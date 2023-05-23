Верес - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ 24.05.2023

Шесть очков преимущества над ближайшим конкурентом за три тура до финиша. Кажется, волноваться нечего. Но календарь у команды Ротаня действительно очень сложный. И дело не только в претенденте на чемпионство. Клубы, ведущие борьбу за сохранение прописки, будут оказывать даже более ожесточенное сопротивление. "Вересу" на самом деле отступать некуда - чтобы избежать переходных матчей очки нужно брать здесь и сейчас.

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24 мая. Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" 15:00 "Александрия

Телетрансляция - Setanta Sports, YouTube

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Новости команд

"Верес"

Итак, в прошлом туре ровенчане на своем поле уступили "Шахтеру". Счет пытается убедить, что игра была плотной и непредсказуемой. Но по факту подопечные Вирта забили свой гол фактически с единственного момента и "Шахтер" очень легко вернул себе преимущество. Поражение и результаты других матчей отбросили "Верес" на 14-е место, правда, прямым конкурентам ровенчане уступают только по дополнительным показателям.

Против лидера Юрий Вирт решил сыграть с тремя центральными защитниками, так что с первых минут играл Маткобожик. Но допустим, что в игре, где "Вересу" нужно будет атаковать, команда вернется к схеме 4-2-3-1. Возникает вопрос о позиции центрального атакующего полузащитника. Им может быть Лебеденко, а может, и Владислав Шарай. В нашем ориентировочном составе отдадим место второму, тем более что он отличился голом в ворота "Шахтера". Ну и традиционно есть вопросы по поводу форвард - Шестаков играл в прошлом туре, сейчас ждем Гайдучика. Он давал большой объем полезной работы в недавней победной игре с "Металлистом 1925".

Ориентировочный состав "Вереса": Когут - Балан, Курко, Вовченко, Гагун - Кучеров, Клец - Близниченко, В. Шарай, Пасич - Гайдучик

"Александрия"

Руслан Ротань в прошлом туре потерпел первую по-настоящему большую неудачу во главе "Александрии". После поражения от "Динамо" со счетом 1:5 тренер говорил о проблемах с ментальностью у его команды. По словам Руслана Петровича, после побед его подопечные летают в небесах, а это недопустимо для профессионалов. Именно над этим компонентом он будет работать перед тремя "финальными" (как он их назвал) матчами.

В команде нет дисквалифицированных, а к отсутствию травмированных Цурикова и Третьякова уже привыкли. Понятно, что после такого комментария тренера следует ждать кадровых решений. Калитвинцев может вернуться в основу, заменив, например, Кожушко. Возможно, шанс получит Шулянский.

Не забываем, что отбыл дисквалификацию Мирошниченко, не игравший против "Динамо". Также теперь доступны Михайленко и Волошин. Это те игроки, на которых тренер действительно рассчитывает. Предположим, что роль единственного форварда снова получит Кирилл Ковалец, поэтому Кулакову придется сесть на скамью для запасных.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко - Скорко, Логинов, Бабогло, Копина - Рыбалка, Михайленко, Сигеев - Мирошниченко, Ковалец, Калитвинцев

Статистика противостояния

Если брать период, когда "Александрия" называлась "Полиграфтехникой", а "Верес" был по факту совсем другим клубом, то команды, представляющие эти города, сыграли между собой 11 матчей. И преимущество на стороне "Александрии" - (+3 =3 -5, 11:16). Если учесть свежую историю, то начиная с 2017-го эти клубы противостояли друг другу четыре раза. Трижды фиксировалась ничья и только в первом круге нынешнего чемпионата победила "Александрия" со счетом 3:2. К слову, победный гол александрийцы забили на 90+7, его автором стал Денис Костышин, которого в команде уже нет.

Последние матчи

"Верес":

19.05.2023. "Шахтер" - "Верес" 2:1

14.05.2023. "Верес" - "Металлист 1925" 1:0

08.05.2023. "Верес" - "Колос" 0:1

03.05.2023. "Заря" - "Верес" 1:0

28.04.2023. "Верес" - "Львов" 3:2

"Александрия"

20.05.2023. "Александрия" - "Динамо" 1:5

15.05.2023. "Колос" - "Александрия" 0:2

11.05.2023. "Днепр-1" - "Александрия" 161

07.05.2023. "Александрия" - "Шахтер" 1:1

03.05.2023. "Львов" - "Александрия" 0:1

Турнирное положение

Как бы там ни было, а конкурентом "Александрии" остается "Ворскла". Если команда Ротаня проиграет, а полтавчане выиграют у "Днепра-1", то за два тура до завершения сезон разрыв между ними сократится до 3-х очков. У "Вереса" ситуация с одной стороны сложная, с другой максимально проста - выигрывайте и будет вам счастье.

# Команда И В Н П М РМ О 4 Динамо 27 16 5 6 44-24 +20 53 5 ФК Александрия 27 10 12 5 40-35 +5 42 6 Ворскла 27 10 6 11 32-35 -3 36 7 Кривбасс 27 10 5 12 22-29 -7 35 8 Колос 27 9 6 12 22-31 -9 33 9 Металлист 1925 27 6 12 9 22-39 -17 30 10 Черноморец 27 7 8 12 30-37 -7 29 11 ФК Минай 27 7 8 12 20-29 -9 29 12 Ингулец 27 7 6 14 20-33 -13 27 13 Рух 27 6 9 12 28-36 -8 27 14 Верес 27 7 6 14 32-40 -8 27 15 Металлист 27 5 7 15 26-51 -25 22

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Верес - Александрия

Если посмотреть на кадровый ресурс и позиции в турнирной таблице, то фаворитом, конечно, выглядит "Александрия". Но "Верес" на своем поле преимущественно играет агрессивно и пытается загнать соперников в некомфортные для них условия. Если команде Вирта удастся ограничить комбинационную игру гостей, у них будут шансы, по крайней мере, не проиграть. Ну и не забываем склонность "Александрии" именно к мировым. Так что ставка 1Х с коэффициентом 1.70 выглядит очень соблазнительно.