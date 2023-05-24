Минай - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2023

Победа не гарантирует "Минаю" сохранение прописки в элите на следующий сезон, но сделает цель максимально близкой. Тогда окончательно исчезнет угроза прямого вылета, а угроза опуститься в зону переходных матчей будет существовать только теоретически. Очень важный матч для закарпатцев. Собственно, как и для львовян, которые в предыдущем туре отцепили ФК "Львов", а сейчас готовятся насолить еще одному конкуренту.

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УПЛ. 28-й тур. 25.05.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Владимир Новохатний

"Минай" 13:00 "Рух"

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Новости "Миная"

Случившееся в хронологически последнем туре УПЛ, возможно, стало неожиданностью для самого "Миная". Конечно, закарпатцы не могли ехать в Одессу без надежд на получение очков, однако о победе если и были мечты, то очень сдержанные. И вышло именно так: даже без активных действий в атаке закарпатцы забили свой гол, а на собственной половине поля отбились, прежде всего, усилиями Александра Бандуры.

Перед матчем с "Рухом" контекст другой – здесь уже "Минай" может реально рассчитывать на победу. Ведь игра домашняя, а конкурент вполне по силам команде Владимира Шарана. "Рух" видится командой с немного большим кадровым потенциалом по сравнению с "Минаем", однако закарпатцы более сыграны, что и может сыграть свою роль.

В предыдущем туре не играл Олег Вишневский. В клубе прилагали максимум усилий, чтобы восстановить нападающего до игры с "Рухом". Точно не восстановится Воробчак. Есть проблемы у Колесника и Горина.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Гончар, Немчанинов, Мельник, Булеза – Твердохлеб, Витенчук, Шишка – Рогозинский, Трубочкин – Вишневский

Новости "Руха"

"Львов" удалось победить благодаря поздним голам. Одно из взятий ворот было от ноги защитника команды-соперницы. Но это детали, главное – суть. Победа позволила практически избавиться от угрозы прямого вылета. Еще есть теоретические шансы финишировать ниже "Металлиста", но сценарий этот не очевиден.

Теперь "Рух" попытается избежать и переходных матчей. С этой целью побеждать "Минай" нужно в обязательном порядке. Поэтому здесь важно, чтобы вернулись в состав Климчук и Соломон-Отабор, которые не играли против "Львова" из-за повреждений. Без этих футболистов атакующий потенциал "Руха" значительно слабеет.

Кстати, в поединке со "Львовом" удивило и тренерское решение не выпустить в основе (и даже на замену) Алексея Довгого. Игру сделал Василий Рунич, вышедший на второй тайм. После такого перформанса можно ожидать появления этого футболиста с первых минут в Минае.

Ориентировочный состав "Руха": Панькив – Слюбик, Дидык, Слюсар, Подгурский – Довгий, Сапуга, Таллес – Рунич, Соломон – Климчук

"Минай" - "Рух". Статистика личных встреч

Для "Миная" это будет принципиальный матч. Не только учитывая положение в текущей турнирной таблице. А еще потому, что до сих пор закарпатцы ни разу "Рух" не побеждали, хотя провели против него шесть официальных матчей. У львовян две победы. Чаще всего в этом противостоянии фиксировалась ничья – в четырех случаях из шести.

"Минай" - "Рух". Последние матчи команд

"Минай" продолжает быть нестабильным, но для этой команды это нормально. Важно подчеркнуть, что нестабильность – в результатах, но не в игровых моделях. Потому что по игровым показателям "Минай" практически всегда находится на одном и том же уровне.

"Рух" не проиграл ни одного из последних шести домашних матчей. В последних двух – две победы. Проблемы с выездными играми. Здесь недавно удалось не проиграть "Металлисту 1925", но именно побед на выезде нет уже почти три месяца – с пятого марта.

Также интересный факт: в четырех из последних пяти матчей с участием "Руха" забивала максимум одна команда.

"Минай" - "Рух". Турнирное положение команд

Победа практическая обезопасит "Минай" от вылета. Останутся теоретические шансы погрузиться в зону переходных матчей, но на практике такому сценарию будет трудно реализоваться. У "Руха" ситуация не столь однозначна, но потенциальные три очка также многое решат.

И практически ничего не изменится в случае ничьей. Тогда обе команды продолжат напряженно бороться за право остаться в элите. У "Миная" в следующем туре будет "Металлист", а затем "Заря". У "Руха" – выезд в гости к "Черноморцу" и домашний матч с "Александрией".

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 28 21 6 1 65-19 +46 69 0 2 СК Днепр-1 28 20 4 4 60-24 +36 64 0 3 Заря 28 19 4 5 59-31 +28 61 0 4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56 0 5 ФК Александрия 28 10 13 5 42-37 +5 43 0 6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39 0 7 Кривбасс 27 10 5 12 22-29 -7 35 0 8 Колос 28 9 6 13 22-34 -12 33 0 9 Металлист 1925 27 6 12 9 22-39 -17 30 0 10 Черноморец 27 7 8 12 30-37 -7 29 0 11 ФК Минай 27 7 8 12 20-29 -9 29 0 12 Верес 28 7 7 14 34-42 -8 28 0 13 Рух 27 6 9 12 28-36 -8 27 0 14 Ингулец 27 7 6 14 20-33 -13 27 0 15 Металлист 27 5 7 15 26-51 -25 22 0 16 ФК Львов 27 3 4 20 18-48 -30 13 0

"Минай" - "Рух". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Рух". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Возможно, "Рух" имеет несколько лучший кадровый подбор, зато "Минай" сильнее в плане сыгранности. В сумме эти факторы свидетельствуют в пользу равного конкурентного противостояния. С небольшим количеством голов. Увидим футбол с силовыми противостояниями, но без голевого разнообразия. Предлагаем сделать ставку на отсутствие голов в одном из таймов.