времени, что позволит использовать футболиста в последних важнейших играх сезона. Неизвестно, в каком состоянии находится Алексей Гуцуляк. Повреждение не позволило ему сыграть в последних поединках, но медицинский штаб должен был провести дополнительные обследования и определить готовность Алексея вернуться на поле. На этот раз ждем в основном составе Руслана Бабенко, который игру против "Колоса" начинал как запасной.

Ориентировочный состав: Рыбак – Адамюк, Сарапий, Сваток, Назаренко – Бабенко, Рубчинский, Пихаленок – Бланко, Пеглоу – Довбик

Новости "Ворсклы"

"Ворскла" – не в очень хорошем состоянии. Команду лихорадит как на футбольном поле, так и за его пределами. Есть много неприятных слухов вокруг клубных дел. И при этом всем полтавчане умудряются до сих пор быть в борьбе за топ-5.

Отставание от "Александрии" – шесть баллов. А если вспомнить о потерях очков с "Минаем", "Рухом", "Вересом", которые случились во втором круге, то вообще становится очень досадно. Но историю уже не изменить. Можно изменить будущее. Однако "Ворскле" нужно отыграть шесть очков отставания от "Александрии" в условиях очень сложного календаря. Сейчас – "Днепр-1", потом – "Колос", а в последнем туре – "Шахтер".

Задачу на матч с "Днепром-1" усложняет отсутствие двух основных футболистов: из-за травм не сыграют Таулян Сефери и Евгений Павлюк. В прошлом туре наконец-то вернулся на поле после травмы Владлен Юрченко, поэтому в анонсированном матче он может выйти в основе. В соцсетях намекнул на прощание с "Ворсклой" Сергей Яворский, поэтому есть вопрос к его мотивации на последние игры сезона.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Кравец, Рамирес, Бацула – Юрченко, Скляр, Челядин – Олейник, Кане – Степанюк

"Днепр-1" – "Ворскла". Статистика личных встреч

"Ворскла" стала одним из немногих соперников, против которых "Днепр-1" в первом круге текущего чемпионата потерял очки (ничья 1:1). Такой результат резко контрастировал с последним поединком между соперниками – победа "Днепра-1" 5:1. Всего же "Ворскла" из десяти попыток только в одной взяла максимум против "Днепра-1". Это было в июне 2020-го года.

"Днепр-1" – "Ворскла". Последние матчи команд

В последние четыре тура "Днепр-1" если побеждал, то с разницей в один мяч. Трижды удавалось забивать победный гол на последних минутах (79, 82, 90+4). С одной стороны, такая серия говорит о стойком характере команды Александра Кучера, с другой – об отсутствии легкости в игре.

Единственная потеря за последние пять матчей – это ничья 1:1 с "Александрией" в доигрывании поединка первого тура.

Два последних матча "Ворскла" не просто выиграла, а выиграла с сухими счетами. В этом сезоне полтавчане не так уж часто радовали своих подопечных такими мини-сериями. А не пропускать в трех играх подряд в этом чемпионате не удавалось еще ни разу.

"Днепр-1" – "Ворскла". Турнирное положение команд

Победа "Днепра-1" гарантирует ему плюсы: либо в отношении "Зари", либо в отношении "Шахтера", играющих в этом туре между собой. А, возможно, даже в отношении обеих команд. Если "Днепр-1" победит, а "Шахтер" в своем матче – нет, то команда Александра Кучера вернется на первую строчку таблицы.

"Ворскла" сохранит реальные шансы на еврокубки только при условии набора очков. Хватит ли ничьей? Зависит от того, как сыграет "Александрия". Хотя в любом случае лучше побеждать.

Кстати, "Ворскле" выгодно, чтобы в этом туре очки набрал и "Кривбасс". Так как в случае победы "Александрии", победы "Ворсклы" и отсеивания криворожцев от борьбы за пятое место, "Александрия" станет недостижимой из-за лучших личных показателей матчей с полтавчанами (а так есть вариант, что у трех или даже четырех команд (еще "Колос") будет одинаковое итоговое количество баллов и считать будут все встречи между ними).

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 27 20 6 1 62-19 +43 66 0 2 СК Днепр-1 27 20 4 3 59-22 +37 64 0 3 Заря 27 19 4 4 59-28 +31 61 0 4 Динамо 27 16 5 6 44-24 +20 53 0 5 ФК Александрия 27 10 12 5 40-35 +5 42 0 6 Ворскла 27 10 6 11 32-35 -3 36 0 7 Кривбасс 27 10 5 12 22-29 -7 35 0 8 Колос 27 9 6 12 22-31 -9 33 0 9 Металлист 1925 27 6 12 9 22-39 -17 30 0 10 Черноморец 27 7 8 12 30-37 -7 29 0 11 ФК Минай 27 7 8 12 20-29 -9 29 0 12 Ингулец 27 7 6 14 20-33 -13 27 0 13 Рух 27 6 9 12 28-36 -8 27 0 14 Верес 27 7 6 14 32-40 -8 27 0 15 Металлист 27 5 7 15 26-51 -25 22 0 16 ФК Львов 27 3 4 20 18-48 -30 13 0

"Днепр-1" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 2:1. Будет ли мотивирована "Ворскла"? Наверное, да. Может быть, не только турнирной ситуацией. Способна ли будет "Ворскла" навязать сопернику свою игру даже в условиях максимального настроя на матч? Здесь есть сомнения. "Днепр-1" – исторически неудобный соперник для полтавчан. Не будет двух основных игроков, от одного из которых зависит креатив на чужой половине поля. Не добавляют "Ворскле" единства и слухи о возможном уходе Виктора Скрипника с поста главного тренера. Одним словом, вырисовывается сценарий, при котором "Ворскла" даст "Днепру-1" бой – но не больше. Можно сделать ставку на "обе забьют". В этом поединке ни одна из команд не будет сидеть наглухо в обороне.