Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.05.2023
Минай - Рух: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Рух/Автор невідомий
Победа не гарантирует "Минаю" сохранение прописки в элите на следующий сезон, но сделает цель максимально близкой. Тогда окончательно исчезнет угроза прямого вылета, а угроза опуститься в зону переходных матчей будет существовать только теоретически. Очень важный матч для закарпатцев. Собственно, как и для львовян, которые в предыдущем туре отцепили ФК "Львов", а сейчас готовятся насолить еще одному конкуренту.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
УПЛ. 28-й тур. 25.05.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Владимир Новохатний
"Минай" 13:00 "Рух"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – Setanta Sports
Новости "Миная"
Случившееся в хронологически последнем туре УПЛ, возможно, стало неожиданностью для самого "Миная". Конечно, закарпатцы не могли ехать в Одессу без надежд на получение очков, однако о победе если и были мечты, то очень сдержанные. И вышло именно так: даже без активных действий в атаке закарпатцы забили свой гол, а на собственной половине поля отбились, прежде всего, усилиями Александра Бандуры.
Перед матчем с "Рухом" контекст другой – здесь уже "Минай" может реально рассчитывать на победу. Ведь игра домашняя, а конкурент вполне по силам команде Владимира Шарана. "Рух" видится командой с немного большим кадровым потенциалом по сравнению с "Минаем", однако закарпатцы более сыграны, что и может сыграть свою роль.
В предыдущем туре не играл Олег Вишневский. В клубе прилагали максимум усилий, чтобы восстановить нападающего до игры с "Рухом". Точно не восстановится Воробчак. Есть проблемы у Колесника и Горина.
Ориентировочный состав "Миная": Бандура – Гончар, Немчанинов, Мельник, Булеза – Твердохлеб, Витенчук, Шишка – Рогозинский, Трубочкин – Вишневский
Новости "Руха"
"Львов" удалось победить благодаря поздним голам. Одно из взятий ворот было от ноги защитника команды-соперницы. Но это детали, главное – суть. Победа позволила практически избавиться от угрозы прямого вылета. Еще есть теоретические шансы финишировать ниже "Металлиста", но сценарий этот не очевиден.
Теперь "Рух" попытается избежать и переходных матчей. С этой целью побеждать "Минай" нужно в обязательном порядке. Поэтому здесь важно, чтобы вернулись в состав Климчук и Соломон-Отабор, которые не играли против "Львова" из-за повреждений. Без этих футболистов атакующий потенциал "Руха" значительно слабеет.
Кстати, в поединке со "Львовом" удивило и тренерское решение не выпустить в основе (и даже на замену) Алексея Довгого. Игру сделал Василий Рунич, вышедший на второй тайм. После такого перформанса можно ожидать появления этого футболиста с первых минут в Минае.
Ориентировочный состав "Руха": Панькив – Слюбик, Дидык, Слюсар, Подгурский – Довгий, Сапуга, Таллес – Рунич, Соломон – Климчук
"Минай" - "Рух". Статистика личных встреч
Для "Миная" это будет принципиальный матч. Не только учитывая положение в текущей турнирной таблице. А еще потому, что до сих пор закарпатцы ни разу "Рух" не побеждали, хотя провели против него шесть официальных матчей. У львовян две победы. Чаще всего в этом противостоянии фиксировалась ничья – в четырех случаях из шести.
"Минай" - "Рух". Последние матчи команд
"Минай" продолжает быть нестабильным, но для этой команды это нормально. Важно подчеркнуть, что нестабильность – в результатах, но не в игровых моделях. Потому что по игровым показателям "Минай" практически всегда находится на одном и том же уровне.
"Рух" не проиграл ни одного из последних шести домашних матчей. В последних двух – две победы. Проблемы с выездными играми. Здесь недавно удалось не проиграть "Металлисту 1925", но именно побед на выезде нет уже почти три месяца – с пятого марта.
Также интересный факт: в четырех из последних пяти матчей с участием "Руха" забивала максимум одна команда.
"Минай" - "Рух". Турнирное положение команд
Победа практическая обезопасит "Минай" от вылета. Останутся теоретические шансы погрузиться в зону переходных матчей, но на практике такому сценарию будет трудно реализоваться. У "Руха" ситуация не столь однозначна, но потенциальные три очка также многое решат.
И практически ничего не изменится в случае ничьей. Тогда обе команды продолжат напряженно бороться за право остаться в элите. У "Миная" в следующем туре будет "Металлист", а затем "Заря". У "Руха" – выезд в гости к "Черноморцу" и домашний матч с "Александрией".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|28
|21
|6
|1
|65-19
|+46
|69
|0
|2
|СК Днепр-1
|28
|20
|4
|4
|60-24
|+36
|64
|0
|3
|Заря
|28
|19
|4
|5
|59-31
|+28
|61
|0
|4
|Динамо
|28
|17
|5
|6
|47-24
|+23
|56
|0
|5
|ФК Александрия
|28
|10
|13
|5
|42-37
|+5
|43
|0
|6
|Ворскла
|28
|11
|6
|11
|34-36
|-2
|39
|0
|7
|Кривбасс
|27
|10
|5
|12
|22-29
|-7
|35
|0
|8
|Колос
|28
|9
|6
|13
|22-34
|-12
|33
|0
|9
|Металлист 1925
|27
|6
|12
|9
|22-39
|-17
|30
|0
|10
|Черноморец
|27
|7
|8
|12
|30-37
|-7
|29
|0
|11
|ФК Минай
|27
|7
|8
|12
|20-29
|-9
|29
|0
|12
|Верес
|28
|7
|7
|14
|34-42
|-8
|28
|0
|13
|Рух
|27
|6
|9
|12
|28-36
|-8
|27
|0
|14
|Ингулец
|27
|7
|6
|14
|20-33
|-13
|27
|0
|15
|Металлист
|27
|5
|7
|15
|26-51
|-25
|22
|0
|16
|ФК Львов
|27
|3
|4
|20
|18-48
|-30
|13
|0
"Минай" - "Рух". Ставка и коэффициенты
"Минай" - "Рух". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Возможно, "Рух" имеет несколько лучший кадровый подбор, зато "Минай" сильнее в плане сыгранности. В сумме эти факторы свидетельствуют в пользу равного конкурентного противостояния. С небольшим количеством голов. Увидим футбол с силовыми противостояниями, но без голевого разнообразия. Предлагаем сделать ставку на отсутствие голов в одном из таймов.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Пенальти после игры в мяч и роковая желтая для Сватка. О судействе матча Днепр-1 - Ворскла
- Кучер раскритиковал судейство в игре с Ворсклой: В одной игре все сломали, зачем тогда играть?
- УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация?
- Днепр-1 - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.05.2023
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО