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Днепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2023
Днепр-1 - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор - невідомий
"Днепр-1" дождался того времени, когда его победа не только добавит три очка в таблицу, но и гарантированно изменит положение команды относительно конкурентов. Ведь параллельно в этом туре между собой сыграют "Шахтер" и "Заря", что делает невозможным максимальный набор очков обоими конкурентами "Днепра-1". Все, что требуется от команды Александра Кучера – не допустить ошибок.
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Практика показывает, что проходных матчей в УПЛ почти нет. Против лидеров отчаянно бьются даже те команды, у которых нет актуальных турнирных задач. Но у "Ворсклы" еще есть чисто спортивная мотивация. Команда Скрипника по-прежнему претендует на пятую позицию и выход в квалификацию Лиги конференций. И для сохранения математических шансов нужно не проиграть "Днепр-1". В идеале – выиграть. Но если будет поражение, то "Александрия" станет недостижимой для "Ворсклы" вне зависимости от ее результата матча с "Вересом".
- "Днепр-1" 13:00 "Ворскла"
- Новости "Днепра-1"
- Новости "Ворсклы"
- "Днепр-1" – "Ворскла". Статистика личных встреч
- "Днепр-1" – "Ворскла". Последние матчи команд
- "Днепр-1" – "Ворскла". Турнирное положение команд
- "Днепр-1" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты
- "Днепр-1" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 28-й тур. 24.05.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле –
"Днепр-1" 13:00 "Ворскла"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, FootballHab
Новости "Днепра-1"
В принципе уже можно говорить о том, что "Днепру-1" удалось сохранить тот темп, благодаря которому можно навязывать борьбу за чемпионство. Вот она – эта навязанная борьба. При победе в трех последних турах "Днепр-1" будет чемпионом. Более того, может сложиться такой сценарий, что на матч 30-го игрового дня днепряне будут выходить в статусе лучшей команды Украины. Но для этого, кроме собственных двух побед, нужна ничья в очном матче конкурентов.
Однако решать такие теоретические задачи – дело неблагородное. Самый легкий путь к успеху – ответственно готовиться к каждому следующему поединку, выходить на поле и побеждать. Об этом Александр Кучер говорил после игры с "Колосом". Игры победной, но тяжелой для "Днепра-1". Во втором круге это уже стало визитной карточкой днепрян – забивать победные голы в конце игрового времени. Хотя болельщики "Днепра-1" для сохранения своих нервов предпочли бы видеть другие сценарии поединков.
Может быть, по-другому будет против "Ворсклы"? Была информация об отстранении бразильца Пеглоу, однако "Днепр-1" подачей апелляции затянул дело во времени, что позволит использовать футболиста в последних важнейших играх сезона. Неизвестно, в каком состоянии находится Алексей Гуцуляк. Повреждение не позволило ему сыграть в последних поединках, но медицинский штаб должен был провести дополнительные обследования и определить готовность Алексея вернуться на поле. На этот раз ждем в основном составе Руслана Бабенко, который игру против "Колоса" начинал как запасной.
Ориентировочный состав: Рыбак – Адамюк, Сарапий, Сваток, Назаренко – Бабенко, Рубчинский, Пихаленок – Бланко, Пеглоу – Довбик
Новости "Ворсклы"
"Ворскла" – не в очень хорошем состоянии. Команду лихорадит как на футбольном поле, так и за его пределами. Есть много неприятных слухов вокруг клубных дел. И при этом всем полтавчане умудряются до сих пор быть в борьбе за топ-5.
Отставание от "Александрии" – шесть баллов. А если вспомнить о потерях очков с "Минаем", "Рухом", "Вересом", которые случились во втором круге, то вообще становится очень досадно. Но историю уже не изменить. Можно изменить будущее. Однако "Ворскле" нужно отыграть шесть очков отставания от "Александрии" в условиях очень сложного календаря. Сейчас – "Днепр-1", потом – "Колос", а в последнем туре – "Шахтер".
Задачу на матч с "Днепром-1" усложняет отсутствие двух основных футболистов: из-за травм не сыграют Таулян Сефери и Евгений Павлюк. В прошлом туре наконец-то вернулся на поле после травмы Владлен Юрченко, поэтому в анонсированном матче он может выйти в основе. В соцсетях намекнул на прощание с "Ворсклой" Сергей Яворский, поэтому есть вопрос к его мотивации на последние игры сезона.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Кравец, Рамирес, Бацула – Юрченко, Скляр, Челядин – Олейник, Кане – Степанюк
"Днепр-1" – "Ворскла". Статистика личных встреч
"Ворскла" стала одним из немногих соперников, против которых "Днепр-1" в первом круге текущего чемпионата потерял очки (ничья 1:1). Такой результат резко контрастировал с последним поединком между соперниками – победа "Днепра-1" 5:1. Всего же "Ворскла" из десяти попыток только в одной взяла максимум против "Днепра-1". Это было в июне 2020-го года.
"Днепр-1" – "Ворскла". Последние матчи команд
В последние четыре тура "Днепр-1" если побеждал, то с разницей в один мяч. Трижды удавалось забивать победный гол на последних минутах (79, 82, 90+4). С одной стороны, такая серия говорит о стойком характере команды Александра Кучера, с другой – об отсутствии легкости в игре.
Единственная потеря за последние пять матчей – это ничья 1:1 с "Александрией" в доигрывании поединка первого тура.
Два последних матча "Ворскла" не просто выиграла, а выиграла с сухими счетами. В этом сезоне полтавчане не так уж часто радовали своих подопечных такими мини-сериями. А не пропускать в трех играх подряд в этом чемпионате не удавалось еще ни разу.
"Днепр-1" – "Ворскла". Турнирное положение команд
Победа "Днепра-1" гарантирует ему плюсы: либо в отношении "Зари", либо в отношении "Шахтера", играющих в этом туре между собой. А, возможно, даже в отношении обеих команд. Если "Днепр-1" победит, а "Шахтер" в своем матче – нет, то команда Александра Кучера вернется на первую строчку таблицы.
"Ворскла" сохранит реальные шансы на еврокубки только при условии набора очков. Хватит ли ничьей? Зависит от того, как сыграет "Александрия". Хотя в любом случае лучше побеждать.
Кстати, "Ворскле" выгодно, чтобы в этом туре очки набрал и "Кривбасс". Так как в случае победы "Александрии", победы "Ворсклы" и отсеивания криворожцев от борьбы за пятое место, "Александрия" станет недостижимой из-за лучших личных показателей матчей с полтавчанами (а так есть вариант, что у трех или даже четырех команд (еще "Колос") будет одинаковое итоговое количество баллов и считать будут все встречи между ними).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|27
|20
|6
|1
|62-19
|+43
|66
|0
|2
|СК Днепр-1
|27
|20
|4
|3
|59-22
|+37
|64
|0
|3
|Заря
|27
|19
|4
|4
|59-28
|+31
|61
|0
|4
|Динамо
|27
|16
|5
|6
|44-24
|+20
|53
|0
|5
|ФК Александрия
|27
|10
|12
|5
|40-35
|+5
|42
|0
|6
|Ворскла
|27
|10
|6
|11
|32-35
|-3
|36
|0
|7
|Кривбасс
|27
|10
|5
|12
|22-29
|-7
|35
|0
|8
|Колос
|27
|9
|6
|12
|22-31
|-9
|33
|0
|9
|Металлист 1925
|27
|6
|12
|9
|22-39
|-17
|30
|0
|10
|Черноморец
|27
|7
|8
|12
|30-37
|-7
|29
|0
|11
|ФК Минай
|27
|7
|8
|12
|20-29
|-9
|29
|0
|12
|Ингулец
|27
|7
|6
|14
|20-33
|-13
|27
|0
|13
|Рух
|27
|6
|9
|12
|28-36
|-8
|27
|0
|14
|Верес
|27
|7
|6
|14
|32-40
|-8
|27
|0
|15
|Металлист
|27
|5
|7
|15
|26-51
|-25
|22
|0
|16
|ФК Львов
|27
|3
|4
|20
|18-48
|-30
|13
|0
"Днепр-1" – "Ворскла". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" – "Ворскла". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Днепра-1" 2:1. Будет ли мотивирована "Ворскла"? Наверное, да. Может быть, не только турнирной ситуацией. Способна ли будет "Ворскла" навязать сопернику свою игру даже в условиях максимального настроя на матч? Здесь есть сомнения. "Днепр-1" – исторически неудобный соперник для полтавчан. Не будет двух основных игроков, от одного из которых зависит креатив на чужой половине поля. Не добавляют "Ворскле" единства и слухи о возможном уходе Виктора Скрипника с поста главного тренера. Одним словом, вырисовывается сценарий, при котором "Ворскла" даст "Днепру-1" бой – но не больше. Можно сделать ставку на "обе забьют". В этом поединке ни одна из команд не будет сидеть наглухо в обороне.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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